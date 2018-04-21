DHA YURT BÜLTENİ -10

Bakan Özlü: Yeni sistem ile tüm belirsizlikler ortadan kalkacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 24 Haziran\'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemli bir adım olacağını ifade ederek, \"Yeni sistem ile ülkemiz çok daha istikrarlı bir yapıya kavuşacak, tüm belirsizlikler ortadan kalkacak\" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Ankara\'dan karayolu ile Tokat\'ta geldi. Bakan Özlü\'yü Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve protokol üyeleri kent merkezi girişinde karşıladı. Bakan Özlü ilk olarak Tokat Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kooperatifi\'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Bakan Özlü, Türkiye\'nin büyük hedeflere doğru yol aldığını ve engelleri kaldırarak bugünlere geldiğini belirterek, \"Yolumuzu sadece hedeflerimiz açmadı. Aynı zamanda sahip olduğumuz değerlere, potansiyelimize ve milletçe taşıdığımız ruha güvendik. O yüzden pek çok ülke ekonomik krizlerle boğuşurken, biz büyümeye devam ettik. Bir yandan büyük projelere, büyük yatırımlara imza attık. Diğer yandan güçlü esnafın, güçlü ekonominin teminatı olduğunun bilinciyle, küçük büyük demeden, tüm esnaf ve sanatkârlarımızın omuzlarındaki yükü kaldırmaya çalıştık. Çünkü biliyoruz ki esnaflarımız, sadece ekonomimizin değil, sosyal hayatımızın da omurgasıdır. Ekonomi dünyasında tüm kurallar değişip, rekabet çok daha acımasız hale gelirken esnaf ve sanatkârımızı bu acımasız rekabet ortamında korumak için çalıştık\" dedi.

\'BELİRSİZLİKLER ORTADAN KALKACAK\'

2002 yılında 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye\'nin, bugün 170 milyar doları hedefleyen bir ülke haline geldiğini söyleyen Bakan Özlü şöyle dedi:

\"Onca badireye, iç ve dış çalkantıya rağmen ekonomimiz istikrarlı büyümesini sürdürdü, bundan sonra da sürdürmeye devam edecek. Çünkü ekonomi güven ve istikrar ortamında büyür. Herkes, bu güven ve istikrar ortamında yatırım yapmaktan çekinmez, işini, aşını büyütmek için çalışır. 24 Haziran\'da yapılacak olan seçimler bu yönde atılan önemli bir adım olacak. Yeni sistem ile ülkemiz çok daha istikrarlı bir yapıya kavuşacak, tüm belirsizlikler ortadan kalkacak. Seçimlere, belirsizlik ortamı olarak bakmak yanlıştır. Ayrıca; seçimleri bahane ederek, seçimleri fırsat bilerek, ekonomimiz üzerinde spekülasyon yapılmasına, asla izin vermeyeceğiz. Türk ekonomisi güçlü ve istikrarlıdır. Seçim atmosferi boyunca da güçlü olmaya, istikrarını korumaya devam edecektir.\"

Görüntü Dökümü:

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-Programdan görüntüler

-Bakan Özlü\'nün konuşmaları

-Bina açılışı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

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Nusaybin\'in tamamında sokağa çıkma yasağı kaldırıldı (Görüntü Ekiyle Yeniden)

Mardin\'in Nusaybin ilçesinde bulunan 6 mahallede 14 Mart 2016 tarihinde başlatılan sokağa çıkma yasağı uygulaması, dün gece itibariyle kaldırıldı. Yasağın kaldırılması ile 2 yıldan sonra Nusaybin\'in tamamında sokağa çıkma yasağı uygulaması sonlandırılmış oldu

Mardin\'in Nusaybin ilçesinde hendek ve barikatların kurulması ve meydana gelen terör eylemlerine müdahale edilmesi nedeniyle 14 Mart 2016 tarihinde başlatılan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Mardin Valiliği\'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, \"Milli güvenliğimizi ve kamu düzenini tehdit eden, güvenlik güçleri ve vatandaşların can ve mal güvenliği ile temel hak ve hürriyetlerini hedef alan bölücü terör örgütü mensuplarınca Nusaybin İlçe merkezinde, açılan çukur ve barikatların kaldırılması, kurulan bombalı tuzakların imha edilmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla; 14 Mart 2016 günü saat:00.00 itibariyle Nusaybin ilçe merkezinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının uygulamasına, operasyonların tamamlanmasının ardından arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği, Fırat Mahallesi, Dicle Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Abdulkadirpaşa Mahallesi, Zeynel Abidin Mahallesi ile Kışla Mahallesi’nin tellerle çevrili alanı içerisinde kalan cadde ve sokaklarında devam edilmekteydi. Güvenlik kuvvetlerimizce arama tarama faaliyetleri sona erdiğinden; Fırat Mahallesi, Dicle Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Abdülkadirpaşa Mahallesi, Zeynel Abidin Mahallesi ile Kışla Mahallelerinin tellerle çevrilmiş alanı içerisinde kalan cadde ve sokaklarında devam eden sokağa çıkma yasağı uygulaması 20 Nisan 2018 Cuma günü saat 24:00 itibari ile kaldırılmıştır.\"denildi.

YENİ BİNALAR YÜKSELDİ, KURŞUN İZLERİ HALEN DURUYOR

Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bölgelerde ise TOKİ tarafından yaptırılan yeni konutların yükseldiği dikkat çekti. 2016 yılında hendek ve barikatların kazıldığı, terör eylemlerinin yapıldığı ve uzun süre çatışmaların sürdüğü mahallelerde şimdi ise sadece inşaat sesleri duyuluyor. TOKİ\'nin bölgede yaptığı lüks konutların inşaatleri devam ederken, daha önce çatışmaların olduğu yerlerde yeni binaların yükseldiği göze çarpıyor. Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bazı yerlerdeki eski evlerin duvarlarında kurşun izleri dikkat çekiyor.



Görüntü Dökümü:

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- Yasağın kaldırıldığı Abdulkadirpaşa Mahallesi levhası ve bölgeden görüntü

- Yasaklı bölgede konutların yapıldığı bölge

- Yasaklı bölge olan Kışla Mahallesi levhası ve bölgeden görüntü

- Toki inşat çalışmaları bölgesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Nezir GÜNEŞ-Ahmet AKKUŞ/MARDİN,(DHA)

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Perinçek\'ten \'paldır küldür\' seçim tepkisi

İzmir Kitap Fuarı\'nda imza gününe katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, seçime dair değerlendirmelerde bulundu. Erken seçime karşı olmadıklarını, ancak \'paldır küldür\' seçim yapıldığını belirten Perinçek, \"Gazi Meclis şehit Meclis oldu. Meclis kendi kendisini şehit etti. İki parti başkanı meclisin yetkilerini gasp etti, meclis de buna teslim oldu\" dedi.

23\'üncü TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’nda kitaplarını imzalayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, seçime dair değerlendirmelerde bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğu Perinçek, erken seçime karşı olmadıklarını belirtti, ancak \'paldır küldür\' seçim yapıldığı benzetmesinde bulundu. Perinçek, \"Gazi Meclis şehit Meclis oldu. Meclis kendi kendisini şehit etti. İki parti başkanı meclisin yetkilerini gasp etti, meclis de buna teslim oldu. Kimsenin, cumhurbaşkanı bile olsa erken seçim kararı alma yetkisi yok. \'Karar aldık\' diyemezler. Önerebilirlerdi. Meclis gazi meclis karekterini burada korumadı. Erken seçime karşı değiliz ama paldır küldür seçim olmaz. Hakların kullanılmasına olanak vermeyen, hakların kullanılması için gerekli sürelerini hepsini yok eden bir seçimden sağlıklı sonuçlar alınmaz. Ne zaman, hangi sürede partiler ön seçim yapacak, adaylar hangi sürelerde kendilerini anlatacaklar. Ne olacak lider mafyaları oturup listeleri yazacaklar, liderlerinin tayin ettiği kişiler de meclise girecek. Meclis mafyalaştırılacak\" dedi.

\"UYUM YASALARI ÇIKARTILMADI\"

Uyum yasalarının da çıkartılmadığını, anayasaya aykırılık bulunduğunu da savunan Doğu Perinçek, \"En önemlisi 100 bin kişinin imzasını alanların aday olma hakkı var. Bu da çiğneniyor. Sayın bakalım 10 bin kişiyi, ne kadar zamana geçiyor, daha yöntem belli değil. Uyum yasaları çıkartılmadı. Anayasanın emrini yapmadılar, hala uyum yasaları yok. Uyum yasaları olmadığı için uyum yasaları hangi yöntemle kullanılacak, hiçbirisi belli değil. Yasaları çiğneyerek bir sürecin kapısını açtılar. Bir kargaşalık getiriyor. Vatan Partisi var, olağanüstü sürece girdik. Devrimle çözülecek Türkiye\'nin sorunları. Devrimci yöntemlerle Türkiye sorunlarının çözüleceği döneme girdik. Vatan Partisi bu günlerin partisidir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Doğu Perinçek ile röportaj

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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Domuz sürüsüne çarpmamak için direksiyon kıran sürücü öldü

Karaman\'ın Ermenek ilçesinde yola çıkan domuzlara çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, 100 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Kazada, sürücü Ramazan Başpınar (33) öldü, kardeşi Ayhan Başpınar ise yaralandı.

Ermenek ilçesi\'ne bağlı Görmeli Köyü\'nde oturan Ramazan Başpınar, kardeşi Ayhan Başpınar\'ı ilçe otogarına götürmek için 70 E 7279 plakalı otomobiliyle, saat 07.00 sıralarında yola çıktı. Başpınar, Koca Yokuş mevkiine geldiğinde yola çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolün kaybolduğu otomobil, yaklaşık 100 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Kazada, Başpınar kardeşler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılardan Ayhan Başpınar, Ermenek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ağabeyi Ramazan Başpınar ise Konya\'ya sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi. Kazayı öğrenip, hastaneye koşan Başpınar kardeşlerin yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Görüntü dökümü:

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-Kazanın olduğu yoldan görüntüler

-yüz metrelik uçurumdan görüntü

-Hurdaya dönen otomobilin görüntüsü

-Ölen Ramazan Başpınarın fotosu

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman)(DHA)

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Apartmanın çatısı yandı

Bartın\'ın Amasra ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay öğle saatlerinde, Amasra Kum Mahallesi\'nde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören apartman sakinleri dışarıya çıktı. Olay yerine gelen Amasra Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binanın çatısı hasar görürken, soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cep telefonu görüntüleri

Süre: 1.05 Boyut: 203 MB

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)