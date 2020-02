DHA YURT BÜLTENİ-10 

Işık İkizoğlu\'nun öldürülmesi davasında savcı mütaalasını verdi

İZMİR\'in Dikili ilçesinde, boşandığı eşi 32 yaşındaki Işık İkizoğlu\'nu başına çekiçle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanıp, hakkında Bergama Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açılan 58 yaşındaki Yahya Cengiz Küçük\'ün yargılanmasına devam edildi. Savcı mütaalasında, suçun tasarlanarak ve canavarca hisle işlendiğine dair unsurların olmuşladığını belirterek, Küçük\'e müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Savunma için ek süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

9 yaşında bir kızları bulunan Işık İkizoğlu ile Antalya\'dan gelen eski eşi Yahya Cengiz Küçük, geçen 15 Mayıs\'ta Dikili\'deki bir kafeteryada buluştu. Aralarında çıkan tartışmanın ardından İkizoğlu, eski eşinin yanından ayrılıp dövüldüğünü söyleyerek polise şikayette bulundu. İfadesi alınan İkizoğlu\'na, götürüldüğü adli tabiplikte \'darp izine rastlanmadı\' raporu verildi. İkizoğlu evine dönerken polis Küçük\'ün yakalanması için çalışma başlattı, ancak kendisine ulaşamadı. Küçük, öğleden sonra eski eşi İkizoğlu\'nun ilçedeki evine geldi. O sırada kızları okulda olan İkizoğlu ve Küçük tekrar tartıştı. Öfkelenen Küçük, eski eşi İkizoğlu\'nu başına çekiçle vurup, öldürdü. Ardından da polis arayıp, kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, Küçük\'ü gözaltına aldı. Tutuklanan Küçük hakkında Bergama Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SAVCI MÜBBET HAPİS İSTEDİ

Davanın döndürncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Yahya Cengiz Küçük, öldürülen Işık İkizoğlu\'nun annesi Fatma Füsun Cebeciler ve ablası Başak İkizoğlu ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmayı Dikili Kadın Platformu üyeleri de izledi. Duruşmada mütalaasını veren savcı, sanığın öldürme nedenin tespit edilememesi, sanığın öldürme kararını ne zaman verdiğinin belli olmaması nedeniyle, suçun tasarlanarak işlendiğine dair yeterli delilin bulunmadığı belirtip, müebbet hapis ile cezalandırmasını talep etti.

Davaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Avukat Pınar Melli, \'Mütalaaya kısmen katılıyoruz\' diyerek başladığı konuşmasında \"Sanığın tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan iddianamedeki şekliyle cezalandırılmasını, sanık hakkında takdiri indirim nedeninin uygulanmamasını talep etmekteyiz\" dedi.

\"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRIMASINI İSTİYORUZ\"

Işık İkizoğlu\'nun annesi Fatma Füsun Cebeciler ise, \"Olayda vahşi bir şekilde kasten planlayarak, programlayarak öldürme vardır, acı çektirerek öldürme vardır. Ben de takdiri indirimden yararlandırılmamasını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum\" diye konuştu.

Başak İkizoğlu da \"Kardeşim, genç yaşta hatalı bir evliliğin bedelini çok ağır şekilde ödedi. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum\" dedi.

Baba Yaşar İkizoğlu\'nun avukatı Güntekin Yıldırım da \"Biz de mütalaaya kısmen katılıyoruz, meslektaşımız Avukat Pınar Melli\'nin beyanlarına ve katılanların beyanlarına iştirak ediyoruz. Olayda, oraya ait olmayan bir çekiç ile defalarca vurulmak suretiyle suç işlenmiştir, tasarlayarak işlenmiştir. Sanığın tasarlayarak canavarca his ve şevk ile kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına savunmalarını hazırlamaları için süre verip, duruşmayı erteledi.

DURUŞMA ÖNCESİNDE KADINLARDAN AÇIKLAMA

Duruşma öncesinde Dikili Kadın Platformu tarafından, Dikili Atatürk Meydanı\'nda ve sonrasında ise Bergama Hükümet Konağı önünde, \'Hayatımızdan da kaklarımızdan da vazgeçmiyoruz\' yazılı pankart ve \'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz\', \'Işıklar ölmesin\', \'Kadın katliamına son\' yazılı dövizler açılıp, basın açıklaması yapıldı. Dikili Kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Demet Önal, \"Karanlık bir çağda yaşıyoruz. Yaşamak hiç bu kadar ağır gelmemişti. Etrafı saran ölüm kokuları nefes almamızı zorlaştırıyor. Tüm karanlığa inat umudu yarına taşıyan bizler ışığımız için buradayız. 15 Mayıs 2017\'de tanıklık ettiğimiz bu vahşet bizi ışığın izinden yürümeye zorluyor\" dedi. Açıklamada ayrıca, \"Neredeyse her güne 2 kadın cinayeti düşüyorken, taciz ve tecavüze uğrama oranları katbekat artmıştır. 2017 utanç raporunda 409 kadın cinayeti işlendi. 487 çocuk cinsel istismara uğradı. 332 kadına şiddet uygulandı. 2018 yılında ise sadece Ocak ayında 28 kadın öldürüldü. 25 kadın cinsel şiddete uğradı. 147 çocuk cinsel istismara maruz kaldı. Şubat ayında 47 kadın öldürüldü. Her güne iki kadın cinayetinin olduğu ülkemizde bu rakamlardan daha çok sayıda cinayet olduğunu biliyoruz. Üzgünüz, öfkeliyiz, isyandayız\" dedi.

Basın açıklamasının ardından Başak İkizoğlu, öldürülen kardeşi Işık İkizoğlu\'nun için yazdığı şiiri okuyup, \"Tüm ailem çok acı çekiyor. Maddi ve manevi çöküntü içerisindeyiz. Kardeşim genç yaşta hatalı bir evliliğin bedelini çok ağır şekilde ödedi. Suçlunun, en ağır bedeli ödemesini talep ediyorum. Ülkemizin yarası haline gelen taciz, tecavüz, çocuk istismarı ve şiddetin bir an önce bitmesi tek dileğimdir. Hiçbir insan, hiçbir canlının yaşam hakkını alamaz. Birilerinin özgürlüğü, başka birinin özgürlüğünü kısıtlamamalıdır. Takdir-i ilahi tek tesellim. Ben buraya, bir annenin, bir kadının sesi olmaya geldim\" dedi.

Şanlıurfa\'da şehit polisler için mevlit

ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit polisler için kentin simgesi olan Balıklıgöl Dergah Camisi\'nde mevlit okuttu.

Türk Polis Teşkilatı\'nın 173\'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü şehit polisler için Dergah Camisi\'nde Mevlid-i Şerif okuttu. Mevlit programına; Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, kurum müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kur\'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif\'in ardından İl Müftüsü İhsan Açık, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek dua etti. Program, daha sonra katılanlara tatlı ikram edilerek sona erdi.

İzmit\'te, Cumhurbaşkanı\'nın arkadaşının isminin verildiği gençlik merkezi açıldı

İZMİT Belediyesi tarafından yaptırılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın sınıf arkadaşının isminin verildiği Nebi Güdük Gençlik Merkezi törenle açıldı.

İzmit Belediyesi\'nin, 28 Haziran Mahallesi\'nde yaptırdığı, geçen yıl yaşamını kaybeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın sınıf arkadaşı Nebi Güdük\'ün isminin verildiği gençlik merkezi törenle açıldı. Törene, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve Mehmet Ali Yılmaz, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Bilal Erdoğan, Ensar Vakfı Genel Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, Ensar Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Musa Taşcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilal Erdoğan törende yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, \"Türkiye hakikaten çok kritik bir dönemden geçiyor. Türkiye\'nin böyle bir kritik dönemeçte olmasının çeşitli sebepleri var. Bunlardan bir tanesi dünyanın aslında önemli bir dönemeçte oluşu. Yani 1. ve 2. Dünya Savaşı\'ndan sonra bir düzen kuruldu, siyasi ve iktisadi bir düzen soğuk savaşın sona ermesi ile bu düzen sorgulanır hale geldi ama o gün bugündür. Geldiğimiz noktada şu anda dünyanın yeni bir arayışın peşinde olduğunu görüyoruz. Yani dünyada önümüzdeki yıllarda büyük değişimlerin olabileceği konuşuluyor ve bunların ne olacağı noktasında insanlar sorgulamalar yapıyor\" dedi.

Türkiye\'nin içerisine ekilen terör örgütlerinin inlerine girilerek etkisiz hale getirilmeye çalışıldığını söyleyen Bilal Erdoğan, şöyle konuştu: \"Dünya böylesine bir eşikteyken Türkiye\'de işte geçen sene Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçerek, halkın iradesinin yönetime tam manası ile yansıması yolunda önemli bir adım attı. Bu adım dünyanın bu kritik dönemecinde bizi aslında güçlü bir noktaya taşıdı. İnanın böyle olmasaydı, şu anda işte çok başarıyla tamamladığımız Zeytin Dalı Harekatını gerçekleştiremeyebilirdik. Veyahut da öncesindeki Fırat Kalkanı Operasyonunu yapamayabilirdik. Bunlar ne için önemli? Çünkü Türkiye artık içersine ekilen terör gibi veya FETÖ gibi, DHKP-C gibi, PKK gibi böylesi terör tohumlarını artık merkezlerinde ne yapıyor, inlerine girmek suretiyle etkisiz hale getirmenin mücadelesini veriyor. Önceden içimizdeydi bunlar ve işte ne zaman nereyi nasıl karıştıracaklarını, hangi istikrarsızlığa yol açacaklarını öngörmek mümkün değildi. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları yerlerinde etkisiz hale getirebiliyoruz, bunun mücadelesini veriyoruz. Ve bunu yaparken de şu neder, bu neder yok işte filanca ülkenin büyükelçisi şunu dedi, bir falanca ülkenin dışişleri bakanı şunu dedi bunlara bakmıyoruz. Ne diyoruz? Türkiye olarak biz kendi savunmamızın gereği neyse onu yaparız ve yapmak zorundayız diyoruz\"

Marmaris\'te yine aynı ayıp

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde yılbaşından bu yana 50 geri dönüşüm kutusu parçalandı, 30 yönlendirme levhasına zarar verildi. Geri dönüşüm kutusu ve levhalara daha önce de zarar verildiğini hatırlatan yetkililer, duyarlı olunmasını istedi.

Marmaris Belediyesi ekipleri, Yeni Datça karayolunda bulunan Seyir Tepesi mevkiindeki geri dönüşüm kutularının parçalanarak atıldığını öğrendi. Bugün olay yerine gelen ekipler, 4 geri dönüşüm kutusunun parçalanarak, 30 metrelik uçuruma atıldığı gördü. Belediye temizlik işleri ekipleri, halat yardımıyla uçuruma inip, çöpleri topladı, parçalanan kutuları yukarı çıkardı.

Geri dönüşüm kutularının yerine yenisinin konulacağını bildiren Marmaris Belediye yetkilileri, \"Ocak ayından itibaren ormanlık ve karayolları kenarlarına konulan 50 tane geri dönüşüm kutusu parçalanarak atıldı. Ayrıca ormanlık alanda konulan 30 demir yönlendirme levhası kurşunlanıp, demir ayakları kırılarak atıldı\" dedi. Geri dönüşüm kutusu ve levhalara daha önce de zarar verildiğini hatırlatan yetkililer, duyarlı olunmasını istedi.

Adana\'da karnaval heyecanı (2)

İLGİ BÜYÜK

Adana\'da vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Portakal Çiçeği Karnavalı için kent merkezindeki Toros Caddesi\'nde stantlar kuruldu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren sergi, panel ve kültürel etkinliklerle ön plana çıkan karnavala katılanlar renkli görüntüler oluşturdu. Yoğun katılımın yaşandığı Toros Caddesi karnaval için trafiğe kapatılırken, birçok kişinin, üzerinde portakal çiçeği figürleri bulunan ürünler takması dikkat çekti. Ayrıca karnaval komitesine daha önce başvuranlar, açtıkları stantlarda narenciye ile yapılmış reçel ve pastaların yanı sıra el ürünlerini satışı çıkardı. Karnavala kent içinden olduğu kadar, çevre kentlerden ve özellikle İstanbul\'dan katılım oldu. Çoğunluğu Adanalı olan çok sayıda sanatçı, şair, ressam, yazar ve oyuncu da şölene katılmak için kentte geldi.

Kaleiçi\'nin kedileri evsiz kalacak

ANTALYA\'da, tarihi Kaleiçi\'nde kurulan 51 kedi evinin kaldırılması yönünde karar alındı. Kedi evlerini kuran Hasan Kilit, “Küçücük kedi evleri, dev surların görüntüsünü engelliyormuş. Bize söylenen gerekçe bu\" dedi.

Antalya\'nın tarihi bölgesi Kaleiçi\'nde, Kale Kapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit tarafından geçen aylarda \'kedi parkı\' kuruldu. Kale Kapısı\'nda, surların önüne renkli ahşaplardan 50\'şer santimetre boyunda 51 kedi evi yerleştiren Kilit, burada 100\'e yakın kedinin bakımını yaptı. Kedilere hem mama verip hem de hasta olanları tedavi ettiren Kilit, kurduğu stantta Antalya\'yı ve Kaleiçi\'ni tanıtan broşür ve magnetleri ücretsiz dağıttı. Kısa sürede hem kent sakinlerinin hem de tarihi bölgeyi ziyarete gelen turistlerin ilgi odağı olan \'kedi parkı\' için bazı kişiler, bağış yaparak, kedilerin bakımına destek olmak istedi. Bunun üzerine bağış kutusu oluşturan Kilit, biriken paraları kedilerin bakımı için harcadı.

KURUL, KALDIRILMASINI İSTEDİ

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'nca kısa süre önce Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi başta olmak üzere 6 kuruma gönderilen yazıyla \'kedi parkı\' içindeki ücretsiz mama dağıtım standının ve kedi evlerinin kaldırılması istendi. KALEDER tarafından mama standı kaldırılırken, kedi evlerine dokunulmadı. Kedi evlerinin kaldırılmasına izin vermeyeceğini ve yeni proje için kolları sıvadığını kaydeden KALEDER Başkanı Hasan Kilit, “Küçücük kedi evleri, dev surların görüntüsünü engelliyormuş. Bize söylenen ve kaldırmamız için sunulan gerekçe bu. Burada turistlere bir nevi gönüllü rehberlik yapıyoruz. Kaleiçi\'ni tanıtıyoruz. Kedilerle fotoğraf çektiriyor insanlar. Burada bir hareketlilik oluşmaya başlamıştı ama kaldırmamızı istiyorlar\" dedi.

Başkan Kilit, ayrıca kararla ilgili yetkililerle görüşmeye çalıştığını ve yeni proje oluşturup, kedi evlerini korumaya çalışacağını söyledi.

Sofra beziyle kendini kapıya asarak intihar etti



İZMİR\'İn Ödemiş ilçesinde, sağlık sorunu nedeniyle bunalımda olduğu ileri sürülen 40 yaşındaki süt tankeri şoförü Muammer Y. (Yorulmaz), evinde daire kapısına sofra bezi ile kendini asarak intihar etti.

Bir süre önce geçirdiği bel fıtığı ameliyatının ardından bunalımda olduğu öğrenilen evli, 3 çocuk babası süt tankeri şoförü Muammer Y., Hürriyet Mahallesi, 1618 Sokak\'taki evinde, bugün saat 10.30 sıralarında, yakınları tarafından sofra bezi ile daire kapısına asılı bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen 122 Acil Servis ve polis ekipleri Muammer Y.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar ettiği belirlenen Muammer Y.\'nin cesedi savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Muammer Y.\'nin cesedi evden çıkartılırken, yakınlarının gözyaşları sel oldu. Polis, Muammer Y.\'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

Kamyonetin motor bölümüne sıkışan oğlak 1 gün sonra kurtarıldı

HAKKARİ\'de Karayolları kamyonetinin motor bölümüne girerek sıkışan oğlak, yaklaşık 1 gün sonra, 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çanaklı köyünde dün öğle saatlerinde çalışma yapan Karayolları ekipleri, ardından araçlarıyla garaja döndü. Ekipler, araçları park edip, garajdan ayrıldı. Bugün köyden döndükleri kamyonetin yanına gelen ekipler, aracın ön bölümünden gelen sesleri duydu. Sürücü, aracın motor bölümünü açınca içeride bir oğlağın sıkışmış olduğu görüldü. Hemen AFAD ekiplerine haber verildi. Garaja gelen AFAD ekipleri, 3 saat süren çalışmanın ardından oğlağı bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, yaklaşık 1 gün aracın motor kısmında kalan oğlağı çıkadıktan sonra süt verip bir süre sevdi. Karayolları Şube Şefliği\'ne gelen oğlağın sahibi, yetkililere teşekkür etti.

Karayolları personeli Nazif Kaçar, \"Ekipler, kent merkezine geldikten sonra motor bölümünde oğlak sesi duyuyor. Motoru açıp baktıklarında içinde sıkışmış oğlağı görüyorlar. Daha önce motor bölümünde kedi, yılan gördük ve duyduk ama oğlak olması bizi çok şaşırttı. AFAD ekipleriyle birlikte oğlağı sıkıştığı yerden çıkardık. Sahibini de arayarak oğlağı sağ salim teslim ettik\" dedi.

