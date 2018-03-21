DHA YURT BÜLTENİ-10

Siirt\'te Nevruz alanına girenlerin kimliklerinin fotoğrafı çekildi

Siirt\'te, HDP il Başkanlığının Eruh yolu üzerindeki Nevruz alanında yaptığı kutlamaya katılmak isteylenler, polis tarafından kimliklerinin fotoğrafı çekildikten sonra alana alındı.

HDP\'nin Siirt\'in Eruh yolu üzerindeki Nevruz alanında yaptığı Neevruz kutlamasına, HDP Siirt eski Milletvekili Besime Gonca, HDP\'li ve DBP\'li yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. Eruh Karayolu üzerinde yapılan Nevruz kutlamalarında yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, alan içerisine giren vatandaşların kimliklerinin tek tek fotoğraflarını çekmesi dikkat çekti. Alan içerisine girmek isteyen basın mensuplarının yaka kartının yanı sıra kimliklerinin fotoğraflarını da çeken emniyet güçleri, alanan girmek isteyen ancak yanında kimleri olmayan vatandaşları alan içerisine almadı. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan Nevruz kutlamalarında miting alanında bulunan bir kadının, kadın polisler tarafından sorgulanmak üzere miting alanında çıkarıldı. Kadın üzerinde bulunan sarı-kırmızı-yeşil fulara polis el koydu. Kürççe şarkı ve türkülerin seslendirildiği, halayların çekildiği kutlamalar olaysız sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Nevruz alanına gelen vatandaşların kontrol edilmesi

-Polis memurunun göğsünde bulunan kameranın görüntüsü

-Alana girmek isteyenlerin kimlerinin kamera tarafından çekilmesinin görüntüsü

-Alanda bulunanların görüntüsü

-Müzik eşliğinde halay çekenlerin görüntüsü

-Kadın polislerin sarı-kırmızı-yeşil falamayı kadından alması

-Genel ve deday görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURUK/SİİRT,(DHA)

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Niğde’de depolardaki patatesler çürümeye başladı

Niğde\'de üreticiler, depolarda bulunan yaklaşık 300 bin ton patatesin satılmaması durumunda çürüme tehlikesi olduğu belirtti.

Patatesin yoğun ekildiği yerlerden olan Gölcük Kasabası’nda bulunan patates üreticileri, yetkililerden bu duruma çare bulmalarını istedi. Patates Üreticisi Olcay Yüce, patatesin depolarda 20 kuruşa bile alıcı bulamadığını söyledi. Yüce yaptığı açıklamada şunları dedi: “Havaların sıcak gitmesi nedeniyle patateslerimiz hep çillendi satamadık elimizde kaldı. Ekim zamanı geldi ekim yapacağız ekim yapamıyoruz. Mazot alamıyoruz. Zaten borcumuz var gübre ve mazot. Eski borçlarımız kapatamadığımız için. Kimsede bize gübre mazot vermiyor. Biz çaresiziz yetkililerden çözüm bekliyoruz. Depodaki patates satılmazsa çürüyecek. Yada hayvan yiyeceği olacak. Komple zarar . ya çürüyecek yada ya da hayvanlara vereceğiz. Artık yeni ekim sezonu geldi yeni ekim patateslerde çıkacak. Bu olduğu gibi elimizde kalacak. Bizim diğer sorunumuz ise bunu ambardan nasıl çıkarabiliriz. Çünkü bide buna işçilik vereceğiz. Patates depolarda 20 kuruşa gidiyor. 20 kuruşa da alan yok. Devlet bize teşvik veriyor, çözümler sunuyor, ama çözümler bize faydalı olmuyor. Bize sorunumuzu çözecek çözümler lazım. Biz çiftçi olarak elimden geldiği kadar üretiyoruz. Ama sonuç yine hüsran.ö

BANKALAR KREDİ VERMİYOR

Diğer bir üretici Umut Sarıgöl ise, başvurdukları bankalardan kredi alamadıklarını söyledi. Sarıgöl, \"Patatesimiz ambarda kaldı banlalar kredi vermiyor. 2 yıldır patatesten zarar ediyoruz. Ürettiğimiz elimizde kalıyor. Bir türlü geçim yapamıyoruz. Artık çiftçi bitti. Bundan sonra ne yapacağımızı şaşırdık. Çalışa çalışa batan millet tek biz olduk. 2 yıldır bankalardan icralık olduk. Çiftçinin hali perişan. Ambarda patatesler kaldı. Hükümetin buna bir yol bulmasını istiyoruz. Patates ambarda kaldı alan yok satan yok. Bu depodaki patatesi 5-10 gün içerisinde satamazsak göle dökmemiz lazım dışarı atmamız lazım. Onu bile depodan atmak için işçi lazım. İşçiye verecek paramız kalmadı. Yalvarıyoruz artık yetkililere bu işe çare bulsunlarö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Ambardaki patatesten görüntü

- Üreticiden görüntü

- Filizlenen ve çürümeye başlayan depodaki patateslerden görüntü

- Patates Üreticisi Olcay Yüce ile röportaj

- Patateslerden detay görüntüler

- Patates üreticilerinden görüntü

- Üretici Umut Sarıgöl ile röportaj

- Detay görüntüler

SÜRE: 05\'17\" BOYUT: 345 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE (DHA)

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Van\'da nevruz coşkusu

VAN\'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından organize edilen nevruz kutlamasına binlerce kişi katıldı.

Van Valiliği\'nden alınan izinle HDP ve DBP\'nin düzenlediği nevruz kutlaması, Van Kalesi\'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı\'nda yapıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alan, \'drone\' ile havadan denetlendi. Kutlamaya gelenler, alanda kurulan 4 ayrı güvenlik barikatından geçirilirken, üst aramaları da yapıldı.

Nevruz kutlamamasına HDP Grup Başkanvekili ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP\'li ve DBP\'li yöneticiler ile binlerce kişi katıldı. Nevruz ateşi ise Beştaş ile HDP\'li ve DBP\'li yöneticiler tarafından yakıldı. HDP\'li Beştaş, yakılan nevruz ateşinin etrafında Vanlılarla kol kola girerek, söylenen Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Coşkulu geçen nevruz kutlaması, saat 15.00\'te sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Nevruz kutlamasına gelen vatandaşlar kurulan güvenlik barikatlarından üst aramasından geçirilirken

-Detaylar

-Kalabalık

-Nevruz alanından genel ve detaylar

-Halay çekenler

-Nevruz ateşini yakan HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş

-Yakılan nevruz ateşi etrafında halay çeken Beştaş ve vatandaşlar

-Müzik gruplarının Kürtçe şarkı söylemeleri

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

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Batman\'daki Nevruz kutlamalarından renkli görüntüler

BATMAN\'da, HDP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan bazı vatandaşların ellerinde zeytin dalı taşıdıkları dikkat çekti. Etkinlikler sırasında konuşan HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, Afrin harekatının Kürt ve Türk kardeşliğine darbe olduğunu söyledi.

Batman\'da, Nevruz kutlamaları nedeniyle vatandaşlar öğlen saatlerinde etkinliklerin yapılacağı alana akın etti. Otogar bitişiğindeki alanda yapılan Nevruz etkinliklerine katılan kadınlar yöresel giysileriyle halay çekti. Nevruz ateşinin geç yanması üzerine bir vatandaş, alevin gürlemesi ceketini yakması dikkat çekti. Bu arada etkinliklerin yapıldığı alana gelen bazı vatandaşların ellerinde zeytin dalları olduğu görüldü.

Kutlamada konuşan HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, \"Kürt düşmanlarından biri fakirliktir, daha doğrusu sistem tarafından fakir bırakışmışlıktır. Bir taraftan sistem iktidar, Kürt halkını aç, sefil bırakılırken bir taraftan da onların özgürlük iradesini makarna ve kömür ile satın almaya çalışmaktadır. Buna bir cevabım vardır. Said-i Nursi diyor ki \'ben ekmeksiz yaşarım ama özgürlüksüz, hürriyetsiz yaşayamam.\' Bende diyorum ki; Kürtler makarnasız ve kömürsüz yaşarlar ama özgürlüksüz asla yaşamazlar. Kürtler yeri geldiğinde sizin makarnanız yerine bulgur yemesini bilirler, sizin kömürünüz yerine tezek yakarlar, ama size boğun eğmeyecekler\"dedi.

“NE DEMEK AFRİN\'İ GERÇEK SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ?\"

Zeytin Dalı operasyonuna değinen HDP Siirt Milletvekili Yıldırım, \"Afrin harekâtı Kürt ile Türk kardeşliğine indirilmiş en büyük darbedir. Bu darbeyi indirenler Kürt ile Türk kardeşliğinin nereye varacağını hesaplamıyorlar veya bilerek yapıyorlar. Ne demek Afrin\'i gerçek sahiplerine teslim edeceğiz? Ne demek Afrin\'i fethedeceğiz? Bunlar hiç mi tarih okumadılar, hiç mi kendi tarihlerini okumuyorlar? Afrin, Osmanlı arşivlerinde Kürt dağı olarak geçiyor. Ne Arap, ne de Türk dağı olarak geçiyor, bal gibi Kürt dağı olarak geçiyor. Dolayısıyla Kürtler Afrin\'in gerçek ve kadim halkıdır, yerleşiğidir, sahibidir. Biz fethetmeye gidiyoruz. Ne demek Afrinliler dinsiz, imansızdır bre gafiller, nasıl söylüyorsunuz\" dedi.

Kürtçe şarkıların seslendirildiği ve halayların çekildiği kutlamalar olaysız bir şekilde sona erdi.

Görüntü dökümü

- Vatandaşların halay çekmesi

- Kadınların yöresel giysiyle halay çekmesi

- Kadri Yıldırım konuşması

- Kitleden görüntü

Haber - Kamera:Arif Arslan-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA) -

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