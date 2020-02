DHA YURT BÜLTENİ-10

1)DALAMAN\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Uzman Onbaşı Fuat Demir (24), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Acı haber şehidin Muğla\'nın Dalaman ilçesindeki ailesine ulaştı.1 Mart tarihinde, Afrin kırsalında Hac Bilal Köyü Kel Tepe bölgesinde PKK/YPG\'li teröristlerle çıkan, 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 13 askerden biri olan Uzman Onbaşı Fuat Demir, bugün saat 11.00 sıralarında tedavi gördüğü Ankara\'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde şehit oldu.

Acı haber, Muğla\'nın Dalaman ilçesinde oturan yakınlarına ulaştı. Şehidin babası Enver Demir ve annesi Zeynep Demir\'in ise Ankara\'da bulunduğu belirtildi.

Şehidin naaşının bugün saat 18.00\'de Dalaman Devlet Hastanesi\'ne getirileceği, yarın da öğlende kılınacak cenaze namazı sonrası Gürleyik Mahallesi\'ndeki Naldöken Mezarlığı\'nda törenle toprağa verileceği belirtildi.

Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA)-

2)GENÇ KIZ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANDI

ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde Hilal Y. (18) tartıştığı erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Olay, dün gece Konakoğlu Mahallesi Sırkıntılar Caddesi üzerindeki bulunan dinlenme parkında meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ve akrabalarıyla birlikte evde bulunan genç kızı Erol D. (19) cep telefonuyla arayarak parka çağırdı. Bunun üzerine Hilal Y. ailesinden izin alıp sokağa çıktı. Parka giden genç kız ile Erol D. arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Erol D. Hilal Y,\'yi boynundan, yüzünden ve sırtından defalarca bıçakladı. Kanlar içinde çığlık atan genç kız çevredekilerden yardım istedi. Erol D. ise korkup olay yerinden kaçtı. Kan kaybeden Hilal D. yoldan geçen vatandaşlar tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Hayati tehlikesi olan genç kız buradanda Adana Şehir Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis yaptığı araştırmada Erol D,\'nin genç kıza tehdit mesajları attığını ortaya çıkardı.

Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

-

Haber-Kamera:Ceyhun ÖZER/CEYHAN,Adana,(DHA)

3)AFRİN\'DEKİ BABALARINA MORAL İÇİN KLİPTE OYNADILAR

DENİZLİ\'deki 9 anaokulu öğrencisi, Afrin\'deki harekatta görev alan babalarına moral vermek için çekilen klipte oynadı. Ayrıca minik öğrencilerin yaptıkları resimler, mektuplar ve çeşitli hediyelerin yer aldığı kutular da okul yönetimi tarafından babalarına ulaştırılmak üzere askeri yetkililere teslim edildi.Mehmetçik Mahallesi\'ndeki Zübeyde Hanım Anaokulu\'nda öğrenim gören minikler, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki operasyonuna katılan askerlere moral vermek amacıyla okul yönetimi tarafından çekilen klipte rol aldı. Okul yönetimi ve velilerin de desteğiyle kamera karşısına geçen ve askeri kıyafeti de giyen çocuklar, çekilen klipte babalarına destek mesajı gönderdi. Asker çocukları ile diğer öğrencilerin yer aldığı klipte çocuklar, \"Biz 3 yaşındayız, biz 4 yaşındayız, biz 5 yaşındayız. Ama anlıyoruz. Siz bizim için oradasınız, biliyoruz. Biz burada sizin sayenizde güvendeyiz, sizi çok seviyoruz\" sözlerini yüksek sesle söyledi. Çekilen klipte, babaları Afrin\'de olan çocukların derslerde Türk Bayrağı çizmesi, asker üniforması giymesi, babalarına destek mesajı da yer alıyor.

Okul yönetimi de klip dışında babaları Afrin\'de olan çocukların kendi çizdikleri resimler ile birlikte, mektuplar, çeşitli hediyelik eşyaların bulunduğu özel kutuları, babalarına ulaştırılmak üzere askeri yetkililere teslim etti.

\"SENİNLE UYUMAYI ÖZLEDİM\"

Anaokulu öğrencisi olan 5 yaşındaki Tuğdem Işıl Doğru\'nun söylediklerinin yer aldığı, babasına gönderilen mektupta, \"Sevgili babacığım, seni çok özledim. Birlikte kantine gitmeyi, televizyon izlemeyi, ödev yapmayı ve tatile gitmeyi çok özledim. Sen evde olsan biz çok mutlu olurduk. Doğum günümde inşallah yanımda olursun. Seninle uyumayı özledim. Seni ve birlikte yaptığımız her şeyi özledik. Annem, ben ve Hasan Basri seni çok özledik. Babam seni çok özledim, gelmeni istiyorum. Biliyorum bizim için oradasın. Seni çok çok seviyorum\" cümleleri yer aldı. Babasına gönderdiği mektuptan bahsederken gözyaşları içinde kalan 5 yaşındaki Azra Tüzün ise birlikte okula gitmeyi, televizyon izlemeye ve uyumayı özlediğini söyledi.

Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Nuran Özbellek, okuldaki 9 öğrenci babasının Afrin\'de olduğunu belirterek, \"Askerlerimiz bizler için oradalar. Çocuklarımız babalarının yokluğunu çok hissediyor. Asker eşleri bize \'Onların orada hiçbir maddi desteğe ihtiyaçları yok. Devletimiz her şeylerini karşılıyor. Ama manevi desteğe ihtiyacımız var\' deyince bu işi organize ettik. Asker çocuklarının da yer aldığı klip çekip, babalarına gönderdik\" dedi.

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

4)KEMER\'DEN AFRİN\'DEKİ MEHMETÇİKLERE KURBAN

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde belediyenin öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında, Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli güvenlik güçlerine gönderilmek üzere sivil toplum kuruluşları, işadamları, esnaf ve vatandaşın desteğiyle 100\'ün üzerinde kurbanlık küçükbaş hayvan alındı.

Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül öncülüğünde \'Afrin yiğitlerinin yanındayız\' sloganıyla kampanya başlatıldı. İlçede turizmci, esnaf ve vatandaşın yoğun desteğiyle Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli güvenlik kuvvetlerine kurban edilmek küçükbaş hayvan alımı yapıldı. Hedef 100 olarak belirlenirken, kısa sürede bu sayının üzerine çıkıldığı ve alımların devam ettiği belirtildi. İlçedeki özel bir çiftliğe toplanan hayvanların sırtları kırmızıya boyandı. Kampanya kapsamında alınan hayvanlar TIR\'a yüklenerek, bugün 20.00\'de Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenecek törenle Afrin\'e uğurlanacak.

\'SOSYAL MEDYADAN DUYURDUK\'

Hayvanları Hatay\'da askeri yetkililere teslim etmek üzere kendisi de gidecek olan Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemerlilerin her zaman kahraman güvenlik güçlerinin yanında olduğunu söyledi. Başkan Gül, \"Pazar günü İstanbul\'dan geliyordum. Tabi ki 3- 4 gündür moralimiz bozuktu. Birden bire 8 askerimiz şehit, 13 yaralımız olması, askerlerimizin hain tuzağın içerisine düşmesi bizleri yaralamıştı. Bu doğrultuda biz de \'ne yapabiliriz, nasıl destek verebiliriz\' diye danışmanımı aradım. Askeriyeyle görüşmesini istedim, \'böyle bir kurbanlık yardımı yapmak istiyoruz bunun kabulü var mıdır, kabul ediliyor mu ve canlı mı, cansız mı oluyor\' diye araştırılmasını istedim. Araştırmasını yaptılar ve neticede de canlı olarak kurbanlıkları kabul edeceklerini söylediler. Biz de hemen sosyal medya sayfamızdan pazar günü bunu duyurduk. \'Kemer halkı olarak, Kemer Belediyesi olarak böyle bir destek yapacağız\' diye ama vatandaşımız sağ olsun belediyeyi bile işin neredeyse içine sokmayacak hale getirdi\" dedi.

\'BİZE SAHİP ÇIKTILAR\'

İki günlük zaman diliminde çok sayıda talep geldiğini vurgulayan Başkan Gül, \"Otelciler Birliğimiz, KETOB başkanımız, otelcilerimizin kendileri, Kemer\'deki kasaplarımız, işadamlarımız, belediye meclis üyelerimiz büyük bir katkı örneği gösterdi. Orada çarpışan, teröristlerle mücadele eden polis özel harekat, jandarma özel harekat ve komandolarımız iyi mücadele veriyor, biz de askerimize moral verebilmek için Kemer gibi bir bölgeden böyle bir katkının fayda getirebileceği düşüncesiyle başlattık. Şu anda kampanyamız iyi gidiyor. İnşallah halkımızla beraber bugün hep beraber Cumhuriyet Meydanı\'nda TIR\'ımızı kaldıracağız ve yollayacağız. Yarın kendim gidip şahsen bunu Hatay\'daki komutanlarımızdan randevuyu aldık orada teslim edeceğiz. Bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir duyarlılık örneğinde bize sahip çıktılar. Biz de onların sayesinde böyle bir katkıyı yaptık\" diye konuştu.

\'ASKERLERİMİZE, POLİSİMİZE BORÇLUYUZ\'

Başkan Gül ayrıca ülkedeki huzurun ve turizmdeki güvenliği asker ve polise borçlu olduklarını da vurguladı. Başkan Gül, şöyle dedi:

\"Burada rahat durmamız, turizmi rahat yapmamız, rezervasyonda patlama sağladıysak bunu oradaki askerlerimize, polisimize borçluyuz. Vatan için yaptıkları bu mücadelede onların başarılı olmalarını diliyorum. Birçok tanıdığım polis özel harekat arkadaşım var, zaman zaman onlarla yazışıp, durumlarını öğrenmeye çalışıyoruz. Allah onlara güç, kuvvet versin. Ne yapıyorlarsa bizim için ve çocuklarımız için yapıyorlar. İnşallah kısa zamanda bu temizliği yapıp ülkemize gelirler diye düşünüyoruz.\"

HABER- KAMERA. Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

5)KAPI KİLİTLERİNİ SÖKEREK EVLERİ SOYAN HIRSIZ YAKALANDI

İSTANBUL\'dan kiraladıkları araçla İzmit\'e gelerek, 3 evin kapı kilidini sökerek ziynet eşyaları, bilgisayar ve telefon çalan 3 kişiden biri polisin operasyonu ile yakalandı.

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi\'nde, 3 evin kapı kilitlerini kırarak içeri giren hırsızlar, bir adet telefon, bir adet dizüstü bilgisayar, kolye, parfüm, araç yedek anahtarı, 9 adet çeyrek altın ve 2 gram altın çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların peşine düştü. İstanbul Bakırköy\'de düzenlenen operasyonla 3 hırsızdan biri yakalandı. Gözaltına alınan 20 yaşındaki S.C.\'nin hırsızlık suçundan 10 sabıkasının bulunduğu tespit edildi. İstanbul\'dan kiraladıkları araçla İzmit\'e gelerek evleri soyan hırsızlardan S.C. adliyeye sevk edilirken, 2 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

6)AMİRAL TURGUTREİS\'İN TORUNU ÖLDÜ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde yaşayan, Amiral Turgutreis\'in torunlarından Haris Tengiz, 105 yaşında yaşamını yitirdi. Tengiz, bugün toprağa verildi. Bodrum\'un Akçaalan Mahallesi\'nde doğduktan sonra ilçede Bodrum mandalinası ticaretiyle uğraşan ve Bodrum Yarımadası\'nın en yaşlı insanı olarak bilinen, 4 çocuk ve 10 torun sahibi Haris Tengiz, dün (pazartesi) akşam evinde yaşamını yitirdi. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarından ve Bodrum Oda Orkestrası kurucularından Numan Pekdemirin de dayısı olan Haris Tengiz, yardımseverliğiyle biliniyordu.Turgutreis Mahallesi\'ndeki Amiral Turgutreis İlk ve Ortaokulu\'nun arsalarını bağışlayan, yöresinde maddi durumu kötü kişilere yaptığı yardımlarla tanınan Tengiz\'in ölümü ilçede üzüntü yarattı. Dünyaca ünlü Türk denizcisi Amiral Turgutreis\'in torunlarından olan ve 1970\'li yıllarda, o dönem belde olan Turgutreis\'te Adalet Partisi\'nden belediye meclis üyeliği ve belediye başkan yardımcılığı yapan Tengiz, kentin sevilen isimleri arasında yer alıyordu.

Tengiz\'in cenazesi, Akçaalan Mahallesi\'ndeki evinin önüne getirilerek, dua edildi ve helallik alındı. Ardından cenaze için Turgutreis Akçaalan Mezarlığı girişinde namaz kılındı. Tengiz\'in akrabaları, yakınları ve arkadaşlarının katıldığı cenaze namazının ardından tabutu omuzlara alınarak, 100 metre ilerideki aile kabristanına getirildi. Tengiz, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tengiz\'in yeğeni Cengiz Mandalinci, dayısının Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı\'nın tavsiyesi ile Turgutreis\'in çeşitli yerlerine okaliptus ağaçleri diktiğini söyledi.

Numan Pekdemir, \"Dayım Amiral Turgutreis\'in torunu olmakla ve doğduğu büyüdüğü kente hizmet etmekle her zaman gurur duydu. Bodrum\'un en yaşlısıydı, yaşayan bir tarihti. Böyle bir değerin yeğeni olmakla hem gururluyum hem de üzüntülüyüm. Nur içinde yatsın, Allah mekanının cennet eylesin\" dedi.

Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon da, \"Haris amcamız Bodrum\'un en yaşlısı ve yaşayan tarihiydi. Gerek kişiliği gerek yardımseverliği ile ilçemizin örnek insanlarındandı. Bodrum\'un tarihine ekonomisine yön veren değerlerinden biriydi, Allah rahmet eylesin\" dedi.

Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

7)BOLU\'NUN HAYVAN HASTANESİNDE, HAYVANLAR TEDAVİ EDİLİYOR

BOLU Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan Bolu Hayvan Hastanesi\'nde her hayvanın bakım ve tedavisi yapılıyor.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 6 ay önce açılan hastanede, hayvanlar tedavilerinin tamamlanmasından sonra barınaklara gönderiliyor. Bolu Hayvan Hastanesi\'nde 2 ameliyathane, dijital röntgen odası, ultrasonografi ile muayene odası, kan tahlil laboratuvarı, yoğun bakım ünitesi, kedi bakım ünitesi, hayvan yıkama ve kurutma odası, ameliyat öncesi ve sonrası bakım odaları bulunuyor. Kuduz ve diğer zoonoz hastalıklara karşı 6 karantina odasına sahip hastanede, yavrulu her anne için mutlaka ayrı ve özel bir oda tahsis ediliyor. Ayrıca hastanede atların, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların da bakılıp tedavi edildiği 3 ayrı barınak daha buluyor. Yine hastane içindeki Ar-Ge binasında, hayvan sağlığı ve rehabilitasyonuna yönelik her türlü araştırma ve geliştirmeye yönelik bilimsel projeler yürütülüyor.

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)