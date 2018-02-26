DHA YURT BÜLTENİ-10 

Hastanede dehşet; Doktor, tartıştığı temizlik şefini tabancayla vurdu (2) (Yeniden)



MANİSA\'nın Soma ilçesinde, Devlet Hastanesi\'nde görevli pratisyen doktor L.A., tartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top\'u acil serviste tabancayla peşpeşe 3 el ateş edarak ağır yaraladı. Top ayrı hastanede tedaviye alınırken, Dr. L.A. gözaltına alındı.

Olay bugün 12.00 sıralarında Soma Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. Acil Servis\'te görevli, evli ve 2 çocuk babası pratisyen hekim L.A. ile hastanenin temizlik personeli şefi olarak görev yapan Halil Top arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine L.A., belinden çıkardığı tabancayla nişanlı olduğu öğrenilen Top\'a peşpeşe 3 el ateş etti. Top, bacakları ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Durumu ağır olan Top, aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay anında acil serviste kısa süreli panik yaşanırken, soruşturma başlatan jandarma, pratisyen doktor L.A.\'yı gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hastaneden görüntü

Haber-Kamera: Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), (DHA)

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Polisin kurtardığı kızın annesi de küçük yaşta evlenmiş

MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde önceki akşam bir salonda yapılan düğünle, kendisinden 10 yaş büyük kuzeni ile evlendirilmeye çalışılırken polis tarafından kurtarılan 14 yaşındaki gelin F.B., devlet koruması altına alındı. Gözaltına alınan gelin ve damadın aileleri serbest bırıkılırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Şubat ayı içerisinde 4 çocuk gelin vaakasının engellendiğini belirterek, \"14 yaşında evlendirilmeye çalışan kız çocuğu F.B.\'nin annesi de küçük yaşta evlendiğini öğrendik\" dedi.

Kızıltepe ilçesinde önceki akşam İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Yaşar köyünde yaşayan 14 yaşındaki F.B.’nin, 24 yaşlarındaki kuzeni İ.B. ile evlendirileceği bilgisi üzerine harekete geçerek, olası bir gerginliğin önüne geçmek amacıyla, burada düğün sonrası kız çocuğunu alarak, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürmüştü. Gözaltına alınan iki ailenin üyeleri de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, \"5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu\" doğrultusunda gelin ve damadı koruma altına almak için iki aile hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İfadesi alınan damat ve gelinin ailesi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, savcılık koruma altına alınmasına karar verdiği gelini Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yurduna yerleştirdi.

Başlatılan soruşturma sonunda bir yıl önce tanıştıkları ve birbirlerine aşık olan F.B.\'nin Cumhuriyet Savcılığı tarafından önlem olarak Sosyal Hizmetlere bağlı Mardin\'deki Yetiştirme Yurduna yerleştirme kararını erirken, ailesinin kemik yaşının büyük olduğu iddiası üzerine yaş tespiti için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne gönderdi.14 yaşındaki F.B. ile kendisinden 10 yaş büyük İ.B.\'nin aileleri tarafından evlendirilmelerinin ardından açılan soruşturma ise sürdürülüyor.

\'KIZIN ANNESİ DE ERKEN YAŞTA EVLENMİŞ\'

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, kent genelinde Şubat ayı içerisinde 4 çocuk gelin vakasının engellendiğini söyledi. Alo 183’e çok güzel dönüşler aldıklarını kaydeden Efetürk, 14 yaşındaki F.B.\'nin annesinin de küçük yaşta evlendiğini öğrendiklerini aktararak şöyle konuştu:

\"Kentteki çocuk gelin vakalarına yaptığımız müdahalelerle çocuk gelinlere yönelik ihbarlar arttı. Bunu da bu konuda vatandaşlarda artan duyarlılığa bağlıyoruz. Sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda Alo 183’e gelen ihbarlarımız hat safhada. Vatandaşlarımızdan çok güzel dönüşler alıyoruz. Kurtardığımız çocuğumuzu devlet koruması altına altık. Çocuğumuzun sağlık durumu iyi. Aile de pişman. Devletin bu şekilde yaptırımlarından haberleri olmadıklarını söylediler. Kızımızın annesi de erken yaşta evlenmiş bir anne, bu yüzden olaya normal bakıyorlar. Ama bunun normal olmadığını, çocuk gelin olmayacağını, yerinin okul olduğunu aileye anlattık. Onlar da pişman ama kızımız devletimizin korumasında emin ellerde ve sağlık durumu da oldukça iyi. Vatandaşlarımızı bu tarz olaylara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımızı devletin elinin uzanması gerektiğini düşündükleri her olayda ama özellikle çocuk gelinler ve şiddet olaylarında Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nı saat ve gün sınırlaması olmadan aramaya davet ediyorum. Bu sorunların üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum. Görüldüğü üzere Alo 183 Sosyal Destek Hattı\'na gelen her ihbar titizlikle değerlendiriliyor ve emniyet güçlerimizin de desteği ile çocuklarımızın hayatı kurtarılıyor.\"

Görüntü Dökümü

-Düğünden görüntüler

-Gelin ve damatın halay çekmesi

-Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Efetürk\'ün konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)-

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Bitlis\'te PKK\'nın kullandığı 7 sığınak bulundu



BİTLİS\'te güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK\'nın kullandığı 7 sığınak bulunarak imha edildi. Sığınaklarda el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, elektrik kablosu, yaşam malzemesi ve örgütsel döküman ele geçirildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kırsal bölgede terör örgütünün kış üslenmesine yönelik olarak sürdürdüğü operasyonlarda, son bir hafta içerisinde teröristlerin kullandığı 7 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda 7 el yapımı patlayıcı, 760 kilogram amonyum nitrat, 8 mutfak tüpü, 2 bin 965 metre elektrik kablosu ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, uzman ekipler tarafından konrollü bir şekilde imha edililip, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. Bölgede terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dün akşam lapa lapa yağan kar yağışı

-Kara gömülen araçlar

-Kar yağışından genel ve detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

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Bitlis\'te eğitime kar engeli (3)



YOĞUN MÜCADELE

Bitlis\'te kar yağışını durmasının ardından yoğun bir çalışma başlatıldı. Bitlis İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri Şube Müdür Vekili Abdulhalim Daşdemir, toplamda bin 33 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yapıldığını söyledi. Daşdemir, \"Kapalı olan tüm yollarımızda yoğun bir çalışma başlattık. Bu yıl istediğimiz kadar kar yağmadı. Ancak yine Türkiye ortalamasının üzerinde bir yağış aldık. Ekiplerimiz şu anda çalışıyor. Kısa sürede bütün köy yollarımızı ulaşıma açacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dün akşam lapa lapa yağan kar yağışı

-Kara gömülen araçlar

-Kar yağışından genel ve detaylar

Haber-Kamera: BİTLİS (DHA)

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Burdur\'da Vergi Haftası başladı

BU yıl 29\'uncusu 26 Şubat-4 Mart tarihleri arasında kutlanacak Vergi Haftası etkinlikleri Burdur\'da Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na Defterdar Sedat Ayyıldız ile Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları tarafından çelenk sunuldu. Defterdar Sedat Ayyıldız ve beraberindekiler daha sonra Vali Şerif Yılmaz\'ı ziyaret etti.

Vergi Haftası\'nın hayırlı olmasını dileyen Vali Yılmaz, \"Devletin en büyük gelir kaynaklarından birisi vergi. Ülkemizin son zamanlarda yaşadığı olayları da düşünürsek milli duygularımızı sadece operasyonda değil devletin yaşaması gereken her alanda göstermemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de vergi. Güçlü bir devletin gerek ekonomik, gerek siyasi, gerek ticari vatandaşlıyla birlikte hedefi yakalaması gerekiyor. Önemli olan bu zor dönemde herkesin üzerine düşen sorumluluk ve mükellefiyetleri eksiksiz yerine getirerek bu durumu aşmamızdır. Nasıl askerlik görevse aynı şekilde vergimizi ödeyelim dememiz gerekiyor\" dedi.

Defterdar Sedat Ayyıldız da kutlama etkinlikleri çerçevesinde özellikle çocuklarda vergi bilincinin gelişmesi için çalışmalar yapacaklarını kaydetti. Ayyıldız, vergi tahsilatı sıralamasında Burdur\'un 29\'uncu sırada yer aldığını da kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çelenk sunulması

- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

- Valiyi ziyaret

- Defterdarın konuşması

- Valinin konuşması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Gaspçı, Yunanistan\'a kaçma planı yaparken yakalandı

ANTALYA\'da market sahibi Hasan Bulut\'u (44) yanağından öptükten sonra boğazını keserek 2 bin 500 lira gasp eden M.M., Yunanistan\'a kaçma planları yaparken yakalandı.

Olay, 14 Şubat gecesi saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi\'nde bir markette meydana geldi. Markette televizyon izleyen evli 3 çocuk babası Hasan Bulut\'un dükkânına, kendisinden yaklaşık 1 yıldır alışveriş yapan M.M. geldi. Bir süre televizyon izleyen ikiliden M.M., bir anda ayağa kalkarak önce yanağından öptüğü Bulut\'un boğazına bıçak dayadı. Ne olduğunu anlamayan Bulut, boğazına bıçak dayandığını fark edince boğuşma yaşandı. Olay sırasında boğazından yaralanan Bulut, canını kurtarmak için kendini dükkandan dışarı attı. M.M. ise marketin kasasındaki 2 bin 500 lirayı alarak kaçtı. Boğazındaki kanamayı havluyla durduran Bulut, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastanede tedaviye alındı.

YUNANİNSTAN\'A KAÇACAKTI

Olaydan sonra Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, M.M.\'yi bulmak için çalışma başlattı. M.M\'nin cezaevi korkusu yüzünden Yunanistan\'a kaçmayı planladığı, bu nedenle Balıkesir Ayvalık\'a gittiği ve burada tekne aradığı belirlendi.

Dün akşam saatlerinde M.M\'nin yakınları ile vedalaşmak için Güvenlik Mahallesi\'nde bulunan yakınlarının evine geldiğini tespit eden polis, operasyon düzenledi. Uykudan uyanıp polisi karşısında görünce şaşıran M.M.\'nin, \"Yakalamasaydınız Yunanistan\'a kaçacaktım. Bu çok kötü oldu\" dediği ortaya çıktı.

Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan M.M., adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Asayiş dış kapıdan görüntü

-Zanlı ile polisin yürümesi

-Asayiş dış plan görüntü

-Detaylar

\'18 MB // 38 N\'

Görüntü durumu: link geçildi

Haber-Kamera: Tolga YILDIRIM- Haber Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (20 Şubat\'ta geçilmişti)

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- Röp: Tevhide Bulut (Hasan Bulut\'un eşi)

- Tevhide Bulut detay

GÜVENLİK KAMERASI

- M.M.C.\'nin Hasan Bulut\'a sarılması

- Bıçağı boğazına dayaması

- MMC:\'nin Hasan Bulut\'u alnından öpmesi

- Yaşanan arbede

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Niğde’de Zeytin Dalı Harekatı\'na kan bağışı ile destek

NİĞDE’de 75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Lisesi Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Lisesi tarafından “Kanını Esirgemeyen Kahraman Mehmetçiğimize Kanınızla Destek Verinö kan bağışı kampanyası düzenledi. Okul bahçesinde öğretmenler ve veliler Kayseri Kan Alma Merkezi ekiplerine kan bağışında bulundu. Niğde 75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Lisesi Müdürü Tahir Öz, okulun kan bağışı kulübü olarak Mehmetçik’e destek amacıyla kan bağışında bulunduklarını söyledi. Öz, \"Kan bağışlamak hayat kurtarmaktır. Fakat aynı zamanda sosyal bir sorumluluktur. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, birlik olmayı sağlar. Hele de millet olarak büyük sınavlar verdiğimiz bu dönemde, bu sorumluluğunun önemi daha da artar. Şimdi o dönemlerden birini yaşıyoruz. Çünkü ülke sınırlarımız yedi gün, yirmi dört saat görev yapan kahraman Mehmetçiğimiz, aynı zamanda sınır ötesinde de zorlu bir görev yürütmektedir. Kan bağışında bulunarak kahramanlarımıza bir nebzede katkı sunmak istiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Bökümü

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- Kan bağışında bulunan veliler ve öğretmenler

- Öğrencilerden görüntü

- Detay görüntüler

- Okul Müdürü Tahir Öz’ün açıklaması

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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Van\'da Ayran Aşı Balık Başı Festivali

VAN\'ın Edremit ilçesi belediyesi tarafından 3\'üncü kez düzenlenen \'Ayran Aşı, Balık Başı\' adı verilen festival renkli görüntülere sahne oldu.Yoğun ilginin olduğu festivalde, katılımcılara 1,5 ton Van Gölü balığı (İnci kefali) ile ayran aşı çorbası ikram edildi.

Van balığı ve Van Gölü\'nü tanıtmak amacıyla ilçeye bağlı Şabaniye Mahallesi\'nde düzenlenen \'3\'üncü Geleneksel Ayran Aşı Balık Başı Festivali, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Mizanci Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen festivale,Van Valisi Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu, Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, eşi Aylin Çiçekli, Star Tv Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, kurum amirleri ile Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk katıldı.

Festivalde konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, bu yıl 3\'üncüsünü düzenledikleri Ayran Aşı Balık Başı Festivali\'ne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Başkan Çiçekli,\" Bu kaderin değişmesi gerektiğini ifade etmiştik. Bu kapsamda yapmamız gerekenleri anlattık ve adımlarımızı atmaya başladık. Sizlerin bildiği gibi sahilde 30 yıldır illegal bir şekilde sizlerin sahilde faydalanma hakkınızı gasp eden bu işgalcilerin, işgallerini sonlandırdık ve sizlerin kullanımına açtık. Şimdi sahil bandımız bitmek üzere. İnşallah Nisan ayı içerisinde sizlerin hizmetini açılmış olacak. Yine bununla beraber yazın plajımızı sizlerin hizmetine açtık, binicilik merkezimizi hizmete açtık. Van\'ın, Edremit\'in tanıtımı noktasında elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. İstedik ki; Edremit batıdan gelen insanların uğrak yeri olsun ve batıda artık olumsuz haberleriyle bilinmesin. İstedik ki; buradaki güzel insanlar, buradaki güzel hizmetlerle olanaklarla anılsın. Bu kapsamda da adımlarımızı attık. Bu projenin güzel adımıdır Ayran Aşı Balık Başı. Etkinliğimize katılan başta sayın valimize ve diğer bütün davetlilere teşekkür ediyorum\" dedi.

Van Valisi Murat Zorluoğlu ise Edremit Belediyesi\'nin yapmış olduğu hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Zorluoğlu ve Kaymakam Çiçekli, festivale katılan davetlilere balık ve ayran aşı ikram edildi. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde, Başkan Çiçekli davetlilerle kol kola girerek, müzik eşliğinde halay çekti. Yaklaşık 1.5 ton balığın tüketildiği festivale gelen mahalle sakinleri, düzenlenen etkinlikten dolayı Edremit Belediyesi ve Başkan Vekili Atıf Çiçekli\'ye teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali ve diğer yetkililerin festival alanına gelişleri

-Kalabalıktan genel görüntü

-Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli\'nin konuşması

-Konuşmayı dinleyen vatandaşlar

-Vali Murat Zorluoğlu\'nun konuşması

-Valiyi alkışlayan vatandaşlar

-Çalınan duval zurna eşliğinde ayran aşı balık başı kazanlarının başına geçen Vali Zorluoğlu ve eşi

-Vali ve Kaymakam vatandaşlara ayran aşı ve bayık başını ikram ederken

-Detaylar

-Çalınan müzik eşliğinde davetlilerle birlikte halay çeken Kaymakam Atıf Çiçekli

-detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-

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