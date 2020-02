DHA YURT BÜLTENİ-10

ZEYTİNLİKLERE YOL AÇMAK İÇİN ANTİK YOLU TAHRİP ETTİLER



AYDIN\'ın Söke ilçesindeki Alinda Antik Kenti\'ni, Herakleia (Latmos) Antik Kenti\'ne bağlayan 2 bin 300 yıllık antik taş yolun 4 kilometrelik bölümünün, köylüler tarafından zeytin bahçelerine yol açılması için tahrip edildiği ortaya çıktı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği\'nce (EKODOSD) antik yolun, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilip, korumaya alınmasının sağlanması için çalışma başlatıldı.

Söke\'nin Tekeler Mahallesi\'ndeki zeytinliklerine yol açmak isteyen köylülerin, Beşparmak (Latmos) Dağları\'ndaki antik dönem taş yolunun yaklaşık 4 kilometrelik bölümünü dozerle tahrip ettiği belirlendi. EKODOSD üyeleri, bu konuda yapılan şikayet üzerine harekete geçip, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'ndan çevre mühendisi Haydar Coşar, arkeolog Süleyman Özgen ve Aydın Arkeoloji Müzesi\'nden arkeolog Songül Erbay ile bölgede inceleme yaptı. Antik yoldaki tahribat, yerinde tespit edildi. Yolun bazı bölümlerinin tamamen tahrip edildiği, bazı bölümlerinde ise dolgu yapıldığı belirlendi. EKODOSD tarafından gerekli ölçümlemeleri ve koordinatları alınan antik yolun, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'nca tescil edilip, korumaya alınmasının sağlanması için çalışma başlatıldı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bir bölümü tahrip edilen taş döşeli yolun Antik Herakleia Kenti\'nin kurucusu Pleistarkhos tarafından büyük maliyetle yaptırıldığını; Myus, Alinda, Alabanda, Tralleis Antik Kenti ve Menderes Vadisi ile Marsyas Vadisi\'ni birbirine bağlandığını söyledi. Sürücü, \"Latmos Dağları\'nın hemen her yerinde görülebilen ve büyük ölçüde günümüze kadar ulaşmış olan taş döşeli yollar, yöre insanları ve trekking tutkunları tarafından hala kullanılıyor. Yüzyıllar boyu kullanılan bu yollarda, su geçiş yataklarında ve vadilerde yağmur sularıyla meydana gelen doğal tahribatlar, bazı alanlarda alüvyonların doldurması sonucu yer yer kesilmeler olmuş. Bazı bölgelerde arazi aralarında sınır duvarı olarak kullanılmış. Antik yolun en iyi ve en etkileyici bölümü Bozalan ile Herakleia arasındaki Kazıkaya Geçidi\'nde olduğu görülüyor. Yaklaşık 2 bin 300 yıllık olduğu düşünülen yolun günümüze kadar ulaşıp, son 6 ay içinde tahrip edilmesi çok üzücüdür\" dedi.

\'BU DEĞERİ KORUMAK HERKESİN GÖREVİ OLMALI\'

Antik yolun korunarak, gelecek kuşaklara bırakılması gerektiğini vurgulayan EKODOSD Başkanı Sürücü, şöyle konuştu: \"Bu tip antik taş döşeli yolların kesinlikle tahrip edilmemesi, taşlarının alınmaması, araçla bu yollara girilmemesi, gelecek nesillere ulaşması açısından çok önemlidir. Antik taş döşeli yollar, kültürel mirasımızın çok önemli birer parçalarıdır. Bu değerleri korumak, herkesin görevi olmalı. Binlerce yıllık taş döşeli yolun, Alinda gibi çok önemli bir antik kentin ve birçok özelliği bulunan kırsal Tekeler Mahallesi arasında olması, burada yapılacak ekoturizm faaliyetleri için büyük bir zenginlik oluşturmaktadır. Burada yapılacak doğru bir proje, yolun korunmasına, bölge insanının ekonomik gelişimine, Aydın turizminin tanıtımına katkı sağlayacaktır. Bölgemizdeki Antik Dönem yolları Dr. Anneliese Peschlow tarafından Herakleia ve çevresinde yapmış olduğu araştırmalarla tespit edilmişti. Herakleia\'nın batı kesiminden dağın doruğuna doğru uzanan taş döşemeli yol sayesinde pek çok keşiflere imza atan Peschlow, Anadolu\'nun bilinen en eski taş döşeli yollarının meydana çıkarılmasında büyük emek harcadı. Coğrafyacı ve kartograf Volker Höhfeld\'le birlikte, daha henüz GPS\'lerin çıkmadığı dönemlerde bir theodolit ve 4 metrelik bir mira ile tarihi 300 kilometrelik yolu ölçmüşlerdi.\"

Haber-Kamera. Latif SANSÜR/SÖKE (Aydın), (DHA)

ATA\'YA 500 METRELİK MEKTUP



İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesi\'nce, \'Karşıyakalı Çocuklar Atatürk\'e Mektup Yazıyor\' projesiyle rekor denemesi başlatıldı. Müzeyi ziyaret eden ilkokul öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk\'e ithafen 500 metre uzunluğunda mektup yazacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde tamamlanacak mektup için Guinness Rekorlar Kitabı\'na başvurulacak.

Karşıyaka Belediyesi tarafından eylül ayında hizmete açılan Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü\'nde, \'Karşıyakalı Çocuklar Atatürk\'e Mektup Yazıyor\' projesi hayata geçirildi. Kısa süre önce başlatılan uygulamaya, ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilecek. Çocuklar, müzeyi ziyaret ederek, 500 metrelik kağıt rulosu üzerine Atatürk\'e dair duygu ve düşüncelerini yazacak. Yüzlerce öğrenci, Atatürk için tek yürek olup, birbirinin satırlarını devam ettirecek. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde rulonun tamamlanması hedefiyle kesintisiz dev mektup oluşturulacak.

ATA\'YA ARMAĞAN

Baştan sona çocukların kaleme alacağı mektup, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Anıtkabir\'e götürülecek. Karşıyaka Belediye Başkanı CHP\'li Hüseyin Mutlu Akpınar ve öğrenciler, dev mektup ile birlikte Atatürk\'ün huzuruna çıkacak. Karşıyaka\'nın ve Karşıyakalı çocukların, bu projeyle Guinness Rekorlar Kitabı\'nda yer alması için de girişimler başlatılacak. Mektup, uzunluğuyla dünya rekoruna aday gösterilecek.

\'KARŞIYAKA\'YA YAKIŞACAK\'

Karşıyaka Belediye Başkanı Akpınar, projeye ilişkin \"Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ilke ve devrimleri ışığında yetişen çocuklarımız, aydınlık geleceğimizin en büyük teminatıdır. Her biri gurur kaynağımız olan evlatlarımızla, sonsuz Atatürk sevdamızı bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz. İlköğretim çağındaki tüm öğrencileri Evrensel Çocuk Müzemize davet ediyor, bu projede yer almaya çağırıyoruz. Bu rekor, Karşıyaka’mıza ve Karşıyaka’mızın aydınlık çocuklarına çok yakışacak\" dedi.

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

SURİYELİLERDEN DESTEK

Kilis\'te yaşamını sürdüren Suriyeliler, Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya gelerek, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verip, terör örgütlerini protesto etti. Ellerinde Türkiye ve Suriye bayrakları taşıyan Suriyeliler, terör örgütlerini kınayan sloganlar attı. Terör örgütlerini protesto eden kalabalık, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı da desteklediklerini dile getirdi.

Arapça ve Kürtçe sloganlar atan Suriyeliler, konuşmaların ardından dağıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

AFRİN\'DEKİ MEHMETÇİK İÇİN 11 KURBAN KESİLDİ

ZONGULDAK\'ta, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek amacıyla 11 adet kurban kesildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından gerçekleştirilen kurban kesimi Zonguldak Belediyesi\'ne ait mezbahanede yapıldı. İlk kurbanı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Cemalettin Çataklı kesti. Çataklı, 11 adet kurban kesmelerinin bir anlamı olduğunu söyleyerek, \"Bugün 11 kurban kesiyoruz. Afrin şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizin ruhuna kesiyoruz. Ve aynı zamanda ordumuzun muvaffakiyeti için böyle bir destekte bulunmak istedik. Biz 11 kestik, askerimiz 12’den vursun\" dedi. Vali Yardımcısı Nevzat Taştan ise kesilen kurbanların Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere verileceğini söyledi.

YARALANAN DANAYI SEDYEYLE TAŞIDILAR

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde kayalıklara yuvarlanan dana, itfaiye tarafından sedye ile taşınarak kurtarıldı.

Kepez Mahallesi\'nde bulunan Yaralı Barajı çevresinde otlayan dana, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlandı. Kayalıklara çarparak duran dananın sahibi Orhan Duru, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi. Ereğli Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri, kayalıkların arasından çıkardıkları danayı yürütemeyince yanlarında getirdikleri sedyeye koydu. Sedyeden düşmemesi için bağlanan dana itfaiye ekipleri tarafından taşınarak patika yola çıkarıldı. Kamyonetle ahırına götürülen dana Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince tedavi edildi.

KEMER\'DE ÇOCUK İSTİSMARI VE KADINA ŞİDDET PROTESTO EDİLDİ

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde aralarında yabancı gelinlerin de bulunduğu çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grup çocuk istismarı ve kadına şiddeti protesto etti.

Kemer\'de \'Çocuğa şiddet ve tecavüze hayır\' konulu protesto gösterisi düzenlendi. Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül\'ün eşi Neşe Gül öncülüğünde, Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan kadın, erkek ve çocuklar, \'Bedenime dokunma\', \'Çocuk istismarına hayır\', \'Kadına şiddete hayır\' yazılı dövizler taşıdı.

Belediye Başkanı Mustafa Gül, Başkan Yardımcısı Ahmet Can, sivil toplum örgütü temsilcileri ve belediye birim müdürlerinin yanı sıra Türklerle evli olan ve ilçede yaşayan Rus asıllı Elvira Çoruhlu, Svetlana Özcan ve Venera Tazegül de çocuklarıyla protestoya katıldı.

Grup adına açıklama yapan Neşe Gül, çocuk istismarına karşı olduğunu belirterek, meydana destek için gelenlere teşekkür etti. Eskiden gece yarılarına kadar çocukların sokakta oynadıklarını ancak artık hiçbir çocuğun dışarıya çıkamayacak duruma geldiğini kaydeden Neşe Gül, yaşanan çocuk istismarlarını ve kadına şiddet olaylarını okudukça ve duydukça herkesin öfkelendiğini vurguladı. Gül, \"Çocuklarımız komşusuna su içmeye gidiyor, öldürülüyor. Markete gidiyor, tecavüze uğrayıp, öldürülüyor. Okulda öğretmeni tecavüz ediyor. Kreşte tecavüz ediliyor. Yurtlarda Kuran kurslarında tecavüz ediliyor. Hatta öz babası tarafından tecavüze uğruyor. Artık kimseye güvenemez olduk\" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve siyasi partilere seslenen Neşe Gül, \"Çocuklarımızı dövsek de, kızsak da, işkence de etsek yine de bize sarılıyor. Sığınacakları tek yer biziz. Çocuklarımıza rahat nefes aldıracak, caydırıcı kanunlar çıkartarak bu gidişata son verin. Çocuk istismarının ve tecavüzünün iyi hali ve hafifletici sebebi söz konusu olamaz. Çocuk istismarı bir çocuğun başlamadan bitirilen yaşamıdır, ölümüdür ve cinayetidir. Gerek kimyasal hadım gerekse müebbet gibi caydırıcı cezaların uygulanmasını bekliyoruz\" diye konuştu.

Rus asıllı Vanera Tazegül, çocuklarının Türk vatandaşı olduğunu, yaşanan olayları doğru bulmadıklarını söyledi.

Elvira Çoruhlu da çocuklarının başkası tarafından incitilmesine karşı olduğunu, yaşanan olaylar karşısında üzgün olduğunu kaydetti.

Meydanda toplanan kalabalık \'Çocuk istismarına hayır\' ve \'Kadına şiddete hayır\' sloganları attı.

MAHKEME BAŞKANINDAN FETÖ SANIĞINA \"ŞOV YAPMA\" UYARISI

AYDIN\'daki FETÖ/PYD\'nin çatı davasında \'il imamı\' olduğu iddia edilen tutuklu sanık Abubekir K.\'nin (Kalkan) ifadesi alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Abubekir K.\'nin savunma yaparken söylediği, \"O zamanki devlet devlet değil miydi yoksa şimdiki devlet mi devlet\" sözleri üzerine mahkeme Başkanı Mustafa Ümit, \"Sen savunmanı yap, burada konferans verme, şov yapma\" diyerek sert çıktı.

FETÖ/PDY\'nin Aydın çatı davasının 4\'üncü duruşması, Aydın 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu\'nda başladı. 30\'u tutuklu 68 sanıklı davada \'Aydın il imamı\' olduğu belirtilen tutuklu sanık Abübekir K. ifade verdi. Firari sanıkken geçen kasım ayında Muğla\'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan\'a kaçmak üzereyken yakalanarak kente getirilen Abübekir K. savunmasında, \"2013 yılında Aydın\'a geldim. Özel bir şirkette müdürlük yapıyordum. Matematik öğretmeniyim. Müdürlük yaptığım için 15 Temmuz öncesi tüm işlemlerimizi biz Bank Asya aracılığıyla yapıyorduk. O zaman hiçbir yasak yoktu. Hatta 17-25 Aralık\'tan sonra Özel Muzaffer Ancın Koleji (kapatıldı), devletten teşvik desteği bile aldı. Benim göreve geldiğim kurum, Aydın\'da 20 yıllık bir kurumdur. Bu kurumun kurucuları ise Aydın\'ın önde gelen işadamlarından oluşuyordu. O zaman bu devlet bizim yanımızdaydı. O zamanki devlet devlet değil miydi yoksa şimdiki devlet mi devlet. Ben bunu anlamış değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Cezaevinde de büyük sıkıntılar yaşıyorum\" dedi. Abübekir K.\'nin bu sözlerini Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit tepki gösterdi. Ümit, \"Burada savunma yapmanı istedik. Bize konferans verme. Sen sadece savunmanı yap burada şov yapma\" diyerek Abübekir K.\'yı uyardı.

TELEFON NUMARASINI HATIRLAMAYINCA

Terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock hakkında da konuşan Abübekir K., \"Telefonumda ByLock yok. Kullandığım telefon bir yakınıma aittir. Şu anda da telefon numarasını hatırlamıyorum. Eğer ByLock kullanmak suçsa, neden 15 Temmuz öncesi yasaklanmadı. 16 Temmuz günü yakalamam çıkmış. Benim terör örgütü ile bir alakam yok. O gece darbeye kalkışan bir avuç insanın Allah belasını versin\" diye konuştu. Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit ise, \"Hem matematik öğretmeniyim diyorsun, hem de telefon numaralarını hatırlamıyorum diyorsun. Bu nasıl iş anlamadım\" diye konuştu.

Duruşma diğer sanıklarının ifadesinin alınmasıyla sürüyor.

ANAMUR\'DA AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇTI

MERSİN\'in Anamur ilçesinde badem, kayısı ve dut ağaçları çiçek açtı.

Anamur ilçesinde yazdan kalma günler yaşanırken, Toroslar\'ın güney kesimleri badem, kayısı ve dut ağaçlarının çiçek açmasıyla rengârenk oldu. Emirşah Mahallesi\'nde oturan Musa Çakmak (29), erken de olsa güzel bir bahar yaşadıklarını ifade etti. Badem üreticisi Erol Taş (41) da bu yıl havaların ılık gitmesinden dolayı bademlerin erken çiçek açtığını ancak havaların birden soğumasından endişe ettiklerini söyledi.

İlk cemrenin havaya düşmesi ile doğa ayrı bir canlılık yaşamaya başlarken, arılar da çiçeklerin üzerindeki arayışlarını sürdürerek, peteklere bal bırakmak için çalışıyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü\'nün verilerine göre hava sıcaklıkları kentte en düşük 12, en yüksek ise 20 derece ölçüldü. Perşembe gününe kadar kentte yağmurun etkili olacağı, hafta sonu ise havanın güneşli olacağı belirtildi.

SAMSUN\'DA TAŞINACAK GÜLSAN SANAYİ SİTESİ ESNAFI İÇİN 3 ALTERNATİF

SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, bulunduğu yerden kaldırılarak başka bir yere taşınması planlanan Gülsan Sanayi Sitesi esnafı için 3 yer belirlediklerini esnafın bu yerlerden birini tercih etmeleri gerektiğini belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, bulunduğu yerden kaldırılarak başka bir yere taşınması planlanan Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi için İlkadım ilçesindeki Derecik, Toybelen ve Badırlı mahallerindeki 3 yeri ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve AK Parti İl Yönetim Kurulu üyelerine gezdirdi.

225 dönü arazi üzerine kurulu olan Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi\'ni Derecik mahallesinde 60 dönüm, Toybelen mahallesinde 60 dönüm ve Badırlı mahallesinde de 40 dönüm olmak üzere toplam 3 alanda 160 dönümlük yere taşıyacaklarını belirten Başkan Yılmaz, Canik ilçesindeki 225 dönümlük Gülsan Sanayi Sitesi\'nin 125 dönümünü istimlak çalışması yaptıklarını ve dönüm başına ortalama bin 500 TL \"dediklerini söyledi. Gülsan Sanayi Sitesi esnafının tamamının aynı alanda bir yere taşımanın kolay bir iş olmayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, \"Çok geniş bir alan gerektiriyor. O kadar geniş bir alanı bizim Büyükşehir Belediyesi olarak üretmemiz mümkün olmadı. Ürettiğimiz alanı da çok fazla dillendirmeden, ürettiğimiz arazinin yanında arazi fiyatlarının yükselmemesi, esnaf oralarda arazi satın almak istiyorsa bu satın alma çalışmasını yeterince yapabilmesi düşüncesiyle dillendirmedik. Fakat sanayi esnafından da yükselen sesler, \'biz nereye gideceğiz, bize bir şey söylenmiyor\' denilince artık daha fazla sanayinin taşınacağı yeri ifade etmeyi geciktiremez hale geldik\" dedi. Gülsan sanayi esnafının bulundukları yerde durdukları her süre içerisinde mallarının değer kaybedeceğinin altını çizen Başkan Yılmaz, \"Esnaf, Gülsan Sanayisinde durdukları her süre içerisinde oradaki mal sahibinin malı değersiz hale geliyor, satamaz hale geliyor. Buna da hakkımız yok. Oradaki değeri daha fazla düşürmeden istimlakları yapıp o kişilerin oradaki mal ve mülklerinin değerini bir an önce ödememiz gerekiyor. \'Biz burada biraz daha duralım\' dedikleri sürece belki mal ve mülk sahibi olmayan kiracılar için orada biraz daha durmak avantaj gibi olabilirö diye konuştu.

GÜLSAN SANAYİSİNİ BU ŞEHRE ARMAĞAN EDECEĞİZ

Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi\'nin olduğu alanın 250 dönümlük bir yeşil alan haline geleceğini ve buraya bir cami kurulacağını dile getiren Başkan Yılmaz, \"Bu rekreasyon alanın içerisine de Selahattin Camisi\'ni inşa edeceğiz. Amacımız buradaki esnafı mağdur etmemek. Eğer bir mağduriyet söz konusu ise hemen oturup, konuşup onu \'nasıl giderebilirize\' özenle titizlik göstererek bu süreci yöneteceğiz. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu konuda soru ve önerilerini almaya hazırız. Bu şehir Gülsan Sanayi Sitesi\'ni 1990 yılından sonra plansız alan haline getirmiş. Amacımız tamamen Gülsan esnafını bir an mal sahibi yapabildiklerimizi mal sahibi yaparak, yeni bir düzende yeni bir yerde şehircilik adına da uygun olabilecek süreci gerçekleştiririz. Burası Derecik mevki ve Toybelen mevkiinde yaklaşık 250-300\'er dükkanı alabilecek yerler olacak. Keşke buraları büyütebilsekö diye konuştu.

