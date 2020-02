DHA YURT BÜLTENİ-10 

Teröristlere giden üniformalar Cilvegözü\'nde yakalandı

HATAY\'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nda Suriye\'de bulunan terör örgütü PYD/YPG ye götürüldüğü belirlenen askeri kamuflajlar ve ayakkabılar ele geçirildi.

Dünya Gümrük Haftası nedeniyle toplantı düzenleyen Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali Aygün, kurum olarak Milli Güvenlik Tedbirleri kapsamında teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nda son olarak terör örgütü üyelerine gönderilen kamuflaj ve ayakkabı ele geçirildiğini belirten Aygün şöyle konuştu: \"Cilvegözü\'nde teröristlerin bölgeden uzaklaştırılmasıyla beraber ticari yasaklar önemli ölçüde azaltılmış durumda. Milli Güvenlik Tedbirleri çerçevesinde tabi ki malların gidişine kısıtlamalar koyuyoruz. Tam bir teyakkuz ve alarm halindeyiz. En son Cilvegözü\'nde YPG üniformaları yakaladık. El koyduk ve bakanlığa yazısını yazdık. Yük içine gizlenen 202 kamuflaj ve 20 ayakkabıya el koyduk. Bu üniformaların Suriye tarafında YPG terör örgütü militanları ve SDG tarafından kullanılan kamuflajlar olduğunu belirledik. Bu olayla ilgili soruşturmamız devam ediyor.\"

Kardak güne sakin başladı (2)



İSKELE VE GÖZETLEME KULESİ YAPILIYOR

BODRUM açıklarındaki Kardak Kayalıkları\'nın çevresinde yaşanan askeri hareketlilik ve gerginlik sonrası, bugün yeni bir gelişme dikkat çekti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Kardak\'a 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası\'na, iskele ve gözetleme kulesi yapılmaya başlandı. Gümüşlük Sahili\'nde başlayan hazırlıkların ardından 350 yıllık Osmanlı kulesinin yanına yapılacak gözetleme kulesi ile hem kaçaklar hem de Yunan askeri birliklerin hareketleri rahatlıkla kontrol edilebilecek. Aydın\'ın Didim ilçesi ile Bodrum ve Datça arasındaki bölge de izlenebilecek. Çavuş Adası\'na giden yetkililer, inceleme yaparken, Gümüşlük Sahili\'ne getirilen yüzen konteynerle birlikte, adaya götürülmek üzere su tankları ve inşaatta kullanılacak jeneratörün taşındığı görüldü.

\'HUZUR VE BARIŞ, HER İKİ ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ\'

Gümüşlük\'te yaşayan avukat Göray Karadut, \"Bölgede yıllarca balıkçılar, barış ve huzur içinde avlanmışlar. 1996 yılında çıkan Kardak krizinin ardından her iki ülke de kayalıklara sahip çıkmaya çalışırken, olan yine balıkçıya ve bölge halkına oluyor. Tabii ki toprağımızı korumak zorundayız. Çavuş Adası\'na yapılacak gözetleme kulesi sadece Kardak için değil, aynı zamanda bölgede yoğun biçimde gerçekleşen insan kaçakçılığına da ciddi bir önlem olarak hizmet verecek. Ben de teknemle zaman zaman denize çıkarak, balık avlıyorum. Huzur ve barış, her iki ülkenin geleceği için önemli\" dedi.

Öte yandan, Yunanlar da geçen 21 Ocak\'ta, kayalıklara 2 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası\'nda, gözetleme kulesinin yanında bir inşaat çalışması başlatmıştı.

(ÖZEL) Halepli Bana: Suriye\'ye dönmek istiyorum

Halep kentinde yaşananları sosyal medya üzerinden dünyaya duyurmuştu

SURİYE\'nin Halep kentinde yaşananları sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran Bana Alabed (8) ve ailesi yaklaşık 1 yıldır Ankara\'da yaşıyor. Türkiye\'yi çok sevdiğini belirten Alabed, \"Türkiye\'de kalmaktan mutluyum ama tabii ki Suriye\'ye dönmek istiyorum. Bu savaşın durması için de elimden geleni yapmaya devam edeceğim\" dedi.

Suriye\'nin Halep kentinde yaşanan iç savaşı annesinin desteğiyle sosyal paylaşım sitesi Twitter\'dan tüm dünyaya duyuran Bana Alabed, yaklaşık 1 yıldır Ankara\'da yaşıyor. Çankaya ilçesinde oturan Hasan ve Fatemah çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Bana Alabed, kentteki bir ilkokulun 3\'üncü sınıfında eğitim görüyor. \'@AlabedBana\' kullanıcı adıyla twitter hesabında birçok fotoğraf ve video paylaşan Bana\'nın 353 bin takipçisi bulunuyor.

\'ÇOCUKLAR İÇİN HESAP AÇTIM\'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'na mesaj atarak Türkiye\'ye geldiklerini ve Suriye\'de bombardıman altında yaşadıklarını belirten Bana Alabed, şunları söyledi: \"Çocuklar sürekli ölüyordu bombardıman yüzünden. Bu yüzden okullarına gidemiyorlardı. Benim istediğim, çocuklar eğitimlerine devam etsinler ve herkes evine dönsün. Çocuklar sürekli bombardıman altında olduğu için ben twitter hesabı açtım.Çocukların eğitimlerine devam ettirilmesi için sürekli paylaşımda bulundum. Çocuklar aç, süt bulamıyorlar. Onların daha iyi bir yaşam sürmeleri için twitter hesabını kullanıyorum. Ben twitter hesabından tüm dünyaya mesaj yollamak istedim. Çünkü orada çok fazla bombardıman oluyor, insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, evlerimiz yıkılıyor. Bu çok zor bir durum.\"

\'SAVAŞIN DURMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM\'

Twitter paylaşımları ile herkese sesini duyurmak istediğini ifade eden Alabed, \"Bu kadar kişinin beni takip etmesi çok hoşuma gitti. Herkes cesur olmamı istedi. Bu kadar destek geldiği için tabi ben de cesaretlendim. Herkes bana destekçi oldu, bu savaşın durması için de elimden geleni yapmaya devam edeceğim\" dedi.

\'SURİYE\'YE DÖNMEK İSTİYORUM\'

Daha sonra Türkiye\'ye nasıl geldiklerini anlatan Alabed, şöyle konuştu: \"Biz ilk önce Sayın Mevlüt Çavuşoğlu\'na bir mesaj attık. Ondan sonra bu mesajın cevabını aldık. Bize otobüsler gönderildi. Tabi bunlar olmadan önce çocuklar çok açtı. Otobüsler geldiğinde biz de oraya ulaştığımızda bir sürü yiyecekle karşılaştık. Çocuklar çok mutlu oldu bu durumdan. Yiyecekleri yedik ve çok mutlu olduk. Türkiye\'yi çok sevdim, Türkiye\'de kalmaktan mutluyum ama tabii ki Suriye\'ye dönmek istiyorum. Okulum orada, arkadaşlarım orada, evimiz orada. Arkadaşlarımızın durumunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu öğrenmek istiyorum.\"

Sevgililer Günü\'nde barışmak isteğini kabul etmeyince öldürdüğü eski eşini saplantı haline getirmiş

ADANA\'da Sevgililer Günü nedeniyle barışma teklifine olumsuz yanıt verdiği eski eşi 51 yaşındaki Mahmut Demirci tarafından öldürülen 47 yaşındaki Zühal Kırlangıç\'ın daha önce de aldığı tehditleri şikayet ettiği iddia edildi. Kadının yakınları, \"Ayrıldıktan sonra Zühal\'i saplantı haline getirmişti\" dedi.

Merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı\'nda dün saat 19.00 sıralarında Mahmut Demirci, bir süre önce boşandığı eşi Zühal Kırlangıç ile barışmak istedi. Zühal Kırlangıç ise, Demirci\'nin bu isteğine olumsuz yanıt verdi. Sevgililer Günü\'nü birlikte kutlamak isteyen Demirci, reddedilmesine öfkelenince pompalı av tüfeğiyle kadını göğsünden vurdu, ardından da aynı silahı kendi göğsüne dayayıp, tetiği çekti. Ağır yaralanan Kırlangıç ve Demirci, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı. Kırlangıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Demirci\'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

ZÜHAL\'İ SAPLANTI HALİNE GETİRMİŞ

Otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılan Zühal Kırlangıç\'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kırlangıç\'ın yakınları, \"Ayrıldıktan sonra Zühal\'i saplantı haline getirmişti. Tehditleri nedeniyle eski eşi hakkında şikayetçi olduğunu duymuştuk ancak yazılı bir talebi olup olmadığını bilmiyoruz. Koruma kararı olup olmadığını biliyorum\" diye konuştu. Zühal Kırlangıç\'ın cenazesi götürüldüğü Buruk Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Beyoğlu\'ndaki çifte cinayetin şüphelisi Mersin\'de yakalandı

İSTANBUL\'da çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kişinin katil zanlısı Ercan Ç., Mersin\'de yakalandı.

Olay, Temmuz 2016\'da İstanbul\'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında çıtan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi tutuklanırken bir kişinin de kaçarak kayıplara karıştı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından firar eden Ercan Ç.\'nin kentte olduğunun bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıyı merkez Akdeniz ilçesine Siteler Mahallesi\'nde gizlendiği bir evde yakaladı.

İfadesinin ardından tutuklanan Ercan Ç., \"Çekin çekin Allah büyük. Suç işleyenleri çekmeyin, beni çekin\" dedi.

Minik elleriyle ördükleri atkıları asker ağabeylerine gönderdiler

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, İzmirlioğlu İlkokulu öğrencileri, minik elleriyle ördükleri atkıları Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de düzenlediği \'Zeytin Dalı\' harekatına katılan askerlere gönderdi.

İzmirlioğlu İlkokulu 3/E sınıfında eğitim gören 30 öğrenci, serbest etkinlik dersi kapsamında \'Ağabeylerimiz üşümesin\' adıyla Afrin\'de teröristlerle çarpışan kahraman Mehmetçik için atkı ördü. Minik elleriyle öğretmenleri Şadiye Turan Çakır\'ın yardımıyla örgü örmeyi öğrenen öğrenciler, kısa sürede atkıları ördü. Öğretmen ve aileleriyle birlikte PTT Kargo Şubesi\'ne giden öğrenciler kendi hazırladıkları kolileri teslim etti. Öğrenciler ayrıca Sevgililer Günü nedeniyle topladıkları kitapları, sevgilerini göstermek ve mektup arkadaşlığı başlatmak üzere Afyonkarahisar Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencilerine gönderdi.

Asker ağabeyleri için atkı örme fikrini sunan öğrenci İlsu Demirer, \"Örgülerimizi tamamladık ve bugün burada onları göndermeye geldik. Güzel bir proje olacağına inanıyoruz. Etkinlik kapsamında 28 adet atkı ördük. Bunları Afrin Operasyonu’ndaki asker ağabeylerimiz üşümesin diye yaptık\" dedi. Öğrencilerden Defne Ulkar ise, \"Asker ağabeylerimiz üşümesin ve onlara moral vermek istedik. 28 atkıyı kargoya vererek onların üşümesini önleyecek ve moral vereceğiz\" diye konuştu.

Öğrencilerinin davranışının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen öğretmen Şadiye Turan Çakır ise şöyle dedi:

\"Öğrencilerim derste örgü örmeyi öğrendi. Daha sonra bunu bir etkinliğe dönüştürdük. Öğrencim, İlsu Demirer’in ortaya attığı fikirle başlayan etkinlikte öğrencilerimiz atkı ördüler. Bugün de örülen atkıları askerlerimize iletilmesi için kargoyla komuta merkezinin bulunduğu Gaziantep\'e gönderiyoruz\"

Eşini öldüren kadına haksız tahrik indirimiyle 20 yıl hapis

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, eşi Muhammet Kısa\'yı (63) başına odunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Huriye Kısa (58), haksız tahrik indirimi uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ereğli ilçesine bağlı Alacabük köyünde19 Haziran 2016\'da meydana gelen olayda, Muhammet Kısa 2 katlı evlerinin üst katındaki tuvalette ölü bulundu. Başına odunla vurularak öldürüldüğü belirlenen Muhammet Kısa\'nın eşi 5 çocuk annesi Huriye Kısa, katil zanlısı olarak tutuklandı.

Huriye Kısa hakkında, Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'Eşi kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Daha önceki duruşmalardada verdiği ifadede eşinin geliniyle ilişki yaşadığını iddia eden Huriye Kısa, kocasını ilişkiyi öğrenen oğlu E.K.\'nın öldürdüğünü ileri sürdü. Annesinden şikayetçi olan E.K. ise eşiyle babasının dedikodusunu yapmaması konusunda daha önce annesini uyardığını, olay günü evde babasının cesedini bulduğunu söyledi. Tanık olarak dinlenen gelin M.K. da kayınvalidesinin kendisine iftira attığını, cinayeti onun işlediğini ifade etti.

Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Huriye Kısa ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, cinayeti haksız tahrik altında işlediği kanaatine vardığı Huriye Kısa\'yı, duruşmalardaki iyi halini de gözeterek 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

