DHA YURT BÜLTENİ-10 

TSK : ATAK tipi bir helikopter kırıma uğradı, 2 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, bugün saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğradığı, helikopterde bulunan 2 askerin şehit olduğu ve olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Gebze\'de şehidi on binlerce kişi uğurladı

HAKKARİ Çukurca\'da bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen sözleşmeli er 27 yaşındaki İlker Ağçay, Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde on binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, Hakkari Çukurca\'da bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen sözleşme er İlker Ağçay\'ın cenazesi Gebze Güzeller Mahallesi 917 Sokak\'ta bulunan evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii\'ne getirildi. Caminin avlusu dolunca on binlerce kişi caminin yanında bulunan Kent Meydanı\'nda cenaze namazı için saf tuttu. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, askeri erkan ve \'Zeytin Dalı\' operasyonuna katılmak için geçen günlerde dilekçe verdiği öğrenilen şehidin babası Erol Ağçay, annesi Gülhan Ağçay, kız kardeşleri Meryem ve Merve Ağçay ile yakınları katıldı. Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu şehidin annesini teselli etti. Şehidin annesi Gülhan Ağçay, \"Doyamadım evladıma\" dedi. Cenaze namazına Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan kıldırdı. Cenaze namazı sonrası \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\', \'Kahrolsun PKK\', \'Vatan sana canım feda\' sloganları atıldı. Şehidin cenazesi tören mangasınca top arabasına taşındı. Şehidin cenazesi Gebze Merkez Mezarlığı\'nda bulunan Şehitlik\'te toprağa verildi.

Yaralanan Turgutlulu asker, memleketine getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'deki terör hedeflerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Talat Yıldız (22), memleketi Manisa\'nın Turgutlu ilçesine getirildi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kent protokolüyle Yıldız\'ı hastanede ziyaret etti.

Turgutlulu Piyade Uzman Çavuş Talat Yıldız, Afrin\'deki terör örgütü üyelerine yönelik süren Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralandı. Kilis Devlet Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından sevk edilen Yıldız, havayoluyla geldiği İzmir\'den, ambulansla Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Yıldız\'ı, ailesinin yanı sıra Turgutlu Devlet Hastanesi önünde Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı MHP\'li Turgay Şirin, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Aksoy karşıladı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Yıldız\'ın sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Özel odada tedavisine devam edilen Yıldız\'ın annesi Fadime Yıldız, \"Ağlamayacağım, vatan sağolsun\" diyerek yaralı oğluna sarıldı. Yıldız\'la bir araya gelen protokol üyeleri, geçmiş olsun isteklerinde bulundu.

VALİDEN ZİYARET

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer deTurgutlu Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Talat Yıldız\'ı ziyaret etti.Turgutlu\'ya gelen Vali Güvençer\'e hastane ziyaretinde; Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Garnizon Komutanı Personel Albay Kenan Peşternik, Belediye Başkanı MHP\'li Turgay Şirin, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Evren eşlik etti.

AİLEYE GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNİ İLETTİ

Vali Güvençer ve beraberindekiler, yaralı Yıldız\'ı kaldığı özel odada ziyaret etti. Yaralı asker Yıldız ile anne Fadime Yıldız ve ağabeyi Hulusi Yıldız\'a da geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Güvençer, \"Duyunca önce çok telaşlandınız. Rabbim size bağışladı. Bütün Türkiye\'nin duası, aklı fikri bu çocuklarda. Onlar hepimizin ortak kahramanları. Biraz zamana ihtiyacı var. Zaman içinde toparlayacaktır, inşallah. İyileşip, gideceğim diyormuşsun. Şu anda çok ağrı sızın yok. Doktorlar iyi olduğunu söylediler. Devlet olarak sizin yanınızdayız. Bugün Manisa\'ya Başbakanımız da gelecek. Onun haberi yok, söyleyince üzülür, selam söyler. Ben onun adına size geçmiş olsun diliyorum. Sizin de selamınızı söyleyeyim. Başbakanlar, valiler, kaymakamlar sizin sayenizde bu memlekette alnı açık gezebiliyor. Allah sizden razı olsun. İyileşin de sizi evde ziyaret edelim. Oradaki arkadaşlarınla konuşursan bizden selam söyle\" dedi.

Yıldız\'ın durumunu iyi gördüklerini ve çok sevindiklerini dile getiren protokol üyeleri de aileye destek mesajı verdi. Yaralı Yıldız\'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Güvençer ve protokol üyeleri, annenin elini öperek hastaneden ayrıldı.

ANNE YILDIZ: \"ALLAH\'IMA ŞÜKÜR SAĞSALİM GELDİ\"

Yaralı uzman çavuşun annesi Fadime Yıldız ise, \"Oğlumla sürekli telefonla konuşuyorduk. Kendisinden haber alamayınca endişelendik. Daha sonra haberini alınca sevindik. Allah\'ıma şükür sağsalim geldi. Vatan sağ olsun. Çocuklarımız sağolsun. Türkiye sağ olsun\" diye konuştu.

Hastaneden kaçtı, kendisini yaraladığını öne sürdüğü muhtarın aracına ateş etti (2)

Güvenlik kamerası görüntüleri

Kütahya\'da çocuk oyun parkında pompalı tüfekle 4 kişiyi yaralamak suçundan gözaltına alınıp serbest bırakılan Maltepe Mahallesi muhtarı Hasan Hüseyin Yenice suçsuz olduğunu söyledi.

Kendisi gözaltındayken gece evinin gönüne gelen kişilerin bahçedeki aracına av tüfeğiyle ateş ettiklerini belirten muhtar Yenice, bu olayın güvenlik kamerası görüntülerini gazetecilere gösterdi. Muhtar Hasan Hüseyin Yenice gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

\"Arabamı taşladılar camlarını kırdılar ve ailem sürekli huzursuz. Dün ise bu şahıslar evime gelerekten hakarette bulundu. Gittim karakola şikayette bulundum. Karakola getirilen şahıslar biz bir şey yapmadık deyip kenara çekildiler. Kendi aralarında bu şahıslar parkın içerisinde birbirleriyle tartışmışlar bilmiyorum kendi gözümle gördüğüm bir şey yok. Birbirlerini vurmuşlar ve bu şahıslar demişler ki \'Maltepe mahalle muhtarı vurdu\' çünkü sorun benimle yaşadıkları için öne biz çıkıyoruz. Bu şahıslar hastaneye götürülüyorlar, kaçarak geliyorlar. Ben karakolda ifade verirken evimin önünde arabama pompalı tüfekle ateş açıyorlar. Benim hiçbir şekilde silahla yaralama olayım yoktur. Şahıslar gelmiş benim evimin önünde aracıma pompalı silahla ateş açıp herkesi tedirgin ettiler. Kamera görüntüleri de vardır. Ben mahalle muhtarı olarakdan bunların parkta yaptıklarını emniyete bildiriyorum bu yüzden cephe oldum.\"

Freni patlayan işçi servisi eve çarptı: 17 yaralı

BARTIN\'ın Kurucaşile ilçesinde yol yapımında çalışan işçileri taşıyan minibüs freninin patlaması sonucu eve çarptı. Yaralanan 17 kişi tedavi altına alındı.

Kaza öğle saatlerinde, Bartın ile Kurucaşile arasındaki yolun Kanatlı köyü mevkiinde meydana geldi. Kurucaşile\'de yol inşaatında çalışan işçileri taşıyan İsmail Becer yönetimindeki 67 DT 974 minibüs rampa aşağı indiği sırada freni patladı. Yol kenarında bulunan Yılmaz Küheylan\'a ait 2 katlı eve çarparak durabilen minibüsteki sürücü birlikte ile 16 işçi yaralandı. Olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve 112 Acil ekipleri minibüsün içinden yaralıları çıkardı. Vücudunda kırıklar oluşan 30 yaşındaki İhsan Demir\'in üşümemesi olay yerine gelen diğer işçi arkadaşları ve AFAD görevlileri montları çıkartarak, üzerine serdi. Yaralı arkadaşlarının serumunu da tutan işçiler, arkadaşlarının başından ayrılmadı.

Kazada yaralanan İsmail Becer, İhsan Demir, Emrullah Matur, Onur Güler, Osman Güler, İdris İşler, Hasan Toksun, Ercan Matur, Deniz Matur, Ertuğrul Gürer, Tugay Matur, Turgut Matur, Uğur Matur, Önal Matur, Ali Gürer, Lokman Gürer ve Yusuf Matur kaldırıldıkları Bartın Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas\'taki kapkaç olayının şüphelisi yakalandı

SİVAS\'ta doğalgaz faturasını yatırdıktan sonra evine dönen Sevim S. (80)\'nin çantasını alarak kaçan şüpheli polis ekiplerinin 100\'e yakın kamera kaydını izlemesiyle evinde yakalandı. Kapkaç anı güvenlik kameralarına yansıdı.

6 Şubat\'ta Kümbet Mahallesi, Barbaros Caddesi üzerinde yaşanan olayda 80 yaşındaki Sevim S., doğal gaz faturasını yatırmak için evinden çıkarak postaneye gitti. Faturayı yatırdıktan sonra evine dönerken yaşlı kadının arkasından yaklaşan kapkaççı, Sevim S.\'nin içerisinde cep telefonu ve 55 lira parası bulunduğu çantasını alarak hızla kaçtı. Şahısların durumu polis ekiplerinin haber vermesinin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipleri olay yeri çevresi ve şüpheli şahsın kaçış güzergahı üzerinde alan çalışması yaptı. Polis ekipleri şahsın eşgalini tespit edebilmek için 100\'e yakın kamerada 60 saat görüntü izledi. Çalışmalar neticesinde, kapkaç olayını gerçekleştirilen şahsın K.D. olduğu tespit edildi. Sevim S.\'nin uğradığı kapkaç anı da güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin yaşlı kadına bir süre arkasından takip ettikten sonra çantasını alıp hızla kaçtığı görüldü. Aynı şüphelinin 17 Ocak\'ta Mimar Sinan Mahallesi, Selimiye Caddesi üzerinde otobüs durağında bekleyen bir şahsın elindeki cep telefonu alarak kaçtığı tespit edildi. Her iki olayın kapkaç şüphelisi ikametinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 askerin şehit olduğu uçağın enkazı kaldırılmayı bekliyor

ISPARTA\'nın Yalvaç ilçesinde geçen ay düşen askeri nakliye uçağının önemli parçaları özel bir ekip tarafından sökülerek götürüldü. Kalan enkazın ise bölgeye kara ulaşımının sağlanmasının ardından kaldırılacağı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Eskişehir 1\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan planlı uçuş eğitimi maksadıyla 2 pilot ve 1 teknisyenle kalkış yapan CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı, 17 Ocak\'ta Eğirdir Gölü\'nün kuzeyinde Yalvaç ilçesine bağlı Yukarıkaşıkara Köyü Gölcük Boğazı mevkiindeki dağlık alanda düştü. Kazada Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı şehit oldu.

Kaza sonrası uçağın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Eskişehir\'den gelen özel ekip uçaktaki önemli parçaları sökerek olay yerinden götürdü. Bölgeye karadan ulaşımın güç olması nedeniyle uçağın kalan enkazının kaldırılmasını zorlaştırdı. Enkazın götürülebilmesi için Isparta İl Özel İdaresi tarafından bölgeye ulaşımı sağlayacak yol açılacağı ve ardından da enkazın götürüleceği belirtildi.

Meral Akşener\'den Afrin çıkışı: \" Futbol maçına benzemez\"

DENİZLİ\'ye partisinin il başkanlığı binasının açılışını yapmak için gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afrin\'ye yönelik Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlerin davul- zurnayla afişe edilerek gönderilmesini eleştirerek, \"Bu kardeşiniz, ablanız, en uzun 50 kilometrelik kara harekatının ardında imzası olan kişidir. Siz o zamanlar, davulla-zurnayla Mehmetçikleri afişe ederek, komutanları afişe ederek, o günlerin içişleri bakanı olarak övündüğümüzü duydunuz mu? Duymadınız. Çünkü, askeri müdahaleler ciddidir, ciddiye alınmalıdır. Futbol maçına benzemez. AK Parti\'nin Genel Başkanı muhtarlara konuşuyor, diyor ki \'Daha yeni ısınmaya başladık, yolun başındayız.\' Utanın utanın, futbol oynamıyorsunuz\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığı binasının açılışı için geldiği Denizli\'de, Okçuluk Atlı Spor Kulübü üyeleri tarafından atlarla, yöresel kıyafet ve Kayı boyu flamalarıyla karşılandı. Akşener, açılışın yapılacağı alana otomobille gelirken, atlılar da eşlik etti. Platforma çıkan Meral Akşener, İYİ Parti\'nin cesurlar hareketi olduğunu, sorunlarını konuşan bir Türkiye olabilmesi için, mutsuzlaşan insanların tekrar mutlu olabilmesi için, umudunu kaybetmiş gençlerin tekrar umudunu kazandırmak için kurulduğunu söyledi. Devlet millet kaynaşmasının hızla azaldığını dile getiren Akşener, \"Devlet millet kaynaşması, bu arkadaşlar onun için gelmişlerdi, hızla azalıyor. Devletin milletimizdeki algısı, güven yerine korku haline dönüyor. Böyle bir ülke olamaz. Böyle bir ülkede devlet yönetilemez. Biz yeniden devlet millet kaynaşmasını tanzim edeceğiz, tahkim edeceğiz. Devlet deyince insanımızın aklına güven gelecek. Sırtını dayayacağı çınar ağacı gelecek. Bugün devlet deyince insanlar korkuyorsa, bunun sebebi tek adamın ağzından çıkan her şeyin tanzim ediliyor olması. Yahu kardeşim nasıl bir şey, bir insan kış lastiğine kadar karışır mı, bırak onu da başkaları yapsın\" diye konuştu.

\"DAVULLA-ZURNAYLA HAREKAT YAPILMAZ DEDİK\"

Afrin harekatının zorunluluk olduğunu baştan beri söylediklerini belirten Akşener şöyle devam etti: \"İYİ Parti olarak Afrin\'in zorunluluk olduğunu başından beri söyledik. İYİ Parti olarak daha önce davulla-zurnayla hareket yapılmaz dedik. Ve Afrin\'le ilgili olarak \'Zorunlu ve geç kalınmış bir harekattır\' dedik. O zamandan beri Afrin\'de mücadele eden Mehmetçiğimizin, kahraman ordumuzun arkasında durmaya, polemiklerin dışında kalmaya dikkat ediyoruz. Çünkü devlet yönetmek ciddi bir iştir. Bu arkadaşlar ciddiyetsiz insanlar, 16 yılda devlet yönetme ciddiyetini hala öğrenemediler. Sorum şu; Suriye meselesini biz eğer beraber konuşsaydık, muhalefeti dinleselerdi, sözlerine dikkat etselerdi, bugün Afrin konusu nasıl olurdu? Ve Kilis, Reyhanlı, Hatay gibi şehirlerimiz, roket atılan ve vergileri ertelenen insanların yaşadığı şehirler olmazdı\" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'A ELEŞTİRİ

Kendisinin de İçişleri Bakanlığı döneminde en uzun 50 kilometrelik kara harekatının arkasında imzasının bulunduğunu ifade eden Akşener, \"Bu kardeşiniz ablanız, en uzun, 50 kilometrelik kara harekatının ardında imzası olan kişidir. Siz o zamanlar, davulla zurnayla Mehmetçikleri afişe ederek, komutanları afişe ederek o günlerin içişleri bakanı olarak, övündüğümüzü duydunuz mu, duymadınız. Çünkü askeri müdahaleler ciddidir, ciddiye alınmalıdır. Futbol maçına benzemez, AK Partinin Genel Başkanı muhtarlara konuşuyor, diyor ki \'Daha yeni ısınmaya başladık, yolun başındayız.\' Utanın utanın, futbol oynamıyorsunuz. Mehmetçiğin, ana kuzularının, sizin düşürdüğünüz çukurdan Türkiye\'yi çıkartmak için canıyla, kanıyla mücadele ettiğinin farkında değilsiniz. Nasıl bir şeydir bu, nasıl bir nasıl bir anlayıştır. Nasıl bir kafadır. Nasıl bir yürektir. \'Oyunun başındayız, yeni ısınıyoruz.\' Böyle bir söz olabilir mi, olamaz. Ama çam devirmede usta. \'20-25 şehidimiz var\' dedi. Kardeşim ayıp ayıp, bahsettiğin 5 kişi, insan, can, hayat. Kimi kadının eşi, kimi bebeğin babası, kimi annenin yavrusu. 5 canı sen rakam gibi görüyorsan eğer, yazıklar olsun sana\" diye konuştu.

\"KARDEŞİM, ATATÜRK\'Ü NE KADAR KISKANIYORMUŞSUN BE\"

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a gazilik unvanı verilmesinin teklif edilmesiyle ilgili ise şunları söyledi: \"Arkadaş gazi olacakmış, gazilik savaş meydanlarında kazanılır. Kardeşim, Atatürk\'ü ne kadar kıskanıyormuşsun be! Hem ona kızıyormuşsun hem de kıskanıyormuşsun. Olmaz, alamaz, gazilik er meydanında olur. Kantinde askerlik yapanlarla olmaz. Çocuğuna çürük raporu alanlarla olmaz. Hem gaziliği hem de şehitlik makamını sulandırmaktan başka öteye geçmez. Arkadaşlar şimdi kızdılar. Tabipler Birliğine, Barolara kızdılar. Türkiye Barolar Birliği ve Türk Tabipleri Birliği\'nin başındaki Türkiye\'yi kaldırmaya çalışıyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi, etnik aidiyet üzerinden politika üretenlerin canına minnet, Apo\'nun canına minnet. PKK\'nın canına minnet olur\" dedi.

\"MODA AFRİN\'E GİTMEK OLDU\"

Akşener, Afrin\'e gitmenin moda olduğunu belirterek, \"Şimdi moda oldu, herkes Afrin\'e gidiyor. Ben de merak ediyorum. Koltuktan kalkmaya cesaret edemeyenler, canından nasıl vazgeçecek! Diğer ağabey, yahu bir kamyon korumayla geziyorsun, Afrin\'e nasıl gideceksin. Hadi git de görelim. Hadi gidin de görelim. Öbürü kalkıp nasıl o koltuktan gidecek, ya koltuk giderse! Öbürü de korumaları bırakıp nasıl gidecek? Ha bire yarış var. \'Afrin\'e bir iki\', ama herkes yerinde oturuyor. Ama Afrin\'e giden kadınlarımızın çocukları bozkurt işareti yapıp da gidiyor. Bir kısmı eleştiriyor, bir kısmı övüyor. Benim bir şey dikkatimi çekti. Rabia işareti yapanlardan giden yok. Bunu yapıp gitmek için uzman çavuş olman lazım. Uzman çavuş olmak yerine ne oldunuz siz, ballı maaşlarla Türkiye\'yi soyan düzeninin parçası oldunuz. Gidemezseniz\" dedi.

İl merkezindeki programın ardından Buldan ilçesine geçen Akşener, ilçe başkanlığı binasını açtı. Akşener daha sonra partisinin Aydın İl Başkanlığı binasının açılışı için karayoluyla Aydın\'a gitti.

Adalet Bakanı Gül, terörden tutuklu ve hükümlü sayısını açıkladı

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz ve kararlı şekilde devam ettiğini belirterek, \"Bugün itibarıyla FETÖ\'den tutuklu-hükümlü sayısı 38 bin 470, PKK\'dan 10 bin 79, DEAŞ\'tan 1354\'tür\" dedi.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve yargı teşkilatının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Antalya Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı\'nda yapıldı. İki gün sürecek Yargı Teşkilatı Toplantısı\'nın açılışını yapan Bakan Abdülhamit Gül, FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik mücadeleler ve yargıdaki yeni düzenleme planlamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül, \"Bir dönem yargı içerisinde dikenleri sulayan, dikenleri çiçek diye pazara çıkaran zalimler milletimizin adalete inancına ve yargıya güvenine darbe vurdu\" dedi. Gül, \"Yargının kumpasa alet olması, adeta FETÖ eliyle yönetilir hale getirilmesi, kamuoyuna yansıyan gereksiz polemikler ve tartışmalar, halkımızın yargıya güvenini zedelemiştir. Milletimizin adalete olan güvenini ve inancını zedeleyecek eylemlerde bulunmak hiç kimsenin hakkı da haddi de değildir. Bu bakımdan FETÖ\'nün gerek yargının işleyişinde gerekse vatandaşlarımızın adalete güvenine yol açtığı tahribatları tamir etmeye hep birlikte çalışıyoruz\" diye konuştu.

\'FETÖ İLE MÜCADELE MEYVELERİNİ VERİYOR\'

Bu onarım sürecinin meyvelerini vermeye başladığını, bundan sonra daha da fazlasını vereceğini ifade eden Bakan Gül, \"En önemli ve ilk aşama, FETÖ\'nün uzantılarının tespiti ve gereğinin yapılmasıydı. HSK ve bakanlığımız bu tespiti en hızlı yapan kurumların başında gelmektedir. Yargının, kendi içinde uzanmış bu teröristleri önce kendisinin infaz ederek temizlemesi çok anlamlı ve takdire şayandır. Şimdi de yeniliklerle, reformlarla, ortak aklın projeleriyle yargıya olan güveni daha yükseklere taşıyacağız\" dedi.

YARGI KARARLARINA ELEŞTİRİLERE YANIT

Hâkim ve savcıların sadece kararlarıyla konuşabilmesini bazı çevrelerin bir fırsat olarak kullandığını belirten Bakan Abdülhamit Gül, milyonlarla ifade edilen bir dosya yükü altında olan bir yargının cımbızla seçilen belirli kararlar üzerinden hedef alınmasını, yıpratılmasını, moral ve motivasyonunun bozulmasını asla doğru bulmadıklarını söyledi. Bu tür değerlendirmelerin insani, vicdani ve gerçek olmadığını kaydeden Gül, \"Sadece 2017\'de savcılıklarda 4 milyon 212 bin yeni soruşturma açılmıştır. Ceza ve hukuk mahkemelerinde toplam dosya sayısı 6 milyon 264 bindir. 10 milyonun üzerinde dosya, konu savcı ve mahkemelerimizin incelemesinden geçmiştir. 10 milyon üzerindeki dosyadan cımbızla seçilip belli dosyalar üzerinde kamuoyu önünde tartışma yapılması yargı mensupları ve yargıya halel gelecek değerlendirmeler yapılması haksızlıktır\" diye konuştu.

\'HATALI KARARLAR VARSA SİSTEM KENDİ İÇİNDE DÜZELTİR\'

Savcı ve hâkimlerin de hatalı kararlar verebildiğini belirten Bakan Gül, sistemin kendi içerisinde bu kararları gözden geçirdiğini dile getirerek şunları söyledi:

\"Türkiye bir hukuk devletidir ve sistem kendi içerisinde bir üst mahkemeye itiraz yolları getirmiştir. Hal böyleyken sırf yargıyı karalamak adına bu anlamda yapılan, sanki hukuk yolları, itiraz, temyiz kanunları yokmuş gibi yargının itibarının zedelenmesinin ne devlete ne millete bir katkısı yoktur. Yargının kötülenmesi, sistemli bir şekilde karalanması asla fayda getiren bir iş değildir. Elbette hatalı kararlar varsa sistem kendi içerisinde bu kararları gözden geçirmektedir.\"

\'HIRSIZLIK, UYUŞTURUCU VE MAFYATİK SUÇLARDA DÜZENLEMELER GELİYOR\'

Yargıya güveni ayakta tutmanın en önemli unsurlarından birinin, toplumun huzuru ve asayişini doğrudan etkileyen, toplumda infial uyandıran suçlarla kararlı bir şekilde mücadele olduğuna değinen Bakan Gül, başta hırsızlık olmak üzere mal varlığına karşı işlenen suçların da yine daha yaptırımcı cezalarla karşılaşması için mevzuatta da değişiklikler hususunda çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Gül, uyuşturucuyla mücadele ve toplumda rahatsızlık uyandıran magandalar, suç örgütleri, mafyatik yapılanmalara ilişkin de Türk Ceza Kanunu\'nda gerekli değişiklikler üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TUTUKLU HÜKÜMLÜ SAYILARINI AÇIKLADI

Bir yandan FETÖ ile etkin bir mücadele sürdürülürken diğer taraftan PKK, YPG, DEAŞ gibi terör örgütleriyle de mücadelenin kesintisiz ve kararlı şekilde devam ettiğini anlatan Bakan Gül, şöyle dedi:

\"Bugün itibarıyla FETÖ\'den tutuklu- hükümlü sayısı 38 bin 470, PKK\'dan 10 bin 79, DEAŞ\'tan 1354\'tür. Yargı tüm devletin kurumlarıyla eşgüdüm içerisinde hukuk, Anayasa ve mevzuat çerçevesinde terörle mücadeleyi çok etkin bir şekilde sürdürmektedir. Türkiye bazı ülkelerin yaptığı gibi \'iyi terörist- kötü terörist\' ayrımı yapmamaktadır.\"

Bakan Gül ayrıca, FETÖ\'den 4 bin hâkim ve savcının da görevden el çektirildiğini söyledi.

\'HİÇ KİMSENİN LAF SÖYLEMEYE HADDİ YOKTUR\'

Milletin yargıdan beklentisinin başta FETÖ olmak üzere terör yargılamaların hızlı ve adil bir şekilde sonuçlanması olduğunu belirten Gül, dosya ve sanık sayılarıyla mahkemelerin iş yükünün fazlalığına dikkati çekti. Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu adımlar atılmasaydı, bu fedakârlıklar gösterilmeseydi bu davalar belki 5- 10 yıl sürecekti. Ama 15 Temmuz\'dan itibaren 123 yeni terör mahkemesi kurularak, en azından davaların sürüncemede kalmaması için çok önemli adımlar atılmıştır. Davalar hamdolsun adil bir şekilde, uluslararası sözleşmelere uygun bir şekilde nihayete ermeye başlamıştır. Bugün haftanın 5 günü duruşma yapıp, hafta sonları dosyaları okuyarak pazartesi günü yine mahkemesine gidip bu ülkenin anayasasına, ayyıldızlı bayrağına el uzatanlara karşı hukukun gereğini yapmak için adliye kapısını açanlara kimsenin laf söyleme hakkı yoktur, haddi yoktur.\"

İSTİNAF MAHKEMELERİ RAKAMLARINI AÇIKLADI

Türkiye\'de yargının kronik sorunlarından birinin de dosya yoğunluğu ve iş yükü olduğuna dikkati çeken Bakan Abdülhamit Gül, istinaf mahkemelerinin bu yöndeki rakamlarını açıkladı. Yargının üzerindeki iş yükünün azaltılması konusunda istinaf mahkemelerinin önemli bir adım olduğunu belirten Gül, \"20 Temmuz 2016\'dan 31 Aralık 2017\'ye kadar istinaf ceza dairelerinde toplam 340 bin 574 dosya açılmış, bunların 271 bin 222\'si yani yüzde 80\'i karara bağlanmıştır. Hukuk dairelerinde 343 bin 573 dosyasının 230 bin 137\'si yani yüzde 67\'si karara bağlanmıştır. Bu istinaf yolunu daha da güçlendirerek, yeni istinaf mahkemelerini kurarak bu yükün daha da azaltılması için elimizden geleni yapacağız\" diye konuştu.

Şu anda 5 bin 323 aday statüsünde hâkim ve savcı bulunduğunu da dile getiren Bakan Gül, bugün itibarıyla 1169 adli yargı hâkim ve savcı, 58 idari yargı hâkim ve savcı adayının atama işlemeleri için dosyalarının ulaştırıldığını, 1300 hâkim ve savcı adayı için de ay sonunda kura çekileceğini kaydetti.

80 yaşında gönüllü askerlik başvurusu yaptı

MUŞ\'un merkeze bağlı Mercimekkale köylüleri, jandarma karakoluna giderek, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Köylülerden Şükrü Erez (80), \"Cepheye gitmeye hazırım\" dedi.

Merkeze bağlı Mercimekkale köylüleri, cami önünde toplanarak önce Suriye\'nin Afrin bölgesinde \'Zeytin Dalı Herakâtı\'nı yürüten Mehmetçik için dua etti. Ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar atan köylüler, yaklaşık 600 metre uzaklıktaki Mercimekkale Jandarma Karakolu\'na giderek, gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Köylüler, Afrin\'deki Mehmetçik\'in yanında olduklarını, onlarla birlikte savaşabileceklerini söyledi.

Köylülerden Şükrü Erez, \"Zeytin Dalı Harekâtı\'nda olanlara Allah yardım etsin. Askerimize, vatanımıza her an dua ediyoruz. Afrin\'e gitmek istiyoruz. Mehmetçik yalnız değil, arkalarında binlerce gönüllü asker var\" dedi.

Meltem Özkalfa: Vali Çiftçi ile ilişkimiz vardı

MUDANYA Kaymakamı olduğu dönemde tanıştığı bir kadını geçen mayıs ayında kaçırıp ormanlık alanda dövdüğü iddialarını yalanlayarak, \"Neden olaydan 9 ay sonra ortaya çıktı?\" diye soran Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi\'ye, darp edildiğini iddia eden Meltem Özkalfa yanıt verdi. Özkalfa, \"Ben 9 ay beklemedim, bekletildim. İçişleri Bakanlığı\'na ve Teftiş Kurulu\'na gittim, 1 ay süre verildi. Bu 1 ay süreden sonra bu kadar zaman geçti. 4 kişinin ifadeleri savcılığın talimatıyla daha yeni alınmış. Kendisinin ve ailesinin zarar görmesini istemedim. Bugüne kadar sustum, artık konuşacağım. İlişkimiz vardı\" dedi.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi\'nin, Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde, 9 ay önce, Meltem Özkalfa\'yı beraberindeki 4 kişi ile kaçırıp ormanlık alanda dövdüğü ve ayakkabılarının altını öptürdüğü iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonrası, Meltem Özkalfa, yaşadığını öne sürdüğü olayı anlattı. Aynı gün Vali Çiftçi de basın toplantısı düzenledi ve darp iddialarını yalanlayarak, \"Benden istediği yardımı bulamayınca telefonla tehdit ve taciz etmiştir\" dedi.

Vali Orhan Çiftçi\'nin açıklamasının ardından konuşan Meltem Özkalfa, belediyedeki görevinden uzaklaştırılmadığını, halen birikmiş olan toplam 300 günlük iznini kullanmakta olduğunu belirterek, \"Ben kendisinden hiçbir talepte bulunmadım. Bu arada 9 ay neden beklediğimi sormuş kendisi. Ben 9 ay beklemedim, bekletildim. İçişleri Bakanlığı\'na ve Teftiş Kurulu\'na gittim, 1 ay süre verildi. Bu 1 ay süreden sonra bu kadar zaman geçti. 4 kişinin ifadeleri savcılığın talimatıyla daha yeni alınmış. Bu zaman içinde sustum. Kendisinin ve ailesinin zarar görmesini istemedim\" dedi.

\'İLİŞKİMİZ VARDI\'

Olayla ilgili suskunluğunu bozup, artık gerçekleri söylemek istediğini belirten Meltem Özkalfa., şunları kaydetti:

\"20 Mayıs 2016 günü eşini ve çocuklarını trene bindirdikten sonra niçin benimle İnegöl\'e geldin, hem de benim arabamı kullanarak? İkincisi; 30 Aralık 2014 günü neden benim evime geldin? Neden benden bir telefon ve bir hat istedin? Kendi profilini, kendi prestijini ve kendi koltuğunu kurtarmak için ben suçlanıyorum. Tek istediğim 8 Mayıs 2017 gününe odaklanmak. 4 kişiyle neden dağa kaldırıldım? Bunun cevabını bekliyorum. Bugüne kadar sustum, artık konuşacağım: İlişkimiz vardı. Telefon şirketinden kayıtları çıkarttım, kayıtlar elimde. Her sabah arardı beni. Benim için \'İnternetten geçmişini araştırsın\' diye bir ifade kullanmış. Geçmişim benim özelimdir, kimseyi ilgilendirmiyor. Bundan sonra susmayacağım.\"

Nevşehirspor’dan örnek davranış

BÖLGESEL Amatör Ligi, 5. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehirspor , 11 Şubat 2018 Pazar günü seyircisi önünde oynayacağı 7 Mart Kadirli Demirspor maçından elde edilecek gelir şehit Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın ailesine bağışlanacak.

Nevşehirspor Kulüp Başkanı Salih Dirikoç yaptığı açıklamada, Nevşehirspor Kulüp yönetimi olarak bu hafta sonunda kendi saha ve seyircileri önünde oynanacak karşılaşmanın maç hasılatını geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan Gülşehirli Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın ailesine verilmesi kararı aldıklarını belirtti.

Dirikoç “ Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızla aldığımız bu kararın bir vefa borcu olduğunu öncelikle ifade etmek isterim. Zaten taraftarlarımızda bizden böyle bir istekleri vardı. Bizlere böyle bir çalışmada öncülük ettikleri için taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Nevşehirspor’a gönül veren tüm hemşehrilerimizi bu hafta sonu Gazi Stadında oynanacak Nevşehirspor-Kadirli Demirspor karşılaşmasına bekliyoruz.ödedi.

Dirikoç, Şehit Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın ailesini 13 Şubat 2018 Salı günü ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi. ine başsağlığı diliyoruz. En kısa zamanda da aileyi ziyaret edeceğiz. Maçın gelirinin tamamını da şehidimizin ailesine taktim edeceğiz ödedi.

Güneydoğu’lu gazeteciler ‘Basın Mensupları Gönül Elçisi’ projesi kapsamında Trabzon’da

İÇİŞLERİ Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) ‘Basın Mensupları Gönül Elçisi’ projesi kapsamında Güneydoğu’da yer alan 8 ilde görevli basın mensupları Trabzon’a geldi. Ziyarete ilişkin konuşan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut “Bu toplantılar bize şunu hatırlatıyor, safları sıklaştırmalı ve daha sık bir araya gelmeliyiz\" dedi.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) ‘Basın Mensupları Gönül Elçisi’ projesi Trabzon’da 9-12 Şubat tarihleri arasında hayata geçiyor. Proje kapsamında Batman, Kilis, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep illerinden 32 basın mensubu Trabzon’a geldi. Proje kapsamında kente gelen 32 basın mensubu, Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut, TGC Yönetim Kurulu üyeleri, TSYD Trabzon Şube Başkanı Murat Taşkın, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Sekreteri Ergun Ata ve TRT Trabzon Bölge Müdürü Sami Serdar Şişman ile kentteki gazetecilerin yer aldığı ziyarette, Türkiye’nin birliği, beraberliği ve kardeşliği ile ilgili açıklamada da bulunuldu.

GAZETECİLERE SORUMLUK DÜŞMEKTE

Projeyle ilgili konuşan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanın Yusuf Turgut gazetecilerin sorumluluğunun bulunduğuna işaret ederek “Ülkemizin içinde bulunduğu durum biz gazetecilere ağır sorumluluklar yüklüyor. Bir şeyi bilmemiz gerekir, inançlar da etnik köken de ayrıştırıcı bir işleve sahip olamaz. Anadolu toprakları bin yıldır her etnik kökene, inanca, mezhep ve meşrebe kucak açmış, onları beslemiş, nesilden nesile aktarmıştır. Milli mücadelede birlikte hareket ettik, kader birliği yaptık. Bin yıldır dost olan, aynı tastan çorba içen, kız alıp veren, kültür elçiliği yapan insanlarımızın birbirlerine küs olması gibi bir şey nasıl düşünülebilir?ö dedi.

‘SAFLARI SIKLAŞTIRMALIYIZ’

Sevgi köprülerinin kardeşliğin en sağlam dayanağı olduğunun altını çizen Başkan Turgut “Bizler, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için her zaman dayanışma içinde ve kardeşçe hayatımızı sürdüreceğiz. İnsanlarımızın boş hayal, heves ve hırslarla kandırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu toplantılar bize şunu hatırlatıyor, safları sıklaştırmalı ve daha sık bir araya gelmeliyiz. Bu bütünlük hiç şüphesiz, istikbale ve sonsuza uzanan dostluğun anahtarı olacaktır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, şer odaklarının oyunun bozmak ve Kürt kardeşlerimizle daha yakın olmak için her STK’nın çalışmasına ciddi destek ve ön ayak oluyor. Her çalışma bugün burada olduğu gibi bir gönül hareketidir. Sevgi köprüleri kardeşliğimizin en sağlam dayanağıdırö diye konuştu.

İKİNCİ ETAP İADEYİ ZİYARET

Turgut’ta katkı ve desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da teşekkür etti. Projenin koordinatörlüğünü yapan Ahmet Külekçi ise ülkenin içinde bulunduğu hassas süreçte bu tür etkinliklerin çok anlamlı ve değerli olduğunu ifade ederek, projenin ikinci ayağında da Trabzon’dan gazetecilerin Güneydoğu bölgesine ziyaret yapacaklarını duyurdu.

Yapılan konuşmalar ardından projeye emeği geçenlere plaket verilirken katılımcılarla birlikte anı fotoğrafı da çekinildi. Güneydoğu’dan gelen gazeteciler yarın ise Rize Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret edecek.

İYİ Parti Milletvekili Halaçoğlu: Suriye\'de devlet kurulmasına izin vermeyeceğiz

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin\'de yaptığı \"Zeytin Dalı\" harekatına değinerek, \"Amerika Birleşik Devletleri PYD\'yi destekliyor. Orada bir devlet kurmak istiyor. Biz bu devletin kurulmasına izin verecek miyiz? Vermeyeceğiz. Vermemiz de mümkün değil. Öyleyse bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Sürdürürken de akıllı davranmak zorundayız. Oradaki bütün devletlerle işbirliği yapmak zorundayız ki bu işi başaralım\" dedi.

İYİ Parti Kocasinan ilçe başkanlığının 1\'inci Olağan Genel Kuruluna katılan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, toplantı öncesi medya mensuplarının Afrin Harekatıyla ilgili sorularını yanıtladı. Halaçoğlu, \"Bizim iktidar olmamız durumunda ne yapardık diye düşündük. Biz Afrin harekatının doğru olduğunu düşünüyoruz. Ordumuzu destekliyoruz ama geç kalınmış bir harekat olarak belirtiyoruz. Yine aynı şekilde yanlış politikalar sonucu buraya gelindiğini düşünüyoruz ama artık bunları tartışacak durumda değiliz. Ordumuz orada savaşırken herhangi bir tartışmaya girmek düşüncesinde değiliz. O bölgede sonuna kadar ordumuza destek veriyoruz. Fakat hükümete uyarılarımız var. Diyoruz ki bu işi sadece Özgür Suriye Ordusu ile yürütemezsiniz. Aynı zamanda Suriye devlet başkanıyla da oturup konuşmanız lazım. Amerika Birleşik Devletleri İncirlik\'i halen kullanıyor. PYD\'yi halen destekliyor. Silah yardımı yaptı. Düşünün ki teröriste Amerika Birleşik Devleti yardım ediyor. Yardım ettiği teröristlerle Türkiye çarpışıyor ama Türkiye Amerika ile dost. Böyle bir bilmecenin cevabını kimse veremez. Esad PYD ile savaşıyor ama Amerika Esad\'a vuruyor. Bu bilmeceyi çözecek kişi gelip otursun\" ifadelerini kullandı. Halaçoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Devletler arasında ne düşmanlık olur nede dostluk olur. Devlet dış politikalarında çıkarlarına bakar. Burada bizim çıkarımız Esad kendi topraklarını korumak için benim askerim yerine kendi askerlerini kullansın. Ben her türlü desteği vereyim ama bu Afrin harekatı sadece tabi ki terör örgütü olan PYD\'yi oradan atmak değil. Aynı şekilde Suriye\'nin toprak bütünlüğünü de sağlamak gerekir. Biz de Suriye\'nin toprak bütünlüğünü sağlamayı vaat ediyorsak yapılması gereken Özgür Suriye Ordusunun artık Suriye\'ye tamamen hakim olma oranı sıfır. Amerika Birleşik Devletleri PYD\'yi destekliyor. Orada bir devlet kurmak istiyor. Biz bu devletin kurulmasına izin verecek miyiz? Vermeyeceğiz. Vermemiz de mümkün değil. Öyleyse bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Sürdürürken de akıllı davranmak zorundayız. Oradaki bütün devletlerle işbirliği yapmak zorundayız ki bu işi başaralım. Tabi ki Türk ordusu her halükarda başarır. Yani şuanda Afrin\'i 3 günde de bitirebilir. Nasıl bitirir? Amerika\'nın yaptığı gibi sivil öleceğini göz önüne almaz herkesi bombalar, bitirir. Biz öyle yapmıyoruz. Türklerin tarihinde öyle bir şey yok. Bizim tarihimizde sivilleri öldürmek yok. Silahlı mücadele veriliyor. 20 gün geçti daha 8 kilometre ilerleyebildik. Amerika\'nın verdiği silahlarla tanklarımız vuruluyor. Orada füzeler, uçaksavarlar var. Bütün bunlara karşı mücadele ederken ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmalıyız.\"

Trafiği tehlikeye düşürüp, polise direnen sürücü 202 promil alkollü çıktı

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde otomobil kullandığı gerekçesiyle ihbar edilen ve yakalanan M.D.S.(27), ekiplere direnirken 202 promil alkollü çıktı.

Malkara ilçesinde bir otomobilin trafiğe tehlikeye düşürecek şekilde zikzaklar yaparak seyir halinde olduğunu gören vatandaşlar, emniyete ihbarda bulundu. İhbar üzerine hareket geçen polis ekipleri M.D.S.\'nin kullandığı otomobili ilçe girişinde önlem alarak durdurdu. Polis, sürücüye alkol kontrolü yapacaklarını belirterek, alkolmetreyi üflemesini istedi. Alkolmetreyi üflemek istemeyen M.D.S., polis ekiplerine bir süre direndi. Direnme üzerine gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü. Burada yapılan kontrolde M.D.S.\'ni 202 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan M.D.S.\'nin ehliyetine el konuldu. Gözaltındaki M.D.S. ile ilgili soruşturma sürüyor.

