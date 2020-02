DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ADANA SİVİL ŞEHİDİNİ UĞURLADI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin İdlib bölgesine gönderilen askeri konvoya, teröristlerin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan DSİ çalışanı 57 yaşındaki Mahmut Pakyürek için düzenlenen uğurlama törenine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'da katıldı. Geçtiğimiz 30 Ocak\'ta meydana gelen olayda, İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyeti kapsamında Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi Oğulpınar Hudut Karakolu\'ndan yola çıkan çok sayıda askeri araç ile bölgede yol açma ve üs oluşturma çalışmalarına katkı veren iş makinelerinin oluşturduğu konvoya, Al Atarib Kasabası yakınlarında PYD-YPG/PKK\'lı teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda konvoyda yer alan Devlet Su İşleri\'ne ait dozer operatörü Yasin Tanboğa şehit olurken, DSİ\'de görevli kamyon şoförü Mahmut Pakyürek ağır, Uzman Çavuş Ömer Güneş ise hafif yaralandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Mahmut Pakyürek, dün akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Cenazesi memleketi Adana\'ya getirilen Mahmut Pakyürek için İmamoğlu ilçesine bağlı Koyunevi Mahallesi\'nde tören düzenlendi. Uğurlama törenine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehidin eşi Fadime, çocukları Cabbar, Akın, Batuhan ve İsmail Pakyürek ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Veysel Eroğlu, şehidin eşi ve çocuklarına başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazının ardından sivil şehit Mahmut Pakyürek\'in cenazesi gözyaşları içinde Koyunevi Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

2)CİNSEL TACİZ DAVALARINDA TUTUKSUZ YARGILAMA İSYANI

SAADET Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, Antalya\'da pek çok cinsel istismar davasında sanıkların tutuksuz yargılandığını, bunun da çocukların psikolojini olumsuz etkilediğini söyledi. Antalya\'da, komşusunun 5 yaşındaki kızına \'cinsel istismarda bulunmak\' suçlamasıyla hakkında dava açılan S.S.Y.\'nin yargılanmasına, Antalya 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık S.S.Y\'nin beratını talep etti. Duruşma, dosyadaki eksiklerin tamamlanması amacıyla ertelendi.

Duruşmayı izleyen UCİM Başkanı Saadet Özkan ve bir grup dernek üyesi mahkeme sonrasına savcının talebine tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Saadet Özkan, savcının, sanığın beratı yönünde talepte bulunduğunu, mahkeme heyetinin de duruşmayı ertelediğini belirterek, \"Karar mercii, adli tıp raporlarına baksın ve ona göre karar versin. Çünkü çocuklar yalan söylemez\" dedi.

Özellikle Antalya\'da cinsel istismar davalarında sanıkların tutuksuz yargılandığına değinen Saadet Özkan,

\"Bu konuyu hep birlikte sorgulayalım. Ne olduğunu öğrenelim\" diye konuştu. Çocukların tutuksuz yargılanma nedeniyle kendilerini güvende hissetmediğini iddia eden Saadet Özkan, \"Bu davada da bunu gördük. Anneler ve çocuklar acı çekiyor. Çocuklarımızın acılarını hep birlikte dindirelim. İsyan ediyorum. Artık adli tıp raporlarına bakalım. Çocukların sesini duyun. Bir ülke vatanına sahip çıktığı gibi çocuklarına da sahip çıkmak zorunda. Çocuklar bizim vatanımız. Ve biz vatanımıza sahip çıkmak, hep birlikte bunu çözmek zorundayız\" diye konuştu.

3)ŞEHİT AKTEPE\'NİN EŞİNİN OKULUNA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

SURİYE\'nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Teğmen Ahmet Aktepe\'nin eşi Işıl Aktepe\'nin Tekirdağ\'da görev yaptığı liseye Türk bayrağı asıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de terörist unsurlara yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Tekirdağ 8\'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'nda görevli Piyade Teğmen Ahmet Aktepe şehit oldu. Şehit Aktepe, memleketi Erzurum\'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Aktepe\'nin eşi Işıl Aktepe\'nin edebiyat öğretmeni olarak görev yaptığı Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ne öğretmenler tarafından büyük Türk bayrağı asıldı.Işıl Aktepe\'nin eşinin şehit düşmesi, okuldaki öğretmen ve öğrenciler arasında büyük üzüntü yarattı.

4)HEDİYE TAVUĞUN MAVİ YUMURTASI GEÇİM KAYNAĞI OLDU

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyünde oturan Seyhan Aktin (48), bir arkadaşının hediye ettiği tavuğun mavi kabuklu yumurtasından, kuluçka yöntemiyle 20 tavuk daha üretti. Girişimci kadın, daha çok astım hastalarının rağbet gösterdiği bu yumurtaların tanesini 5 TL\'den satarak, ev ekonomisine önemli bir katkı sağlamaya başladı. İlçenin hayvancılıkta en gelişmiş köyü olan Türkmenli\'de evli ve 2 çocuk annesi Seyhan Aktin\'e, üç yıl önce arkadaşı bir tavuk hediye etti. Tavuğun mavi kabuklu yumurta yumurtladığını gören Aktin, daha önce bu renkte bir yumurta görmediği için şaşkına döndü. Komşularının mavi renkli yumurtaların değerli olduğunu söylediği köylü kadın, bunun üzerine bir girişimcilik örneği göstererek, yumurtalardan kuluçka yöntemiyle yeni civcivler üreterek, büyüttü. Şu anda 20 tane mavi kabuklu yumurta veren tavuğu bulunan Seyhan Aktin, ayrıca 10 tane de henüz yumurtlama aşamasına gelmemiş, büyümekte olan pilicinin olduğunu söyledi. Tavukların günde 10-15 arasında yumurta verdiğini ve tanesini 5 TL\'den sattığı mavi kabuklu yumurtaların kendisine geçim kaynağı olduğunu anlatan Seyhan Aktin, şunları söyledi:

\"Bir arkadaşımın hediye ettiği tavuk mavi kabuklu yumurta yumurtladı. Ben de gurk bastım, civcivleri çıktı. Doğal ortamda beslediğim tavukların mavi kabuklu yumurtalarını tanesi 5 TL\'den satıyorum. Köyde ve ilçe merkezinde müşterilerim var. Bu yumurtaların rağbet görmesinin nedeni ise astım hastalığına iyi gelmesi. Mavi yumurtalara astım hastaları daha çok rağbet gösteriyor.ö

Veteriner Alper Parel ise mavi yumurtayla ilgili çok ciddi bir bilimsel araştırma olmadığını belirterek, \"Ben bir veteriner hekim olarak yumurtanın kabuk renginin çok önemli olduğuna inanmıyorum. Önemli olan tavuğun neyle beslendiğidir. Doğal ortamda beslenen tavukların yumurtası daha faydalıdır\" diye konuştu.

5)MİDİBÜSÜN TAVAN HAVALANDIRMA ÜNİTESİNDEN ESRAR ÇIKTI

OSMANİYE\'de polisin şüphe üzerine durdurduğu midibüsün tavan havalandırma ünitesinden 60 kilo uyuşturucu esrar maddesi çıktı, araç sürücüsü 24 yaşındaki Cumali K. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E 90 otoyolu Kadirli gişelerinde gerekli çevre güvenliği alarak, kaçakçılık ve uyuşturucu olaylarına yönelik şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde uygulama yaptı. Bu sırada durdurulan 41 NS 201 plakalı midibüsün sürücüsü Cumali K.\'nın şüpheli harekeleri üzerine araç detaylı bir şekilde arandı. Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilen araçta yapılan incelemede, tavan havalandırma ünitesine gizlenmiş vaziyette paketler halinde 60 kilo uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen sürücü Cumali K. tutuklandı.

6)HİZMET ARAÇLARIYLA DEPREME DUYARLILIK MESAJI

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık Belediyesi, geçen yıl 6 Şubat\'ta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde, hizmet araçlarına asılan pankartlar ile depreme karşı duyarlılık mesajı verdi. Ayvacık Belediyesi, 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin 1\'inci yıl dönümünde depreme karşı farkındalık yaratmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye araç filosundaki 50 hizmet aracının 20\'sine deprem konusunda mesajların yer aldığı çeşitli pankartlar asıldı.

Araçlara asılan, \'Deprem Değil, İhmal Öldürür\', \'Depremden Korkmayın, Önlem Alın\', \'Deprem Doğa Afettir. Bilinçsizlik Felakettir\', \'Deprem Öldürmez, Alınmayan Önlem İnsanları Öldürür\', \'Hükümetimiz Ayvacık\'ta Deprem Yaralarını Sarıyor\', \'Unutma, Önceden Hazırlıklı Olmak Hayat Kurtarır\', \'Deprem Değil, Binalar Öldürür\', \'Yaşanılanlar Unutulmasın, Tekrar Yaşanmasın\', \'Deprem Eğitimi Hayat Kurtarır\' ve \'Dere Yatağına Ev Yapanların Evi Sele Kapılır\' yazılı pankartlar ile vatandaşların depreme karşı duyarlı olmasına dikkat çekildi.

Ayvacık depreminde yaşanılanların unutulmaması ve deprem riskinin her an olduğunu hatırlatmak ve farkındalık yaratmak istediklerini belirten Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin, \"Depremin unutulmaması gerekiyor. Çünkü bazı şeyleri çabuk unutuyoruz. Ayvacık depreminin yıldönümünde depremle ilgili can alıcı noktalar var. Yatak odalarında duvarlara çerçeveler, resimler asılıyor. Bunlar insanların üzerlerine düşebiliyor. Gardıroplar yıkılabiliyor. Bunları koymayın diyoruz. Deprem öldürmüyor ama ev yıkıldığında altında kalıyorsun, ölüyorsun diyoruz. Bunların tedbirlerini alın diyoruz. Bu vesileyle depremin yıldönümünde günün anlamına özel depremle ilgili farkındalık yaratan mesajlar vermek istedikö dedi.

Ayvacık depreminin yıldönümü olan bugün, üzerinde deprem ile ilgili mesajların yazılı olduğu pankartları taşıyan hizmet araçları, ilçe merkezinde gezerek farkındalık oluşturdu.

7)BAĞIŞLADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde adını taşıyan atıl durumdaki öğrenci evinin giriş katında yalnız yaşayan 83 yaşındaki Mehmet Şevki Metin, ölü bulundu. Metin, birkaç ay önce Atatürkçü Düşünce Derneği\'ne (ADD) bağışladığı söylenen yurt binasının yanında bir miktar para ve araziyi bağışlamadığını açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Gazipaşa Yeni Mahalle\'deki ADD\'ye bağışladığı söylenen ve girişinde \'Atatürkçü Düşünce Derneği Gazipaşa Şubesi M.Şevki Metin Kız Öğrenci Evi\' yazan 5 katlı binanın giriş katında oturan Mehmet Şevki Metin\'den haber alamayan akrabaları durumu polise bildirdi. Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler saat 10.00 sıralarında Metin\'in oturduğu eve geldi.

Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldı. İçeri giren polis Mehmet Şevki Metin\'i yatağında hareketsiz yatarken buldu. Gelen sağlık ekipleri Metin\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Şevki Metin\'in cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Mehmet Şevki Metin\'in 2014 yılında 224 bin lira, 35 dekar arazi ve 1200 metrekare arsayla içinde bulunan 5 katlı binayı ADD\'ye bağışladığı söylenirken, bina kız öğrenci yurdu haline getirildi. Bir süre faaliyet gösteren yurt daha sonra yapılan şikayetler üzerine belediye tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Halen kullanılamayan ancak dışında \'Atatürkçü Düşünce Derneği Gazipaşa Şubesi M.Şevki Metin Kız Öğrenci Evi\' tabelası bulunan binanın giriş katında Mehmet Şevki Metin yaşamayı sürdürüyordu.

Mehmet Şevki Metin birkaç ay önce kimseye herhangi bir bağış yapmadığını, ADD şubesi ise bağışla ilgili resmi evrakların ellerinde olduğunu açıklamıştı. Mehmet Şevki Metin\'in bu süreçte bağışladıklarını geri almak amacıyla dava açtığı belirtildi.

8)KOP DAĞI, KAYAK SEVENLERİN YENİ GÖZDESİ

BAYBURT\'un 2409 rakımlı Kop Dağı\'nda yer alan kayak merkezi, kayak tutkunlarının ilgi odağı oluyor.

Bayburt\'un Kop Dağı\'nda, 21 yıl önce inşa edilen ve 3 yıl önce modernize edilen kayak merkezi her yaştan ziyaretçilerini ağırlıyor. Yılın 4.5 ayı karla kaplı olan, 1260 metre pist uzunluğu bulunan kayak merkezinde, 2700 metre halat uzunluğuna sahip telesiyej yer alıyor. Kayak merkezinde profesyonel kayakçılar kayak yaparken, amatör kayakçılar da eğitim alıyor, kayağı bilmeyenler ise kızakla kayıyor.

Bayburt Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Adem Köse, yenilenen kayak merkezine tüm kayak severleri davet ettiğini belirterek Kop Dağı Kayak Merkezi\'nin gezilip görülmesi gereken bir yer olduğunu söyledi. Köse, \"Sadece gezmek için bile herkesi bekliyoruz. Kop Dağı\'nda çok nefis bir hava var. Belki de birçok hastaya yarayabilecek bir havayı teneffüs ediyoruz. Kop Dağı her yönüyle gezilmesi görülmesi gereken bir yer. Kop Dağı\'nda şehitliğimiz de yer alıyor. Çanakkale kadar önemli tarihe sahip bir şehitlik. Gelen ziyaretçilerimiz şehitliğimizi gezip mevzileri görebilir, kayak sporu da yapabilirö dedi.

Kayak için bölgeye gelen ziyaretçiler de pistten çok memnun olduklarını ifade ettiler.

