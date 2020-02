DHA YURT BÜLTENİ-10

Doğalgaz sıkışması patlamaya neden oldu, ev çöktü: 2 yaralı

Afyonkarahisar\'da doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir ev çöktü. Enkaz altında kalan anne ve 2 yaşındaki oğlu ağır yaralandı.

Afyonkarahisar\'ın Veyselkarani Mahallesi 166\'ncı Sokak 19 numaralı evde, öğle saatlerinde iddiaya göre doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada tek katlı müstakil ev tamamen çöktü. Patlama sırasında evde ulunan Gurbet Hançer (35) ile 2 yaşındaki Ayaz Hançer göçük altında kaldı. İhbar üzerine gelen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince enkaz altından çıkartılan anne ve oğlu ambulansla Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Doğalgaz müdahale ekipleri ise patlamanın yaşandığı eve gaz akışını kesti. Yaralı anne ve oğlun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis olayı araştırıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

- Patlamada çöken evden detaylar

- Çevre sakinlerinden detaylar

31.09 MB /// 0.58

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

================================================

Cinayet şüphelisi balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı

Adapazarı\'nda, taksici Furkan ve Erman Yıldırım\'ın kardeşlerin öldürülmesi olayının şüphelisi polisin eve baskın yaptığı sırada balkondan atlayıp kaçmaya çalışırken yakalandı. A.I.\'nın yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçen yıl 1 Eylül tarihinde Adapazarı şehir merkezinde taksi durağına düzenlenen silahlı saldırıda Furkan ve Erman Yıldırım isimli taksici kardeşlerin öldürülmesi olayında aranan bir kişiyi daha yakalandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri uzun bir süredir aranan şüphelilerden A.I\'nın Adapazarı\'nda bir evde saklandığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Polisin gece saatlerinde düzenlediği operasyonda A.I. birinci kattaki evin balkonundan yola atladı. Evin önündeki aracına binip kaçmaya çalışan A.I., sokağın sonunda önünü polis kesince bu kez aracını geri vitese takarak ters yöne yöneldi. Ancak ekip aracı sokağın diğer tarafını da kapatınca kaçamadı. Araçtan inen A.I. gözaltına alındı. A.I. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce E.Ç., M.S. ve M.A.I. tutuklanırken, M.A.I.\'nın kardeşi A.I.\'nın uyuşturucu ve birçok suçtan arandığı ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Adliyeye sevk edilmesi

-Güvenlik görüntüsü

Haber:Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

==============================================

AK Parti\'li Öznur Çalık:Bu yıl, 5 bin engelliyi görevlerine başlatacağız; kadroya alacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Gaziantep\'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve down sendromluların çalıştığı \'Mutlu Kafe\'nin açılış törenine katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'in de katıldığı açılış öncesi konuşan Çalık, 2002 yılından bu yana, 150 bin engellinin kamuda ve özel sektörde istihdam edildiğini söyledi. Engellilerin sosyal hayata daha fazla girmesi için çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Çalık, şöyle konuştu: \"Bir ilimizde, engelli bir kardeşim şöyle bir şey söyledi. \'Benim 2002\'de hiçbir sorunum yoktu\' dedi. Tabi siz de buna şaşıracaksınız, 2002\'de sorun olmaz olur mu? Her şey sorundu. Engellinin de sorunu çoktu; ama engelli kardeşimizin cevabı şuydu. \'2002\'de ben evden çıkamıyordum ve dışarı çıkamadığım için ne kadar engellendiğimin farkında değildim. Ulaşımdaki engelleri göremiyordum. İstihdam edilmenin ne olduğunu bilmiyordum. Eğitim alabileceğimi, okula gidebileceğimi bilmiyordum. Sadece ve sadece evle hapsedilmiştik. Siz bize eğitebilmeyi, eğitilmeyi, ulaşabilmeyi ve ulaşmayı, erişimi bize öğrettiniz. En önemlisi de bizi istihdam ettiniz.\' Şu an 55 bin engellimizi devletimiz, hükümetimiz istihdam etmiş vaziyette. Özel sektörle birlikte engelli istihdamımız 150 bini aştı. Nasip olursa bu sene de 5 bin engellimizi Allah nasip ederse görevlerini başlatacağız, kadrolarını alacağız.\"

ŞAHİN: ENGELLİ TANIMINI YENİDEN DEĞİŞTİRİYORUZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise engelli- engelsiz herkesin, kalkınmanın parçası olduğunu belirterek, \"Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın liderliğinde yola çıkarken, \'Herkes yola çıkarken biz mutlu olamayız. Herkes huzurlu olmadıkça biz huzurlu olamayız\' dedik. Toplumun tüm kesimlerini engelli engelsiz tüm kardeşlerimizi kalkınmanın bir parçası yapacağız, dedik. Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığım sırada, özellikle engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırmanın ne kadar önemli olduğunu, engelin elde, ayakta, gözde, kulakta olmadığını, engelin yaşarmayan gözle hissetmeyen kalpte, olmayan vicdanda olduğunu gördük. Buradaki engelli tanımını yeniden değiştiriyoruz. Eğer yüreğinde birazcık insan sevgisi varsa hepsi bizim kardeşimizdir. Engellisiyle engelsiziyle hepsi birinci derece vatandaş olacak, dedik\" diye konuştu. Konuşmaların ardından kafenin açılışı gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Mehter marşı söylenmesi

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Öznur Çalık\'ın konuşması

- Cafede çalışanlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 268 MB

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

===============================================

85\'lik dede 1400 TL emekli maaşını kaptırdı, olayı çay içerek anlattı

Antalya\'da yaşayan Halil Eren (85), yardım toplamak amacıyla yanına gelen kişiye 1400 TL emekli maaşını kaptırdı. Evden 50 TL\'lik çapa almak için çıktığını söyleyen Eren, yaşadıklarını polise çay içerek, anlattı.

Olay, saat 11.45\'te, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1262 Sokak üzerinde meydana geldi. Yüksekalan Mahallesi\'nde oturan emekli Halil Eren, arazisindeki ağaçların bakımı için Sinan Mahallesi\'ndeki zirai malzeme satan dükkanlara çapa almak amacıyla gitti. Yolda yürürken, yanına gelen 35 yaşlarındaki kişinin, “Benim beyaz eşya mağazam var. Evi yanan, ihtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz. Sen de yardımda bulunmak ister misin?\" diye sorduğunu belirten Eren, “Birkaç gün önce bir yakınımın evi yanmıştı ve bu olaydan dolayı çok üzüntülüydüm. Dolandırıcı, bana makbuz da vereceğini söyledi. Ben de cebimdeki 1400 TL emekli maaşımı verdim\" dedi.

ÇAY İÇTİ, GÜLDÜ

Birlikte bir süre yürüdükten sonra dolandırıcının binaya girdiğini ve çıktıktan sonra kendisine beklemesi gerektiğini söylediğini kaydeden Halil Eren, “Dolandırıcı, yanımdan hızla uzaklaştı. Uzun süre gelen- giden olmayınca, dolandırıldığımı anladım ve polisi aradım\" diye konuştu. Kısa sürede olay yerine gelen Motosikletli Yunus Timleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaşlı adamdan aldıkları eşkal üzerine bölgede araştırma yaptı. Bir iş yerinin önündeki masaya oturan Eren, çay içerek, polise ifade verdi. Yaşlı adamın çay içerken, zaman zaman gülümsediği görüldü.

DAHA ÖNCE TELEFON DOLANDIRICILARINDAN KURTULMUŞ

Öte yandan daha önce de telefon dolandırıcıları tarafından 35 bin TL dolandırılmak üzereyken, kurtulduğunu belirten Eren, emekli maaşını ölüm- kalım olur, diye yanında bulundurduğunu söyledi. Halil Eren ile dolandırıcının sokakta birlikte yürümeleri ve şüphelinin yaşlı adama bir şeyler anlatması ardından bir binaya girip, çıkması ve yaşlı adamın yanından hızla uzaklaşması güvenlik kamerasına da yansıdı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

HABER- KAMERA: ANTALYA,(DHA)

============================================

Basket sahasının tel örgülerine tırmanırken yere düştü

Düzce\'de, kapıları kilitli olan basket sahasının etrafındaki tel örgülere tırmanarak içeri girmeye çalışan 15 yaşındaki O.A. yere düştü. Yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Olay, Nusrettin Mahallesi\'nde bulunan Osman Kuyumcu İmam Hatip Lisesi bahçesinde meydana geldi. Okulun kapalı olan bahçe kapılarının üstünden geçerek içeri giren bir grup çocuk, basketbol oynamak istedi. Etrafı tel örgülerle çevrili basketbol sahasına girmek isteyen çocuklar, sahanın kapılarının kapalı olduğunu görünce sahayı çevreleyen tel örgülere tırmanarak içeri girmeye çalıştı. Bu sırada O.A. yere düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. İtfaiye ekibinin okulun bahçe kapısının kilidini kesmesinin ardından içeri giren sağlık ekibi, çocuğa müdahalede bulundu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından O.A. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İtfaiyenin kapı kilidini kesmesi

-Yaralı çocuğun okuldan çıkarılması ve ambulansa konulması

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

=========================================

Rize\'de \'bal\' ödüllü tahtalı kayak yarışı

Rize\'nin İkizdere ilçesinde, Kaçkar Dağları\'nın eteğindeki Meşeköy\'de, 11\'inci Petran Kayak Şenliği düzenlendi. Yörede \'petranboard\' denilen tahtalarla yapılan ve çekişmeli geçen yarışlarda, aynı anda dik yamaçtan kayanların bazıları çarpışırken, bazıları da takla atarak, düştü. Yarışı birincilikle tamamlayan kayakçıya, 1 kilo bal hediye edildi. Kaçkarlar\'da, 10 yıl önce helikopterli kayak sporu \'heliski\'nin başlamasıyla profesyonel kayakçılara özenen Meşeköy köyü sakinleri, dedelerinin karda kaydığı tahtaları gün yüzüne çıkarıp, köyün eski adı Petran\'dan esinlenerek, \'petranboard\' adını verdikleri tahtalarla kayağa başlamıştı. Genç- yaşlı herkesin kayak yaptığı köyde \'petranboard\', artık kış aylarının ulaşım aracı oldu. Köyden kara yoluna yaklaşık 3 kilometrelik dik yolu tahtalarla kayarak, inen köylüler, daha sonra araçlarla ilçeye gidiyor. Yüksek kesimde oturanlar da köyün alt kısmında yaşayan akrabalarına gidebilmek için \'petranboard\'ları kullanıyor.

30 KİŞİ AYNI ANDA YARIŞTI

Meşeköy sakinleri tarafından bu yıl 11\'inci Petran Kayak Şenliği düzenlendi. Şenliğe katılanlar, tahtalarla kayak yapan köylüleri izlerken, kendileri de otomobil şambrelleri ve naylonlarla kayak yapmaya çalıştı. Yörede \'petranboard\' olarak adlandırılan tahtalarla dik yamaçlarda kayak yapan köylüler, heyecanla izlendi. Şenliklerde, köylülerin katılımı ile kayak yarışları gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 kayakçının aynı anda dik yamaçtan \'petranboard\'la çıkışı sırasında heyecanlı anlar yaşandı. Köylülerden bazıları çarpışırken, bazıları da dengesini kaybederek, düştü.

BİRİNCİYE 1 KİLO PETRAN BALI

Yarışta bitiş noktasına ilk ulaşan Lütfü Kahraman birinci, Serkan Piral ikinci Şaban Havuz ise üçüncü oldu. Yarış sonunda birinciye 1 kilo Petran balı, ikinciye 500 lira ve üçüncüye ise çeyrek altın hediye edildi.

Katılımcılara Türk bayrağı dağıtılan şenlik, serbest kayak yapılması ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Köyden detaylar

-Kayak yarışması detayları

-Dereceye girenelrle röp.

-Serbest kayak yapanlar

-Kayarken düşenler

-Vatandaşalrla röp.

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR/RİZE,(DHA)