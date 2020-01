DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BURSEYA DÜŞTÜ, TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLDİ



Afrin\'in stratejik önemdeki Burseya Dağı TSK ve ÖSO tarafından ele geçirildi. Gece havadan ve karadan başlatılan taarruz sonucu terör mevzileri yerle bir edildi. Yoğun çatışmaların ardından teröristlerin birçoğu etkisiz hala getirildi. Afrin için kritik öneme sahip olan dağ, saat 14.30 sıralarında ele geçirildi. Dağa çıkan askerler, en yüksek noktaya Türk bayrağı dikti.

Bu arada Kilis\'in Duruca mahallesinin karşısına düşen Afrin\'in ormanlık alanında çatışmalar nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

2)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİRAZDAN BURSEYA TEPESİ\'Nİ DÜŞÜRECEĞİZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, \"Az önce komutan ile görüştüm. \'Sayı kaç oldu\' dedim 484. İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi\'ni de düşüreceğiz’ dedi. Bütün bu zor şartlara rağmen Mehmedimiz yürüyor\" diye konuştu.

Partisinin il kongresine katılmak üzere bugün Çorum\'a gelen Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapılacağı salonun dışında kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Afrin\'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Bak 9\'uncu gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi? 484. Az önce komutan ile görüştüm. \'Sayı kaç oldu\' dedim\', 484. İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi\'ni de düşüreceğiz’ dedi. Bütün bu zor şartlara rağmen Mehmedimiz yürüyor. Bunlar zannediyorlardı ki; Türk’ün evladı bu beş paralık teröristlerle, afedersin bu alçaklarla baş edemez. Bunlar zannediyordu ki, bu PKK’sı, DEAŞ’ı, FETÖ’sü, PYD’si bunlar yıldırır. Ne oldu? Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484. Daha bu iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Zira bizim sınırlarımızı taciz edenler, bunun bedelini ağır ödeyecekler. İdlib ile sürecek. Orada da mağdur insanlarımız var. O Halep’ten kaçmak zorunda kalan mağdurlar, mazlumlar var. Hepsi şu anda yalvarıyorlar. Mehmetçik ne zaman geliyor diye. Bak Azez’dekiler Mehmetçik geldi diyorlar. Benim karşımda bu milletin bu asil evlatları, Çorum’un yiğit evlatları, 80 milyon Türk evladı oldukça biz bu işleri aşarız. Peki ne yapacağız? Çıkmışlar şurayı şöyle böleceğiz, burayı böyle böleceğiz. Böyle bir şey yaptığınız zaman Gabar’da ne olduk? F-16 olduk. Tendürek’te ne olduk? F-16 olduk, tank olduk, top olduk bitirdik. Ve inlerine girdik inlerine. O televizyonlarda gördünüz değil mi? F-16’larımız onların inlerine nasıl giriyor. Nasıl bombaları oraya bırakıyor gördünüz. Her şeyimizle bu yoldayız.\"

NİYE ÜÇ MAYMUNU OYNADINIZ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka hitap etmesinin ardından partisinin Çorum İl Başkanlığı\'nın 6\'ncı Olağan kongresinde partililere seslendi. Devletin zalime karşı acımasız mazluma karşı merhametli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bu devlet zalime karşı acımasız, mazluma karşı da merhametli bir devlettir, merhametli bir millettir. Düne kadar \'Sırtımızı YPG\'ye PYD\'ye dayadık\' diyerek devletimize meydan okuyan kifayetsizlerin hezimetini de şüphesiz normal karşılıyoruz. Sözde profesörler, sözde doçentler, sözde sanatçılar siz neredeydiniz ya? Siz ne vicdansızsınız. Profesör olmak doçent olmak ya da sanatçı olmak size artı bir değer mi kazandırıyor? Benim vatandaşımın canına kast edecekler, onları öldürecekler. Siz hala kalkacaksınız \'yok biz savaş istemiyoruz.Biz barış istiyoruz\'. Barış, kan ile tesis edilmez. Bunlar bunu yaptılar. Madem barışseversiniz niçin bölücü örgüt mensupları ailelerinin gözü önünde polislerimizi askerlerimizi şehit ederken üç maymunu oynadınız hainler? Niye üç maymunu oynadınız? Neden öğretmenler, imamlar, sokakta yürüyen vatandaşlar, Aybüke öğretmen bir bayan öğretmen, şehit edilirken vicdansızlar niye sesiniz çıkmadı? Necmettin öğretmenimiz şehit edilirken niye sesiniz çıkmadı? Onların kanı yerde kalmayacak bunu böyle biliniz\" dedi.

BİRAZ SABIRLI OLUN

Teröristlerin elinde olan bir kişinin eşiyle telefonda görüştüğünü ve sabırlı olmasını istediğini söyleyen Erdoğan, \"Bakınız dün akşam bir kardeşimizin, teröristlerin elinde olan bir kardeşimizin eşini aradım. Bana ne dedi biliyor musunuz? \'Cumhurbaşkanım eşim canlı veya şehit. Ne olur beni onlara verin, onlar eşimi bana versinler.\' Bakın, eşi bana bunu söylüyor. Dedim ki, \'Bak, biz her türlü adımları atıyoruz. Elimizde bu terör örgütünden çok kişi var. Biz görüşmelerimizi yapıyoruz. Biz ne yapacak yapacak inşallah ulaşacağız. Biraz sabırlı olun.\' Benim canlı veya şehit kardeşimin eşi bunu düşünürken, be ahlaksızlar, be adiler siz ne konuşuyorsunuz ya? Siz bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Profesör olsan ne yazar, doçent olsan ne yazar, sanatçı olsan ne yazar. Siz sözde sanatçısınız. Biz burada konuşmayacağız da nerede konuşacağız? Burası sözün bittiği yerdir bu böyle bilinsin. Niçin bugüne kadar bir kez olsun bölücü örgütün evlerinden kovduğu milyonlarca Suriyeli için bir araya gelip herhangi bir açıklama yapmadınız? Biz barış konusunda, bizimle yarışa çıkabilecek bir yiğit göremiyoruz. Bunların yaptığı riyakarlıktır, sahtekarlıktır. Daha doğrusu fikri soytarılığıdır. Bunun adı teröristlere canlı kalkan olmaktır. Sözüm ona barışseverlik adı altında bölücü terör örgütüne yardakçılık yapanlar ancak bu şekilde sıfatlandırılabilir\" diye konuştu.

ERDOĞAN: EY KEMAL EFENDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nu da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Şu anda ey Kemal efendi, şu OBÜS\'ler var ya OBÜS\'ler, fırtınalar var ya fırtınalar, onlar bu ülkede yapılıyor. Şu anda namlu derken, şöyle bir lütfedersen sana bildireyim. O namlular nerede yapılıyor? Sen de istifade edersin. Sana da bir tane hediye ederler. Olur ya lazım olur bir gün. Artık İHA’sını SİHA’sını yapan bir Türkiye var. Bunu yoldaşların, kol kola dolaştıkların biliyor da sen bilemiyorsun. Partinin içindeki milletvekilin de biliyor da sen bilemiyorsun. Ve işte şu anda, bak bölgede bütün o dağlarda SİHA’larla olsun F-16’larla olsun oraları bombalıyoruz\" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Amasya\'ya geçmek için havayoluyla ilden ayrıldı.

3)BAKAN ARSLAN: BURNUMUZUN DİBİNDE TERÖR KORİDORU İNŞA EDİLMEYE ÇALIŞILMASINA SESSİZ KALACAK DEĞİLİZ

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili \"Biz, birilerinin burnumuzun dibinde bir terör koridoru inşa etmeye çalışmasına sessiz ve seyirci kalacak değiliz. Dün olduğu gibi bugün de seyirci kalmayacağız\" dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, çeşitli programlara katılmak üzere Hatay\'a geldi. Bakan Arslan, Hatay Valisi Erdal Ata ve AK Parti\'li Hatay milletvekilleriyle birlikte valilik makamına geçti. Burada Vali Ata\'dan bilgi alan Arslan, TSK\'nın Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Arslan, \"Güvenlik kuvvetlerimiz, Mehmetçik\'imiz, ister içeride ister dışarıda bataklıkları kurutmak adına istikbalimiz ve istiklalimiz için mücadele ederken gözünü kırpmadan şehit olmaya giderken, bize de düşen, onlara her türlü desteği vermek; ancak aynı zamanda bu ülkeyi imar etmek adına durmadan gece- gündüz çalışmaktır. Arkadaşlar ile bu bilinçle hareket ediyoruz. Tekrar Mehmetçik\'imize, sınır ötesinde Afrin\'de \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda başarılar, muvaffakiyetler dilerken, elbette ki şehitlerimiz oldu, yine olacaktır. Bu topraklar, kolay bir şekilde bize vatan olarak bırakılmadı. Ecdat şehit olarak şehit kanı ile sulayarak bıraktı. İnşallah, bu vatanı sonsuza kadar ilelebet yaşatmak adına da biz yine şehit olacağız. Yine şehit olmayı göze alacağız. O yüzden Mehmetçik\'imizden şehit olanlar var. Onların hepsine rahmet diliyoruz. Ailelerine, ülkemize, milletimize başsağlığı diliyoruz. Özgür Suriye Ordusunda da yine Mehmetçik ile kol kola orada çarpışırken şehit olanlar var. Onlara da rahmet diliyoruz\" dedi.

\'TÜRKİYE, ONLARIN OYUNLARINA ALET OLABİLECEK DEVLET DEĞİL\'

Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Antakya İlçe Başkanlığı\'nın 2\'nci Olağan Kongresi\'ne katılan Bakan Arslan, partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Buradaki konuşmasında da \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın gerekliliğine vurgu yapan Bakan Arslan, şunları söyledi:

\"Şimdi tutuşmuşlar. Misak-ı Milli sınırlarımıza PKK\'yı, YPG\'yi, PYD\'yi, DEAŞ\'ı koyarak terör cephesi tahkim etmeye çalışıyorlar. Ellerine verdikleri silahlarla bölgede ölüm saçmak istiyorlar. Vatanımıza, vatandaşımıza tehdit oluşturup, tehditler savuruyorlar. Kırıkhan\'da, Kumlu\'da, Reyhanlı\'da, Kilis\'te vatandaşımıza saldırıyorlar; sivil vatandaşımıza kast ediyorlar. Nitekim bu anlamda hayatını kaybeden insanımız var. Allah, onlara rahmet eylesin. Biz birilerinin burnumuzun dibinde bir terör koridoru inşa etmeye çalışmasına sessiz ve seyirci kalacak değiliz. Dün olduğu gibi bugün de seyirci kalmayacağız. Kalmamak adına diplomatik kanallarla her türlü mücadeleyi verdik. Bu sorunu aşmak için dünyanın her yerinde kendimizi haklılığımızı ortaya koymaya çalıştık. Artık meselenin diplomasiyle anlayışla çözülemeyeceğini, böyle olunca da bizim sessiz kalacağımızı zannedenler sabrımızı taşırdılar. İşte geldiğimiz noktada ne yazık ki başka çare kalmadığını gördüğümüz için de Afrin operasyonu, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı başlattık ve bu harekat birinci haftasını tamamladı. Bir haftalık periyotta tam 366 hedef vurmuş bulunmaktayız. Onların o çok güvenip, yığınak yaptığı 366 hedef vuruldu; 232 muharebe uçağımızla bu harekatı devam ettiriyoruz. Etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 484, bu rakam anbean artıyor. 1 saat önceki rakamdı. Muhtemelen şimdi bu rakamın üzerine çıktık, çıkmaya devam ediyoruz. Türkiye, hiç kimsenin masasında meze olabilecek bir devlet, onların oyun ve emellerine alet olabilecek bir devlet değildir. Dün de böyleydi bugün de böyle.\"

Yapılan konuşmaların ardından AK Parti Antakya 2. Olağan Kongresi\'nde tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Ramazan Alpaslan ve ekibi göreve yeniden seçildi.

4)AK PARTİLİ ÇALIK, “MİLLETİMİZ TANKIN ÖNÜNE, KARŞISINA, ÜSTÜNE ÇIKACAĞI ZAMANI BİLİYOR\"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Zeytin Dalı Harekatı\'yla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim milletimiz ne zaman tankın önüne çıkacağını, ne zaman tankın üstüne çıkacağını çok iyi biliyorö dedi. “Bizim kimsenin toprağında gözümüz yokö diyen Çalık, “Analarımız, evlatlarına ‘oraları teröristlerden temizlemeden gelmeyin’ diyor. Böyle yürekli annelerimiz, Mehmetçiklerimiz varö dedi. Diğer yandan Çalık, Türkiye’de sosyal yardım rakamlarını arttırdıklarını da belirterek, “Amacımız gelir seviyesi arasındaki makası daraltmak, adaletsizliği minimalize etmekö diye konuştu.

AK Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan \"Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Projesi\" kapsamında Kayseri\'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kadir Has Kongre Merkezi\'nde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, il, ilçe teşkilatları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. AK Parti Kayseri Milletvekilleri; Taner Yıldız, İsmail Tamer, Hülya Nergis ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in de katıldığı toplantıda Afrin Harekatı ile ilgili konuşan Çalık, “Vatan savunmasını yaparken ‘düğüne gidiyoruz ‘ cümlesini başka kullanan hiçbir millet tanımadık. Analarımız, evlatlarına ‘oraları teröristlerden temizlemeden gelmeyin’ diyor. Böyle yürekli annelerimiz, Mehmetçiklerimiz var. Bizim milletimiz ne zaman tankın önüne çıkacağını, ne zaman tankın üstüne çıkacağını çok iyi biliyor. Bunu en iyi bilen şehirlerden biri de Kayseri. Kayseri’de tankın önüne, karşısına çıkacağı zamanı iyi biliyor. Askerlerle birlikte yola düşeceği zamanı da biliyor. Zeytin Dalı Harekatı\'nda Rabbim askerimize, ordumuza, Başkomutanımıza zaferler kazandırsın inşallah. Bizim bu operasyonda tek hedefimiz var. O bölgedeki terör örgütlerini tamamen kurutmak, sınırlarımızda bize tehdit oluşturan bütün unsurları ortadan kaldırmak. Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Hedefimiz kendi ülkemizin birliğini, beraberliğini ve sınırlarını korumak. Amacımız ateş çemberini söndürmek ve orada yaşayan insanımızın rahat bir şekilde hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak. İnşallah Zeytin Dalı Harekatı operasyonumuz zaferle sonuçlanacakö Konuşmasında sosyal politikalarla gönül almaya devam ettiklerini de dile getiren Çalık, “Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Projesi’niö ilk olarak Hakkari’de başlattıklarını ve proje kapsamında 14’üncü ilin de Kayseri olduğunu belirtti. Kayserililerin ticareti ve ekonomiyi çok iyi bildiklerini ifade eden Çalık, “Kayseri Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinin olduğu şehirö dedi. Kayserili hayırseverlerin sosyal yardımlar konusunda olmayana yardımı rahatlıkla ulaştırdığını kaydeden Çalık, “Kayseri sosyal yardım hizmetinin en güzelini hayırseverliliği ile en güzel şekilde uygulayan şehirdirö ifadelerini kullandı.

“112 MİLYARI BUGÜN SADECE BİZ 2 HAFTADA HARCAYAN BİR ÜLKE HALİNE DÖNDÜKö

Çalık, şöyle konuştu: “AK Parti olarak 16 yıl önce hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik ve sosyal politikalarla milletin refah seviyesini yükseltmeyi hedefimize koyduk. O günkü Türkiye’nin bütçesi olan 112 milyarı bugün sadece biz 2 haftada harcayan bir ülke haline döndük.Bugün Türkiye’de harcamış, yapmış olduğumuz sosyal yardım ve hizmetlerimizin bütçesi 2002 yılında 1. 3 milyar iken bugün 50.2 milyar liraya yükselmiş vaziyette. Sosyal yardımlarımızın rakamlarını arttırmamızın en önemli sebebi en üst gelir seviyesi ile en alt gelir seviyesindeki insanlarımız arasındaki makası daraltmak. Adaletsizliği minimalize etmek. Şu an 4.3 doların altında yaşayan vatandaşlarız yüzde 1,3’lere geriledi. Hedefimiz 4,3 doların altında yayan vatandaşlarımızın da gelir seviyelerini arttırmakö Toplantı yapılan konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.

5)DEVELER BELEDİYE YARARINA GÜREŞTİ

AYDIN\'ın Sultanhisar ilçesinde bu yıl 24\'üncüsü düzenlenen Geleneksel Sultanhisar Deve Güreşi Festivali namlı 160 devenin katılımıyla yapıldı. Güreşler renkli görüntülere sahne oldu.

24. Geleneksel Sultanhisar Deve Güreşi Festivali, Atça Mahallesi Şehir Stadyumu yanında bulunan deve güreş arenasında yapıldı. Güreşlere, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 160 ünlü, pehlivan deve katıldı. Biletleri 15 liradan satılan güreşleri, yaklaşık 3 bin kişi izledi. Kadın ve çocuklardan ücret alınmadı. Valilik, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Ayhan Savran Kupası için kıyasıya mücadele eden develeri zaman zaman ayırmakta güçük çekildi. Heyecanlı anların yaşandığı güreşlerden elde edilecek gelirin Sultanhisar Belediyesi tarafından ilçedeki eksikliklerin giderilmesi için kullanılacağı bildirildi. Sultanhisar Belediye Başkanı CHP\'li Osman Yıldırımkaya, \"Deve güreşleri sayesinde hem yöresel kültürümüzü yaşatıyor hem de devecilerimize destek sağlıyoruz. Deve güreşleri, yüzlerce yıldır Ege Bölgesi ve özellikle ilçemizde şenlik havasında gerçekleşiyor. Yöremizin ve ülkemizin adına düzenlediğimiz çeşitli kültürel etkinlikler ve festivallerle Sultanhisar\'ı dünyaya duyuruyoruz\" dedi.

6)KARDAN ADAM ŞENLİĞİ SONA ERDİ

RİZE’nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası\'nda bu yıl 11\'incisi düzenlenen ve 2 gün süren Kardan Adam Şenliği sona erdi. Şenlikte, 2 gün boyunca otomobil şambrelleri, branda ve naylonlarla kaymaya çalışan 32 kişi yaralandı.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi ve Ayder Turizm Derneği tarafından düzenlenen, Ayder Kardan Adam Şenliği\'nin son gününde vatandaşlar kar yağışı altında tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı. Rize ve ilçeleri ile Trabzon ve Artvin\'den gelen yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı şenliklerde serbest kayak gösterileri yapıldı. Otomobil şambrelleri, branda ve naylonlarla kayak yapanların bazıları takla attı, kimileri bekleyen vatandaşlara çarptı. Rize İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) kayak sırasında yaralananlara müdahale etti. İlk müdahaleleri şenlik alanında bekletilen ambulanslarda yapılan yaralılardan 8\'i hastanelere ulaştırıldı. Rize İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri 2 günde 32 yaralıya müdahale edildiğini açıkladı.

YÜRÜYÜŞ YAPTILAR, SALINCAKTA SALLANDILAR

Okulların da tatil olmasıyla vatandaşlar hafta sonu Ayder Yaylasına akın etti. Kar yağışının gün boyu sürdüğü yaylada vatandaşlar kar üstünde gezinti yaptı, alanda kurulan salıncaklarda sallandı. Kimi vatandaşlar kar topu oynarken kimileri de kar üstünde yaktıkları ateşte ısınmaya çalıştı. Fotoğraf çektiren, selfie yapan vatandaşlar yaylada karın keyfini çıkardı.

Etkinlik kapsamında Türkiye Kayak Federasyonu tarafından tüfekli atış sporu olan Biatlon Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya katılan sporcuları vatandaşlar da ilgiyle izledi.

7)EKSİ 5 DERECEDE YÜZME ŞENLİĞİ

KAYSERi\'nin Bünyan ilçesinde Bünyan Dostları Grubu Derneği tarafından 7\'nci kış yüzme şenliği düzenlendi. Şenlikte 29\'u erkek 32 kişi eksi 5 derecede yapay gölette yüzdüler.

Bünyan Dostları Grubu Derneği tarafından Bünyan İlçesinde düzenlenen 7\'nci kış yüzme şenliğine Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, yüzücüler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan etkinlikte 29\'u erkek 32 yüzücü yer aldı. Eksi 5 derece soğuğa aldırış etmeyen yüzücüler yapay gölete atladı. Yüzme şenliğinde yapılan yarış sonucu erkeklerde Tarık Kaplan, Numan Dumlu ve Can Çankay dereceye girerken, kadınlarda ise Sonila Haksa, Emine Kara ve Aynur Aslan dereceye giren isimler oldu. Etkinlikle ilgili konuşan Bünyan Dostları Grubu Derneği Başkanı Şener Serim, \"Kayserimizi ve Bünyanımızı tanıtmak amacıyla Bünyan Dostları Grubu olarak kış yüzme şenliğini düzenliyoruz. İlçemizin tanıtımında bize destek veren herkese teşekkür ediyorum\" dedi. Eksi 5 derecedeki soğuğa giren yüzücüler göl içinde bayrak açtı.

Yarışmada dereceye giren yüzücüler ise, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, \"Çok güzel bir etkinlik oldu. Ortam çok güzel. Hava biraz soğuk ama suya girdiğiniz zaman her şeyi unutuyorsunuz\" ifadelerini kullandı. Dereceye giren yüzücülere madalyalarının verilmesiyle etkinlik sona erdi.

