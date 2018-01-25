DHA YURT BÜLTENİ-10

Operasyondaki askerler için atkı ve bere örüyorlar

Sivas\'ta belediyeye ait Yenişehir Hanımlar Kültür Merkezinde kurs gören bir grup kadın Suriye\'de \'Zeytin Dalı\' operasyonunda görev alan askerler için kazak, atkı, bere, boyunluk örüyor.

Sivas\'ta örgü kursuna giden bir grup kadın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin\'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarına yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\' adıyla başlattığı operasyon da görev alan askerler için atkı, bere, boyunluk örüyor.Ayrıca, şehit çocukları için de bebek elbisesi yapıyor. Örülen kışlık ürünler önümüzdeki günlerde operasyon bölgesine gönderilecek. Birim sorumlusu Şule Kaya en kısa sürede örülen ürünleri bölgeye göndereceklerini belirterek, \"Burada hanımlarımız Afrin operasyonunda mücadele eden askerlerimiz için kazak, atkı, bere, bu tür örgüleri yapıyorlar. Haftanın belirli günlerinde Sivas Belediyesi Yenişehir Hanımlar Kültür Merkezinde toplanarak askerlerimiz için bu tür örgüler örüyoruz. Ayriyeten ev hanımlarımıza da seslenmek istiyoruz. Onlarda bu tarz evde ördükleri örgülerini bizi arayarak evlerinden aldırabilirler. Biz onları Afrin\'deki askerlerimize yolluyoruz. Ayriyeten şehit düşen askerlerimizin çocukları için de bebek kıyafetleri örülüyor. Yapılan örgülerimizi en kısa sürede göndereceğiz\" dedi.Kursiyerlerden Dilek Kalbi, operasyondaki askerlere bir nevi anne sıcaklığını hissettirmek istediklerini ifade etti. Kalbi \"Bu fedakarrlığın karşısında bizim yaptığımız hiçbir şey. Gerçekten duygulanmamak elde değil. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Biz ne yaparsak yapalım askerlerimize verdiğimiz hiçbir şey onların yaptıklarının karşısında bir şey değil. Hepsinin ellerine sağlık, yüreğine sağlık. İnşallah zayisiz geri geliriz. Askerlerimize de kolaylıklar versin bu zor şartlarda bizim için, vatanımız için bazı şeylerin fedasını yapıyorsa bizim yaptıklarımız onların karşısında hiçbir şey. Onların ihtiyaçları oldukları için değil, bizim onlara yanlarında olduğumuzu hissetirebilmek için, bir anne şefkatinin gücünü verebilmek için bunu yapıyoruz. Biz onlara örgü değil, sıcaklığımızı gönderiyoruz\" dedi. Bir başka kursiyer Cemile Polat ise \"Gaziantep\'den geldim buraya. Kızım öğrenci, onunla birlikte kalıyorum. Burada da böyle bir faaliyeti gördüm. Katılmayı uygun gördüm. Ben de askerlerimiz için boyunluk yapıyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Kurstan görüntüler

-Örgü ören kadınların görüntüleri

-Konuşmalar

(258 mb)

Haber:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

==========================================

Çanakkale’de ‘Zeytin Dalı Harekatı’ için Fetih Suresi okunup, dualar edildi

Çanakkale\'de Alan Kılavuzları ve Çanakkale Şehitlerine Vefa Derneği tarafından, Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Rumeli Mecidiye Tabyasında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik devam eden ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okunup, dualar edildi.

TSK, Afrin\'de terör örgütü PKK/PYD\'ye karşı 5 gün önce ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başlattı. Tüm Türkiye’de ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ve Mehmetçik’in zaferi için okunan Fetih Suresi ve dualar, bugün Tarihi Gelibolu Yarımadasında Eceabat İlçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Rumeli Mecidiye Tabyasında da okundu. Alan Kılavuzları ve Çanakkale Şehitlerine Vefa Derneğince, düzenlenen programa Dernek Başkanı Ertekin Köse, Dernek üyeleri, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş katıldı. Program, şehitlerin ruhu için Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Alan Kılavuzları ve Çanakkale Şehitlerine Vefa Derneği Başkanı Ertekin Köse yaptığı açıklamada, \"103 yıl önce üzerinde bulunduğumuz şüheda coğrafyamızda ülkemizin dört bir yanından, Balkanlardan, Orta Doğu\'dan bir çok yerden gelerek canını veren, kanını akıtan Mehmetçiklerimiz hücuma, taarruza kalkmadan önce buralarda Fetih Sureleri okunuyordu. Bizlerde Alan Kılavuzları ve Çanakkale Şehitlerine Vefa Derneği olarak şuanda Seyid Onbaşı, Yahya Çavuş, Mehmet Çavuş, Mustafa Kemal Atatürk, Esat Paşa gibi bir çok komutanlarımızın, askerlerimizin Fetih Surelerini okudukları, dinledikleri bu mekandan Fetih Suresi okuyarak ve dualar ederek Afrin\'deki operasyonda canlarını ortaya koyan Mehmetçiklerimize manevi bir mesaj göndermek istedik\" dedi. Köse\'nin konuşmasının ardından emekli İmam Vahit Duyar ile Kilitbahir köyü İmamı Aydın Yılmaz tarafından okunan Fetih Suresi ve duaların ardından program pilav ikramı ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Rumeli Mecidiye Tabyasında genel ve detay görüntü.

-Tabyada düzenlenen programın görüntüsü

- Ertekin Köse\'nin açıklaması

-Fetih Suresi ve duaların okunması

Görüntü süresi 4 dakika 52 saniye

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

===========================================

Boksörler ve antrenörleri Afrin operasyonuna destek için yürüdü

Türkiye Boks Federasyonu Organizasyonlar Sorumlusu İsmail Nazlı, sporcu, antrenör ve hakemler, Nevşehir’de gerçekleştirilen boks müsabakaları öncesi spor salonu önünden askerlik şubesine kadar ellerinde Türk bayraklarıyla \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\', \'En büyük asker bizim asker\' sloganları ile yürüyüp, Afrin operasyonuna destek verdi.

Askerlik Şubesi Başkan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Serkan Yalçın tarafından karşılanan Türkiye Boks Federasyonu Organizasyonlar Sorumlusu İsmail Nazlı ve beraberindeki antrenör, hakem ve sporcular, Yalçın’a çiçek verdi. İsmail Nazlı, güvenlik güçlerinin yoğun çabaları ve fedakar çalışmaları neticesinde hayatın normal bir şekilde akmaya devam ettiğini belirterek, “Ülkemizin dört bir yanında kendi hayatlarından fedakarlıkta bulunup, bizlerin normal yaşantısına devam etmesi için çalışan güvenlik güçlerimizin her zaman yanındayız. Bugün de burada Afrin’de ülkemizin bekası için canını vermeye hazır olan askerlerimize destek amaçlı toplandık. Bizler bugün buradayız ama hepimizin aklı, kalbi Afrin’de\" dedi. Boksör Mizgin Bayrı ise \"Buradan Afrin\'deki askerlerimize Allah\'tan sağlık ve güç diliyorum. Gerekirse biz de kadınlar olarak orası için savaşırız, yardım ederiz. Bir asker adayı olabiliriz, kendimize güveniyoruz\" dedi. Askerlik Şubesi Başkan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Serkan Yalçın da “Türkiye Boks Federasyonu\'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Silah arkadaşlarımız bu güzel dileklerinizi mutlaka basın aracılığıyla duyacaktır. Sizlerle güçlüyüz, sizlerle kuvvetliyiz. Her zaman Türk halkının desteğini yüreğimizde hissediyoruz\" dedi. Gruh, başta Afrin şehitleri olmak üzere tüm şehitler için Fatiha okuyarak şubeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Boksörler ve antrenörleri Afrin operasyonuna destek için yürüyüşü

-Boksörler ve antrenörlerin slogan atmaları

-Askerlik şubesine sporcuların gelmeleri

- İsmail Nazlı\'nın ,Astsubay Kıdemli Başçavuş Serkan Yalçın’a çiçek vermesi

- Türkiye Boks Federasyonu Organizasyonlar Sorumlusu İsmail Nazlı ve Boksör Mizgin Bayrı\'nın açıklaması

- Askerlik Şubesi Başkan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Serkan Yalçı\'nın açıklaması

-Sporcuların Askerlik şubesi önünde dev türk bayrağı açması

3 Dakika35 saniye 240 MB

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,(DHA)

===========================================

Alanya\'da sağanak sonrası heyelan

Antalya\'nın Alanya ilçesi kırsalında sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Toprak ve kaya parçalarının kapattığı mahalle yolu, iş makineleriyle açıldı.

Alanya\'nın kırsalındaki Süleymanlar Mahallesi\'nde birkaç gündür etkili olan sağanak, heyelana neden oldu. Farklı günlerde aralıklarla devam eden heyelan sonrası bölgedeki bir mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Belediyesi ekipleri kayan toprak ve kaya parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı. Çalışmanın ardından temizlenen yol yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede çalışmaların halen sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Heyalan anı cep telefonu görüntüsü

01.01\"

Haber: Engin ANAK- Kamera: ANTALYA,(DHA)

==========================================

Prof. Dr. Bilal Çoban: Menbiç kuşamasında şehit olan Balakgazi\'nin intikamını alıp, dönün

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, Büyük Selçuklu Sultanı tarafından Müslüman Ordular Başkumandanı unvanı verilen Harput Hükümdarı Balakgazi\'nin Menbiç kuşatması sırasında şehit olduğunu belirterek, \"894 yıl önce şehit düşen Türk Orduları Komutanı Balakgazi\'nin intikamını mutlaka alarak dönün\" dedi.

Merkezi Elazığ\'da bulunan Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban, Harput’taki Balakgazi anıtı önünde basın toplantısı düzenledi, TSK\'nın Zeytin Dalı Harekatı\'nı değerlendirdi. Büyük Selçuklu Sultanı tarafından Harput Hükümdarı Balakgazi\'ye Müslüman Ordular Başkumandanı unvanı verildiğini belirten Prof. Dr. Çoban, \"Balakgazi, 1112 yılında Harput’tan Halep’e kadar uzanan bir devlet kurmuştu. Harput Hükümdarı Balakgazi, göğsüne isabet eden bir ok ile şehit olduğunda Menbiç kuşatmasındaydı. Ve o gün tarihler 1124 yılını göstermekteydi. Yüzyıllar boyunca bu memlekette aktörler ve zaman değişti. Ama araç ve amaç hiç değişmedi. Haçlıların o günki kara kaplı defteri, tarih boyunca maalesef hiç kapanmadı. Atamız Balakgazi’nin Menbiç’te şehit olmasına o gün sevinenler, maalesef bugün yine kudurmuş, güney sınırımızın hemen dibinde vatanımın mücavir alanlarında, bir terör devleti kurma girişimi başlanmıştır\" dedi. Balakgazi’nin mutlaka intikamının alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çoban, \"894 yıl önce Menbiç’te şehit edilen Müslüman Ordular Başkomutanı Balakgazi heykelinin önünden sesleniyoruz. Türkiye’yi işgalci olmakla suçlayan güçlere karşı, mücadelesini kararlılıkla sürdüren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum; batı ucu Afrin’i, doğu ucu Kandil’i içine alacak hilal şeklinde güvenlik kuşağı sağlanmalıdır. Türkiye’nin geleceğine ışık tutan Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Dr. Devlet Bahçeli’ye sesleniyorum; istikametiniz nereye doğru sorulduğunda; \'Kızıl Elma’ya gidiyoruz\' cevabını veren Mehmetçiğin şahsında, Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar’a sesleniyoruz; Gerekirse güneşe ateş taşıyın ve gerekirse buzdan ateş yakın ama atamız Balakgazi’nin mutlaka intikamını alarak dönün\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

------------------------

-Balakgazi heykelinden görüntü

-Çocukların ok yayları ile görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

===============================================

Kırmızı ışıkta birdirbir oynayıp, takla attılar

Isparta\'da bir grup genç araçlar kırmızı ışıkta beklerken yaya geçidinde birdirbir oynayıp, takla attı. Gençlerin tehlikeli oyunu bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Isparta\'nın araç trafiğinde en işlek noktalarından Hükümet Caddesi\'ndeki sinyalize kavşakta bir grup gencin tehlikeli oyunu çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Merhum 9\'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel heykelinin hemen önünde bulunan kavşakta araçlar için kırmızı ışık yandığında yaya geçidine geçen gençler birdirbir oynayıp, yerde taklalak attı. Zaman zaman dengelerini kaybederek düşen çocuklar araçlara yeşil ışık yanınca koşar adımlarla kaldırıma kaçtı. Sürücü ve diğer yayaların şaşkın bakışları arasında gençler bir süre bu oyunu sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Gençlerin yaya geçidinde birdirbir oynaması ve takla atması

- Araçların geçişi ve çocukların kaçışmaları

35.7 MB /// 01.27\"

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)