DHA YURT BÜLTENİ-10 

Yüksekova\'da kar yağışı

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde, uzun bir aradan sonra bugün kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Kar kalanlığının 10 santimetreyi geçtiği ilçe merkezinde, lapa lapa yağan karın altında gezintiye çıkanlar, uzun bir aradan sonra Yüksekova ilçesine, yağan kar yağışına sevindiklerini söyledi.

Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise zor anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışı

-Vatandaşlar kar yağışı altında yürümeleri

-Beyaza bürünen araçlar

-İş makinelerinin karla mücadele çalışması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-

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Çalacakları ayakkabayı önce denediler

DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesindeki bir apartmana giren kimliği belirsiz iki kişi, kapıların önünde bırakılan ayakkabıları ayaklarında denedikten sonra sırt çantalarına koyarak çaldı. Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün (perşembe) gece, İstasyon Caddesi\'nde meydana geldi. Kimlikleri belirsiz ve başlarında şapka olan iki kişi, 6 katlı bir apartmana girerek bütün dairelerin kapılarının önündeki, ev sahipleri tarafından bırakılan ayakkabıları kontrol etmeye başladı. Ayakkabıları tek tek ayaklarına uyup uymadığını giyerek deneyen 2 kişi, uyan 5 çift spor ayakkabıyı sırt çantalarına koyarak çaldı. İki kişinin ayakkabı hırsızlığı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sabah evlerinden çıkarken ayakkabılarını göremeyen apartman sakinleri, kameraları inceleyince hırsızlık olayını gördü. Apartmana gelen polis ekipleri kamera kayıtlarından hırsızlık yapan iki kişiyi tespit etmeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Başlarında şapka olan iki kişinin kamerada görüntüsü

- Ayakkabıları denemeleri

- Sırt çantalarına koymaları

- Apartmandan çıkmaları

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Tekerlekli sandalye olmayınca, döner koltukla hastasını taşıdı

AFYON Kocatepe Üniversitesi (AÜ) Ahmet Necdet Sezer Araştırma Ve Uygulama Hastanesi\'ne muayene için gelen yürüme güçlüğü çeken yaşlı hasta, tekerlekli sandalye olmadığı gerekçesiyle servisler arasında arkalığı olmayan döner koltukla taşındı. Düşme tehlikesi geçiren hastanın bu anları diğer hasta yakınlarınca kaydedildi.

AÜ Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ndeki olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Eklem ve sırt ağrıları nedeniyle yürüme güçlüğü çeken, adının Mehmet olduğu öğrenilen 78 yaşındaki hasta, sabah saatlerinde muayene için eşiyle hastaneye geldi. Danışmaya giden hastanın eşi, kocasının yürüme güçlüğü çektiğini, ayakta durmakta zorlandığını belirterek tekerlekli sandalye istedi. İddiaya göre danışmadaki görevli, tekerlekli sandalye olmadığını anlatarak, başka bir görevlinin oturduğu arkalıksız döner koltuğu kadına verdi. Görevli, kadına, \"Eşin buna otursun, böyle taşı\" dedi.

SERVİSLER ARASINDA KOLTUKLA TAŞINDI

Söyleneni yapan kadın, zemin katta döner koltuğa oturttuğu eşini önce asansörle 3\'üncü kattaki nöroloji servisine çıkarttı. Burada muayene olan hasta, daha sonra aynı şekilde eşi tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürüldü. Hasta, görme engelliler için yapılan düzenleme nedeniyle kabartmalı zeminde koltuk tekerlerinin takılmasıyla düşme tehlikesi de geçirdi. Hastanın bu halleri diğer hasta yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunan AKÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Taner Tükelay, hastanede çok sayıda tekerlekli sandalye olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Ancak AKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde günlük 3 bin poliklinik yapılıyor. 3 bin kişinin yüzde 10\'u tekerlekli sandalyeye muhtaç olsa 300 kişi demek. 300 tekerlekli sandalye yok. Bırakın bizim hastaneyi çok büyük hastanelerde bile yok. Daha önce de başımıza geldi, hasta yakını görevlilere \'Benim tekerlekli sandalye talebim var hastam yürüyemiyor\' diyor. Onlar da \'Lütfen bekleyin, şu anda tekerlekli sandalyelerimiz dolu. Burada istirahat edin, ilk tekerlekli sandalye gelir gelmez size verelim\' diyor. Hasta beklemek istemediyse onlar kendince çok da doğru olmayan bu çözümü üretmişlerdir. \'Bizim hastanemizin tekerlekli sandalyesi yok, alın bu kırık koltuğu kullanın\' gibi bir uslup kullanılmamıştır, bundan emin olun. Hastanede yeterli sayıda tekerlekli sandalye var ama yoğunluk da fazla. Çok fazla talep var, yenileri alınacak evet. Hastane ilk açıldığındakiyle şimdiki sandalye sayısı bir değil. İlk defa tekerlekli sandalye olmadığı yönünde şikayet geldi. İnanın o hasta geldiğinde tüm tekerlekli sandalyeler doludur. Hasta yakınına da hak veriyorum. Çünkü yürüyemeyen bir hastasını getirmiş ve mümkün olduğunca bekletmeden tedavisini yaptırıp evine götürmek istiyor. Bir tekerlekli sandalye talebinde bulunmuş ancak o sıradaki yoğunluk nedeniyle olmamıştır. Orada yine hasta beklemesin diye böyle birşey teklif etmişler ve o da kabul etmiştir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastanın tekerlekli sandalye ile tanışması

- Kadın ve adamdan görüntü

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: AFYONKARAHİSAR- (DHA)

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Hafif ticari araç şarampole uçtu: 7 yaralı

SİVAS\'ın Hafik ilçesi yakınlarında hafif ticari aracın yoldan çıkarak şarampole uçması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu 30\'inci kilometrede üzerinde Hafik İlçesine bağlı Durulmuş köyü girişinde yaşandı. Sivas\'tan Erzincan istikametine gitmekte olan Abdullah Tuncer yönetimindeki 02 FZ 888 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı ve buzlanma nedeni ile kontrolü kaybederek yolun sağ tarafındaki şarampole uçtu. Tarlada yan yatarak duran araç içerisinde sürücü Abdullah Tuncer ile birlikte aynı aileden, Aysel, Güzel, Muhammet Enes, Tahsin, Emine ve Sabahattin Tuncer yaralandı. Yaralılar olay yerine gönderilen ambulanslarla kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Polis ve jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Ambulansların görüntüsü

-Devrilen aracın görüntüleri

-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Antalya\'da 448 bin 281 öğrenci karne aldı

ANTALYA\'da 1609 okulda 448 bin 281 öğrenci karne aldı. Okullarında birinci olan 768 öğrenci ise aileleri ile 5 yıldızlı otellerde ücretsiz tatil yapma imkanı yakaladı.

2017-2018 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi tamamlandı. Antalya\'da 1609 okulda 448 bin 281 öğrenci karne sevinci yaşadı. Öğrencilerle birlikte 31 bin 344 öğretmen de yarıyıl tatiline girdi. Muratpaşa ilçesindeki Ramazan Savaş İlkokulu\'nda düzenlenen karne törenine Vali Münir Karaloğlu, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in eşi Ebru Türel katıldı. Karneleri dağıtan Vali Karaloğlu, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Karaloğlu, “Çok dinlenin, kitap okuyun, sokak ve parklara çıkıp gezin. Öğretmenleriniz size ödev vermeyecek, tatilin keyfini çıkarın\" dedi.

768 OKUL BİRİNCİSİNE ÜCRETSİZ TATİL

Törene katılan Ebru Türel ise okul birincisi Sıla Menet\'e 5 yıldızlı tatil hediye çekinin yanı sıra saat armağan etti. Büyükşehir Belediyesi\'nin Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeler Birliği ile Antalya\'da 19 ilçedeki 768 okul birincisini aileleri ile 5 yıldızlı otellere tatile gönderdiğini dile getiren Türel, “Kamu ve özel sektör işbirliği ile hazırlanan bu projeyi çok önemsiyoruz. 2 bin 304 kişiyi bu dönemde tatile göndermiş olacağız. Proje kapsamında öğrenciler, okul birincisi olmak için ekstra çaba sarf ediyor\" diye konuştu.

2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 8 Haziran Cuma günü sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Okul dış plan görüntü

Vali anasınıfı öğrencileri ile birlikte görüntüsü

Öğrencilerin şiir okuması

Vali Münir Karaloğlu ana sınıfı öğrencilerine karne ve hediye vermesi

Vali Münir Karaloğlu öğrencilere konuşurken görüntü

RÖP: Ebru Türel

Vali Münir Karaloğlu karne dağıtırken

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,( DHA )

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İzmir\'de 33 ikiz ve 1 üçüz, karnelerini protokolün elinden aldı

İZMİR\'de 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sonunda 850 bin öğrenci karnesini aldı. Vali Erol Ayyıldız, bir özel eğitim merkezinde çocukların karne sevincine ortak olurken, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise aynı okulda öğrenim gören 33 ikiz ve bir üçüzün karnelerini verdi.

2017- 2018 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan Konak ilçesindeki Moris Bencuya Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri karnelerini İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'ın elinden aldı. Vali Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Konak Kaymakamı Mehmet Eriş\'in birlikte ziyaret ettiği merkezde, öğrencilere hem karneleri hem de hediyeleri verildi.

İlk yarı yılın tüm öğrenciler ve eğitimciler adına güzel ve nitelikli geçtiğini belirten İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, akademik anlamda başarılı, spor, sanat ve kültürel anlamda ise öğrencilerin kendilerini geliştirdikleri bir dönemi geride bıraktıklarını ifade etti. Karne törenini özel eğitim okulunda yapmayı tercih ettiklerini söyleyen Yahşi, \"Özel eğitim alan öğrencilerimizin hayatın içindeki karşılığını göstermek istedik. İzmir\'de 850 bin öğrencimiz karne aldı. Çocuklarımıza tatilde dinlenmenin yanı sıra sinema ve tiyatroya giderek arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirmelerini diliyorum\" dedi.

Son yıllarda İzmir\'deki özel eğitim öğrenci sayısının arttığını dile getiren Müdür Ömer Yahşi, yaklaşık 4 bin özel eğitim öğrencisine, 23 yaş üzerindekiler de dahil olmak üzere halk eğitim kursları aracılığıyla destek verdiklerini söyledi. Hiçbir özel öğrencinin evde ailelerle baş başa kalmalarını istemediklerini anlatan Yahşi, yeni dönemde 4 özel eğitim okulu açılacağını kaydetti. Yahşi, \"Özel eğitimdeki öğrencilerimizi sabah ücretsiz olarak servisle evlerinden alıp öğlen yemeklerini yedirip, eğitimlerini verdikten sonra evlerine bırakıyoruz. İzmir\'de bir tane dahi eğitim almayan özel öğrencimiz olmasın istiyoruz. Aynı zamanda hastanede tedavi gören çocuklarımızın da eğitim hakkını veriyoruz\" diye konuştu.

İKİZLERİN KARNE SEVİNCİ

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, daha sonra 33 ikiz ve bir üçüzün bulunduğu Buca ilçesindeki Makbule Süleyman Ortaokulu\'ndaki karne dağıtım törenine katıldı. Toplam 1400 öğrencinin eğitim aldığı okulda birlikte karne alan ikiz kardeşler, ayrı bir mutluluk yaşadı. Tüm kardeşlere hem karnelerini hem de başarı belgelerini veren Müdür Ömer Yahşi, çocuklarının eğitimiyle yakından ilgilenen velilere de teşekkür etti. Yahşi, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tek ve çift yumurta ikizlerinden oluşan 69 öğrenciyle ilgili okulun Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmesi için başvuru sürecine destek verdiklerini söyledi.

Karnelerini birlikte alan Işık Hışım ve Işıl Hışım kardeşler, tüm eğitim hayatlarını birlikte geçirdiklerini söyleyerek arkadaşlarının da öğretmenlerinin de zaman zaman kendilerini karıştırdığını belirtti. Kıyafetlerindeki farklılıkları sayesinde birbirlerinden ayrıldıklarını anlatan Işık Hışım, kendisinin gözlük kullandığını ve bu sayede ayırd edildiğini söyledi. Anaokulu öğrencisi iki minik Ada Oruç ve Irmak Oruç ise birlikte çok mutlu olduklarını belirterek, karıştırıldıkları zaman kızmayıp güldüklerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Vali Erol Ayyıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi\'nin sınıfları ziyaretinden görüntü,

-Özel eğitim öğrencilerine karne ve hediyelerin verilmesinden görüntü,

-İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi\'nin açıklamasından görüntü,

-33 ikiz ve bir üçüzün bulunduğu Makbule Süleyman Ortaokulu\'ndaki karne töreninden görüntü,

-Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve çocukların birlikte görüntüsü,

-Bazı ikizlerle röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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Evde eğitim gören Nurgül ve Yusuf\'un karne sevinci

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde immun yetmezliği sebebiyle okula gidemeyen ve evde eğitim gören 3’üncü sınıf öğrencisi Nurgül Akbulut ve hidrosefali hastası 2’inci sınıf öğrencisi Yusuf Işıklı karne sevincini evde yaşadı.

Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okula gidemeyen öğrencilere yönelik olarak başlatılan evde eğitim hizmetinden faydalanan 9 yaşındaki Nurgül Akbulut ve 8 yaşındaki Yusuf Işıklı’yı ziyaret etti. Yarıyıl tatili öncesi öğrencilere çeşitli hediyelerle birlikte karneleri verildi.

Nurgül Akbulut’un babası Üzeyir Akbulut kızının okuldan geri kalmadığını, öğretmeninin de derslerinin iyi olduğunu söylediğini belirtti. Yusuf Işıklı’ın babası Dilaver Işıklı ise daha önce çocuklarının dışarı çıkma olanağı ve aktivitesi olmadığını, bu eğitim sayesinde gelişiminde ilerleme sağlandığını söyledi.

İlçede evde eğitim gören 9 çocuğun bulunduğunu belirten Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, \"Hükümetimizin, devletimizin son yıllarda yaptığı okumayan çocuk kalmasın projesi kapsamında bu çocuklarımıza direkt evlerinde Milli Eğitimin görevlendirdiği öğretmenlerle eğitim verilerek onların hem sosyal yaşantıya katılması hem de eğitim öğretim hayatlarının aksamaması için yapılan güzel bir çalışma. Bugün biz de iki çocuğumuzun karnelerini evlerinde teslim ettik. Onlara eğitim hayatlarında başarılar diliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Kaymakam ve müdürün Nurgül\'ü ziyareti

-Karrnesini vermeleri

-Yusuf\'a karne verilmesi

-Konuşmalar

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

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