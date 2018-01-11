DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ANTALYA\'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI DURDURDU

ANTALYA\'da başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle birçok bölgede işyerlerini ve binaların giriş katını su bastı. Antalya\'da yaşamı olumsuz etkileyen yağmur, sabah saatlerinde başladı. Saat 10.30 sıralarında şiddetini artıran yağmur nedeniyle trafik sıkıştı. Kent merkezindeki turistik işletmeleri gezen turistler, yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Servis otobüslerine koşarak giden turistler, çocuklarını kucaklarında taşıyarak yağmurdan korumaya çalıştı. Annelerine sıkı sıkı sarılan çocuklar, meraklı gözlerle etrafı izledi. Kimileri şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, kimileri otobüs duraklarının altına girerek yağmurun dinmesini bekledi. 100. Yıl Caddesi\'nde araçlar su birikintileri arasında yavaşlayarak ilerledi. Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi\'nde bazı işyerleri ile evlerin giriş katını su bastı. Kepez ilçesinde ise Şafak, Sütçüler, Varsak mahallelerinde su baskınları yaşandı. Özellikle gecekondu evler su baskınlarından en çok etkilenen yerler oldu

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Görüntü dökümü

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- Yağmurdan detay

- Güçlükle ilerleyen araçlar

- Sokakta birken su

- Suda kalan araç

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN-Mehmet ÇINAR/ANTALYA-DHA)

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2)BAKAN ELVAN: ARAP ÜLKELERİNE İHRACAAT 30 MİLYAR DOLARI AŞTI.

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye\'nin Arap ülkelerine yaptığı toplam ihracatın 2002 yılında sadece 3.2 milyar dolar olduğunu bu rakamın şua anda 30 milyar doları aştığını söyledi.

Mersin\'de düzenlenen Türk Arap Ekonomi Zirvesi\'ne Bakan Elvan ile Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Abdulvahid El Maitimi, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, TURAB Başkanı Canan Sunay, MTSO Başkanı Şerafettin Aşut ve iş adamları katıldı. Toplantıda iş adamlarına seslenen Elvan, bir takım grupların 2016 yılında Türkiye\'nin büyümeyeceğini söylemesine karşın, darbe girişimine rağmen yüzde 3,2 büyüme performansı gösterdiğini belirterek, \"Bugün Türkiye dahil Yemen ve Lübnan ağırlıklı Irak, Suriye, Ürdün, Cezayir, Fas, Tunus, Kuveyt, Suudi Arabistan, Filistin, Bahreyn, Katar, Mısır, KKTC ve Libya\'dan temsilciler var. Biz aynı coğrafyanın insanıyız, aynı değerleri paylaşıyoruz. Ama aynı değerleri paylaşan ve coğrafyada yaşayan kardeşlerin birbiriyle savaştığını görüyoruz. Kendimize, ülkemize, insanımıza güvenelim. Burada bulunan ülkelerin temsilcilerine seslenmek istiyorum; bir ve beraber olduğumuz sürece başaramayacağımız yoktur. Kimseden korkmayın. Türkiye\'de darbe yapmaya çalıştılar, sanıyor musunuz FETÖ tek başına gerçekleştirmek istedi. Arkalarında mutlaka birileri vardı ama başaramadılar\" dedi.

\'BÜYÜMEDE ÇİN VE HİNDİSTANLA YARIŞIYORUZ\'

Elvan, Türkiye\'nin Arap ülkelerine yaptığı toplam ihracatın 2002 yılında sadece 3.2 milyar dolar olduğunu ifade ederek, \"Bugün bu tutar 30 milyar doları aşmış durumda. 2002 yılında sadece 1,5 milyar dolar olan Türkiye\'nin Arap ülkelerinden bugün toplam ithalatı 10 milyar doları geçmiş durumda. Türkiye, 2017 yılının 3\'üncü çeyreğinde yüzde 11.1 oranında büyüyerek dünya genelinde en fazla büyüyen ülke olmuştur. Bu oranla Türkiye son 6 yılın en büyük büyüme oranı rakamına ulaşmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında özellikle yurtdışındaki bazı basın ve yayın organları birçok gelişmiş ülkelerde Türkiye aleyhine karalama propagandasına başladı. Bir algı operasyonu düzenledi. Türkiye bugün Çin ve Hindistan ile yarışıyor büyümede. Biz iş dünyamıza güveniyoruz. Rekabet gücü yüksek, çalışkan ve dünyanın dört bir yanında iş ilişkisi olan yatırımcılarımıza, girişimcilerimize güveniyoruz. Bu yatırımcılarımızın, girişimcilerimizin ülkemize olan sevgisine güveniyoruz\" diye konuştu.

\'BU ZİRVE BİZİM İÇİN BİR FIRSAT\'

Çok önemli bir zirvede olduklarını ve Türkiye ile derin bir ilişki içerisinde bulunduklarını kaydeden Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Abdulvahid El Maitimi ise şöyle konuştu: \"162 iş adamı bu kardeş ülkeyi ekonomik ilişkileri güçlendirmek için ziyaret ediyor. Ekonomik ilişkilerin köprüleri en güçlü köprülerdir. Sürdürülebilir bir ilişki için bu çok önemlidir. Ekonomi zirvesinde en güçlü köprülerin hem Yemen ve Türkiye arasında hem de Türkiye ve Arap ülkeleri arasında kurulabileceğini görüyorum . Yemen Cumhuriyeti\'nde yeniden imar projesini bitirdik. 88 milyar dolarlık bir proje, 5 yıllık süresi de var. Bence bu bizim için çok önemli bir fırsattır. Yeniden imar için bu zirve bizim için çok önemlidir. Türkiye\'deki işadamlarının gücünden faydalanabiliriz. Yemen ve Türk halkı arasında toplumsal ilişkilerin güçlenebilmesi için de önemli.\"

Konuşmaların ardından iki bakan, birbirlerine hediye takdim etti.

Görüntü Dökümü

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-Salondan görüntüler

-Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan salona girerken

-Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Abdulvahid El Maitimi salona girerken

-Salondan görüntüler

-İş adamlarından görüntüler

-Bakan Elvan\'ın konuşması

-Bakan Maitimi\'nin konuşması

-Bakanlar birbirlerine hediye takdim ederken

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 06:04 BOYUT: 370.30 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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3)CHP\'Lİ CANKURTARAN: BAHÇELİ BU TAVRIYLA PARTİSİNİ BİTİRMİŞ OLUYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı desekleyeceklerini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'yi eleştirdi. Öney, \"Ülkücüler \'Devletin başına devlet gelecek\' dedikçe, Bahçeli de çıkıp dedi ki \'Hayır devletin başına Erdoğan gelecek.\' Tarihte ilk kez böyle bir şey oldu. Bahçeli bu tavrıyla partisini bitirmiş oluyor\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, partilerinin Van İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Spor Kurulu toplantısına katılmak üzere kente geldi. Toplantı öncesi partisinin Van İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden Cankurtaran, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a destek vereceklerini açıklayan MHP Lideri Bahçeli\'yi eleştiren Cankurtaran, şöyle konuştu:

\"Sayın Devlet Bahçeli, \'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanının arkasındayız\' dedi. Hepimizi senelerce biliriz ki, hatta bunu Ülkücüler marş bile yaptı, \'Devletin başına devlet gelecek\' diyorlardı. Ülkücüler devletin başına devlet gelecek dedikçe, Bahçeli\'de çıkıp dedi ki \'Hayır devletin başına Erdoğan gelecek\'. Tarihte ilk kez böyle bir şey oldu. Bahçeli bu tavrıyla partisini bitirmiş oluyor. Hem de senelerdir aleyhinde konuştuğu Erdoğan\'a sınırsız bağlılığını ifade etmiş oluyor. Bu bana 1402 yılındaki Ankara Savaşı\'nı hatırlattı. Savaşın ortasında Timur\'un saflarına geçen Anadolu beyliklerini kimse unutmasın. Tam da onu hatırlatıyor.\"

\"SON 23 AYDA 2 MİLYON 300 BİN SİVİL SİLAH RUHSATI ALMIŞ\"

Türkiye\'de bireysel silahlanmanın artığını da belirten Cankurtaran, bu artışın sorumlusunun da Ak Parti olduğunu ileri sürdü. Cankurtaran, şunları söyledi:

\"Dikkatimi çeken bir diğer konu da 696 sayılı KHK. \'Bu ne yapar?\' diye baktığımızda, bu ülkede silahlanma çılgınlığını patlatır. Bir açıklama yapıldı. Denildi ki \'Terör olaylarının bastırılmasında yardımcı olan sivil arkadaşlar yargıdan muaf olacak.\' Bu konuda kamuoyundan çok fazla tepki geldi. Sonra denildi ki; \'Bu sadece 15 Temmuz terör olaylarının bastırılmasında geçerli olacak.\' Kanuna bakıyoruz; böyle bir sınırlama yok, sadece söylemde böyle bir şey var. Bu hükümete göre, Gezi olayları terör olayı, referandumda \'Hayır\' bile demek terör, hatta ve hatta kendilerini eleştirenler bile terör hareketi içinde. Bu işin sonu çok kötü gidecek şekilde sonuçlanır. Art niyetli insanların elinde bu kanun çok kötü kullanılır. Türkiye\'de son 23 ayda 2 milyon 300 bin sivil tüfek ve tabanca ruhsatı almış. Daha önce silah kelimesini ağzına almayanların şimdi silahlanma ihtiyacı olduklarını söylüyorlar. Neden; ülkede huzur kalmadı. Ülkede insanların hukuka, kolluk gücüne demek ki güvenleri kalmadı. İnsanların bunları düşünmesinin tek sebebi AKP\'dir. 696 sayılı kanun da bunun tuzu ve biberi.\"

EKONOMİ POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

Ak Partinin ekonomi politikalarını da eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, şunları kaydetti:

\"AKP ülkede öyle bir baskı yapıyor ki öyle eşitsiz hukuksuz bir ortam var ki kiminin sesini parayla kesiyor, kiminin sesini baskıyla.Yoksulun sesini din, vatan, millet söylemleriyle kesiyor. Sokaktaki vatandaş da bunun farkında. Bir de deniliyor ki; asgari ücret 1600 olduğunda, beğenilmediğinde, \'Elinize yüzünüze dursun\' deniliyor. Asıl ülkeyi soyanların eline yüzüne dursun, asıl milletin cebinden alıp kendi cebine koyanların eline yüzüne dursun.\"

Görüntü dökümü

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-CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu\'nun konuşması

-CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek\'in konuşması

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran\'ın ıçklamaları

-Detaylar

Haber- Kamera:Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

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4)CİNAYET ZANLISI, FİLM GİBİ TAKİP İLE YAKALANDI

ADANA\'da 33 yaşındaki İbrahim Taşkıran\'I evinin avlusunda av tüfeği ile vurarak öldüren 34 yaşındaki Onat Mert Sayın, film gibi takiple İstanbul\'da yakalandı.

Olay, 6 Aralık 2017\'de saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden tahliye edilen Onat Mert Sayın, uyuşturucu satan İbrahim Taşkıran\'ın evine geldi. Sayın, Taşkıran\'dan 200 lira karşılığında esrar aldı. Uyuşturucu paketinin içinden ot çıkması üzerine, zanlı Taşkıran\'ın evine gelip parasını geri istedi. Taşkıran\'ın parayı vermemesi üzerine zanlı, av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, evinin avlusunda bulunan Taşkıran\'ın göğsüne isabet etti. Taşkıran hayatını kaybederken Sayın kaçtı.

FİLM GİBİ TAKİPLE YAKALANDI

Cinayet zanlısını yakalamak için harekete geçen polis, soruşturma kapsamında 6 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alınan ifadelerden Onat Mert Sayın\'ın uyuşturucu satışı yapmaktan çok sayıda sabıkası olduğunu öğrenen Cinayet Büro Amirliği polisleri, zanlının İstanbul Beyoğlu\'nda \'torbacılık\' yaptığını saptadı. Beyoğlu Araştırma Ekipleri ile irtibat kuran Adana polisi, Sayın\'ın fotoğrafını gönderdi. Bunun üzerine ekipler, adresi verilen sokağa giderek zanlıyı suç üstü yakaladı.

\'BEN DEĞİLİM\'

Uyuşturucu satışı yaptığı sokakta yakalanan Sayın, polislere, \"Ben Mert değilim, siz benim kardeşimi arıyorsunuz. Benim adım Abdulgani\" dedi. Bu ifadelerin doğrultusunda, ekipler zanlının fotoğrafını çekip, Adana polisine yolladı. Cinayet dedektifleri ise, zanlının yalan söylediğini belirtip yakalanmasını istedi. Gözaltına alınan Sayın, uçakla Adana\'ya getirildi.

Sayın, buradaki sorgusunun ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Gazetecilere \'İyi çekin alem yakışıklı görsün\' diyen zanlı, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis aracının gelişi

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

SÜRE:31\" BOYUT:32 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

Olay yeri görüntüleri 6 Aralık 2017\'de geçildi.

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5)ÇATIDAN YÜKSELEN BUHAR, YANGIN PANİĞİ YARATTI

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde bir apartmanın çatısında kalorifer kazanı devir daim pompasının patlaması sonucu çıkan buhar, yangın paniğine yol açtı.Olay, Malkara TOKİ Konutları\'nda meydana geldi. Konutlardaki 4 katlı bir apartmanın çatısından dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Apartmanda yaşayan vatandaşlar ise panikle binayı tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmanın kalorifer kazanı devir daim pompasının patlaması sonucu çatıdan buhar çıktığını belirledi. Yangın çıkmadığının anlaşılması üzerine bina sakinleri tekrar evlerine girdi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerine itfaiye, polis ekiplerinin gelişi

-Çatıdan çıkan duman

-Apartmanın önüne çıkanlar

-İtfaiye ve polisin çalışması

(SÜRE: 02.10 - BOYUT: 128 MB)

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-

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6)\'BARON\' YAZAN İÇ ÇAMAŞIRINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

ADANA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin sürücüsü 25 yaşındaki A.K.\'nın \'Baron\' yazan külotunun iç kısmına yapılan cepten 50 gram eroin, 20 gram kokain ve 5 gram taş kokain bulundu.

Merkez Seyhan ilçesinde, polis şüphelendiği aracı durdurdu. Yapılan aramalarda otomobilde herhangi bir suç unsuru bulamayan ekipler, sürücü A.K.\'nın üzerini aradı. Yapılan detaylı aramada, A.K.\'nın \'Baron\' yazan külotunun iç kısmında özel olarak yapılan cepten 50 gram eroin, 20 gram kokain ve 5 gram taş kokain çıktı. Zanlı kendisinin satıcı olmadığını içici olduğunu söyledi.

A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Polisin zanlının iç çamaşırındaki gizli bölmeden uyuşturucu maddeleri çıkarması

SÜRE:33\" BOYUT:34 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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7)OTOMOBİL, AYDINLATMA DİREKLERİNİN BAKIMINI YAPAN EKİBİN ARACINA ÇARPTI: 2 YARALI

İZMİT\'te, cip, D-100 Karayolu\'nda aydınlatma direklerinin bakımını yapan elektrik arıza ekibinin aracına çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Kandıra Sapağı mevkiinde meydana geldi. Metin Çapraz idaresindeki 37 HB 056 plakalı cip, yolun sol şeridinde ilerleyerek orta refüjde bulunan aydınlatma direklerinin kontrolünü yapan Erol Aydın idaresindeki 41 EG 849 plakalı Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.\'ye (SEDAŞ) ait araca arkadan çarptı. SEDAŞ\'a ait araç çarpmanın etkisiyle savrularak Engin Çidem idaresindeki 54 B 6883 plakalı araca çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, kazada yaralanan Erol Aydın ve yanında bulunan Erhan Özmen\'e ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım aksarken, araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralılara müdahale edilmesi

-Araçlardan görüntü

-Metin Çapraz ile röp.

Haber-Kamera:Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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8)ARILI VADİSİ\'NDE YÖRE HALKI, \'DOĞAL SİT\' ZAFERİNİ HORONLA KUTLADI

RİZE\'nin Fındıklı ilçesinde Hidroelektrik Santral (HES) yapmayı planlayan enerji şirketi, proje önünde engel olan Arılı Vadisi\'nin \'Doğal sit\' alanı kararının kaldırılması istemiyle Rize İdare Mahkemesi\'nde dava açtı. Mahkeme, bilirkişi incelemesi ardından bölgenin \'Doğal sit\' özelliği taşıdığını belirledi, davayı reddetti. Fındıklı halkı, kararı türkülerle, horonlarla kutladı.

Fındıklı İlçesi Arılı Vadisi\'nde hazırlanan 24 ayrı HES projesine karşı 11 yıldan bu yana mücadele veren yöre halkının başvurusu üzerine Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 7 yıl önce vadiyi \'Doğal SİT\' alanı ilan etti. Geçen sürede hukuksal mücadele veren halk vadide HES projelerinin yapımını durdurdu. Bölgede HES yapmak isteyen Zeki Enerji şirketi, proje önünde engel olan vadinin \'Doğal sit\' alanı özelliğinin kaldırılması için Rize İdare Mahkemesi\'ne dava açtı. Dava kapsamında vadide yer alan ve projenin yapılması planlanan Yaylacılar köyünde bilirkişi keşfi yapıldı. Keşif heyeti mahkemeye sunduğu raporda bölgenin flora, fauna ve endemit türler açısından özel bir alan olduğunu tarım ve arıcılık faaliyetlerinin yapıldığını belirterek \'Doğal sit\' alanı özelliği taşıdığına vurgu yaptı. Rize İdare Mahkemesi de \'Doğal sit\' alanı özelliğinin kaldırılması istemiyle açılan davada ret kararı verdi.

\"MÜCADELEMİZ ÖRNEK OLUYOR\"

Fındıklı\'daki Dörtyol Kavşağı\'nda toplanan Fındıklı Dereleri Koruma Platformu üyeleri ve çok sayıda kişi basın açıklaması yaparak kararı duyurdu. Fındıklı Dereleri Koruma Platformu üyesi Avni Ertaş, Fındıklı derelerinin sahipsiz olmadığını yıllardır bunu haykırdıklarını söyledi. Bugüne kadar protestolar için toplandıklarını ancak bugün kutlama için alanda olduklarını ifade eden Ertaş, şöyle dedi:

\"Rize İdare Mahkemesi, şirketin açtığı davada ret kararı ile bölgenin doğal sit alanı özelliğinin devamına karar verdi. 11 yıldır mücadele veriyoruz. 11 yıldır hukuk, bilim insanlarının ve yürekli insanların bizim yanımızda olduğunu biliyorduk ve hiç umudumuzu kesmemiştik. Bu ülkede halen hukuk, umut, Fındıklı halkı var. Mücadelemiz bir örnek. 11 yıl geçse de 25 yıl geçse de direnenler kazanıyor. Direndik ve kazandık.\"

\"HAKLI OLDUĞUMUZ KANITLANDI\"

Fındıklı Dereleri Koruma Platformu Başkanı Hüseyin Acar da dünyanın koruma öncelikli 200 ekolojik bölgesi olan bir alanda yaşadıklarını ve bölgeyi yıllardır koruduklarını söyledi. Acar, şirketlerin buna rağmen yılmadığını ve vazgeçmediğini anlatırken şöyle konuştu:

\"Binlerce kez farklı nedenlerle vadimize geldiler. Biz her defasında bunlara gereken cevabı verdik. Ama biri uslanmadı. Şirket geldi vadinin doğal sit alanı özelliğini kaldırmak istedi. Bizler vadimizi savunduk. Bugün mahkeme, Arılı Vadisi biyolojik çeşitliliği, endemik bitki türleri, yaban hayatı, şelaleleri, mağaraları, buzul ve doğal gölleri, arıcılık ve tarım faaliyetlerini göz önüne alarak doğal sit statüsünün devamına karar verdi. Mahkeme masraflarını da şirkete bıraktı. Şirket, Danıştay\'a gitme cesareti bile bulamadı. Bizim haklı olduğumuz kanıtlandı.\"

TÜRKÜLÜ, HORONLU KUTLAMA

Basın açıklamasının ardından tulum çalgısı ile kalabalık horona durdu. Türküler eşliğinde horon oynayan kalabalık mahkeme kararını kutladı. Alkışla tempo tutan kalabalığa çevrede bulunanlar da destek verdi. Horon, verilen \'Ezan molasının\' ardından devam etti.

\"BEN \'DERELERİN ANNESİYİM\"

Arılı Vadisi\'nde 11 yıldan bu yana verilen çevre mücadelesinde sürekli ön saflarında yer alan 78 yaşındaki Melahat Alişan, kutlama sırasında bir dize okudu. Alişlan, şöyle konuştu:

\"Dere akıyor dere, kumunu sere sere, al dere götür beni hukuk olduğu yere\' dizeleri kalabalıktan büyük alkış aldı. Uzun yıllardır mücadele ettiklerini ve vadilerini koruduklarını anlatan Melahat Alişan, \"Ben bu derelerin annesiyim. Ben dereleri kimseye veremiyorum. Orada nefes alıyorum ben. Biz o derelerden su taşıyarak kullandık.

Alişan, bu konuda mücadele edenlere teşekkür etti, kendisine uzatılan mahkeme kararını da öperek sevincini gösterdi. Kalabalık, horon oynanmasının ardından dağıldı.

Görüntü dökümü

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-Horonlar oynanması

-Avni Ertaş\'ın açıklaması

-Hüseyin Acar\'ın açıklaması

-Melahat Alişan ile röp.

-Muhabir anonsu

-Horon oynanması

-Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera- Selçuk BAŞAR RİZE-DHA

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9)DEDAŞ: VATANDAŞIN \'SAHTE SİGORTA\' TAKTIĞI TRAFO BÖYLE YANDI

MARDİN\'nin Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent Mahallesi\'nde gece saatlerinde trafonun alev almasının ardından mahelleye giden Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri, yaptıkları incelemede trafoya mahalle sakinlerinin \'sahte sigorta\' takmasından dolayı alev aldığının tespit edildiğini açıkladı.

DEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent mahallesindeki trafo yangını meydana geldiği belirtilerek, yangına vatandaşların trafoya müdehale etmesiyle oluştuğunu ifade edilerek, açıklamada, şöyle denildi:

\"Kocakent mahallesini besleyen 250 KW gücündeki trafoya müdahale eden kişiler, kapağı kırarak standartlara uygun biçimde takılan ve trafoyu koruyan Termik Manyetik Şalter\'i (TMŞ) söktüler. Elektrikli ısıtıcılar nedeniyle oluşan aşırı yük sebebiyle zaman zaman atan eski şalterin yerine, standart dışı ve aşırı yüke rağmen atmayacak türden bir sigorta taktılar. Dicle Elektrik Dağıtım ekiplerinin duruma müdahale etmesine ve trafoya standartlara uygun sigorta takma çabasına ise mahalle sakinleri engel oldu. Enerji tüketimlerini makul seviyede tutmak yerine kendilerini uzman gibi gören mahalle sakinleri, yetkili ekiplerin işini yapmasını önlemek amacıyla standartlara uygun dediğiniz sigorta sürekli atıyor. Her seferinde elektriklerimiz kesiliyor, istemiyoruz diye zorluk çıkardı. Bunun sonucu olarak aşırı yük nedeniyle ısınan ve vatandaşın müdahalesi yüzünden koruma devresi iş görmeyen trafo, bir anda alev alev yanmaya başladı. Elektrikli ısıtıcıların en yoğun kullanıldığı akşam saatlerinde aşırı ısınma yüzünden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın mahallede korkuya da neden oldu. Yangın, Dicle Elektrik ekiplerinin enerjiyi kesmesinin ardından itfaiyenin müdahalesi ile söndürülebildi. Yapılan hem suçtur, hem insafsızlıktır. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu tür müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sebeple sorumluların cezalandırılması için adli mercilere suç duyurusunda bulunduk. Trafolara yetkililer dışında kimsenin müdahale etmemesi ve elektrik tüketiminin azaltılması gerekmektedir.\"

Görüntü Dökümü:

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-Trafonun alev alması

-Trafonun yangından sonraki hali

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)

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10)MERSİN\'DE 164 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

MERSİN\'de bir TIR\'ın gizli bölmelerine 32 paket halinde saklanan 164 kilo 490 gram esrar ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü istihbarat çalışması sonuç verdi. Ekipler yaptıkları çalışmada Diyarbakır\'dan İzmir plakalı bir araçla Mersin\'e yüklü miktarda uyuşturucu geleceğini, Ankara plakalı bir aracın öncülük yapacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine hareket geçen ekipler plakasını belirlediği araçları Adana\'dan itibaren takibe aldı. Mersin\'e gelen araçlar merkez Akdeniz İlçesi\'nde bulunan Çukurova Fabrikası önünde durdurularak sürücüleri M.Ö. ve H.Y., gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen Ankara plakalı araçta önce polisler arama yaptı. Elle yapılan aramada bir şey çıkmayınca bu kez de narkotik arama köpeği tarafından yapıldı. Aracın dorse kısmındaki gizli bölmede 32 paket halinde 164 kilo 490 gram esrar ele geçirilirken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

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Aracın gelmesi

-Trafik polisinin aracı yönlendirmesi

-Narkotik arama köpeğinin arama yapması

-Bulunan zulayı kontrol eden köpek

-Zulayı açan polisler

-Bulunan esrar gizli torbalar

-Torbalar açılırken

-Torbaların kamyondan indirilmesi

-Torbaların sergilenmesi

-Emniyetteki görüntü

-Genel ve detay

(BOYUT: 159,53 MB) (SÜRE:02,36 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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