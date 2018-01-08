DHA YURT BÜLTENİ-10 

1)AFYONKARAHİSAR\'DA 25 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU PATLAMA DAVASINDA KARAR

AFYONKARAHİSAR\'da 2012 yılında 25 askerin şehit olduğu, 8\'i asker 11 kişinin yaralandığı mühimmat deposu patlamasına ilişkin Afyonkarahisar 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuksuz sanıklar dönemin Bölük Komutanı Binbaşı Ali Duran ile Afyonkarahisar 500\'üncü İstihkâm Ana Depo Komutanlığı 4\'üncü Mühimmat Bölge Komutanı emekli Kıdemli Albay Veysel Özbay 13 yıl 4\'er ay, eski Üsteğmen Tuncay Aydın ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AFYONKARAHİSAR/DHA

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2)FETÖ SANIĞINDAN \'ÇEVRE BULMAK İÇİN ÇOCUĞUMU FETÖ KOLEJİNE KAYDETTİRDİM\' SAVUNMASI

BURDUR\'da FETÖ/PDY\'nin il imamı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Adnan Yılmaz duruşmadaki savunmasında, çocuğunu Burdur\'da FETÖ\'ye yakın okula kaydettirme sebebini, \"Antalya\'da yaşıyordum. İşsizdim. Burdur\'a geldim. Burdur\'da çevre bulmak için özel koleje kaydettirdim. Orada varlıklı insanlar olur. Onların sayesinde iş bulabilirim diye çocuğumu bu okula kaydettirdim\" şeklinde açıkladı. Burdur\'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve aralarında \'il imamı\' olduğu iddia edilen Adnan Yılmaz\'ın da bulunduğu 16\'sı tutuklu 18 sanıklı dava başladı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya 17 sanık katıldı. \'Silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek\', \'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet\' suçlarından yargılanan sanıklar kimlik tespitinin ardından savunma yapmaya başladı.

\'HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMADIM\'

İlk savunmayı Burdur il imamı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Adnan Yılmaz yaptı. 15 Temmuz darbe girişimini kınadığını, darbe girişimi sırasında şehit olanları saygıyla andığını belirten Adnan Yılmaz \"Hiçbir terör örgütüne üye olmadım. Desteklemedim. Kurucusu olmadım\" dedi.

\'ORADA VARLIKLI İNSANLAR OLUR\'

Yılmaz, çocuğunu Burdur\'da FETÖ\'ye yakın okula kaydettirme sebebi olarak, \"Antalya\'da yaşıyordum. İşsizdim. Burdur\'a geldim. Burdur\'da çevre bulmak için özel koleje kaydettirdim. Orada varlıklı insanlar olur. Onların sayesinde iş bulabilirim diye çocuğumu bu okula kaydettirdim\" diye konuştu.

\'TERÖRDEN NEFRET EDERİM\'

Darbe girişiminden sonra terör örgütü yöneticisi olmak iddiasıyla arandığını öğrendiğini söyleyen Yılmaz, \"Daha önce çalıştığım yer KHK ile kapanınca ben de kendi imkanlarımla Isparta\'da saklandım. Devletimin, milletimin, aleyhinde terör maksatlı, kasıtlı hiçbir faaliyet içinde olmadım. Terörden nefret ederim. Hep terörün karşısında oldum. Demokratik bir düşünceye sahibim\" dedi.

\'KOD ADI İSNADI NEREDEN ÇIKTI\'

Dini bir alt yapısı olmadığını aktaran Yılmaz. \"Teknik bir mesleğe sahibim. Dini bir alt yapım yok. Ancak dost meclislerinde kendi duygu ve düşüncelerimi sohbet havası içinde paylaştım. Benim adım Adnan Yılmaz\'dır. Kod adı isnadı nereden çıktı bilmiyorum. Kod adı kullanmadım\" diye konuştu.

Cep telefonuna \'ByLock\' indirmediğini ve kullanmadığını da savunan Yılmaz, teknik bir hata olduğunu düşündüğünü ve \'mor beyin\' gibi programların yönlendirmiş olabileceğini öne sürdü.

\'15 TEMMUZ BENDE DE TRAVMA ETKİSİ YAPTI\'

Sanıklardan Ayhan Yıldırım, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, \"Darbeyi eşimin \'televizyonda darbe haberleri çıkıyor\' demesiyle öğrendim. 22 yıl memur olarak vatanıma, milletime hizmet ettim. Hiçbir illegal örgüte üye olmadım. 15 Temmuz bende de travma etkisi yaptı. Lanetliyorum. Bu yapının gerçek niyetini 15 Temmuz sonrası öğrendim\" dedi.

Yasal bir sendika üyesi olmaktan dolayı tutuklu olduğunu kaydeden Yıldırım\'a mahkeme başkanı \"Kurucular kimlerdi\" sorusunu yöneltti. Buna \"Hatırlamıyorum\" yanıtını veren Yıldırım, dört duvar arasında dolaşmaktan melekelerini kaybettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Adliye dış görünüş

- Jandarmaların gelişi

- Cezaevi aracının gelişi

- Sanıkların inmeleri

- Detay

241 MB /// 03.57\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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3)KARDAK\'TAN AYRILMIYORLAR

YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras\'ın Kardak kayalıklarına geçeceği yönündeki haberlerden sonra bölgede önlem alan Türk güvenlik güçlerinin bekleyişi sürüyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras\'ın, geçen cumartesi günü, Bodrum\'un Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına geleceği haberleri Yunan basınında yer aldı. Türk sahil güvenlik ekipleri ile savaş gemileri bölgede önlem aldı. Çipras, kayalıklara gelmezken, 1 Türk sahil güvenlik botu bölgede bekleyişe başladı. Bu sabah, kayalıklara yanaşmak isteyen Yunan savaş gemisi ile sahil güvenlik botuna, bu Türk sahil güvenlik botu engel oldu. Türk askerleri, 10 metre yakından seyrettiği kayalıklara Yunan askerlerini yanaştırmadı.Bölgede Türk ve Yunan botlarının birbirlerine yarım mil arayla ve karşılıklı bekleyişi sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Türk ve Yunan botlarının kayalıklara gelmesi, kayalık lar etrafından yarışmaları

- Yunanlı ve Türk balıkçılar

- Bölgeden genel detay görüntüler

- Yunanlı balıkçılar

- Türk botunun Yunan botunu engellemesi

(Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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4)17 YAŞINDAKİ FUTBOLCU KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ



AYDIN\'ın Köşk ilçesinde, arkadaşının evinde fenalaşan futbolcu Abdullah Eröz (17), hastaneye götürülürken kalp krizinden yaşamını yitirdi. Savcılık, Eröz\'ün ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Amatör ligde mücadele eden Köşk Belediye Doğanspor Kulübü U-17 Futbol Takımı sporcularından Abdullah Eröz, dün Yenipazar Belediyespor ile Saffet Köşklü Stadı\'nda oynanan karşılaşmasının ardından akşam bir arkadaşının evine gitti. Arkadaşı ile vakit geçiren genç futbolcu, bir süre sonra aniden fenalaştı. Arkadaşının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Köşk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılmak istenen Eröz, yolda kalp krizinden yaşamını yitirdi.

Abdullah Eröz\'ün hayatının baharında ani ölümü ailesi, yakınları, sporcu arkadaşları ve antrenörlerini yasa boğdu. Savcılık, olayla ilgili inceleme başlatırken, genç sporcunun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Öte yandan polis, Abdullah Eröz\'ün olay sırasında yanında olan arkadaşının da ifadesine başvurdu.

Bahattin ALBAYRAK/KÖŞK (Aydın), (DHA)-

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5)SEYİR HALİNDEYKEN TELEFON KULLANMAYAN TAKSİ ŞOFÖRÜ ARIYORLAR

BOLU\'da bir taksi durağına asılan \'Telefon ile oynamayan şoför alınacaktır\' ilanı ilgi çekti.

Kalıcı Konutlar mevkiinde bulunan Yaşamkent Mahallesi\'nde hizmet veren bir taksi durağındaki ilan şaşırttı. Taksi durağının kapısına asılan ilana \'Telefon ile oynamayan şoför alınacaktır\' yazılması ilgi çekti. Ayrıca taksi durağındaki araçlara kamera sistemleri kurularak herhangi bir olaya karşı güvenlik önlemi alındı. Araçlardaki kameralardan taksi şoförlerinin seyir halindeyken telefon kullanıp kullanmadıkları da izleniyor.Durakta taksicilik yapan 25 yıllık taksi şoförü 58 yaşındaki Sıtkı Er, \"İnsanların can güvenliği ve kazaya sebebiyet vermemek için müşterilerimizin şikayeti üzerine bu yazıyı yazmak zorunda kaldık. İş başvurusu için gelenlere, \'Eğer cep telefonu ile konuşmayacaksan gel buyur\' diyoruz\" dedi.

Bir başka taksi şoförü 26 yaşındaki Oğuz Altındaş uygulamadan müşterilerin çok memnun olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

\"İlanımızı astıktan sonra telefonla konuşmamaya gayret ettik. Araçtan müşterimizi indirdikten sonra müsait bir yere park edip telefon ile işlerimizi öyle hallediyoruz. Araçta müşteri varken kesinlikle telefon kullanmıyoruz. Bu bizim ve müşterimizin can güvenliği için çok önemli. Ayrıca araçlarımızdaki kamera sistemleri kurduk. Bu kameralar da güvenlik açısından çok önemli. Müşterilerimiz ve biz bu tür uygulamalardan çok memnunuz\"

Görüntü Dökümü

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-Sürücülerle röportaj

-Araç içi kameradan görüntü

-Taksi durağından detaylar

-İlan tabelasından görüntüler

-Detaylar

(Süre: 02.03 Boyut: 125 MB)

Haber-Kamera:MURAT KÜÇÜK /BOLU(DHA)

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6)İMAM ODASINDA MOTOSİKLET VAR

KAHRAMANMARAŞ\'ta imam, Mehmet Aslantürk (52), odasını kendisiyle aynı yaşta olan motosikletle paylaşıyor. Aslantürk, geçirdiği rahatsızlığı nedeniyle doktorlar tarafından binmesi yasaklanan motosiklete gözü gibi bakıyor.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası mescidinde görevli Mehmet Aslantürk, motosiklet tutkusunun çocukluğundan geldiğini söyledi. Özellikle eski model motosikletlere büyük ilgi duyduğunu ifade eden Aslantürk, motosiklet sürmenin aşk olduğunu söyledi. Odasını paylaştığı ve her gün tozunu alıp gözü gibi baktığı 1966 model motosikleti hurda vaziyette aldığını belirten imam Mehmet Aslantürk, şöyle dedi:

\"Bu modellerde birçok motora bindim. Doğum tarihimle beraber olması, aynı yaşdaş olmamız biraz daha irdeledi ve saklıyorum bunu. Alalı 3-5 sene oldu, hurda vaziyetteydi. Toparlayabildiğimiz şekilde toparladık. Biraz daha aksesuar yapmayı da düşünüyoruz. Odamda saklıyorum. Birkaç yıl önce bir felç hastalığı geçirdim. Bu nedenle motora binmem yasaklandı. Binemeyince de aşkımı, sevdamı yanı başımda olmasıyla tatmin diyorum. Her gün siliyorum, temizliyorum.\"

Görüntü Dökümü

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- İmam Aslantürk motosikletinin yanında

- Motosikletten detaylar

- Aslantürk ile röp.

- Aslantürk\'ün motosikleti temizlemesi

( Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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7)HASTANEYE ELEKTRİKLİ BİSİKLETLE GİRDİ

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde Devlet Hastanesi\'nin polikliniklerinin olduğu bölüme 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle giren bedensel engelli kadın, görenleri şaşırttı.Keşan Devlet Hastanesi\'nin B Blok kısımında bulunan polikliniklere engelli rampasını kullanarak 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle giren bedensel engelli kadın, bankodaki sekreterden kendisine sıra alıp, bir süre bekleyip muayene olduktan sonra hastaneden ayrıldı. Güvenlik görevlileri kadının engelli olması nedeniyle herhangi bir müdahalede bulunmadı. Engelli kadının hastane içerisinde elektrikli bisikletle dolaştığını gören hasta ve hasta yakınları şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar ise kadını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Görüntü Dökümü

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-Engelli kadının elektrik bisikletle hastaneye girişi

-Kadının elektrikli bisikletle hastane içinde beklemesi

-Hastane içinde dolaşması

-Hastaneden çıkması

-Vatandaşların kadına bakması

-Hastane girişi genel gör.

-Detaylar

(SÜRE: 01.08 - BOYUT: 70 MB)

(Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA))

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8)GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN OTOMOBİLİNDEN COP VE KELEPÇE ÇALDI

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, özel güvenlik görevlisine ait park halindeki bir otomobilin sağ arka kelebek camını kırarak kapıyı açan bir kişi, içindeki

kelepçe ve cop ile bazı eşyaları çaldı. Hırsızın elinde bir çapa ile otomobilin yanına yaklaşması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Dün (pazar) sabah saatlerinde, Mehmetçik Mahallesi\'nde yol kenarında park halindeki bir otomobilin sağ arka kelebek camı bir kişi tarafından kırılıp, içindeki cop, kelepçe, yelek, parfüm, flaş disk ve sigara paketi çalındı. Güvenlik görevlisi olan ve isminin açıklanmasını istemeyen otomobilin sahibi, işe gitmek için aracının yanına geldiğinde durumu farkedip, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, şüphelinin önce yandaki bahçeye girip, elinde çapa ile dönerek otomobile yaklaştığı belirlendi. Polis, görüntülerden eşkali belirlenen hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin elinde çapa ile otomobile yaklaşmasından güvenlik kamerası görüntüsü

(Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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9)İNTİHAR GİRİŞİMİNİ GÖREN TELEFONA SARILDI

TRABZON\'da, 7 katlı bir iş merkezinin çatısına çıkan M.C., intihara kalkıştı. Polis ve itfaiye ekiplerinin önlem aldığı çevrede toplanan kalabalık cep telefonları ile olayı görüntülemeye çalıştı.

Gazipaşa Mahallesi\'nde, Suluhan adlı iş merkezinin çatı katına saat 13:45 sıralarında çıkan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis caddeyi trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri adının M.C. olduğu öğrenilen kişinin atlama ihtimaline karşı yola şişme yatak açtı. Olay sırasında çevrede yüzlerce kişi toplandı, cep telefonları ile görüntü almaya çalıştı. Bazı kişiler sosyal medya hesabından canlı yayına geçti. Polis artan kalabalığı dağılmaları yönünde uyardı, ancak kalabalığın sayısı her geçen dakika arttı. Polis bu kez kalabalığı binanın yanından uzak tutmaya çalıştı.

Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu ikna etmeye çalıştığı M.C.\'yi sırt üstü uzandığı sırada çatının kıyısından çekerek aldı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.C. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-İntihar girişimindeki kişiden görüntüler

-Çevredekilerin görüntüleri

-İtfatiye ekipleri ve alınan önlemler

-Polislerin uyarıları

-Çevreden detaylar

-Kişinin ikna edilişi ve ambulansa konuluşu

-Vatandaşların yaşananları cep telefonuyla çekmeye çalışması

-Detaylar

(HABER: Osman ŞİŞKO KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON (DHA))

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10)ÇÖP KOVASI HIRSIZLIĞI KAMERADA

DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde gece hurda toplayan bir kişi, işyerinin önünde gördüğü çöp dolu plastik kovayı, içindeki atıkları bahçeye döktükten sonra çaldı. Hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çaybaşı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi\'ndeki bir emlakçının önünde geçen pazartesi gecesi meydana gelen ilginç hırsızlık olayı, güvenlik kamerasına yansıdı. Caddeden 4 tekerlekli el arabasıyla geçen ve hurda toplayan kimliği belirsiz bir erkek şüpheli, emlakçı önündeki plastik çöp kovasını fark etti. Kovanın yanına gelen hurdacı, etrafta birilerinin olup olmadığını kontrol etikten sonra kapağını açıp, çöpleri bahçeye boşalttı. Plastik kovayı alıp arabasına koyan hurdacı, daha sonra uzaklaştı.

Sabah işyerine geldiğinde bahçedeki çöpleri gören emlakçı Hasan Alkan, güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Kamerada işyerinin önüne gelen hurdacının çöpleri bahçeye boşaltıp kovayı çaldığını gören Alkan, hırsızdan çevreyi kirlettiği için şikayetçi oldu. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıyı tespit etmek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamera kayıtları

- Hurdacının gelmesi ve etrafı kontrol etmesi

- Çöp kovasını alması ve bahçeye dökmesi

- Çöp kovasını götürmesi

(Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA))

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11)YILDIZELİ\'NDE KÖPEK ZEHİRLEME İDDİASI

SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesinde sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü idida edildi. Valiliğin talimatıyla konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Yıldızeli ilçesinde sokakta ağzından köpükler gelerek ölen köpekleri görüntüleyen gençler, sosyal medyadan bunları paylaşarak Valiliğe ihbarda bulundu. Görüntüyü paylaşan gençlerden Zişan Çakar, Vali Davut Gül\'den destek istedi. Vali Gül, cevabında konuyla ilgili Yıldızeli Kaymakamlığını bilgilendirdiklerini belirterek, inceleme yapılacağını söyledi. Köpekleri yerde titreyerek can çekişirken görüntüleyen gençler, kurtarmak için ayran içirdiklerini ancak sonuç alamadıklarını dile getirdi. 5 köpeğin bu şekilde telef olduğu iddia edildi. İlçede çekilen görüntüler hayvanseverlerin tepkisini alırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Zehirlendiği iddia edilen köpeklerin görüntüleri

Haber:Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

(84 mb)

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12)AYDIN\'DA MİMAR SİNAN MAHALLESİ\'NDEKİ ARAZİ İÇİN SANDIĞA GİDİLDİ

AYDIN Mimar Sinan Mahallesi\'ndeki Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 31 bin dönüm alanın ne amaçlı kullanılacağının belirlenmesi için referandum yapıldı. CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, \"O sandıktan ne çıkarsa onu yapmaya söz veriyorum\" diyerek ilk oyu kendi kullandı. Kent Meydanı\'nda kurulan çadıra konulan 6 ayrı sandıktaki oylama 16 Ocak\'a kadar devam edecek.

Aydın\'nın merkez ilçesi Efeler\'in Mimar Sinan Mahallesi\'nde Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 31 bin metrekare alanın ne şekilde değerlendirileceğinin belirlenmesi için halk sandığa gitti. Kent Meydanı\'nda kurulan çadırda 6 sandık oluşturuldu. Vatandaşların söz konusu araziye ne yapılmasını istediklerini yazıp sandığa attıkları oylama 16 Ocak\'a kadar sürecek. Oylamanın sonunda sandıklar açılacak ve çıkan sonuca göre arazinin ne amaçla kullanılacağı belirlenip, Aydınlılar\'a duyurulacak. CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da oy kullanmak için çadıra geldi. Aydınlılar, referanduma büyük ilgi gösterdi.

\"HALK NE İSTERSE BEN ONU YAPARIM\"

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oyunu kullanmadan önce yaptığı açıklamada, \"Bildiğiniz gibi daha önce Aydın merkezde 177 bin metrekarelik Aydın Tekstil arazisini 100 milyona kamulaştırdık. Orada da referandum yaptık. Refarendumda sonuç yeşil alan çıktı. Sizin isteğimnize göre projesini çizdirdik önümüzdeki günlerde de projenin ihalesini yapacağız. Daha sonra da yapımına başlayacağız. 177 bin dönümlük arazi Aydın\'ın en değerli arazisidir. Bize, \'AVM mi rezidans mı yapacaksınız\' diye sordular. \'Hayır, halk ne istiyorsa biz onu yaparız\' dedik. Aydın\'da yaşayanların fikirleri düşüncesi ne ise ben onu yaparım. Onun dışında hiçbir şey yapmam. Bizler, demokrasiyi içimize sindirmiş insanlarız. Beni bunun için belediye başkanı seçtiniz. Ben de sizin isteğiniz yönünde Aydın\'ı yönetiyorum. Bugün kullandığımız oylarla, Mimar Sinan Mahallesi\'ndeki Aydın\'ın en değerli arazilerinden biri olan 31 bin metrekarelik araziyi ne yapacağımızı belirleyeceğiz. Tüm Aydın halkını referanduma bekliyoruz. 5 yaşından 80 yaşına kadar her vatandaş gelip, burada oy kullanabilir. Bu arazide, yeşil alan mı, koşu yolu mu yoksa rezidans mı istiyorsunuz kararı siz verin. O sandıktan ne çıkarsa onu yapmaya söz veriyorum\" dedi.

\"CHP OLARAK YERELDE BUNU YERLEŞTİRECEĞİZ\"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise, \"Broşürde \'Sözde sizin karar da sizin\' diyor. Türkiye\'de söz ve kararın milete ait olduğu bir anlayıştan hızla uzaklaşıyoruz. Milletin doğrudan doğruya söz ve karar sahibi olmasını sağlamak demokrasinin önüdür. Ancak bırakın karar sahibi olmayı, milletin Meclisi aracılığıyla bile karar sahibi olmasının yolunun kapatıldığı bir dönemden geçiyoruz. TMMB\'yi bile yetkisizleştirip, herşeyin kanun hükmünde kararname ile yürütülmeye çalışıldığı ve milletinde buna alıştırılmaya çalışıldığı bir dönemde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu büyük alanlarda kendi karar vermeden önce halka soruyor. 31 bin metrekarelik alanın ne yapılması gerektiğini doğrudan halka soruyor. Doğrudan demokrasinin yolu halka doğrudan karar verme imkanını sağlamaktır. Biz CHP olarak yerel yönetimlerde bunu yerleştirme konusunda kararlıyız. Bu konuda öncü olan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'na teşekkür ediyoruz. Bu ülkede Fırtına Deresi\'nden tutun Artvin\'in tepesindeki maden alanlarına kadar arazilerin ciğerine hançer sokmadan önce, \'Halka sorun\' diyeceğiz. \'Yeter söz milletindir\' diyen günler gelsin\" dedi.

Konuşmaların ardından ilk oyu Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu kullanarak referandumu başlattı. Daha sonra, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Hüseyin Yıldız da sandıkta oylarını kullandı.

Görüntü Dökümü

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-CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan\'ın oknuşması ve oyunu kullanması

-CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'nun konuşması ve oyunu kullanması

-Çadırdaki 6 sandıkta oyların kullanılmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA))

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