DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ORDU\'DA BÜYÜK İKRAMİYENİN BAYİSİ BELLİ, TALİHLİ SIR (EK)

\'TALİHLİ ANKARA\'DA ORTAYA ÇIKTI\' İDDİASI

İstanbul\'dan satıl aldığı \'2551923\' numaralı çeyrek bilete 5 milyon TL isabet eden Ordulu TIR sürücüsü Mutlu Kaya, 61 milyon TL\'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletten birinin de Ordu Akkuş nüfusuna kayıtlı, ismini bilmediği birine çıktığını iddia etti.

Ordu\'da yaşayan TIR sürücüsü Mutlu Kaya\'nın İstanbul\'dan satıl aldığı \'2551923\' numaralı çeyrek bilete 5 milyon TL isabet etti. Ankara\'ya Milli Piyango Genel Müdürlüğü\'ne giderek parasını alan evli ve 2 çocuk babası Kaya, \"Kendim Ordu\'da yaşıyorum ve TIR şoförlüğü yapıyorum. 20 adet İstanbul bileti satın almıştım. Biletime piyango isabet ettiği için çok sevindim. Piyango bana vurdu ama şoförlüğe, mesleğime devam edeceğim. Bu paradan 50 bin TL de Yeni Orduspor\'a bağış yapacağım. Çeyrek bilet olduğu için 1 milyon 250 bin TL ikramiye aldım\" dedi.

\'ANKARA\'DA KARŞILAŞTIK\'

Mutlu Kaya, 61 milyon TL\'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletten birinin de Ordu Akkuş nüfusuna kayıtlı, ismini bilmediği birine çıktığını iddia etti. Kaya, \"Diğer büyük talihlinin birinin Ordu Akkuşlu olduğunu öğrendim. Hatta talihliyle bugün Ankara\'da Milli Piyango\'da karşılaştık. Bileti Ordu\'dan bir bayi, Samsun\'dan Milli Piyango\'dan almış, Samsun\'da satmış. Samsun\'da seyyar satıcıdan bileti aldığını bana söyledi. Kısa bir görüşmemiz oldu, ayrıldı, daha görüşemedik\" diye konuştu.

ORDU/DHA)

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2)DEMİRTAŞ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'A 15 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle açılan ve yerel mahkemenin, \'ifade özgürlüğü\' olduğu gerekçesiyle reddettiği 50 bin liralık tazminat davası, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın avukatının itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi\'nde görüldü. Ankara BAM 25\'inci Hukuk Dairesi, davayı karara bağlayarak, Demirtaş\'ın Erdoğan\'a 15 bin lira tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatları, Ankara 2\'nci Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne başvuraruk, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın 27 Şubat 2016 tarihinde Mersin\'de düzenlenen mitingte yaptığı konuşmasında, Erdoğan\'a hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirterek 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Mahkeme verdiği kararda, davacının Cumhurbaşkanı, davalının ise siyasi parti başkanı olduğunu belirterek, \'Her iki tarafın da siyasi kişiliğe sahip olup dava konusu konuşmanın da mitingde yapılan seçim konuşması olup davacı Cumhurbaşkanının kişiliğini doğrudan hedef alan tarzda beyanatların olmaması, değer yargıları ile ilgili açıklamaların olması, sorular sorulmak sureti ile tespitlerin yapılması esasen Yargıtay\'ın yerleşmiş uygulamaları doğrultusunda, siyasi kişiliği olanların bu tarz söylem ve ağır eleştirilere katlanma yükümlülüğünün bulunması nedenleriyle, davacının kişilik haklarını ihlal eden şeref ve haysiyetine yönelik olarak doğrudan yapılmış hukuka aykırı itham ve açıklamaların olmadığı kanaati\' ile davanın reddine karar verdi.

BAM, YEREL MAHKEMENİN KARARINI KALDIRDI, HÜKÜM KURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın avukatları yerel mahkemenin kararına karşı Ankara Bölge Mahkemesi\'ne (BAM) başvurdu.

Bölge Adliye Mahkemesi 25\'inci Hukuk Dairesi kararında, davanın bir tazminat davası olup, ifade özgürlüğü ile bireyin şeref ve itibarının korunması hakları arasında adil denge kurulmaya çalışılırken uygulanacak yaptırımın hürriyeti bağlayıcı ceza veya adli bir para cezası olmadığını, bir miktar para ödetilmesi biçiminde ki manevi tazminata ilişkin olduğunu belirtti. Kararda, davalının, davacının inancı ile ilgili beyanlarının çoğunluğu müslüman bir toplumda yaşandığı düşünüldüğünde toplumun sahip olduğu düşünceleri sarsıcı nitelikte olup Cumhurbaşkanı olan davacının sosyal değerini ihlal ettiği, şahsi olarak da kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunduğu sonucuna varıldığı belirtirek, şöyle denildi:

\"Şu durumda, dava konusu 27.02.2016 tarihli konuşmanın ulusal, yazılı ve görsel medya organlarında yayınlanmış olması nedeniyle ulaştığı kitlenin genişliği, davacının Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil etmesi, davalının isnatlarının gerçek ve güncel olmaması, davacının inancına yönelik ifadelerinin toplumun ortak değerine aykırılığı nedeniyle yaratacağı sarsıcı etkisinden dolayı kişisel değer yargısı olarak nitelendirilemeyecek oluşu, bunun yanında davalının da siyasi bir kişi olması, ekonomik ve sosyal durumu, paranın satın alma gücü, manevi tazminatın bir ceza olmadığı gibi mal varlığına ilişkin bir zararı karşılama amacı bulunmaması ile bireyin şöhret ve itibarına üstünlük tanırken ileride ifade özgürlüğü hakkının kullanılmasından caydırıcı etki doğurmaması kriterleri esas alınarak demokratik bir toplumda sosyal bir ihtiyacı karşılayacak ve orantılı olacak tutar olarak kabul edilen 15.000TL manevi tazminatın ödetilmesinin davacıda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştireceği ve manevi tazminatın amacına uygun olacağı kanaatine varıldığından davacının istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının HMK 353/1-b-3 maddesi uyarınca kaldırılmasına ve davanın kısmen kabulü ile 15.000TL manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödetilmesine hüküm kurulmuştur.\"

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA

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3)DEDAŞ: CİZRE\'DE TAHRİP EDİLEN ELEKTRİK PANOSU SAYISI 46\'YA YÜKSELDİ



DİCLE Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), Şırnak\'ın Cizre ilçesinde kurduğu alçak gerilim sayaç panolarına yönelik kimliği belirsiz kişilerce yapılan saldırıların sürdüğünü ve tahrip edilen pano sayısının 46\'ya çıktığını açıkladı.

DEDAŞ\'tan yapılan yazılı açıklamada; kaçak elektrik kullanımını önlerken, enerji kalitesini artırmak ve vatandaşa kesintisiz enerji sunmak için kurulan alçak gerilim sayaç otomasyon panolarının kaçak elektrik kullanmakta ısrarcı olanların hedefi haline geldiği belirtildi. Açıklamada; Şırnak\'ın Cizre ilçesinde 21 Aralık\'ta 26 panonun kırıldığı toplu saldırıdan bu yana hasar gören pano sayısının 46\'ya ulaştığı kaydedilerek, şöyle denildi: \"Proje gereğince sık sık arızalara ve dış müdahalelere açık olan, kesintilere sebebiyet verebilen havai hatları yer altına alıyoruz. Bu sayede hem arıza kaynaklı kesintiler azalıyor hem de enerji kalitesi artıyor. Yine dış müdahaleleri önlemek için yapı içlerindeki ölçüm cihazlarını yer altına alma çalışmasının bir parçası olarak kurulan alçak gerilim sayaç otomasyon panoların içerisine alıyoruz. Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği\'nin 17\'nci maddesine dayanarak gerçekleştirdiğimiz bu uygulama sayesinde kaçak elektrik önlenerek iletim hatları muhafaza altına alındığından kesintiler neredeyse sona ermiş oluyor. Enerjisini kayıt altında kullanarak faturasını düzenli ödeyenler bu uygulamadan son derece memnun oldukları halde, kaçak elektrik kullananlar panolarımıza saldırarak tahrip etmekte, böylece diğer vatandaşlara da ciddi biçimde zarar vererek, onları mağdur etmektedir. Sadece Şırnak\'ın Cizre ilçesinde 21 Aralık\'ta 26 panomuzun kırıldığı toplu saldırıdan bu yana neredeyse her gece benzer saldırılar yapılıyor. Son günlerde kullanılamaz hale getirilen pano sayısı 46\'yı buldu. Saldırı yaşanan mahallelerdeki vatandaşlar hem mağdur hem tedirgin. Alınan tedbirlere rağmen saldırılar devam ediyor. Bu saldırıların devam etmesi halinde ilçe geneline sağlıklı ve kesintisiz enerji verme olanağı kalmayabilir. Bu sebeple Cizreli vatandaşlarımızı, bu konuya karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz.\"

DİYARBAKIR, (DHA)-

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4)YASİN BÖRÜ CİNAYETİNİN FİRARİ SANIĞI YAKALANDI

DİYARBAKIR\'da, 6-8 Ekim 2014 tarihlerindeki Kobani olayları sırasında Yasi Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesiyle ilgili aranan firari sanık E.F. (24), Diyarbakır Emniyeti Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzerine Yenişehir ilçesindeki bir kiralık eve sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Polisler kapıyı açan olmayınca evin sahibini çağırarak, çilingire kapıyı açtırıp içeri girdi. Polisler evde yaptıkları aramada, Kobani olayları sırasında Yasin Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesiyle ilgili Ankara 2\'nci Ağır Ceza Mahkamesi\'nce firari sanık olarak aranan E.F.\'yi yakaladı. Gözaltına alınan E.F.\'nin, geçen nisan ayında karar verilen Yasin Börü cinayeti davasında, \'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme\' ve \'Silahlı terör örgütün üye olma\' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı, ancak bugüne kadar yakalanmadığı için dosyasının ayrıldığı öğrenildi.

DOSYALARI AYRILMIŞTI

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara\'ya nakledilmişti. Ankara 2\'nci Ağır Ceza Mahmekesi\'nde yapılan yargılama sonucunda, bazı sanıklara ceza verilirken, E.F.\'nin de aralarında bulunduğu 3 firari sanık henüz yakalanamadığı için, dosyalarının ayrılmasına karar verilmişti.

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)-

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5)KAHRAMANMARAŞ\'TA 6 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 6 kişi polis tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştiren ve kimlikleri belirlenen şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışma ile Toygun B., Emre B., Sedat Y. ve Mustafa Ö. ile yaşları 18\'den küçük 2 kişi yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerden birinin adresinde yapılan aramada çalıntı tablet ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden Mustafa Ö.\'nün 9 yıl 8 ay, Sedat Y.\'nin ise 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları olduğu otaya çıktı. Sorgulamalarının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin araçtan indirilişi

- Hastaneye alınmaları

- Hastanede bekleyen polisler

- Acil servis önü

- Şüphelilerin hastaneden çıkarılışı

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 86 MB