DHA YURT BÜLTENİ-10

Erdoğan için \'Şırnak il kalsın\' pankartı astılar

AK Parti\'nin Şırnak İl Kongresi\'ne katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kentte hazırlıklar tamamlanırken, açılan \'Hz Nuh\'un emanetine dokunma Şırnak il kalsın\' pankartı dikkat çekti.

AK Parti Şırnak İl Başkanlığı 6\'ncı olağan kongresine katılmak üzere bugün Şırnak\'a gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kentteki hazırlıklar tamamlandı. Kongrenin yapılacağı Şırnak Kapalı Spor Salonu\'na gelmek isteyenler, kurulan arama noktalarında üstleri aranarak geçti. Bir süre önce Şırnak ve Hakkari\'nin yerine Cizre ile Yüksekova\'nın il olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan için, \'Hz Nuh\'un emanetine dokunma Şırnak il kalsın\' pankartı asıldığı görüldü.



Görüntü Dökümü:

-Arama noktaları

-Güvenlik önlemleri

-Vatandaştan alınan çakmak ve diğer malzemeler

-Kongrenin yapılacağı salonundan görüntü

-Kongreye katılanlar

-Salonda açılan pankartlar

-Yöresel kıyafetli kadınlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK-Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

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Eski eşi tarafından öldürülen kadının tabutunu kadınlar taşıdı

HATAY\'da iki yıl önce boşandığı eşi 39 yaşındaki Hakan Kavukoğlu\'nun bıçaklayarak öldürdüğü 38 yaşındaki Nurcan Yolcu\'nun tabutunu kadınlar taşıdı.

Hatay\'ın Defne İlçesi\'nde 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Nurcan Yolcu, iki yıl önce ayrıldığı eşi Hakan Kavukoğlu tarafından dün bindiği minibüste bıçaklandı. Eski eşinin tekrar evlenmek istediği ancak bunu kabul etmediği belirtilen genç kadın, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yolcu\'nun cenazesi bugün Armutlu Mahalle Mezarlığı\'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Yolcu\'nun cenaze namazının kılınmasının ardından tabutunu musalla taşından kadınlar alıp mezara kadar taşıdı. Ellerinde Nurcan Yolcu\'nun fotoğrafını taşıyan kadınlar, Yolcu\'yu öldüren eski kocası Hakan Kavukoğlu\'na tepki gösterdi.

Yolcu\'nun cenazesine Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, CHP Antakya İlçe Başkanı Hasan Ramiz Parlar, Yolcu ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze aracının mezarlığa gelişi

-Tabutun musalla taşına konulması

-BNamazın kılınması

-Kadınların tabutu omuzlarına alması

-Cenazenin mezara getirilmesi

-Katılan kadınlardan detaylar

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Zonguldak\'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

ZONGULDAK\'ta, yüksek kesimler kar yağışı ile beyaza büründü. Ormanlar ve yaylalar beyaz örtü ile kaplandı.

Zonguldak kent merkezinde aralıklarla yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar düştü. Kentin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanların beyaz örtü ile kaplanması ile güzel görüntüler oluştu. Zonguldak Elvanpazarcık Beldesi ve Ereğli ilçesinde bulunan Gümeli Yaylası\'nda yoğun kar yağışı etkili olurken, beyaz örtü ile kaplanan yayla başka bir güzelliğe büründü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Beldelerde kar yağışı

Yollardan detaylar

Dağ ve evlerden detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) -

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Çavuşoğlu\'ndan ABD\'ye: Dünyanın onuru ve oyu o kadar satılık değil

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD\'yi Filistin konusundaki tavrı nedeniyle eleştirerek, \"Baskı ile herkesi korkutamazsın, yıldıramazsın, işte tokadı yedin. Neymiş efendim; para vermeyecekmiş, parasını kesecekmiş. Ne dedi dünya; al paranı yüzüne çal. Demek ki sadece bizim değil dünyanın onuru ve oyu o kadar satılık değil\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin için toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sonrası geldiği Antalya\'da, mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla karşılandı. Antalya Havalimanı\'nda kendisini karşılayan kalabalığa seslenen Çavuşoğlu, dünyadaki Müslümanlarının tek umudunun Türkiye olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed\'i de Fahrettin Paşa\'ya yönelik yaptığı açıklama nedeniyle eleştirdi.

BAE BAKANI\'NA: HADDİNİ BİL

İsim vermeden Bakan Abdullah bin Zayed\'i haddini bilmemekle nitelendiren Çavuşoğlu, \"Ecdadımıza dil uzatıyor. Fahrettin Paşa ve arkadaşları Medine\'yi savunurken sen neredeydin? Sen geçmişini de bilmiyorsun, senin öyle asil bir baban vardı ki Türkiye\'nin kıymetini biliyordu, sen kime hizmet ediyorsun? Haddini bilmez, sen Türk milletine dil uzatmadan önce abdest alıp namaz kılman lazım. Siz ancak sözde Müslümanlara sahip çıkarsınız. Ama zor geldiği zaman efendilerinizden korkup ses çıkaramıyorsunuz\" dedi.

\"AL PARANI YÜZÜNE ÇAL\"

100 yıl öncede mazlumların Türkiye\'den umut beklediğini, ancak Türkiye\'nin o dönem güçsüz olduğunu kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, şimdi güçlendiklerini, artık 100 yıllık borcu ödediklerini anlattı. Kudüs\'teki olaylara sadece Türkiye\'nin müdahale ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, ABD\'nin Kudüs konusundaki tavrını eleştirdi. ABD\'nin tek başına bir karar alarak Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

\"Sen büyük olabilirsin, senden de büyük Allah var. Dünya 5\'ten de, 1\'den de büyüktür. Üstelik zulmederek büyük olamazsın. Baskı ile herkesi korkutamazsın, yıldıramazsın, işte tokadı yedin. Neymiş efendim; para vermeyecekmiş, parasını kesecekmiş. Ne dedi dünya; al paranı yüzüne çal. ABD\'nin yardım ettiği ilk 10 ülke arasında sadece İsrail oy verdi. Demek ki sadece bizim değil dünyanın onuru ve oyu o kadar satılık değil. Hristiyan dünyasına da, hatta hatta Siyonizme karşı olup da bu ABD\'nin kararına isyan eden tüm Musevileri de teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir ders verildi. Türkiye buna öncülük yaptı.\"

\"ABD VE İSRAİL TEHDİT ETTİ\"

Bağımsız Filistin devletini dünyaya tanıtmak için durmadan çalışacaklarını kaydeden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, bundan sonra hedefin bu olduğunu, kimsenin Türkiye\'yi geri çeviremeyeceğini söyledi. Bu işin peşini bırakmayacaklarına vurgu yapan Çavuşoğlu, Filistin için toplanan BM Genel Kurul öncesi tüm ülkelerde büyük bir korku olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Tüm ülkeler, ABD ve İsrail tarafından tek tek aranıp tehdit edilmiş. Bazı ülkeler o gece baskı altında olduklarını ama direndiklerini söyledi. O ülkelerin bazıları ertesi gün oylarını baskıya dayanamadıklarını belirterek \'evet\'ten çekimsere çevirdiklerini söyledi. Biz oraya varınca sadece Müslüman ülkelere değil diğer üye ülkelere de öyle bir cesaret geldi. Biz çıkıp \'Sizden korkmuyoruz. Buradaki ülkelerin onuru ve oyu satılık değil\' dedik. Dik duruşu tüm dünyaya gösterdik. Herkesin hissiyatını kürsüden dile getirdik. Bizim sorumluluğumuz sadece ümmet ile sorumlu değil. Dünya insanlığına hizmet etmek konusunda sorumluluklarımız var.\"

\"TÜRKİYE\'Yİ SİLAH ALIMINA İZİN VERMEMEKLE TEHDİT ETTİLER\"

Türkiye\'nin silah alımına izin vermemekle tehdit edildiğini kaydeden Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Türkiye çaresiz değildir. Kendisi de üretir, istediği ülkeden de alır. Alırken de kimseye hesap vermek zorunda değildir, geçti o günler. Hedefimiz artık Filistin devletinin tanınmasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan kıvılcımı çaktı. Biz bu davaya inandık ve bu davayı hiçbir şekilde yere düşürmeyeceğiz. Bizimle beraber yürüyün, dua edin Cumhurbaşkanımıza. Filistin\'de kınalı kuzular yalnız bırakılır mı? O yüzden daha güçlü olmamız ve çalışmamız gerekiyor. Türkiye\'yi hedeflerine ulaştıracağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Çavuşoğlu\"nun vipten çıkışı

- Bakan Çavuşoğlu\'nun vatandaşları selamlaması

- Bakan Çavuşoğlu\'nun konuşması

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

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Bakan Elvan: Ekonomik büyümede dünya lideri koltuğuna oturduk

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye\'nin 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1\'lik bir ekonomi büyüme oranı ile küresel ölçekte dünya lideri koltuğuna oturduğunu söyledi.

Bakan Elvan, Mersin\'in Mezitli ilçesinde AK Parti Mezitli İlçe Başkanlığı\'nın 4\'ncü olağan kongresine katıldı. \'Mersin\'in gururu Lütfi Elvan\' sloganı ile salona geçen Elvan, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve saldırıların olduğunu belirten Elvan, \"Türkiye olarak güçlü olmak, beraber olmak zorundayız. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları ve saldırıları görüyoruz. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Türkiye\'nin tam bağımsız ve güçlü olması için, dünyada söz sahibi olması için çalışacağız. Acaba bize neden saldırıyorlar? Çünkü Türkiye mazlumların, darda kalmışların, mağdurların umudu olmuştur. Haksızlığa, zulme karşı her zaman ilk ses veren Türkiye olmuştur\" dedi.

BM Genel Kurulu\'nda Kudüs konusunda alınan karar için BM\'yi tebrik eden Elvan, \"ABD hukuksuz bir şekilde BM\'nin kararlarını hiçe sayarak, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak kabul etti. İlk tepki Recep Tayyip Erdoğan\'dan geldi. Cumhurbaşkanımız bu kararın kabul edilemeyeceğini ilan etti. Dik bir duruş sergileyerek konuyu BM\'ye taşıdı. Genel Kurul\'da tarihi bir karar çıktı.128 ülke tüm tehditlere rağmen dimdik ayakta durdu, güçlünün değil haklının yanında yer aldı. Tüm ülkeleri tebrik etmek istiyorum. \'Dünya 5\'ten büyüktür\' sözünün bir kez daha ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmış oldu. Filistin hiçbir zaman yalnız değildir. Türkiye var oldukça Filistin de var olacaktır\" diye konuştu.

Türkiye\'nin ekonomi büyümede dünya lideri koltuğuna oturduğuna dikkat çeken Elvan, şunları söyledi: \"Ekonomimiz bütün olumsuz beklentileri altüst ederek, uluslararası kuruluşları şaşırtarak başarılı bir yılı geride bıraktı. 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1\'lik bir büyüme oranı olarak bir rekora imza attık. Küresel ölçekte ekonomik büyümede dünya lideri koltuğuna oturduk. 9 aylık büyüme oranımız yüzde 7,4. İnşallah 2017 yılının tamamı için yüzde 7\'nin üzerinde bir büyüme performansı göstereceğiz. Kim ne derse desin Türkiye ekonomide başarılı hikayeler yazmaya devam edecektir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Partililer Bakan Lütfi Elvan\'ını karşılaması

- Kadınlar sıkma böreği yaparken

- Bakan Elvan, köylü kadınların yaptığı sıkmayı yerken

- Bakan Elvan, köylü kadınlarla konuşurken

- Bakan Elvan, salona girerken

- Salondan genel görüntü

- Bakan Elvan salonda vatandaşları selamlarken

- Bakan Evlan\'ın konuşması

Haber: Gülhan DEMİRCİ -Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

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Bakan Özlü: Türkiye\'nin dünyada bilinen otomobil markası olacak (2)

TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Teknopark açılışına katıldı. Bakan Özlü, Türkiye\'nin büyümeye devam ettiğini ifade ederek, \"Bütün konuşmalar ve bütün söylentilere rağmen Türkiye büyüyor. Türkiye birinci çeyrekte büyüdü, ikinci çeyrekte büyüdü. Üçüncü çeyrekte ise dünya çapında, dünya ölçeğinde bir büyüme rekoru kırdı. Toplamını aldığımızda ortalama Türkiye\'nin büyümesi 7.3\'tür. Peki sanayi büyümesi ne kadar? Sanayimiz üçüncü çeyrekte yüzde 15.8 büyüdü. Ortalama yüzde 11.1 Türkiye\'nin genel büyümesi, imalat sanayimizin büyümesi yüzde 15.8\'tir. Bunun da ortalamasını aldığımızda imalat sanayimizde toplam 3 çeyrekteki büyümemiz toplam yüzde 9,4\'tür. Türkiye büyüyor, Türkiye büyümeye devam edecek\" dedi.

Bakan Özlü, bilim, sanayi ve teknoloji konusunda yeni politikalar üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, \"Bizim bilim, sanayi ve teknoloji politikalarında konusunda yeni bir yaklaşımımız var. Bilim ve teknoloji politikaları ile sanayi politikalarının eş zamanlı belirlenmesini istiyoruz. Bu konuda ısrarcıyız. Bunu neden böyle istiyoruz? Çünkü bilimden, teknolojiye, teknolojiden sanayiye bir bağ kurmak istiyoruz. Bilimin çıktısı, teknolojiye girdi, teknolojinin çıktısının, sanayiye girdi olmasını istiyoruz. Topluma ekonomik ve sosyal fayda sağlamayan bilim bizden uzak olsun. Bizimle alakası yok. Topluma ekonomik ve sosyal fayda sağlamak esastır. Dolayısı ile biz bilimden, teknolojiye, teknolojiden sanayiye bir bağ kurmak istiyoruz. Bazı akademik yaklaşımlar var. Bunları tasvip etmiyoruz. Ben bilimin faydası olup, olmadığına bakmam. Benim için bilmek önemlidir diyen görüştüğüm akademisyenler var. Yaptığımız çalışmaların, yaptığımız işlerin önce neye faydası var diye soracağız. Topluma bir faydası yoksa, insanlığa bir katkı sunmuyorsa, medeniyetin oluşumuna girdi sağlamıyorsa o bilimin, o bilginin, o teknolojinin bizimle alakası yok. Dolayısı ile biz bu bağı çok önemsiyoruz\" diye konuştu.

Türkiye\'nin endüstriyel konuda ileri gitmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Özlü, \"Türkiye\'nin özellikle endüstriyel aramaya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Akademik araştırmalar amenna elbette olacak. Ama Türkiye\'nin esas odaklanması gereken nokta endüstriyel aramadır. O yüzden biz kendi teknolojisini üreten bir sanayi dönüşümünü hedefliyoruz. Bütün dünya endüstri 4.0 diyor. Fakat Türkiye\'de bazı çevrelerin endüstri 4.0\'ı iyi anlamadıklarını görüyorum. Her şeye 4.0 diyorlar. Geçen bir iş adamı proje getirdi. Diyarbakır 4.0 diyor. Birisi eğitim 4.0 diyor. Bu 4.0 sanayi devrimidir. Buna bazı ülkeler toplum 5.0 diyor. Teknolojide ki dönüşümün toplumsal dönüşümü tetiklemesi nedeniyle toplum 5.0 diyorlar. Biz sanayi 4.0 ile ilgili çalışmalarımızı gelecek yılın ilk yarısında paylaşacağız ve açıklayacağız\" dedi.

TEKNOLOJİ ÜRETEN BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

Özlü, üniversitelerin bilimsel kapasitelerinin arttırılması gerektiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

\"Bizim üniversitelerimizde bilimsel kapasiteleri arttırmamız lazım. Üniversitelerimizin bilgi üretmesi lazım. Ya bilgi üretip bunu teknolojiye dönüştürürsünüz, yada teknoloji üretirsiniz transfer edersiniz. Teknoloji transferi çok güzel bir durum gibi görünüyor ama aslında biz teknoloji satın alıyoruz. Parasını veriyoruz ve satın alıyoruz. İmalat bilgi paketi, üretim bilgi paketlerini parasını verip satın alıyoruz. Teknoloji denilen şey aynen bir sermaye gibidir, kapitaldir. Biz teknoloji transfer eden değil, teknoloji üreten bir Türkiye oluşturmak istiyoruz. Sanayimizin teknoloji üretmesini istiyoruz. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu alanda teknolojisini kendisinin üretmesini istiyoruz. Bunu üreteceği yerde teknoparklardır\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Teknopark açılış görüntüsü

Bakan Özlü\'nün konuşması ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE (DHA)

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Gönüllerince eğlendiler

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde 1996 yılında kurulan Bodrum Sağlık Vakfı bünyesinde eğitim gören fiziksel ve zihinsel engelli 100 öğrenci, vakfın 21\'inci kuruluş yılını ve yeni yılın gelişini kutladı.

Bodrum Sağlık Vakfı bünyesinde eğitim gören 100 çocuk, bugün Vakıf Başkanı İbrahim Başkaya, yardımcısı Ülker Cengiz İnan, Turgutreis Lions Kulübü üyeleri, veliler ve Turgutreis Mahallesi\'nde yaşayan yaklaşık 30 yabancı ile birlikte yeni yılın gelişini kutladı. Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişim Bölümü öğrencileri Noel anne, Noel baba ve palyaço kılığına girerek çocuklarla eğlenip dans etti. Yöresel türküler söyleyen Vakıf Başkanı İbrahim Başkaya, engelli çocuklara hediyeler dağıttı. Engelli çocuklar ve gençler yüzlerini boyadı, çocuklara pamuk şeker ve tatlı dağıtıldı.

Engelli çocuklarla birlikte yeni yıl pastasını kesen Başkaya, 21 yıl önce kurulan Vakıfta öğrenci sayısının 150 olduğunu belirterek, \"Amacımız sadece eğitim verilen merkezde değil yaşamın tüm kesiminde engelliler için asıl engellilerin kaldırılması, kimin zengin veya fakir olduğu önemli değil önemli olan hepimizin bugün birarada bir amaç içinde birlikte olması. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak için elimizden ne geliyorsa yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü gelinen süreçte engelli gençlerimiz açtığımız atölyelerde kendi ürettikleri sanat eserlerini, seramikleri satışa sunarak vakfa önemli bir gelir temin etmeye başladı. Onlara gerekli olanakları verdiğimizde neler yapabileceklerini gördük\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Engelli çocuklar eğlenirken, pasta keserken görüntü,

-Noel anne babalarla şarkı söyleyen eğlenen engelli çocuklardan görüntü,

-İbrahim Başkaya\'nın konuşmasından görüntü.

Haber - Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Şanlıurfa’da 2 yankesici tutuklandı

ŞANLIURFA’da, yankesicilik yaptıkları iddiasıyla polis tarafından yakalanan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutulandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüs durağında bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yaparak çalan, İ.H.G.\'yi suçüstü yakalandı. Devteşti Mahallesi\'nde ise lokantada yemek yiyen bir kişinin cep telefonunu çalan M.Ç. polisin çalışması sonucu yakalandı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen İ.H.G. ve M.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şubeden çıkartılan şüpheliler

- Polis aracına bindirilen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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Siirt\'te 8 rütbeli asker FETÖ\'den tutuklandı



SİİRT Emniyet Müdürlüğünün FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanması operasyonunda gözaltına alınan 8 rütbeli asker, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının tamamlanmasın ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Siirt E Tipi Cezaevi\'ne konuldu.

Siirt Emniyet Müdürlüğü\'nden 8 rütbeli askerin tutuklanmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Siirt Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirterek şöyle denildi: \"8 Aralık tarihinde Siirt merkezli 23 farklı ilde ve ilimizde görev yapan/yapmış 30 şahsa yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 22 Aralık tarihi itibariyle bu operasyonda yakalanan 28 şahsın işlemleri tamamlanmış olup, sevk edildikleri adli makamlarca; Görevde olan; 3 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 astsubay, 1 uzman jandarma olmak üzere toplam 8 şahıs tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş. Yine görevde olan; 1 binbaşı, 14 astsubay, 5 uzman jandarma olmak üzere toplam 20 şahıs etkin pişmanlık yasasından (Türk Ceza Kanunu 221. Madde) yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Firari konumunda olan 2 rütbeli askerin yakalama çalışmaları devam etmektedir.\"

Haber: SİİRT, (DHA)-

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Havacı komutanların tutukluluk halinin devamına karar verildi



DİYARBAKIR\'da 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan 2\'nci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi eski Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8\'inci Ana Jet Üs eski Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ve 2\'nci Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan\'ın 3\'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına Diyarbakır 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Eski Albay Bülent Gürdoğan\'ın savunma yaptığı duruşmada, mahkeme her 3 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Diyarbakır\'da başlayan, mahkemenin yetkisizlik kararı ile Ankara\'ya gönderilen, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi\'nin karşı yetkisizlik kararı üzerine yetki uyuşmazlığının çözümü için Yargtay\'a gönderilen, son olarak Yargıtay tarafından yargılamanın Diyarbakır\'da yapılmasına karar verilen davanın ilk duruşmasının 2\'nci bölümüne, bugün 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Davanın bugün görülen oturumuna tutuklu sanıklar Atilla Darendeli, Deniz Kartepe ve Bülent Gürdoğan ile avukatları katıldı.

\'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\', \'TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' ve \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlarından sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmada savunmaı yapan 2\'nci Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri eski Kurmay Albay Bülent Gürdoğan, suçlamaları reddetti. 15 Temmuz gecesi, 8\'inci Ana Jet Üssü Komutan Vekili Albay Edip Akgülay\'ın yanına gittiğini belirten Gürdoğan, şöyle dedi: \"Edip Akgülen\'in yanına gittiğimde telaşlı olduğunu gördüm. 6 tane uçak kalkmıştı, ne yaptığını bilemiyor, telaşlı bir hali vardı. Televizyonda darbeye teşebbüs konusunda haberleri görünce konuşmak için Atilla Darendeli\'yi aradım. Akgülay\'a fikir vermesini istedim. Benim sicil amirim Tümgeneral Darendeli olduğu için kendisini aradım. Sadece Akgülay\'a fikir vermesi için değil, kendisi araç kullandığından olaylar hakkında bilgi vermek için aradım. Harekat Merkezi\'ne gittiğimde arkadaşların televizyonda haberleri izlediğini gördüm. Daha sonra Yurtta Sulh Konseyi emrinin geldiğini söylediler. Bu emri aldığımda arkadaşlara \'Bu emri dağıtmayın\' şeklinde emir verdim. Bu emrin uygulanmaması ve kimseye dağıtılmaması talimatını verdim. Ben sıkıntılı durum olduğu için Edip Akgülay ne yapıyor, sıkıntılı bir durum olduğu için ona destek olmak için oraya gittim.\"

\"FETÖ BU OLAYDAN SONRA ÜSTÜMÜZE GELDİ\"

Duruşmada daha sonra söz alan eski Tuğgeneral Deniz Kartepe, 2010 yılındaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu ile ilgili konuşarak, \"Resepsiyonda 6\'ncı Kolordu Komutanı Mehmet Eröz bize \'Tesettürlü birisi içeri girdiğinde terk ediyoruz\' dedi. Biz de salonu terk ettik. O tarihten sonra bizim ahlaksızlığımız yaftası oldu. Eşim ve kzım hakkında iftiralar oldu. FETÖ bu olaydan sonra üzerimize geldi. Mehmet Eröz Balyoz ve Ergenekon davalarında hüküm yedi\" ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz hakkı verilen Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Avukat savunmalarının ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tahliye istemlerini redederek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Sanıkların operasyonel hat kullanıp kullanmadıkları ve bunlarla örgüt tepe yönetimi ile görüşme yapıp yapmadıkları konusunun araştırılmasına karar veren mahkeme heyeti, 15 Temmuz günü Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar\'ı, Fethullah Gülen ile görüştürmek istediği iddia edilen Tuğgeneral Hakan Evrim\'in, 14 Temmuz günü Diyarbakır\'a gelerek uçağa taktırdığı lazer pod cihazının teslimini yapan subayın kimliğinin de tespit edilmesini istedi. Mahkeme heyeti, Adana Cezaevi\'ne müzekkere yazılarak, sanıkların avukatları ile yaptıkları görüşmelerdeki kısıtlamaların devamına dair karar verilmediğinden, bu uygulamanın yapılmamasının istenmesine de karar verdi. Duruşma ertelendi.

Haber: Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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