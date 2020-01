DHA YURT BÜLTENİ-10 

Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA\'nın Gölbaşı ilçesinde, yol kontrolü sırasında meslektaşının kaza kurşunu ile şehit olan polis memuru, 28 yaşındaki Hakan Can, memleketi Erzincan’da toprağa verildi.

Olay, Gölbaşı ilçesinde önceki akşam saatlerinde polisin yaptığı yol denetimi sırasında meydana geldi. Durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan arama sırasında kaçan kişiyi kovalama esnasında polis memuru Hakan Can, meslektaşının silahından çıkan kaza kurşunu ile şehit oldu. Cenazesi dün memleketi Erzincan\'a getirilen Hakan Can için bugün tören düzenlendi. Terzibaba Camii’nde öğleleyin kılınan cenaze namazına, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Vali Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Serkan Bayram, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, askeri ve sivil erkanın yanı sıra şehit yakınları ile yüzlerce vatandaş katıldı. İl Müftüsü Yavuz Karabayır\'ın kıldırdığı cenaze namazı ardından şehit polisin cenazesi meslektaşları tarafından omuzlarda taşındı.

Bakan Yılmaz ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, şehidin babası Halil Can ve kardeşi Ercan Can ile bir süre cenazenin ardından yürüdü. Şehidin annesi Safiye ve eşi Sevgi Can güçlükle ayakta durabildi. Cenaze tekbirler eşliğinde defnedilmek üzere Terzibaba Mezarlığı’nda bulunan şehitliğe götürüldü. Evli bir kız çocuk babası Hakan Can, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Siirt\'in iki mahallesinde PKK\'lıların kazdığı tüneller bulundu



SİİRT\'te güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmalar sırasında, merkez Conkbayır ve Dumlupınar mahallelerinde, PKK\'lı teröristlerin kazdığı tüneller bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada; İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan başarılı çalışmalar sonucu faaliyetleri durma noktasına gelen örgütün, yeni atılımlar yaparak dağılan tabanına moral vermek adına eylem planladığı bilgisine ulaşıldığı kaydedildi. Valilik açıklamasında; terör örgütüne yönelik çalışmalar sırasında iki mahallede tüneller bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi: \"19.12.2017 günü yapılan çalışmalarda; PKK/KCK Terör Örgütü\'nün faaliyetleri kapsamında alınan ifadelerde, örgütün tünel kazmak suretiyle yeni eylemler hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Siirt/Merkez Conkbayır Mahallesi ve Dumlupınar Mahallesi\'nde yapılan aramalarda, tüneller bulunmuştur. Halkımızın güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.\"

4 asırlık camideki saate benzeyen figürün sırrı çözülemiyor

SAMSUN\'un Kavak ilçesinde, 4 asırdır ayakta duran ve yapımında çivi kullanılmayan Bekdemir Camisi\'nin içerisinde bulunan kök boyadan yapılmış saat şeklindeki figürün sırrı çözülemiyor. Cami imamı Kemal Taşkın, \"Camide çeşitli figürler, yazılar ve resmidilmiş bir çoğunun anlamını biliyoruz. Ancak mihrabın solunda yer alan saat şeklindeki figürün neden resmedildiğini ve ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Birçok araştırmacı geldi ancak ne olduğunu anlayamadı\" dedi.

Samsun\'un Kavak ilçesinde, 1596 yılında Ladikli Hacı Abdurrahman tarafından yaptırıldığı belirtilen tarihi cami, yapımında çivi kullanılmaması ve içinin kök boyalarla özel motifler yapılarak, süslenmiş olmasıyla ön plana çıkıyor.

4 asırdır ayakta duran Bekdemir Camisi\'nin içerisinde bulunan kök boyadan yapılmış saat şeklindeki figürün ise sırrı çözülemiyor. Birçok araştırmacının geldiğini ancak figürün ne olduğunu anlayamadığını söyleyen cami imamı Kemal Taşkın, \"Camide çeşitli figürler, yazılar ve resmidilmiş bir çoğunun anlamını biliyoruz. Ancak mihrabın solunda yer alan saat şeklindeki figürün neden resmedildiğini ve ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Mihrabın sağında ve solunda 4 halifenin yazılı olduğu figürler var. Bu yazıtların yanında da saat şeklinde bir figür konulmuş. Ama bu saat neyi belirliyor neye göre bu rakamlar ve yazılar yazılmış bu halen çözemedik. Ben bununla ilgili bir fikir yürütemedim. Üzerinde Arapçaya benzeyen rakamlar var. Ama böyle rakamlar yok. Osmanlıca felan da değil. Çözülmesinide çok arzu ediyoruz. Birçok araştırmacı geldi ancak ne olduğunu anlayamadı\" dedi.

Şanlıurfa\'da kömür kuyruğu

ŞANLIURFA’da, Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla dar gelirli ailelere 750 kilo kömür dağıtımı devam ediyor. Kömür dağıtımından yararlanmak isteyen çoğu kadın, çocuklarıyla birlikte soğuk havada uzun kömür kuyruğunda bekliyor.

Şanlıurfa Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından daha önceden kurumda kaydı bulunan veya mahalle muhtarları tarafından tespit edilen ailelere ücretsiz kömür dağıtımı sürüyor. Kömür yardımından yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, ilk olarak Sırrın, Eyyübiye ve Süleymaniye mahallelerinde bulunan boş arazideki kömür dağıtım merkezinde kuyruğa girip işlemlerini yaptırıyor. Ardından görevliler tarafından fiş karşılığında 750 kilo kömür ücretsiz kamyonetlere yüklenerek sahiplerine teslim ediliyor. Soğuk havada çocuklarıyla kömür sırasında bekleyen kadınlar, Üzerinde, \'T.C. Başbakanlık, satılamaz\' ibaresi bulunan kömür torbalarının yüklendiği kamyonetlerin kasasına binerek evlerinin yolunu tutuyor.

Suriyeli işçi işe başladığı ilk gün inşaattan düşerek öldü

BURSA’da bir inşaatta dün iş bulup bugün çalışmaya başlayan Suriye uyruklu Ahmad Alhamd (27), işyerindeki ilk gününde, 8 katlı inşaatın 6\'ncı katında el arabasıyla malzeme taşırken düşerek hayatını kaybetti.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 7206. Sokak’ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Suriye’deki savaş nedeniyle 1 yıl önce ailesiyle birlikte Bursa’ya gelen Ahmad Alhamd dün inşaatta çalışmak için firma yetkilileriyle anlaştı. Bugün sabah saatlerinde 8 katlı inşaatta el arabasıyla malzeme taşımaya başlayan Ahmad Alhamd, saat 11.00 sıralarında 6\'ncı katta çalışırken dengesini kaybederek el arabasıyla birlikte yere düştü. Ahmad Alhamd olay yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra Ahmad Alhamd’ın cesedi otopsi yapılmak için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İş arkadaşları ise Ahmad Alhamd’ın cep telefonundan yakınlarına ulaşıp Arapça konuşarak “Kardeşiniz inşaattan düşerek öldü, başınız sağolsun. Polis ekipleri burada, kardeşinizin cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürülüyor. Siz de Yavuzselim Polis Merkezi’ne gelinö diyerek haber verdiler. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

4 metre yükseklikten düşen işçi, ağır yaralandı

KARAMAN\'da bir makina fabrikasında çalışan Erdal Aytaç (30), dengesini kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikten düşüp yaralandı. Ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alının Aytaç\'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruğu belirtildi.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan bir makine fabrikasında meydana geldi. Erdal Aytaç, fabrikanın garaj kısmında çalıştığı sırada dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü. Aytaç\'ın düştüğünü gören arkadaşları, ambulans çağırdı. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan Aytaç\'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Minibüsün çarptığı Karayolları şoförü hayatını kaybetti

ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesinde, Karayolları 1\'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı Gelibolu 13\'ncü Şube Şefliğinde şoför olarak çalışan 45 yaşındaki Nihat Süngü, minibüsün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza bugün saat 12.00 sıralarında Gelibolu İlçesi Sürekovası Mevkiinde meydana geldi. Karayolları 1\'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı Gelibolu 13\'ncü Şube Şefliğinde şoför olarak çalışan Nihat Süngü, karayolu kenarında temizlik çalışması için personeli Sürekovası mevkiine getirdi. Arabadan indiği anda Nihat Süngü\'ye İstanbul istikametinden Çanakkale\'ye seyir halinde olan Romanya uyruklu Dimetrescu Claudlu Gabrel\'in kullandığı AG 10 VFW plakalı minibüs çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Nihat Süngü\'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Yol bir süre trafiğe kapandı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Süngü\'nün cansız bedeni cenaze aracı ile Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan Romanya uyruklu minübüs sürücüsü Dimetrescu Claudlu Gabrel ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Lise öğrencisi ölü bulundu

ISPARTA\'da lise son sınıf öğrencisi Hasan Z.\'nin (17) cansız bedeni mesire alanında boynundan iple ağaca asılı halde bulundu.

Ayazmana Mahallesi\'ndeki mesirelikte bugün ağaç budama yapan belediye görevlileri, boynundan iple ağaca asılı vaziyette bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis cesedin lise öğrencisi Hasan Z.\'ye ait olduğunu tespit etti. Polisin intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu Hasan Z.\'nin cenazesi morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) -

Aydın-İzmir Otoyolu\'nda kış lastiği denetimi

AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın-İzmir Otoyolu\'nda sürücülere kış lastiği uygulaması yaptı. Araçların lastiklerini ve muayeneleri kontrol eden ekipler, uygulamaların süreceğini belirtti.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Ekipleri 1 Aralık\'ta başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı. Aydın-İzmir Otoyolu\'nda durdurulan araçların önce muayeneleri kontrol edildi, ardından lastiklerinin diş derinliği ölçüldü. 1 saat süren denetim boyunca; kontrol edilen araçların muayenelerinin tam, lastik diş derinliklerinin standartlara uygun olması memnuniyetle karşılandı.

Denetimle ilgili bilgi veren Trafikten Sorumlu Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Ümit Eyüpoğlu, \"Emniyet Müdürlüğü olarak trafik kontroleri çerçevesi içerisinde kırmızı ışık, hız, radar ve alkol gibi denetimleri zaten yıl boyunca çok sık yapıyoruz. Kış döneminin başladığı, yağışların başladığı ve soğukların arttığı, görüş mesafesinin düştüğü bu günlerde kış uygulamalarına ağırlık veriyoruz. Ağırlık verdiğimiz konularda şoförlerin dikkatli olmaları ve araçların donanımını nizami olarak yerine getirmelerini istiyoruz. Kış dönemlerinde kazaların azalmasına yönelik bir çalışma yapıyoruz. Kış dönemi olduğu için araçların lastiklerine bakıyoruz. Trafik kuralları gereğince şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan tüm araçların kış lastiği takmaları 1 Aralık ile 1 Nisan arası zorunludur. Aydın il sınırları içerisinde kış lastiği takma zorunluluğu yok ama şehirler arasında var. Araçların muayenesi ve lastiklerinin dişlerinin iyi olup olmadığını kontrol ediyoruz. Belediye, karayolları, AYDEM gibi kuruluşlara da bu konuda çözüm önerilerimizi iletiyoruz. Onlarla işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kazaların oluş şekillerine göre denetimlerimiz artmaktadır\" dedi.

ÇEDAŞ\'tan işbirliği yapan muhtarlara plaket

SİVAS, Tokat ve Yozgat\'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), merkez köy muhtarlarına sağladıkları işbirliği ve destekten dolayı plaket verdi. 150 muhtarın katıldığı törende konuşan ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, 2017 yılı yatırımları hakkında sunum yaptı.

Sivas, Tokat ve Yozgat\'ta elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, kentteki bir düğün salonunda merkez köy muhtarları ile yemekte bir araya geldi. Kuruma sağladıkları destekten dolayı 150 muhtara plaket veren Akboğa, kurumun yatırım ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. 2017 yılı çalışmaları anlatan ve 2018 yılında hizmete sunulacak olan yatırımlar hakkında bilgi veren Akboğa, şirket olarak muhtarları önemsediklerini belirterek, \"Muhtarlar için kurulan istek hatlarından yaşadığınız sorunları yetkililere bildirebileceksiniz. Daha önce merkezde oluşturduğumuz whatshapp ihbar hattını kırsalda da oluşturacağız. Amacımız kesintisiz kaliteli enerji hizmeti sunmaktır. Kurumumuzla sağladığınız işbirliği ve yardımlarınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.\" dedi.

\'1 YILDA 56 MİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK\'

ÇEDAŞ\'ın Sivas\'ta hizmet verdiği dönem içerisinde 2010 yılı yatırımı 17 milyon lira iken bunun 2017 yılında 56 milyon liraya kadar çıktığını da vurgulayan Akboğa, yeni yılda hedeflerinin 65 milyon lira olduğunu söyledi. Akboğa, daha önce göçmen kuşlar projesi kapsamında Antalya\'da ödüle layık görülen ÇEDAŞ\'ın kalite ve kesintisiz enerji hizmeti noktasında yeni yılda da hedefleri doğrultusunda önemli adımlar attıklarını kaydetti.

MUHTARLARDAN TASARRUF ÖNERİSİ

Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç ise, ÇEDAŞ\'ın sorunların giderilmesi için hassasiyet gösterdiğini söyledi. Bu tür toplantıların verimliliği konusundaki görüşlerini aktaran Koç şöyle konuştu:

\"Zaman zaman ÇEDAŞ ile bir araya gelerek mahallelerimizde yaşanan sorunları aktarıyoruz. El birliğiyle karanlık yerleri aydınlığa çeviriyoruz. Düşünün oturmuşuz Amerika-Türkiye karşılaşmasını izliyoruz. Tam Türkiye gol atacakken elektriğin kesildiğini düşünün, ya da Diriliş\'i seyrediyoruz. Ertuğrul kılıcını kaldırdı tam \'Tekfur\' deyip kılıcını vuracağı sırada elektriklerin kesildiğini düşünün. Tabi ki bu durumda çileden çıkar ÇEDAŞ\'a sitem ederiz. Onun için kesintilere önem verdiğimiz kadar lüzumsuz kullanmaya da dikkat edelim.\"

