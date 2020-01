DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ANNESİNE BAKABİLMEK İÇİN İŞ GÖRÜŞMESİNE GİDERKEN ÖLEN GENÇ KIZA ACI VEDA

SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde hasta annesine bakabilmek için iş görüşmesinden sonra eve giderken trafik polisi aracının çarpması sonucu ölen 21 yaşındaki Emine Saban gözyaşlarıyla toprağa verildi. Dün gece, Pamukova ilçesinde bir dinlenme tesisinde iş görüşmesi yaparak evine gitmek için D-650 Karayolu\'ndan karşıya geçerken trafik polisi aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren Emine Saban\'ın cenazesi bugün evine son kez getirildi. Hasta olan annesi Aynur Saban\'a bakabilmek için dinlenme tesisi sahipleriyle yaptığı görüşmeden dönerken kardeşi Raziye Saban\'ın gözleri önünde ölen genç kızın ailesi, helallik alınırken gözyaşı döktü. Cenaze daha sonra ilçedeki Hayrettin Camii\'ne getirildi. Genç kızın kardeşi Raziye Saban ve ailesi cenazede taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Sakarya İl Emniyet Müdür Yardımcıları Yüksel Usta, Eftal Sinan, Bölge Trafik Şube Müdürü Hakan İzmir, Pamukova İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Alpaydın, ilçede görevli trafik polisleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kazaya karışan polisin mesai arkadaşları olan çok sayıda polis aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Emine Saban cenaze namazı sonrasında Pamukova Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

APPLE\'IN AÇIĞINI BULAN YİĞİTCAN: DİKKATE ALINMAYINCA AÇIĞI VİDEO İLE GÖSTERDİM (EK)

2)SAFARİ\'NİN DE AÇIĞINI BULMUŞ

Dünya devi Apple\'ın akıllı kişisel yardımcı uygulaması Siri\'nin açığını bulan Yiğit Can Yılmaz, babası Fikret ile ağabeyi Asilhan Yılmaz ve Süha Erler Anadolu Lisesi\'nin müdürü Ömer Faruk Günay\'la birlikte Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt\'u ziyaret etti. Yılmaz, Siri dışında Apple\'ın Safari uygulamasının da açığını bulduğunu söyledi. Açığı bulduktan sonra Apple ile arasında geçen diyaloğu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

\"Apple\'ın ürün güvenliği üzerine araştırmalarımı gerçekleştiriyordum ve Safari üzerinde bu araştırmalarımı yürütüyordum; çünkü Safari, insanların günümüzde çok fazla kullandığı tarayıcılardan bir tanesi. Safari üzerine gerekli kodları Apple\'ın eklemiş olduğu güvenlikle ilgili birtakım politikaları inceledikten sonra şöyle bir şey fark etim. Örneğin; benim internet sitemi ziyaret ettiniz, ben bir internet sitesini klonladım, kendi internet iteme koydum, adres çubuğunu değiştirebiliyordum ve bu sayede kredi kartı dolandırıcılığı, sosyal mühendislik, sosyal hesapların çalınması gibi pek çok şeye neden olabiliyordum. Ardından zaten Apple\'ın yine aynı şekilde güvenlik ekibine iletim. Güvenlik ekibi, bu konuda bana birtakım sorunlar çıkardı. Bunun veri girişini yapabilirsem kabul edeceklerini söylediler. Yaklaşık 1 ay süre içinde bunu da başardım veri girişini girerek de bu açığı tetiklemeyi başardım.\"

\'APPLE\'IN \'ONUR LİSTESİ\'NE EKLENECEK 18 YAŞ ALTI İLK TÜRK OLACAĞIM\'

Yiğit Can Yılmaz, açığı Apple\'ın da kabul ettiğini belirterek, \"Güvenlik ekibi, bunu bir güvenlik sorunu olarak kabul etti ve bunun bir güvenlik politikası eksikliği olduğunu, beni \'onur listesi\'ne ekleyeceklerini söylediler ve Apple\'ın şu an o güncellemeyi çıkarmasını bekliyorum. Türkiye\'de 18 yaş altı ilk olarak Apple\'ın güvenlik listesine giren ilk kişi benim. \'Onur listesi\' de eğer Apple, güncellemeyi yayınlarsa \'onur listesi\'ne giren ilk Türk de ben olacağım\" dedi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÖDÜLLENDİRDİ

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ise Yiğit Can Yılmaz\'ı verdiği bir hediye ile ödüllendirdi. Yılmaz\'ın başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Akkurt, \"Dünya devi olarak bilinen ve öyle değerlendirilecek olan Apple\'ın kendi programının bir açığını bularak, onun açığının kapatılması hususunda kendi sitesinde iletişimiyle birlikte o kullanımın altyapısını geliştirme ve bu altyapının insan üzerindeki kullanım alanlarının daha sağlıklı bir şekilde geliştirilmesini sağlayan bu öğrencimizin ailesini, okul yöneticilerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum\" dedi.

- Mehmet Emin Akkurt\'un Yiğit Can Yılmaz\'ı tebrik etmesi

- Ziyaretten detaylar

- Akkurt\'un konuşması

- Akkurt\'un Yılmaz\'a hediye vermesi

- Yılmaz\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

3)ALEVLERİN ARASINDA KALAN 3 AYLIK AYŞEGÜL YARALANDI

MANİSA\'nın Demirci ilçesindeki taş evde, ilk belirlemelere göre, şömineden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan 3 aylık Ayşegül Barışık, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Demirci\'ye bağlı kırsal Küpeler Mahallesi\'ndeki Mürsel Barışık\'a ait, alt katı ahır olarak kullanılan taş evde yangın çıktı. Şömineden sıçrayan kıvılcımdan çıktığı sanılan yangın, kısa sürede etraftaki yanıcı maddeleri tutuşturdu. Evin tavanın plastik malzemeyle kaplı olması nedeniyle alevler, kısa sürede büyüdü. Alevlere ilk müdahaleyi köylüler, kovalarla getirdikleri su ile yaptı.

Bu sırada ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla alevlerin arasında kalan henüz 3 aylık Ayşegül Barışık, kurtarılarak, dışarı çıkarıldı. Vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Ayşegül bebek, ambulansla Demirci Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan bebek, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Alevler ise itfaiye ekipleri tarafından diğer odalara sıçramadan söndürüldü.

Yangının, Salihli ilçesine çalışmaya giden Mürsel Barışık\'ın eşinin sabah şömineyi yaktıktan sonra alt kattaki hayvanlarına bakmaya gittiği sırada çıktığı ileri sürüldü. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA) -

4)SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİĞİ İÇİN DARP EDİLDİ

MANİSA\'da belediyenin belirlediği alanda hayvanları besleyen yerel hayvan koruma görevlisi Cemile Öztürk (50), bir kişinin saldırısına uğrayıp, darp edildi. Gözünde morluk ve vücudunun birçok yerinde ezikler oluşan Öztürk, olayın ardından kaçan motosikletli Ü.K. hakkında polise şikayetçi oldu. Manisa Hayvanları Koruma Derneği ve Yunusemre Belediyesi\'nin gönüllü yerel hayvan koruma görevlisi Cemile Öztürk, geçen 16 Aralık\'ta saat 20.00 sıralarında hayvanları beslem için dışarı çıktı. Yunusemre Belediyesi tarafından belirlenen besleme noktasındaki kaplara sokak hayvanları için mama koyan Öztürk, motosikletle yanına gelen 34 yaşındaki Ü.K.\'nin saldırısına uğrayıp, darp edildi. Öztürk, yaşadıklarını söyledi anlattı: \"Köpekleri beslediğim sırada yanıma motosikletli biri yaklaştı. Köpeklerden 2\'si havlayarak, motosikletli kişiye doğru gitti. Bunun üzerine motosikletli, durup küfür etmeye başladı. Bu arada köpekler tekrar benim yanıma besleme alanına döndü. \'Küfür etmeyin. Motorunuzun plakasını alıp, sizden şikayetçi olacağım. Neden küfür ediyorsunuz? Hayvanlar size bir şey yapmadı\" dedim. Bunun üzerine, \'Sen beslediğin için bunlar burada. Sen olmasan bulunlarda olmaz\' diye karşılık verip, bana saldırdı. Elimden telefonumu alıp, yere fırlattı. Beni boğazımdan tutup, havaya kaldırdı. Başımı karşıdaki bir duvara vurdu. Gözüme yumruk atıp, saçımdan sürükledi. Çığlıklarımı duyan komşular yardımıma koştu. Komşuların geldiğini görünce saldırgan motosikletine binip kaçtı.\"

Daha sonra polis çağırdığını belirten Öztürk, \"Ardından hastaneye gidip, darp raporu aldım. Sonra da karakola geçip, saldırgandan şikayetçi oldum. Bunlar, hayvanın bir lokma yemeğinde gözü olan insanlar. Kendi korkularını hayvanların yaşam hakkından daha üstün gören insanlar. Bu kişilere \'Zavallılar\' diyorum. Hayvanları beslemeye devam edeceğim. Hayvanların bizlerden başka alternatifleri yok. Herhangi bir yerde besleme yapmıyorum. Hayvan koruma görevlisi olarak, Belediye\'nin kurmuş olduğu bir yerde besleme yapıyorum\" diye konuştu.

Öztürk, yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu da söyledi.

Polis, Öztürk\'ü darp ettiği ileri sürülen Ü.K.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

-Cemile Öztürk\'ün yaşadıklarını anlatması

-Cemile Öztürk\'ün gözündeki morluğu göstermesi

-Cemile Öztürk hayvanları beslerken görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)