DHA YURT BÜLTENİ-10

Şemdinli\'de binbaşı intihar ettİ /EK



ESKİŞEHİR\'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde, tabancasıyla kalbine ateş edip, yaşamına son veren 38 yaşındaki Piyade Binbaşı İsmail Can, memleketi Eskişehir\'de toprağa verilecek.

Şemdinli 34\'üncü Hudut Tugayı\'na bağlı merkezde konuşlu 3\'üncü Dağ Komando Tabur Komutanlığı\'nda görevli Piyade Binbaşı İsmail Can, iddiaya göre, saat 06.00 sıralarında kaldığı misafirhanede henüz bilinmeyen nedenle tabancasıyla kalbine ateş etti. Yaşamına son veren 8 yıllık evli ve 1 çocuk babası Binbaşı İsmail Can\'ın cenazesi, yarın memleketi Eskişehir\'in Seyitgazi ilçesi Fethiye köyünde toprağa verilecek.

Haber:ESKİŞEHİR,(DHA)

Erdoğan, ABD Başkanı Trump\'a, \"Senin her yerin güçlü olsa ne olacak\" /EK

\'KUDÜS, BİZİM RUH DÜNYAMIZIN ZATEN BAŞKENTİDİR\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman\'da partisinin il kongresine katıldıktan sonra Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen 170 yatırımın toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Kudüs\'te düzenlenen oyunlarının hepsinin aynı olduğunu belirterek, şunları söyledi: \"Suriye\'de sergilenen insan ve medeniyet katliamıyla, Kudüs\'te kesintisiz süren zulümlerin atılan provakatif adımların hepsi aynı. Irak\'ta, Yemen\'de, Körfez bölgesinde yaşanan krizler hep aynı projenin ayakları mahiyetindedir. Türkiye\'nin de içinde bulunduğu bu kadim coğrafya belli bir takım güçlerin yeniden tanzim etmeye çalıştığı senaryodur. Bölgedeki bir takım muhtelif yönetimlerde bunlara destek veriyor. Biz bu oyunu gördük, deşifre ettik. Sadece bununla kalmadık, bu oyunu bozacak adımları birer birer atıyoruz. Suriye\'de başarı ile sonuçlandırdığımız Fırat Kalkanı harekatı bunlardan biridir. Şu an İdlip de, Rusya ve İran ile birlikte yürüttüğümüz bölgeyi güvenli hale getirme operasyonu bunlardan biridir.\"

Kudüs\'de Türkiye\'nin büyükelçisinin bulunduğunu ifade eden Erdoğan, \"İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında liderler zirvesinde Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olarak kabul etme kararımız bunlardan biridir. Kemal bey duymamış. Karaman\'dan da seslenelim duysun bayrı. Ey bay Kemal, Kudüs bizim ruh dünyamızın zaten başkentidir. Bizim şu an orada işgal altında olması hasebiyle büyükelçilik tabelası asılamıyor ama bir defa orada bizim görevli olan büyükelçimiz var. Ondan da haberi yok. Afrin\'i teröristlerden temizleyeceğiz, Mümbiç\'i, Tel Abyad\'ı, Kamışlı\'yı teröristlerden temizleyeceğiz. Şemdinli\'den Yayla Dağı\'na kadar tüm sınırlarımızı teröristlerden temizleyeceğiz. Sınırlarımızın dibinde terör yuvalarının kurulmasına izin vermeyeceğiz. Güya müttefikimiz olan birilerinin şımarttığı teröristlerin heveslerini, bugün olduğu gibi bundan sonra da kursaklarında bırakacağız\" diye konuştu.

\'ONLAR KAÇIYOR, BİZ KOVALIYORUZ\'

Erdoğan, \"Güneydoğu\'da ne dedik, \'inlerine gireceğiz\' dedik. Girdik mi? İşte askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız, jandarma hep birlikte F-16 oldular. Hep birlikte helikopterlerle Ataklarla üzerine gittiler. Hep birlikte komandolarımız inlerine girdiler. Şu an da, onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. FETÖ\'da yurt dışına kaçıyor. FETÖ batıya sığınıyor. Nereye kaçarsanız kaçın, kovalayacağız\" dedi.

\'AMERİKA 4 BİNİ AŞKIN TIR\'LA KUZEY SURİYE\'YE AĞIR SİLAHLAR GETİRDİ\'

Amerika Birleşik Devletlerini eleştiren Erdoğan, ABD\'nin 4 bini aşkın TIR\'la Kuzey Suriye\'ye ağır silahlar getirdiğini belirtti. Erdoğan,\" Aynı ittifaklar içinde bulunduğumuz ülke ve kuruluşlar, ne zaman Suriye\'de bizim terör örgütü olarak tanımladığımız yapılarla iş tutmaktan vazgeçerler o zaman müttefikimiz olurlar. İşte Amerika 4 bini aşkın TIR\'la Kuzey Suriye\'ye ağır silahlar getirdi. Niye getiriyorsun? Bu silahlar kime veriliyor? Bize bunu açıklamaları lazım. Açıklamadan samimiyetlerine inanmamız mümkün değil. Aynı şekilde koalisyon güçleri açıklamaları lazım\" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım: Kudüs’te yanlış hesaplar yapanlar sonunda pişman olacaktır/EK



KIZLARYOLU BARAJI\'NIN TEMELİ ATILDI

Çankırı\'da bölgenin en büyük sulama amaçlı tesisi olması planlanan Kızlaryolu Barajı’nın temelini Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu attı. Temel atma törenine katılan 75 yaşındaki Mehmet Eraslan, sahneye çıkarak 7 yaşından bu yana baraj ölçümlerinin yapıldığına tanık olduğunu anlatırken, \"75 yaşına geldim sağolsun sayın bakanımız sayesinde temelini bugün atıyoruz. Kendilerinden Allah razı olsunö diye konuştu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kızlaryolu Barajı\'nın \'Hayal projelerden\' birisi olduğunu, kısa sürede tamamlayarak bölge halkının hizmetine sunacaklarını söyledi. Kurşunlu İlçesi Köpürlü Köyü alanındaki Devrez Çayı üzerine kurulacak olan Kızlar Yolu Barajı 450 milyon liraya mal olacağı, 160 bin dekar araziyi sulanacağı belirtildi.

Haber:ÇANKIRI,(DHA)

CHP\'li Erdem: Süleyman Soylu, ocak ayında kabinenin dışında kalacak



CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili olarak yaptığı konuşmada, \"Kendisi, dün itibarıyla bir siyasi mevtadır. Ocak ayındaki revizyonda Süleyman Soylu, bir daha o kabinenin dışında kalacak, diye temenni ediyor ve düşünüyorum\" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdem, Balıkesir\'de partisinin Karesi İlçe Başkanlığı Olağan Genel Kongresi\'ne katıldı. Karesi\'deki bir alışveriş merkezinin toplantı salonunda düzenlenen kongrede divan başkanlığına seçilen CHP\'li Erdem, partililere seslendi. CHP\'nin kongrelerini kongre salonlarında yaptığını söyleyen Erdem, şöyle konuştu: \"Birileri, kongrelerini başka yerlerde yapar. Bir haftadır iktidar partisinin kongresine tanıklık ediyoruz. İktidar partisi, bir haftadır kongre yapıyor, genel bakan seçmek için. \'Nasıl yani?\' derseniz Süleyman Soylu çıkmış, genel başkan olma adına, Erdoğan\'ın yerine geçme adına, bir PR çalışması yapıyor; reklam çalışması yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi\'nden de ekmek yiyeceğini sanıyor. Dün, bütün hesabı tabiri caizse zaten \'siyasi bir kadavra\' olan ilgili şahsın siyasi geleceği dürüldü. Kendisi, dün itibarıyla \'siyasi mevta\'dır. Ocak ayındaki revizyonda Süleyman Soylu, bir daha o kabinenin dışında kalacak, diye temenni ediyor ve düşünüyorum. Aksi takdirde bunu iktidar partisi düşünsün. Parlamentoda, Erdoğan\'ı eleştirdiğimiz zaman üstümüze geliyorlar. Erdoğan\'ı eleştirmemek için cansiparane bir mücadele verirken, bütün siyasi geçmişi ona küfretmekle geçmiş olan bir kişi, getirilip, bakan yapılıyor. İlginç bir durum. Bu kişinin nelere hazırlandığını biliyoruz. Dün, grup başkan vekilimiz ifade etti. 10 gün önce de ben bir televizyon kanalında söylemiştim. Biz Demokrat Parti\'yi siyasi tarihimizin önemli bir geleneği olarak görüyoruz. Bir kişiyle kurumları ilişkilendiremeyiz. İlgili kişi, zaten Kırat tarafından sırtından atılmıştır. Söyleyeceğimiz sözler, Demokrat Partili vatandaşlarımızı en ufak bir üzüntüye sevk etmemelidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kemal Kılıçdaroğlu\'nun kılına zarar verme teşebbüsünü dahi gerçekleştirenlerin dünyayı başına yıkma konusunda kararlıyız.\" Kudüs konusuna da değinen Erdem, \"Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Kudüs davası için bedel ödemiş ve hala ödemeye devam eden bir siyasi merkezden bahsedeceksek, bu Türkiye\'nin soludur.\" CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de kongredeki konuşmasında İçişleri Bakanı Soylu\'yu eleştirdi. Tüm, \"Bir içişleri bakanının görevi, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Bir içişleri bakanı, ana muhalefet partisi başkanını tehdit edemez. İçişleri Bakanı, \'Sayın Kılıçdaroğlu sen bittin\' diyor. Bu, normal bir devlet dili değil. İçişleri Bakanı\'na sesleniyorum. Sana bunu söyletenlere sesleniyorum. Bu ülke, böyle idare edilmez. Bu ülkeyi asla size bırakmayacağız\" dedi. Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun yaş günü olması nedeniyle Eren Erdem ve CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, kongre salonunda pasta kesti. Öte yandan Dilek Yalçın ile mevcut başkan Onur Ayan\'ın listelerinin yarıştığı kongrede oylama sürüyor.

Karamollaoğlu: Kendi kendini şikayet eden başka iktidar gelmedi



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Eskişehir’de yaptığı konuşmada AK Parti’nin icraatlarını eleştirerek, \"Kendi politikalarından şikayet eden başka hiçbir iktidar Türkiye’ye gelmedi\" dedi.

Saadet Partisi 6’ncı olağan kongresi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongreye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı. Kongrede konuşan Karamollaoğlu, sadece ülke olarak değil bölge olarak, dünya olarak badireli bir dönemden geçildiğini belirterek, “İnsan tabiatında bir gariplik var. Bazen derler ya ‘rahat batar’ diye. Geçen asırda bu dünya 1’inci Cihan Harbi\'ni yaşadı. Arkasından 20 sene sonra 2’nci Cihan Harbi\'ni yaşadı. 2’inci Cihan Harbi\'nden sonra büyük bir tahribat oldu. İnsanlar kavga etmek istemediler. Ufak tefek başka yerlerden problemler çıkarsa da dişlerini sıktılar. Ama aradan belli bir süre geçtikten sonra rahat artınca bu sefer hakikaten kavga vesileleri aramaya başladılar. Birileri de kendi menfaatleri gereğince dünyada veya belli bölgelerde bir takım hadiseler çıkartıp oralardan menfaat temin etme yollarına gittiler. Biz herhangi bir meselede bir çözüm yolu teklif ederken, bir proje önerirken önce içinde bulunduğumuz şartları iyi bilmemiz lazım. Dünyada belli ülkeler vardır. Bunlar kendi menfaatlerinin gereği olarak bazen hem kendileri saldırgan olabiliyorlar hem de çeşitli vesilelerle ülkeler arasında kavgalar çıkartıp, o ülkelerin zayıflatma yoluna gidiyorlar. Arkasından da kendi politikalarını uyguluyorlar. Biz son zamanlarda bunu çok açık ve net olarak görmeye başladık. İslam alemi üzerinde bir oyun oynanıyor. Dikkat ederseniz münferit bazı hadiseler hariç kan ve gözyaşı esas itibarı ile İslam aleminde var. Bölgemizde var. Afganistan’da var, yıllardır Afganistan kendi içinde kendisi ile boğuşuyor. Irak’ta var, 1,5 milyon insan katledildi Irak’ta. Suriye’de var, 500-600 bin insan hayatını kaybetti, 3,5 milyon insan memleketimize göç etti. Bizim dışımızdaki ülkelerde de en az 3,5-4 milyon insan daha gitti. Kendi içinde göçler yaşandı. Şehirler yıkıldı, yok edildi. Herkes birbirini yemeye başladı. Mısır benzer şekilde problemlerle karşılaşıyor. Yemen’deki hadiseye bir bakın. Somali, Sudan her yerde bir kaos var. Birileri bu dünyayı yeniden planlamak, yeniden organize etmek kendi menfaatlerini çeşitli vesilelerle teminat altına almak istiyor. Bunu görmeden herhangi bir politika oluşturmaya kalkarsanız o politikanın başarılı olma ihtimali olmaz\" diye konuştu.

SANKİ İKTİDARA YENİ GELMİŞ GİBİ HAREKET EDİYORLAR

Konuşmasında AK Parti icraatlarını eleştiren Karamollaoğlu, iktidarın tam bir gaflet içerisinde olduğunu söyledi. Karamollaoğlu konuşmasında şunları söyledi:\"Üzülerek söylüyorum. Neden böyle söylüyorum. Çünkü kuruluşundan itibaren böyle bir gafletin içinde bulunduğunu kendisi deklare ediyor. Bugün o yanlışları görüyoruz. Avrupa Birliği’ni medeniyet projesi olarak ilan etti. Bugün Avrupa’ya diyor ki ‘yav siz nasıl Avrupa devletisiniz, çifte standart uyguluyorsunuz, bizi töhmet altına sokmaya kalkıyorsunuz, bizi düşman gibi gösteriyorsunuz’ kimi diyor ‘Avrupa’yı stratejik ortak olarak gören medeniyet projesi olarak gören zihniyetin sahibi bu ülkenin iktidarı söylüyor. Öbür taraftan Amerika’yı, İsrail’i stratejik müttefik ilan ediyor, şimdi Amerika’ya diyor ‘nasıl strateji’. Bizim içimizde terör besleyen gruplara siz silah veriyorsunuz. Hem de bizden daha çok gelişmiş silahları veriyorsunuz. Ama halen stratejik müttefikten müttefilikten vazgeçmiyor. O esip, gürlüyor. Sen lafa bakma, icraata bak. Sen icraatında ciddi bir adım atabiliyor musun bu istikamette. Yoook atamazlar. Çünkü kendi kendilerini bu işe mahkum hale getirdiler. Öbür taraftan da ekonomik sistem olarak faizci kapitalist sistemi benimsediler. Şimdi faizin yüksekliğinden şikayet ediyor. Para bulamadıklarından şikayet ediyorlar. Kendi kendisinden kendi politikalarından şikayet eden başka hiçbir iktidar Türkiye’ye gelmedi. Konuşmalarına dikkat ettiğimiz zaman, sanki iktidara yeni gelmişler, 15 yıldır iktidarda değilmişler gibi konuşuyorlar. Ekonomi bozuk, terör, dış politika kötü, eğitim çökmüş. Yav mübarek 15 yıldır siz iktidardasınız. Ülkeye bu hale siz getirdiniz. Yeni iktidara gelmiş gibi kendi kendinizden şikayet etmeye hakkınız yok. Şu olabilir. Bir insan yanlış yapar, uyanır. Yanlışlığının farkına varır. O zaman millete de kusura bakmayın der. Şu şu politikaları izleyerek yanlış yaptım, tövbe ediyorum, vaz geçiyorum, şimdi doğrusunu yapacağım. Böyle de bir iş yapmıyor. Yeri geliyor bunu söylüyor. Bunu söylerken yanlışını düzeltmek için söylemiyor. İstanbul’a ihanet etti. Kim dedi. Biz demedik ki. İhanet lafını ben kullanamam. Peki İstanbul’u son 20 yıldır kim idare ediyor. Siz idare ediyorsunuz. İstanbul’daki çarpıklık halen devam ediyor. Rant ve soygun halen devam ediyor.\"

Diyarbakır\'da Kudüs\'e destek mitingi



HÜR Dava Partisi (Hüda-Par) tarafından Diyarbakır\'da düzenlenen Kudüs\'e destek mitingine binlerce kişi katıldı. Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi temsilcilerinin de katıldığı mitingde bir konuşma yapan Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Filistin\'in başkentinin Doğu Kudüs değil, Kudüs\'ün bütünü olduğunu söyledi.

Hür Dava Partisi, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etmek amacıyla Diyarbakır\'da \'Kudüs\'ü sahipleniyoruz\' mitingi düzenledi. İstasyon Meydanı\'nda düzenlenen mitinge Hamas temsilcisi Sabi Ebu Zuhri ile Filistin İslami Cihad Hareketi temsilcisi Müin El Rıfai de katıldı. Kürtçe, Türkçe, Arapça ve İngilizce pankartların açıldığı mitinge katılanlar sık sık ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

EL RIFAİ: YAŞANAN SON OLAYLARDA 3 BİN KİŞİ YARALANDI 11 KİŞİ ÖLDÜ

Kuran-ı Kerim okunmasının ardından mitinge bir konuşma yapan Filistin İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Muin El Rıfai, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasının ardından çıkan olaylarda 3 bin Filistinli\'nin yaralandığını, 11 kişinin ise öldürüldüğünü belirterek, \"Selahaddin Eyyubi\'nin torunları olarak, Kudüs\'ten Haçlı ordularını nasıl çakırdıysanız, bugün de meydanları doldurup, siyonistleri, Yahudileri Aksa\'dan inşallah çıkaracaksınız. Kudüs sizleri bekliyor Selahaddin Eyyubi\'nin torunları. ABD Başkanı\'nın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti tanıma kararı tüm Müslümanlar ve Hıristiyanların mukedaslarına savaş ilanıdır ve Mekke ile Medine\'yi işgal kararıdır\" dedi.

ZUHRİ: MÜSLÜMANLAR TRUMP\'I AFFETMEYECEK

Daha sonra toplanan kalabalığa konuşan Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri ise müslümanların ABD Başkanı Donald Trump\'ı hiçbir zaman affetmeyeceğini belirterek, \"Bizler, Diyarbakır meydanından Trump\'a şunu söylüyoruz; senin hiçbir kıymetin Müslümanların yanında yoktur. Bu meydanda aynı zamanda İsrail Başbakanı Netanyahu\'ya ise şunu söylüyoruz; ey Netanyahu çok fazla sevinme, Selahaddin Eyyubi\'nin torunları yoldadır. Bizler Trump\'ın kararını yok etmek için çalışmıyoruz. Bilakis Kudüs\'ü İslam\'ın başkenti yapmak için çalışıyoruz. Bizler bu özgürleştirme hareketinde yalnız değiliz, siz Selahaddin Eyyubi\'nin torunları olarak bizimle Kudüs\'ü özgürleştireceksiniz\" diye konuştu.

YAPICIOĞLU:FİLİSTİN\'İN BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS DEĞİL, KUDÜS\'ÜN BÜTÜNÜDÜR

Mitingin kapanış konuşmasını yapan Hür-Dava Partisi Genel Başkanı Zekeria Yapıcıoğlu ise İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Doğu Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olarak tanımasına tepki göstererek, \"İslam İşbirliği Teşkilatı geçtiğimiz günlerde toplandı. 57 üyeden 48\'i temsilci gönderdi. Bazı kararlar aldılar. Bunlardan bir kısmı elbette olumluydu. Amerika\'nın Kudüs ile ilgili aldığı kararı gayrimuşru gördüklerini dile getirdiler. Bunlar hepsi güzel gelişmeler. Ama oradan çıkan kararda her ne kadar kemeraların karşısında Filistin\'in başkentinin Kudüs olduğunu söyleseler de, aslında basına verdikleri metinlerde başkentin Doğu Kudüs olduğunu söylüyorlar. Biz de diyoruz ki, Filistin\'in başkenti Doğu Kudüs değil, Kudüs\'ün bütünüdür. Sadece Filistin\'in başkenti Doğu Kudüs\'tür diyenler; Siz Kudüs\'ün batısını siyonizme terk ederseniz, siyonistlerin işgal ettiği diğer toprakları onlara terk ederseniz, yarın kendi başkentinize bile sahip çıkamayacaksınız.\" diye konuştu.

DİPLOMAT KILIKLI SİYONİSTLERİ ÜLKENİZDEN SINIR DIŞI EDİN

İslam ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini kesmesi gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, şöyle konuştu: \"Bize silah satıyorlar, sattıkları silahlarla birbirimizi öldürüyoruz. Ey İslam ümmeti, bu gaflet uykusundan uyanın. Sorunlarımız var, ama bu sorunlarımızı adalet temelinde çözmemiz gerekiyor. Biz adaletten uzaklaştığımız için birbirimize düştük. Bu durumdan çıkarak yeniden kardeş olacağız. İslam ülkelerini yönetenlere seslenmek istiyorum; sizlerin birinci önceliğiniz adalet olsun. Düşmanınıza bile adaletle davranmak zorundasınız. İslam ülkeleri olarak İsrail\'i bir devlet olarak görmekten vazgeçin. Onlarla ticari, diplomatik, askeri ilişkilerinizi kesin. Ülkenizde varsa diplomat kılıklı siyonistleri derhal sınır dışı edin. Sizi, o siyonist terör şebekesi nezdinde temsil etmeniz için gönderdiğiniz elçileriniz, diplomatlarınız, çalışanlarınız varsa, onları derhal geri çekin. Siyonistlerin işgali altındaki bütün havaalanlarına inecek ya da oradan kalkan uçaklara hava sahanızı kapatın. Kendi ülkenizdeki kanunları değiştirin. Siyonizmin terör olduğunu kanunlarınıza yazın. Onlar sizin topraklarınıza ayak basarak kirletmesinler.\"

Develer Ödemiş\'te güreşti

İzmir\'in Ödemiş ilçesinin kırsal Konaklı Mahallesi\'nde düzenlen deve güreşleri renkli görüntülere sahne oldu.

Konaklı Deve Güreşi Arenası\'nda, Konaklı Deveciler Derneği ile Ödemiş Belediyesi tarafından düzenlene güreşlere, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri\'nden 130 namlı deve katıldı. Güreşlere ilgi büyük olurken, kimisi traktör römorkları kimileri de arenanın çevresindeki yeşil alana kurdukları masalarda bir yandan da piknik yaparak güreşleri izledi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı güreşlerde, rakibinden korkup kaçan bazı develer tozu dumana katarak, sahiplerine zor anlar yaşattı. Ödemiş Belediye Başkan Vekili İsmail Dadal, \"Bu deve güreşleri bizim geçmişimizi anmada, geçmişimizi yadetmemizde çok büyük önem taşıyor. Katılım gayet güzel. Çoluk, çocuk, genci yaşlısı güreşleri izlemeye gelmiş. İlçe dışından da güreşleri izlemeye gelenler var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi.

