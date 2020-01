DHA YURT BÜLTENİ-10

1)HOPA\'DA HDP İLÇE EŞ BAŞKANI AKSU VE EŞİNE TAHLİYE

ARTVİN\'in Hopa İlçesi\'nde, sosyal medyadaki paylaşımları gerekçesiyle tutuklanan Sosyalist Kadın Meclisi Sözcüsü Nurcan Vayiç Aksu ile eşi HDP Hopa İlçe Eş Başkanı yazar Cemil Aksu tahliye edildi. Hopa\'da geçen 19 Ekim\'de sosyal medya paylaşımları nedeniyle Sosyalist Kadın Meclisi Sözcüsü Nurcan Vayiç Aksu gözaltına alındı. Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan 20 kişilik grup, gözaltına alınan Aksu\'ya destek için basın açıklaması yapmak istedi. Polis dağılmaları yönünde uyardığı gruba biber gazı ve copla müdahale etti. Ara sokaklara dağılan protestocular ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Çıkan olaylarda 12 kişi gözaltına alındı. Nurcan Vayiç Aksu 24 Ekim\'de tutuklanırken, eşi HDP Hopa İlçe Eş Başkanı yazar Cemil Aksu da sosyal medya paylaşımları üzerine gözaltına alınarak 2 gün sonra tutuklandı. Aksu çiftinin 2 gün arayla tutuklanmasının ardından 6 yaşındaki çocukları A.\'nın bakımını teyzesi Hülya Vayiç ile dayısı Coşkun Vayiç üstlendi.

Artvin Kapalı Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Nurcan Vayiç ve eşi Cemil Aksu, avukatlarınca yapılan istek üzerine tahliye oldu. Tutuksuz yargılanacak olan Aksu çifti ara tahliye kararı sevincini çocuklarına sarılarak yaşadı.



Adem GÜNGÖR/HOPA(Artvin), (DHA)

2)KİPAŞ, AVRUPA\'NIN EN BÜYÜK KAĞIT FABRİKASINI KURUYOR

KAHRAMANMARAŞ\'taki KİPAŞ Holding, Aydın\'ın Söke ilçesi\'nde 500 milyon dolarlık yatırımla Avrupa\'nın en büyük kağıt fabrikasını kuruyor. KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Öksüz Dedebayraktar, Türkiye\'nin ithal ettiği kâğıtları artık ihraç etmeye başlayacağını belirterek, \"Biz bu yeni yatırımlarımızla birlikte Türkiye\'nin 300 milyon dolarlık ithalatını sonlandırmayı hedefliyoruz ve üzerine 225 milyon dolarlık ihracat yapmamız söz konusu\" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi\'nin baharda Aydın ziyaretinde \'Milyarlık yatırım geliyor Söke\'ye, çok yakın zamanda adını duyacaksınız\' diyerek müjdesini verdiği yatırımı Türkiye\'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan KİPAŞ Holding yapacak ve Avrupa\'nın en büyük kağıt fabrikası olacak. 2014\'te üretime başlayan ve Türkiye\'nin en büyük kâğıt fabrikalarından biri olan KİPAŞ Kağıt Sanayi ile sektöre girdiklerini belirten Sinem Öksüz Dedebayraktar, Söke\'de atık kâğıtlardan üretim yapacak fabrikanın inşasının hızla devam etiğini ve 2019\'un sonunda üretime almayı hedeflediklerini söyledi.

\'CARİ AÇIĞA 500 MİLYON DOLARLIK DESTEK SAĞLAYACAĞIZ\'

Türkiye\'nin büyümesini ve yerli yatırımları desteklediklerini ifade eden Sinem Öksüz Dedebayraktar, Avrupa\'nın en büyüğü olacak fabrikanın 2018\'in en büyük özel sektör yatırımı olarak öngördükleri ifade ederek şöyle konuştu:

\"Avrupa\'nın en büyük kağıt makinesinin Türkiye\'de olacağının müjdesini vermek istiyoruz. İki makine yatırımımız olacak Aydın Söke\'de. Bir tanesi Kahramanmaraş\'taki mevcut makineyle aynı kapasiteye sahip, bir tanesi de 720 bin ton kapasiteli bir makine. Yani yaklaşık 1 milyon 200 bin tonluk yeni yatırım kararı almış oluyoruz. 720 bin tonluk kâğıt makinesinin kapasitesini özetlemek gerekirse, Türkiye\'nin karton tüketiminin yaklaşık yüzde 45\'ini tek bir makine üretiyor hale gelecek. Yani o kadar dev bir yatırım. Biz bu yeni yatırımlarımızla birlikte Türkiye\'nin 300 milyon dolarlık ithalatını sonlandırmayı hedefliyoruz ve üzerine 225 milyon dolarlık ihracat yapmamız söz konusu. Böylece cari açığa yaklaşık 500 milyon dolarlık bir destek sağlayacağız inşallah. Tabi 800 kişilik yen bir istihdam da söz konusu olacak. Yaklaşık 500 milyon dolarlık bir proje. Biz gurur duyuyoruz böyle bir yatırımın ülkemizde olmasından dolayı.\"

BOZÜYÜK\'E 40 MİLYON EURO\'LUK FABRİKA

KİPAŞ Holding\'in kağıt sektöründeki yatırımlarının Aydın ile sınırlı olmadığını da belirten Sinem Öksüz Dedebayraktar, \"Bilecik Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi\'ne yeni yatırım olarak son teknoloji ile oluklu mukavva ve kutu fabrikası kuruyoruz. Yaklaşık 40 milyon Euro\'ya mal olacak fabrikamızın açılış tarihi Eylül 2018 olarak ön görülmekte olup bir bölümünü Mayıs 2018\'de devreye girecek ve oluklu mukavva pazarında yer alacağız\" dedi.

\"HAM MADDEMİZ ATIK KAĞITLAR\"

Yeni yapılacak fabrikaların Kahramanmaraş\'taki mevcut fabrika gibi atık kâğıt kullanarak kâğıt üretimi yapacağını belirten Dedebayraktar, bu anlamda halktan geri dönüşüme destek istedi. Geri dönüşümlerin atıkların yerinde ayrıştırılmasının çok önemli olduğunu kaydeden Dedebayraktar, şöyle konuştu:

\"Bu konuda herkesin bilinçlenmesi lazım çöpe attığınız ürünlerin sadece çevreye zararı olmuyor aynı zamanda ekonomiye de bir zarar. Bizlerin ham maddesi yok oluyor o şekilde de düşünmek gerekiyor. Maalesef bu bilinç konusunda çok zayıfız. Türkiye\'de Marmara en bilinçli ülke olarak görülüyor şu anda. Ama Anadolu\'ya doğru gittiğinizde toplanma miktarı gittikçe tabi düşüyor. Yeni yatırımlarımızla birlikte bunların da artacağını öngörüyoruz. Bu konuda da destek istiyoruz her zaman için.\"



3)İNEBOLU\'DA RESTORE EDİLEN BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ KÜLTÜR EVİ AÇILDI

KASTAMONU\'nun İnebolu ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Bediüzzaman Said Nursi Kültür Evinin açılışı yapıldı. İnebolu Hükümet Konağı karşısında bulunan Bediüzzaman Said Nursi\'nin eserlerinin teksir makinesiyle çoğaltıldığı, dört katlı tarihi binanın restorasyonu tamamlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyon 167 bin liraya restore edilen binanın açılışına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve İnebolu Belediye Başkan Vekili Ayşe Baysal ile vatandaşlar katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel açılış konuşmasında şunları söyledi:

\"Böylesine mübarek bir günde bu açılışı yapıyorken maalesef islam dünyasında yaşanan zulümler gönül tellerimizi titretiyor, vicdanımızı sızlatıyor. İşte bu açılışında böyle bir döneme denk gelmesi yine bir tevafuk. Eğer bugün dünya insanları üstadın risalilerini okuyarak bunları idrak edebilseydi ve bunları yaşayıp yaşatabilseydi bu sıkıntıların belki de hiçbirisini yaşamıyor olacaktık.\"

Dua okunmasının ardından kurdele kesilerek Bediüzzaman Said Nursi Kültür Evi açılış yapıldı. Bediüzzaman Said Nursi\'nin eserlerinin teksir makinesiyl çoğaltıldığı binanın aynı zamanda misafirhane ve dershane olarak hizmet vereceği belirtildi.

4)MİNİBÜSÜN GİZLİ BÖLMESİNDE 5 SURİYELİ YAKALANDI

EDİRNE\'de, Pazarkule Sınır Kapısı\'na Yunanistan\'a çıkış yapmak üzere gelen bir minibüste yapılan aramada aracın gizli bölmesine saklanmış 3\'ü çocuk 5 Suriyeli kaçak yakaladı.

Pazarkule Sınır Kapısı\'na, Yunanistan\'a çıkış yapmak için gelen A.D. yönetimindeki minibüs, gümrük muhafaza ekiplerinin şüphesi üzerine Kapıkule Sınır Kapısı\'nda ki x-ray taramasına sevk etmek istedi. Sürücü A.D. bunun üzerine aracında insan kaçırdığını itiraf etti. Ekipler, minibüsün arka koltukları altındaki bölüme gizlenmiş vaziyette Suriye uyruklu 3\'ü çocuk 5 kaçağı yakaladı. Gözaltına alınan A.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçaklar ise Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

