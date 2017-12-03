DHA YURT BÜLTENİ-10

Hatay\'da katliam gibi kaza: 10 ölü, 7 yaralı (YENİDEN)



HATAY\'ın Altınözü ilçesi yakınlarında, sınırı kaçak yollardan geçen göçmenlerin içinde bulunduğu minibüs, kamyonla çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 10 göçmen öldü, 1\'i sürücü 7 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yolağzı Mahallesi\'nde 15.45 sıralarında meydana geldi. Suriye\'den kaçak yollarla sınırı geçerek Türkiye\'ye girdiği belirlenen göçmenleri taşıdığı belirtilen minibüsü, asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri durdurmak istedi. Ancak minibüsün sürücüsü ihtara uymadı ve paniğe kapılıp hızlandı. Bir süre sonra aracın kontrolünü yitiren minibüs sürücüsü karşı yönden gelen 01 FH 921 kamyonla çarpıştı. Kamyonun altına girip sürüklenen minibüs, hurda yığınına döndü. Kazada, 10 göçmen olay yerinde yaşamlarını yitirirken, 1\'i minibüs sürücüsü 7 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Hatay\'daki hastanelere kaldırılırken, göçmenlerin cesetleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri cep telefonu ile çekilen görüntü

SÜRE: 01\'42\" BOYUT: 104 MB

Haber:Samim SELÇUK - Kamera: Hatay,(ALTINÖZÜ), (DHA)

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AK Parti\'li Davutoğlu: New York’ta sunulan belgelerin bizim açımızdan hükmü yoktur /EK

\"BİZİM SOLCUMUZ HİÇBİR ZAMAN VATAN HAİNİ OLMAMIŞTIR\"

Konyalılar Federasyonu’nun İzmir’de gerçekleştirdiği 2. Konya Hemşehri Buluşması’na katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi.

AK Partili Başçı, herkesin görüşüne saygı duyulması gerektiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: \"15 Temmuz’da bu millet bu halk üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Son dönemlerde bildiğiniz gibi ülkemizi kuşatıyorlar. Tüm terör örgütlerini bu ülkeye gönderiyorlar. En sağından en soluna kadar tüm terör örgütlerinin de kaynağı belli. Ama yine bu İç Anadolu Bölgesi\'nin o güçlü kudretli Konyamız ve çevresindeki bölgeler yine en sert şekilde cevap verecek kesimlerdir. Çünkü bizler konu vatan olduğu zaman her şeyi bir kenara bırakırız, canlarımızı verdik vermeye devam ederiz. Herkesin bir görüşü düşüncesi olacaktır. Herkesin görüşüne ve düşüncesine saygılı olacağız. Bu görüşler ve düşünceler bizim mozaiğimizdir. Ama konu hemşehri dernekleri olunca, bu derneklerde vakıflarda güç birliği yapmak için bir araya geleceğiz. Ocudur, bucudur demeyeceğiz. Çünkü bizim solcumuz da aşırı uçlar denen kesimlerden de olsa düşünceleri olan vatandaşlarımız hiçbir zaman vatan haini olmamıştır. Olamaz da, o en uçta bulunan vatandaşımız konu vatan olunca gider canını verir. İşte böyle bir milletiz biz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı\'nın açıklamaları

Haber- Kamera: Timur TARLIĞ/İZMİR,(DHA)

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Manavgat\'ta Dünya Engelliler Günü etkinliği

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen engelliler günü etkinliğine katılan öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi\'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Kaymakam Mustafa Yiğit, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, engelli aileleri ve vatandaş katıldı. Saygı duruşunun ardından işitme engelli öğrencilerin işaret diliyle okudukları İstiklal Marşı\'ndan sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Dr. Hüseyin Vural Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ali Hakan Öz yaptı. Dünya nüfusunun yüzde 10\'u, Türkiye nüfusunun ise yüzde 12\'sinin engelli olduğunu belirten Öz, \"Sayıların ve rakamların nitelikten öte hiçbir anlamı yok. Hepimiz birer engelli adayıyız, 1 saniye sonra yaşayabileceklerimizi dahi hiçbirimiz tahmin edemeyiz\" dedi. Eski yıllara göre insanların engellerinin bedende değil beyinde olduğunu anlamaya başladığını belirten Öz, \"Eğitimden sağlığa, belediyecilikten toplumsal alanlara kadar, aktif katılımların sağlanabileceği düzenlemeler hız kesmeden devam etmektedir. Çalışma yaşamına aktif olarak katılabilecekleri düzenlemeler yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki insan bir milletin en büyük sermayesidir. Toplumsal olarak huzur ve refaha erişmek için ayrım yapılmaksızın tüm insanlarımızın her alana katılması bir zorunluluktur\" diye konuştu. Dr. Hüseyin Vural Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu öğrenci korosunun şarkılar söylediği etkinlikte Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ile sevgi çiçekleri ve yelpaze gösterisi; Milli Egemenlik İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri bir kelebeğin hikayesi; Özel Özlem Rehabilitasyon Merkezi öğrenciler ponpon dansı; Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Kafkas oyunu gösterisi sundu. Kafkas oyunu gösterisinin ardından Türk bayrağı bir öğrenci tarafından Kaymakam Mustafa Yiğit\'e verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Saygı duruşu ve işaret diliyle İstiklal Marşı

- Ali Hakan Öz\'ün konuşması

- Öğrencilerin gösterileri

62 MB /// 01.57

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)

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İnternetten aldığı pompalı tüfekle marketi soydu

ANTALYA\'da internetten satın aldığı pompalı tüfekle girdiği markette kadın kasiyeri tehdit ederek kasadaki yaklaşık 700 lirayı gasp eden Kırgızistan uyruklu soyguncu, olay yerinden 2 sokak ötede yakalandı.

Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Portakal Çiçeği Bulvarı\'nda meydana geldi. Bir zincir marketin şubesine giren yüzü maskeli kişi, elindeki pompalı tüfeği kadın kasiyere doğrultup, para istedi. Kasadaki parayı alan soyguncu, kasiyer kadını polise haber vermesi halinde, geri gelip öldüreceğini söyleyerek kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kasiyerin ifadesine başvurdu, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, şüpheliyi marketin 2 sokak ötesindeki kapalı pazarda yakaladı. Şüphelinin gasp ettiği para ise kullandığı otomobilin torpido gözünde ele geçirildi. Kazakistanlı olduğu belirlenen ismi açıklanmayan şüpheli, ilk ifadesinde pompalı tüfeği internetten satın aldığını, bulvar üzerindeki bir başka markete daha girmeye çalıştığını, ancak kapıların kilitli olduğunu görünce vazgeçtiğini söyledi. Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerası görüntüleri

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: ANTALYA, (DHA)

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Otomobilin, oto galerisine dalma anı kameralara yansıdı

Kocaeli\'nin Derince ilçesinde otomobilin yol kenarındaki oto galerisine dalması sonucu 7 araç hasar görürken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Derince Kaşkaldere mevkiinde meydana geldi. Burak Artuç idaresindeki 41 PG 673 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki oto galerisine dalarak sergilenen 5 otomobile daha sonra da park halinde bulunan 2 araca çarptıktan sonra otobüs durağına çarparak durdu. Kazada, Burak Artuç ve eşi Esma Artuç yaralandı. Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada, otomobilin araçlara ve otobüs durağına çarpması görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ(TEKRAR)

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-Hasar gören araçlardan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Olay yerinden detaylar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli), (DHA)

