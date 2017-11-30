DHA YURT BÜLTENİ-10

1)SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

SURİYE\'de, terör örgütü PKK\'nın uzantısı PYD denetimindeki Afrin\'e sınır olan Kilis\'e, aralarında obüslerin de bulunduğu askeri araç sevkiyatı yapıldı. Suriye\'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis sınırına, aralarında obüs ve zırhlı personel taşıyıcıların da bulunduğu askeri araç sevkiyatı yapıldı. TIR\'lara yüklenen obüs ve diğer askeri araçlar, Afrin ile sınırı bulunan hudut karakollarına gönderildi. Askeri araçların 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı\'na bağlı hudut karakollarına konuşlandırılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Jandarma araçları

- TIR\'ların üzerindeki obüsler

- Konvoydaki askeri araçlar

- Konvoyun geçisi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 231 MB

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\'Macera olsun\' diye dağa tırmanan Rus 2 çocuk, kayalıklarda mahsur kaldı (EK)

2)MACERACI RUS ÇOCUKLAR KARDEŞ ÇIKTI

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi\'nde, Altınyaka Dağı\'na güvenlik ve dağcılık ekipmanı olmadan tırmanırken mahsur kalan Rus çocukların kardeş olduğu belirlendi. Çocuklardan düşerek yaralanın Mark Eletskii (12), 150 metre yükseklikte mahsur kalanın ise ağabeyi Boris Eletskii (13) olduğu kaydedildi. Mark Eletskii\'nin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Boris Eletskii ise sağlık kontrolünün ardından taburcu edildi.

ANTALYA/DHA

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3)SİLOPİ\'DE 10 YAŞINDAKİ KIZ BACAĞINI EMNİYET KAPANINA KAPTIRDI, AĞIR YARALANDI



Şırnak\'ın Silopi ilçesinde 10 yaşındaki Çiğdem Başak, Emniyet müdürlüğünün bulunduğu bölgeye çıkan sokokağın başında araçlar için kullanılan emniyet kapanına bacağını kaptırdı. İtfaiye, sağlık ekipleri ve vinç\'in de kullanıldığı kurtarma operasyonu yaklaşık bir saat sürerken, ağır yaralanan küçük kız Silopi Devlet hastanesind yapılan ilk müdahaleden sonra helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silopi ilçesi Yeşiltepe Mahallesi\'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne çıkan 1\'inci Cadde\'de bulunan ve araçlar için kurulan kapanın yanından geçen 10 yaşındaki Çiğdem Başak, o sırada kapanan kapana bacağını kaptırdı. Küçük kızın feryatları ile polisler kapanı açmak istedi ancak, kapan açılmayınca olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kıza serum takıp bilincini açık tutmaya çalışırken, itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine bu kez olay yerine vinç çağrıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında acılar içinde kıvranan küçük Çiğdem\'i yakınları sarılıp teselli etmeye çalışırken, Çiğdem\'in bacağı vinç yardımıyla yerinden oynatılan kapandan çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmalarını izleyen Küçük Çiğdem\'in yakınları sinir krizi geçirdi. Kapandan bacağı kurtarılan ve ağır yaralanan Başak, daha sonra olay yerine gelen ambulans ile Silopi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Silopi\'de yapılan ilk müdahaleden sonra küçük Çiğdem helikopter ile Şırnak Devlet hastanesine kaldırıldı.

Çiğdem Başak\'ın ayağının kurtarılması çalışmalarına Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan da katılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kurtarma çalışmaları

-Polis kontrol noktası

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Kız çocuğunun kurtarılması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA)

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4)KANALA DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULAN ARAÇTA SIKIŞANLARI AFAD ÇIKARDI

NİĞDE’de meydana gelen trafik kazasında kamyonetle çarpışan ve sulama kanalına düşme tehlikesi geçiren otomobilde sıkışan 2 kişi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, merkeze bağlı Selçuk Mahallesi\'nde meydana geldi. 28 yaşındaki Ali T. yönetimindeki 51 BH 350 kamyonet ile Aykut Çimendağ yönetimindeki 12 AH 945 plakalı otomobil çarpıştı. Kamyonetin sulama kanalı bariyerlerine sıkıştırdığı otomobildeki 27 yaşındaki Aykut Çimendağ ve 32 yaşındaki Ilgar Çimendağ yaralandı. 4 metre derinliğinde su olmayan kanala düşmeden son anda duran otomobildeki yaralılar, AFAD ve Niğde İtfaiyesi ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Ali T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Detay görüntü

- Polislerden görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Kazadan detay görüntü

Süre: 02\'05\" Boyut: 139 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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5)YAŞLI ÇİFTİ BAYILTANA KADAR DÖVÜP, PARALARINI GASP ETTİLER

DENİZLİ\'nin Çardak ilçesinde yaşayan ve her ikisi de 80 yaşında olan Şakir Şengül ve Şadiye Şengül çiftinin evine gece giren kimliği belirsiz 3 kişi, çifti dövüp, paralarını gasp etti. Kaçtıkları otomobille yolda kaza yapan gaspçılar, aracı bırakıp kaçtı.

Çardak\'ın Gemiş Mahallesi\'nde kimliği belirsiz 3 kişi, geçen salı saat 03.30 sıralarında, Şakir ve Şadiye Şengül çiftinin evine pencereden girdi. 3 şüpheli, daha sonra yatak odasına girerek, çifti dövdü. Şengül çiftine ait değerli eşyaların bulunduğu çelik kasanın anahtarını almak isteyen, ancak başaramayan gaspçılar, Şadiye Şengül aldığı darbelerin etkesiyle yere yığılınca panikledi. Çelik kasayı kaldıramayan gaspçılar, çiftin odada bulunan 350 lirasını alıp, geldikleri otomobille kaçmaya başladı. Gaspçılar, kaçtıkları otomobille ilçe çıkışında kaza yaptı. Hafif yaralanan 3 gaspçı, otomobili kaza yerinde bırakıp, kaçarak uzaklaştı.

Aldıkları darbelerle yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde morluklar ve yaralar oluşan Şakir ve Sadiye Şengül çifti, durumu polise bildirdi. Çift önce Çardak Devlet Hastanesi\'ne, ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne giderek, darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden Ç.A.\'yı yakaladı. Ç.A.\'nın sorgusu ve diğer gaspçıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-

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6)GÖLETE AĞ ATAN RESTORAN İŞLETMECİSİNE CEZA

SAKARYA\'nın Arifiye ilçesinde Mollaköy göletine atılan ağlar toplandı. Ağları gölet kenarındaki bir restoran işletmecisinin attığı tespit edilirken, bin 155 TL ceza kesildi.

Orman ve Su İşleri Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlileri ile jandarma ekipleri, Arifiye\'de bulunan Mollaköy göletinde yasa dışı avlanmaya yönelik denetimde bulundu. Gölette 17 adet ağ bulundu. Görevliler, göletin çeşitli yerlerine bırakılan ağları topladı. Ağları suya, göletin kenarındaki restoranın işletmeciliğini yapan M.T.K\'nın attığı tespit edildi. M.T.K\'ya 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu\'na göre bin 155 lira para cezası kesilirken, hakkında soruşturma açıldı.

Görüntü Dökümü

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Ekiplerin ağları göletten toplaması

SAKARYA/DHA

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7)ŞANLIURFA’DA, KISA DÖNEM ASKERLER YEMİN ETTİ

ŞANLIURFA İl Jandarma Komutanlığı’nda, 369\'uncu kısa dönem askerler için yemin töreni düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı\'nda acemilik eğitimini tamamlayan kısa dönem erler için yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunduğu törene; Büyükşehir Belediye Başkan vekili Nusret Tüysüz, 20\'nci Zırhlı Tugay Komutan vekili Albay Serdiç Kaya, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Ticaret Sanayi Başkanı İsmail Demirkol, STK temsilcileri ile askerlerin yakınları katıldı. Acemi eğitimini tamamlayan kısa dönem 188 asker, Türk bayrağı üzerindeki silahlara ellerini koyarak yemin etti. Eğitimli köpeklerin gösteri yaptığı tören sonunda askerler aileleriyle çarşı iznine çıktı.

Görüntü Dökümü

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- Yemin törenine katılan askerler

- Yemin eden askerler

- Protokol heyetinin gelmesi yemin töreninin başlaması

- Asker ailelerinin çocuklarını sarılması

- Eğitimli köpeklerin gösteri yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 367 MB