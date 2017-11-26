DHA YURT BÜLTENİ-10

Ambulans, otomobille çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Aksaray\'da ambulansın, kavşakta otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. 112 Acil Servis\'e ait ihbar telefonuna Fatih Mahallesi Semt Pazarı\'nda bıçaklı yaralama olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine Yusuf Çetinkaya (48) yönetimindeki, 68 KS 692 plakalı ambulansla olay yerine gittiği sırada kavşakta Mustafa Özdemir\'in (46) kullandığı 68 AG 933 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ambulans devrildi. Kazada ambulans şoförü Yusuf Çetinkaya, 112 Acil Servis Hizmetleri Başhekimi Dr. Nihan Başaran (33), sağlık memuru Çiğdem Baysan (23), otomobilde bulunan Sevgi Özdemir (42) ve Ümit Can Özdemir (8) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Mustafa Özdemir, \"Yoldan yeşil ışıkta normal geçiyordum. Ambulans aniden çıktı duramadık. Frene bastım ama mesafe yakındı.\" dedi. Ambulansın kaza yapması sonucu bıçaklı yaralama olayına da başka bir ambulansın gönderildiği öğrenildi. Kaza ile soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Yaralılardan detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA)

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10 yaşındaki çocuk 6 yaşındaki amcasının kızını vurarak öldürdü

Samsun\'da 10 yaşındaki E.A. kazara amcasının kızı 6 yaşındaki Ceylin Nazlı Acar\'ı av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, Canik ilçesi Hilal Tepe Mahallesi\'nde meydana geldi. E.A ile amcasının kızı Ceylin Nazlı Acar, aileleri ile birlikte bir yakınlarının düğün merasimine gitmek için beklerken oyun oynamaya başladı. E.A. bu sırada aydınlatma direğinin yanına bir kişi tarafından bırakılmış av tüfeğini gördü. Tüfeği alan çocuk oyun oynarken namluyu Ceylin Nazlı Acar\'a doğrulttu. Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu küçük kız vurularak yaralandı. Acar, yakınları tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detay

-Jandarmadan detay

-Ceylin Nazlı Acar\'ın fotoğrafı

(SÜRE:1.04 Dk) (BOYUT:65.49 MB)

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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Motorcu gençler toprağa verildi

MERSİN\'de dün hayatını kaybeden motorcular 22 yaşındaki Abidin Gül ve 23 yaşındaki Yunus Emre Karan toprağa verildi.

Merkez Yenişehir İlçesi 34\'üncü Cadde üzerinde, dün tali yoldan çıkan TIR\'a çarpan motor sürücüleri Yunus Emre Karan ve Abidin Gül hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp\'a gönderilen motorcuların cenazeleri karayolu ile Mersin\'e geldi. Gözne gişeleri girişinde motorcu arkadaşları tarafından karşılanan cenazeler önce evlerine, ardından defnedilecekleri mezarlıklara götürüldü. İlk cenaze töreni, asker olan ve terhis izninde olduğu için memleketine gelen Türkiye Motorsiklet Federasyonu sporcusu Yunus Emre Karan için düzenlendi. Resul Mahalle Mezarlığı\'na getirilen Karan\'ın cenazesi askeri törenle toprağa verildi. Karan\'ın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, motorcu arkadaşları da Karan\'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Abidin Gül için ise Çiftlikköy Mezarlığı\'nda cenaze töreni düzenlendi. Motorcu arkadaşlarının korteji ile mezarlığa getirilen cenaze gözyaşlarıyla karşılandı. Motor tutkunu genç, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeler alınırken

-Cenaze aracı motorlarla birlikte giderken

-Yunus Emre Karan\'ın cenazesi araçtan alınırken

-Tabutu askerler taşırken

-Cenazeden görüntüler

-Yunus Emre Karan\'ın fotoğrafı

-Abidin Gül\'ün fotoğrafı

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02:14 BOYUT: 71.78 MB

Haber: İbrahim MAŞE-Kamera: MERSİN, (DHA)

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ÖZEL-Andırın\'da meraya, 7 ton gübre atıldı

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde geçen yıl mera olarak tahsis edilen ve 2 bin hayvanın yararlanacağı 650 dönümlük araziye köylüler tarafından traktörlerle 7 ton gübre atıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2016\'da, 650 dönümlük araziyi hayvancılığı destekleme projesi kapsamında Akgümüş Mahallesi adına mera olarak tahsis etti. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların otlanacağı alana köylüler tarafından 7 ton gübre atıldı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Uğur Adsay, müdürlük olarak gübreyi kendilerinin tahsis ettiğini belirterek, “Burayı tel örgü içerisine aldık ve hayvanların güneşten korunmaları için de güneşlik yaptık, mahallemizde hayvancılık oldukça yaygın. 2 bine yakın küçükbaş, bine yakın da büyükbaş olmak üzere yaklaşık 3 bin hayvan bu meradan yararlanacak. Meralarımız, hayvanlarımız için büyük önem arz etmektedir\" dedi. Akgümüş Mahalle Muhtarı Şükrü Kaya ise, araziyi mera olarak mahalleye tahsis etmelerinden dolayı Bakanlığa teşekkür ederek, \"Mera, bizim için çok önemli. Hayvanlarımız açısından çok güzel oldu. Bizler de mahalleli olarak el birliği yapıp, imece usulü gübrelerimizi atıyoruz. Mahallelimiz traktörlerini seferber ettiler, yetkililerde gerekli her türlü desteği bize sağlıyor, çok memnunuz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Traktörler gübre alırken

- Traktörlerin meraya gübre atması

- Uğur Adsay ile röp.

- Şükrü Kaya ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 788

Haber-Kamera: İskender ZENGİN/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Kozalaklardan tohum çıkarma, gelir kapısı oldu

Adıyaman\'ın Gölbaşı İlçesi’ne bağlı Yaylacık Köyü\'nde, sedir ağacı kozalaklarından tohumları ayıklayarak ailelerinin geçimine katkı sunuyor.

Tarıma elverişli arazinin pek olmadığı 70 hanelik Yaylacık Köyü\'nde vatandaşlar, Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü tarafından getirilen sedir ağacı kozalaklarından tohum çıkarıyor. Sulanan kozalaklardan çıkarılan tohumlar, yeniden Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü’ne teslim ediliyor. Köylüler, günlük 60 lira yevmiye ile çalışarak aile geçimlerine katkı sağlıyor. Yaylacık Köyü Muhtarı Bilal Kaydu, tohum ayıklamanın 60, 40 gün sürdüğünü belirterek, \"Yaylacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü’nden temin edilen sedir ağacı kozalaklarının tohumlarını ayrıştırıyoruz. Kozalakları önce yere sererek gündüz suluyoruz, sonra tohumunu ayrıştırıyoruz. Bunlar, daha sonra çalışanlarımızca torbalandıktan sonra Adıyaman’a gönderilip, işçiler tarafından toprakla buluşturuluyor. Her aileden bir kişi bu işte çalışmaktadır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaylacık Köyü

- Kozalaktan tohum çıkaran köylüler

- Muhtar Bilal Kaydu’nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ/ADIYAMAN,(DHA)



