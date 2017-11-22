DHA YURT BÜLTENİ-10 

1)ALEVİLERİN EVLERİNE KIRMIZI BOYAYLA ÇARPI İŞARETİ

MALATYA\'da, Alevi ailelerin yoğunlukta yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi’ndeki 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Şube Başkanı Mehmet Topal olayı kınadı, ailelerin endişeli olduğunu söyledi. Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.Olay, bu sabah Cemal Gürsel Mahallesi\'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Alevi ailelerin oturduğu 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boya ile çarpı işareti yaptı. Sabah evlerinden çıkınca evlerinin kapı ve duvarlarında işaretleri görenler, polise haber verdi. İhbarla mahalleye gelen polisler, inceleme yapıp kapı ve duvarları boyayan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı haber alan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Topal da mahalleyi ziyaret edip vatandaşlarla görüştü. Olayı kınayan Topal, vatandaşların endişeli olduğunu belirterek, \"Dün akşam Alevilerin çoğunluklu olarak yaşadığı Cumal Gürsel Mahallesi\'nde 13 evimiz kimliği belirsiz kişiler tarafından işaretlenmiştir. Alevi olan bu vatandaşların bundan sonraki süreçte ne tür katliamlara maruz kalacağını, ne tür şiddete maruz kalacakları şimdiden biz kestirebiliyoruz. İnançları, felsefeleri, yaşama biçimleri sürekli bir kalıba oturtulmaya çalışılan biz Aleviler, başkalarına uymak zorunda değiliz. Biz kendi inancımızı, kendi kültürümüzü yaşacağız. Biz bu topraklarda barışı inşa etmeye çalışacağız\" dedi. Vatandaşlar da duruma tepki gösterip işaretleri yapanların yakalanmasını istedi. Polisin olayla ilgili başlattığı araştırma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- İşaretlenmiş evler

- Mahalleli röp.

- Evlerden detaylar

- Mahalleden detay

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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2)ERMENİ PATRİK VEKİLİ ATEŞYAN, DOĞUM YERİ SİLVAN\'DA



DİYARBAKIR\'da Sur ilçesindeki terör olayları sırasında tahrip olan Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve onarımı devam eden kiliselerde dün incelemelerde bulunan Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, bugün doğum yeri olan Silvan ilçesine gitti. Ateşyan, Kaymakam Adem Çelik\'i, Başkan Vekili olduğu belediyede ziyaret ederek, daha önce kilise olan Belediye Camisi\'ni inceledi.

Bugün sabah saatlerinde doğum yeri olan Silvan\'a geçen Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, burada bir dizi incelemelerde bulundu. Silvan Kaymakamı Adem Çelik\'i belediye binasındaki makamında ziyaret eden Ateşyan\'a burada Kaymakam Çelik tarafından tarihi bakır işlemeli bir tabak hediye edildi. Ateşyan, ardından daha önce kilise olan Belediye Camisi\'ni ziyaret etti, burada görevlilerden bilgi aldı.

Çocukluğunun Silvan\'da geçtiğini anlatan Ateşyan, annesinin Hazro, babasının da Liceli olduğunu belirtti. Silvan doğumlu olduğunu söyleyen Ateşyan, \"Ben 4 yaşındayken tüm aileyle birlikte Silvan\'dan çıkıp, Diyarbakır\'a yerleştik. 6-7 Eylül olaylari nedeniyle Silvan\'dan çıkmak zorunda kaldık. Biz 1960 yılında Diyarbakır\'a taşındık. Ben ilkokulu Diyarbakir Cumhuriyet İlkokulu\'nda okudum. 1966\'da İstanbul\'a gittim, 1967 yılında Kudüs\'e gittim, 9 yıl orada okudum. 1 sene de Hollanda\'da kaldıktan sonra İstanbul\'a geri gelerek din gorevlisi olarak göreve başladım. Her ne kadar İstanbul\'da yaşasam da Diyarbakir ve Silvan\'dan vazgeçemiyorum, buradan bir şeyler beni çekiyor\" dedi.

\'ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ KARDEŞÇE YAŞASAK\'

41 yıldır din gorevlisi olarak İstanbul\'da yaşadığını belirten Ateşyan, \"Buranın havası, buranın suyu, buranın insanlarından vazgeçemiyorum. Silvan\'da kuzenlerim var. Her gelişimde onlardan bazılarıyla görüşüyorum ve dualarımı onlardan eksik etmiyorum. Silvan\'ı dolaşıyorum ama eski Silvan kalmamış, eski Diyarbakır\'ın kalmadığı gibi. Keşke eski günlere dönebilsek, insanlar kardeşçe yaşasa. Eskiden din, dil, ırk ayrımı yoktu. Tek dilegim insanların kardeşçe yaşamasıdır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ateşyan\'ın belediyeyi ziyareti

-Ateşyan\'ın çiçeklerle karşılanması

-Ateşyan\'ın belediye camiinde inceleme yapması

-Ateşyan\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)-

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3)LİSELİ SERHAT, GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde, okulunun önünde dışarıdan gelen grup ile öğrenciler arasında çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren 12\'nci sınıf öğrencisi Serhat Yıldız, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan Sanayi Çarşısı yanındaki Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde dün öğle saatlerinde gerçekleşti. Kavgada yaralanıp Tarsus Devlet Hastanesi kaldırılan ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Serhat Yıldız’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen Serhat Yıldız’ın cenazesi Tarsus Şehri Mezarlığında gözyaşları içihnde ailesi ve arkadaşlarının katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili olarak sürdürülen soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alınırken 4 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Ölen öğrenci Serhat Yıldız\'ın fotoğrafı

-Olayın meydana geldiği anda okul güvenlik kamerasına yansıyan öğrencilerin koşuşturması

-Okul duvarının dışındaki hareketlilik

-Kaymakamlık önünde alınan TOMA\'lı polis önlemi

-Alınan önlemeden detay

-Okul önünde TOMA\'lı ve zırhlı araçlı önlem

-Okul önünde nöbet tutan polis ekibi

-Tarsus Şehir Mezarlığı önünde alınan polis önlemi

-Cenaze aracı

-Cenazeye katılmaya giden öğrenciler ve vatandaşlar

-Mezarlık dışında bekleyen çevik kuvvet polisleri

-Ambulansın mezarlığa gelmesi

-Cenazedeki kalabalık

-Cenazenin indirilişi (cep telefonu dik çekim)

-Cenazenin defnedilmesi



Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)

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4)PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: HATAY’I BÜYÜK DEPREM VE TSUNAMİ BEKLİYOR

İSKENDERUN Ticaret ve Sanayi Odası\'nda Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, \'İskenderun Çevresi Afet potansiyeli\' konulu konferans verdi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Hatay\'ın bir deprem gerçeği olduğunu, belirterek, Türkiye\'de ki kıyılarda tsunami tehlikesini anlattı.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, \"Hatay\'ın deprem tarihçesi sabıkalı, hem de çok ciddi sabıkalı. Öyle sabıkalı ki dünya çapında suçları var. Tarih bize neyi söyler, geçmişten ders almayı gerektirir. Dolayısıyla geçmişte olan bir şey gelecekte de olacaktır. Bu kabulle yola çıktığımızda İskenderun ve çevresinin deprem potansiyelini kabul etmemiz gerekir.1822\'ye kadar 19 Yüzyılın sonuna kadar pek çok deprem olmuş. Bakın 300 bin ölümlü, 260 bin ölümlü 80 bin ölümlü büyük depremler var. Bu depremlerin detayına girdiğinizde, depremler öyle oluyor ki Mısır ile Trabzon arasındaki her yer duyuyor, hissediyor. O kadar büyük depremler var. Gerçekler varken, \'Hatay ve İskenderun çevresinde büyük depremler olmaz\' demek aymazlıktır. Bu gerçeği görmek gerekiyor\" diye konuştu.

HATAY\'DA 7 DEN BÜYÜK DEPREM OLMASI GEREKİYOR

Ersoy, Hatay çevresinde gecikmiş depremler olduğunu belirterek şöyle devam etti: \"Yani 7 den büyük depremler olması gerekiyor olmamış. Bu demektir ki bize uyarı, \'aklınızı başınıza alın, ev yapıyorsanız adam gibi yapın\' gibi mesajları almamız gerekiyor. Herkes bundan yanlış mesaj alıyor diyor ki, \'işte hocam 4 büyüklüğünde deprem oldu. İskenderun çevresinde buranın enerjisi bitti mi?\' Bunu şöyle ifade edeyim, 7 büyüklüğünde bir depremin enerjisinin alınması için 30 tane 6 büyüklüğünde deprem gerek. Yine tekrar ediyorum 7 büyüklüğünde depremin enerjisini almak için 900 tane 5 büyüklüğünde deprem olması gerek. Bu kadar deprem olmadığına göre, demek ki; bunun mesajı başka. Daha büyük depremlere gebeyiz dikkatli olun demektir.\"

Yapılan araştırmalarda Akdeniz\'in devamını oluşturabilecek bir okyanusun var olduğu ve Hint Okyanusu\'na bağlandığını konuşmasında belirten Prof. Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bu kapanmış bir okyanus. Okyanusun tabanını düzenli olarak nerede görebiliriz, inceleyebiliriz diye soru sorduğumuzda Hatay\'a gelmek zorundalar. Okyanusun en altından magmadan, en üstüne kadar olan tüm kesiti Hatay\'da görebiliyoruz. Bakın bu bile Hatay\'ın jeo turizm potansiyeli açısından çok önemli. Hatay\'ın toprakları çok kıymetli. Dünyanın en yaşlı kayaçları Amanosların altında çıkıyor. İnsanlığın görüp görebileceği en büyük laboratuar burada.\"

TSUNAMİ TÜRKİYE İÇİNDE TEHLİKE

Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Japonlar ile Samandağ kıyılarını kazdıklarını, Türkiye kıyılarında tsunami konusunda çalışma yaptıklarını belirterek şöyle konuştu: \"İskenderun Körfezi için tsunami tehlikesi var. Tarihsel kayıtlarda da tsunamiden söz ediliyor. Tsunami gerçekten tehlikeli, Türkiye\'de. Maalesef bu konu biraz sulandırılıyor. Akademisyenler tarafından da sulandırılıyor. Türkiye\'de ki kıyıları kazdık, İskenderun\'u da kazdık. Şöyle diyorum Türkiye kıyıları ve İskenderun körfezi de tsunamiye yatkın. Dolayısıyla bu gerçeği de kabul etmek gerekiyor. Japonlarla birlikte Samandağ kıyılarını kazdığımız ve 1822 depreminin tsunamisinin izlerini bulduk. İşte 20 metre 30 metre bizim kıyılarımızda olmaz doğru, ancak pasifikte Japonya\'nın olduğu yerde olur. Bilinmiyor ki; tsunami yada selin su derinliği çok fazla olması gerekmiyor yarım metre yeterli. Çünkü saf bir su gelmiyor içinde pek çok moloz var. Pek çok insan suyun içinde taşıdığı molozlar sebebi ile ölüyor.\"

Görüntü Dökümü

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-Toplantıya katılanlardan görüntü

- Prof. Dr. Şükrü Ersoy’un konuşması

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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5)ALANYA\'DA HIRSIZLIK ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde bir ayda 8 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 8 kişi polisin operasyonuyla yakalandı. Çete olarak çalıştıkları tespit edilen şüphelerden 2\'sinin terör örgütü propagandası yapmak suçundan da arandığı ortaya çıktı.

Alanya\'da bir ayda 8 ayrı evden aynı tekniklerle hırsızlık yapıldığının tespit edilmesi üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Savcılık koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızların peşine düştü.

Hırsızlık olaylarının olduğu bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtları inceleyen polis, şüphelilerin 34 HH 7466 plakalı otomobille Alanya\'da gezdiği bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı kısa kovalamacanın ardından ilçe girişinde yakaladı. Araçta bulunan A.S. (27), Y.G. (21), Ö.M. (20) ve O.Ç. (20) gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis, hırsızlık olayının diğer şüphelileri Ö.M. (25), M.Ş.M. (20), F.G. (21) ile M.B.\'yi (20) de bir işyerine yapılan baskında gözaltına alındı. Şüpheli A.S. ve Y.G.\'nin haklarında terör örgütü propagandası yapmak suçundan arandığı da ortaya çıktı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 15 cep telefonu, çeşitli markalarda 12 kol saati, kurusıkı tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca, ruhsatsız av tüfeği, Kalaşnikof olarak bilinen AK-47 tüfeğe ait 5 mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki 5 gün süren işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye binasından genel görüntü

- Şüphelilerin getirilmesinden görüntü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA, (DHA)

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6)GAZİANTEP\'TE 5 BİN ÖĞRENCİYE DESTEK

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Yardım Gönüllüleri Derneği işbirliği ile kentteki 21 okulda eğitim gören 5 bin öğrenciye kırtasiye ve kıyafet desteğinde bulunuldu.

Talat Özkarlı Spor Salonu\'nda düzenlenen yardım dağıtım törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Musatafa Kirazoğlu, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Törende konuşan Kirazoğlu, büyükşehir belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin eğitime her zaman destek olduğunu belirterek teşekkür etti. Kirazoğlu, “Bizim büyükşehir belediyesinden aldığımız desteklerle öğrencilerimize, öğretmenlerimize çok yararlı projeler ürettiğimiz bilinen bir gerçektir. En son bu projenin dışında ‘Öğrenciler sinema ile buluşuyor’ projesinde yine büyükşehir belediyemizin, dezavantajlı bölgelerdeki öğrencileri sinemaya ulaştırma desteği ile öğrencilerimiz çok büyük hizmetler aldılar. Kendilerine destekleri için teşekkür ediyorumö dedi.

Fatma Şahin ise, içinde bulunduğumuz haftanın Öğretmenler Haftası olduğunu hatırlatarak şunları dedi:

“Bizim medeniyetimiz, ‘Bize bir harf öğretenin kölesi oluruz’ diyor. Bizim medeniyetimizde, ‘bir annenin, babanın birde hocanın eli öpülür’ diyor. Bütün hocalarımızın ellerinden öpüyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili öğrenciler yüreğinizdeki enerjiyi, kendi yüreğimde hissediyorum ki, gözlerinizde ki ışığı o kadar hissediyorum ki. Yüreğinizde ki o sevgi, gözlerinizdeki o ışık bizim geleceğimiz olacak, geleceğimiz sizlerle aydınlanacak. Bu çalışmanın içerisinde gönüllü olmak çok önemli. Gönüllü olarak gelip bu işe zaman ayırmak çok önemli. Yardım gönüllüleri değimiz kıymetli ekip ve başkan yardımcımızın başkanlığında çok güzel işler yapıyorlar. Yetim, yoksul, yaşlı, mağdur, muhtaç yani dokunulması gereken herkese gönülleri ile dokunuyorlar. Allah, onlardan razı olsun.ö

Konuşmaların ardından salondaki öğrencilere sırt çantası, kırtasiye ve kabanlarının bulunduğu çantalar verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törene katılanlar

- Öğrencilerin müziklere eşlik etmesi

- Öğrencilerin ellerindeki çantalar

- Musafa Kirazoğlu\'nun konuşması

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Öğrencilere yardımların verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)

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