DHA YURT BÜLTENİ-10

Erdoğan:Erdoğan:Tatbikatta sergilenen terbiyesizlik üzeri örtülebilecek bir konu değil (1)



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak parti Rize 6. Olağan il kongresinde konuştu. Norveç\'teki NATO tatbikatına ilişkin Erdoğan, \"Hem içeriden hem dışarıdan saldırılara maruz kalıyoruz. Biliyoruz ki bu saldırılar şahsımıza ve partimize değil. Ülkemize, milletimizedir. Vesayet güçlerinin türlü oyunlarından darbe girişimlerine kadar tüm saldırılara merhum Mehmet Akif\'in şu ifadelerindeki ruh ile karşı koyuyoruz; Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur dönme bilmeyiz yürürüz. NATO tatbikatında sergilenen terbiyesizliği sizler takip ettiniz. Bazı yanlışlar vardır ki onu aptallar değil ancak alçaklar yapar. Şahsımı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü hedef alan bu terbiyesizliği NATO içerisinde bir süredir varlığını müşade ettiğimiz çarpık bir bakış açısının dışa vurumu olarak anlıyorum. Bu kuru bir özür ile geçiştirilerek üzeri örtülebilecek bir konu değildir\" diye konuştu.

\"BİZ S-400\'LERİ ZATEN ALDIK İŞ BİTTİ\"

Erdoğan, \"Biz S-400\'leri zaten aldık iş bitti. Finansman konusundaki detayları konuşuyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın açıklamaları

Haber:RİZE,(DHA)

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Bakan Tüfenkci: Ekonomik operasyonlara geçit vermeyiz /EK

\'ATATÜRKÇÜYÜM\' DİYENLER DEMİRYOLLARINI İHMAL ETTİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Devlet Demiryolları 5\'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan Malatya Garı Yaya Altgeçiti\'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Tüfenkci, Türkiye olarak bir yandan terör örgütleriyle mücadele ettiklerini diğer yandan ise yolları donattıklarını ifade etti.

Bitme noktasında olan demir yollarını yeniden canlandırdıklarını dile getiren Tüfenkci şöyle konuştu: \"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Türkiye’yi baştan başa demir yoluyla donatma noktasında \'Atatürkçüyüm\' diye yola çıkanlar sonradan demir yollarını nasıl ihmal ettikleri, nasıl geri plana attıklarını, en iyi demir yolu çalışanları bilir. 1980’leri, 2000’li yılları bilir ve artık baktığımız zaman artık demir yolu bitmiş, yük ve enkaz olmuş devletin üzerine yük ‘biran önce kurtulalım’ mantığı maaşını ödeyemez duruma gelmiş bir kurumken bugün trilyonluk yatırımlara imza atan bir kurum haline geldi. Yük taşıma kapasitesine baktığımızda yolcu taşıma kapasitesine baktığımızda ve hızlı trenleriyle hızlandırılmış trenleriyle gerçekten demir yolunun bir atağa geçtiğini hep beraber görüyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Açılışa katılanlar

- Bakan Tüfenkci\'nin konuşması

- Alt geçitin açılışı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 253 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,(DHA)

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Alevlerin arasında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KARAMAN’da iki katlı kerpiç evde çıkan yangında korktuğu için karyolanın altına saklanan ve alevlerin arasında kalan 2 yaşındaki Mehehan Akkuş, hayatını kaybetti. Vücudunda yanaklar oluşan annesi Nimet ve ablası Hümeyra ise hastanede tedavi altına alındı.

Yangın saat 12.40 sıralarında Gazi Dükkân Mahallesi 115 sokak üzerinde bulunan 2 katlı kerpiç binanın birinci katında meydana geldi. Anne Nimet Akkuş evin mutfağında yemek yaparken evin salon kısmında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası alevler evin tamamını sardı. Anne Nimet Akkuş 15 yaşındaki kızı Hümeyra Akkuş’u güçlükle alevlerin içerisinden alarak dışarıya çıktı. İçeride kalan 2 yaşındaki Metehan’ı da almak için tekrar eve giren anne duman ve alevlerin arasında oğlunu bulamadı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis sevk edildi. Polis alevlere teslim olan evin etrafından güvenlik çemberi oluşturdu. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan eve girip küçük çocuğu aramaya başladı. Kısa süren araştırma sonrası 2 yaşındaki Metehan Akkuş salondaki karyolanın altında baygın bir şekilde bulundu.Yangın sırasında sırtında yanıklar oluşan anne Nimet Akkuş ile kızı Hümeyra ve oğlu Metehan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alevlerden konktuğu için karyolanın altında gizlendiği tahmin edilen ve ağır yaralanan Metehan Akkuş hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne kızın ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangından geriye tamamen kullanılamaz hale gelen ev ve kapının önüne savrulan küçük Metehan’ın oyuncakları kaldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında ev sahibinin oturduğu üst kattaki evde bir yastığın altında bulunan 35 bin lira itfaiye ekiplerince polise teslim edildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri görüntüsü

-Küçük çocuğun ambulansa taşınması

-İtfaiyenin müdehalesi

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)

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\"Ekmek gramajının düşmesi kaos getirir\"

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Selim Açık ekmek gramajının düşmesi fiyatının da buna bağlantılı geriye çekilmesinin kaos getireceğini söyledi.

Fırın sahibi ve unlu mamulleri üreticisi Selim Açık ülke genelinde 250 gram ekmeği 70 ve 1.25 TL\'ya satanlar olduğunu,o nedenle bu dalgalanmanın ekmek gramajında kaosa yol açacağına dikkati çekerek \" Tek fiyat uygulamasına gidilmesi gerekir\"dedi.Selim Açık \" 250 gram ekmeğin 200 grama düşürülmesi konusunda yapılan yanlış açıklamalarla birlikte yanlış uygulamalarında önünü açmaktadır. Federasyonumuz olarak bu bilgi ve yanlış açıklamaların neler getireceğini biliyoruz. 250 gr 1 TL fiyat ile ülke genelinde satılan ekmeğin, yüzde 30\' luk dilimi bayi karı olarak üreticilerimizin cebine girmemektedir. Kalan 70 kuruşluk fiyatın içerisinde ise 40 kuruşluk diliminde işçilik, yakıt, taşıma ve 20 kalemden oluşan giderlerini kapsamaktadır. Sadece 30 kuruşluk dilimi ise un, maya ve sudan oluşmaktadır. Kamuoyunda ekmeğin gramajının beşte bir düşürülmesi ile birlikte ekmeğe de yüzde 25 lik otomatik olarak zam alınmış olacak gibi açıklamalar bizleri fazlasıyla üzmektedir. Bu tür haberler sadece kafa karıştırmakla birlikte biz üreticileri de zor durumda bırakmaktadır. 250 gramlık ekmeğin içerisinde un su ve maya maliyeti sadece 30-32 kuruştan ibarettir. Ekmeğin gramajının 50 gr düşürülmesi 1 tl ye satılan ekmeğin içerisinde 0,50-0,70 kuruşluk üreticinin menfaatine yansıyan rakam olacaktır. Yani fırıncı gramajın düşmesi durumunda yüzde 5-7 lik bir zam yapmış olacaktır. Bu zammın bedelini ise fırıncılar son 4 aylık dilimde yüzde15 zamlanan un girdisi,yüzde 15 artan mazot ve diğer girdi zamları ile zaten kaybetmiştir. Ekmeğin gramajı düşürülmese bile fırıncı kardeşlerimiz son 4 aylık girdi artışından dolayı minimum yüzde 10 ila 20 lik bir zam talebinde bulunmak zorunda kalacaktı. Zam talebinde bulunan illerimizde oldu. Zammını alıp uygulamaya girmesini bekleyen illerimizde var. Bu gramaj düşürülmesi olayı sadece fırıncının yeni zam talebinin önüne geçilmesinden başka bir yansıması olmaması gerekmektedir. Aksi durumda ise ekmeğin fiyatının düşürülmesi fırıncının da aynı ay zam talebinde bulunmasının zorunlu olacağı anlamına gelmektedir. Bu da kaçınılmazdır.\" diye sözlerini tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Genel Başkan Yardımcısı Selim Açık ile röportaj

- Ekmek genel ve detay görüntü

- Diğer detaylar

3 dakika 38 saniye /84MB

Haber:Oktay ENSARi-Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)

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İlahiyat profesörü 1 milyon lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı

KAYSERİ\'de, bir ilahiyat profesörü Ü.G\'yi telefonla 1 milyon 55 bin TL dolandıran amca çocukları İ.H.P. ve A.P. yaşadıkları şehirlerde yakalanarak, gözaltına alındı.

Geçtiğimiz 31 Ekim\'de ilahiyat profesörü olduğu öğrenilen Ü.G. kendisini telefonla arayan , polis, ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından aynı gün içinde farklı aralıklarla toplam 1 milyon 55 bin TL dolandırıldı. Şüphelilerin ilahiyat profesörü Ü.G.\'yi (48) \"Hesabınızdan terör örgütlerine para aktarımı yapılıyor\" iddiasıyla dolandırdıkları öğrenildi. Geçen sürede dolandırıldığını anlayan ilahiyat profesörü polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Olay sonrası şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Olayın gerçekleştiği ve şüphelilerin yakalandıkları zaman dilimine kadar en ufak deliller değerlendirilerek, olayın meydana geldiği yerlerdeki 32 değişik açıdan yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamera kayıtları incelendi. Kamera kayıtları neticesinde şüphelilerin eşkallerini belirleyen ekipler çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar kapsamında amca çocukları oldukları öğrenilen İ.H.P\'nin (34) İstanbul, A.P\'nin (35) ise Şanlıurfa\'da bulunduğu belirlendi. Özel oluşturulan ekipler 2 şüphelinin yakalanması için İstanbul ve Şanlıurfa\'ya gitti. Eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında şüpheliler yakalandı. Kayseri\'ye getirilen İ.H.P. ve A.P. Emniyet Müdürlüğü\'nde gözaltına alındı. Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevkedildi. Zanlılar ayrıca dolandırdıkları 1 milyon 55 bin TL\'nin ele geçirilemediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlıların Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirilişi

-Çıkarılışları

-Genel detay

1 Dakika 37 Saniye / 54 MB

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)

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Dikkatsiz sürücü öldürüyordu



KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, akaryakıt alan sürücü pompanın takılı olduğunu unutup aracı çalıştırarak ilerleyince yerinden fırlayan pompa görevlinin koluna çarptı. Acı içerisinde yerde kıvranan görevlinin kolu kırıldı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçen günlerde, Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü\'nün şantiyesinde meydana geldi. Körfez Belediyesi\'nde çalışan Y.G. resmi plakalı otomobile akaryakıt almak için şantiyeye geldi. Şantiyede görevli S.P. aracın deposuna akaryakıt doldurmak için pompayı takarken, bu sırada Y.G. araca bindi. Y.G. araca pompanın takılı olduğunu unutarak gaza basınca, S.P, pompayı çıkarmak için uğraştı. Aracın ilerlemesiyle gerilen pompa bir anda yerinden fırlayarak S.P\'ye çarptı. S.P. pompanın koluna çarpması ile yere düşerek acı içerisinde kıvrandı. Y.G. aracı durdurarak S.P\'nin yanına gelirken, pompayı yerine koydu. Kolu kırılan S.P. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaşanan olay şantiyede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

HABER: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)



