DHA YURT BÜLTENİ-10 

Vanlı topçu er, tezkeresini alacağı gün şehit düştü

IRAK\'ın kuzeyindeki Gara Bölgesi\'nde PKK\'lı teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırıda tezkere alacağı gün şehit olan Topçu Er Suat Surki için memleketi Van\'da tören düzenlendi. Tören ardından şehit Surki gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kuzey Irak\'ın Gara bölgesinde dün akşam saatlerinde PKK\'lı teröristler tarafından güvenlik güçlerine saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte Van nüfusuna kayıtlı 5 kardeşin en küçüğü 21 yaşındaki Topçu Er Suat Surki tezkeresini alması gereken dün şehit olurken, 1\'i ağır 2 asker de yaralandı.Tezkeresini alacağı gün şehit olan Surki\'nin cenazesi, Şırnak\'taki uğurlama töreninin ardından memleketi Van\'a gönderildi. Şehit Surki için Yukarı Norşin Camiinde tören düzenlendi.

Törene, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Suat Ekici, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum amirleri, asker, polis ve şehidin yakınları katıldı.

Tezkere alacağı gün şehit olan Topçu Er Suat Surki\'nin cenazesini tören alanına getirilmesi sırasında ailesi ve yakınları fenalık geçirdi. Komutanlar şehidin ailesi ve yakınlarını teselli etti.

Daha sonra şehidin özgeçmişi okundu. Şehit Surki için duaların okunmasının ardından, cenazesi Karşıyaka Mahallesi\'nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ.

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

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Uzman çavuş arkadaşını \'Otomobili çek\' deyip, küfrettiği için öldürdü



ADANA\'nın Kozan İlçesi\'nde, 32 yaşındaki Erkan Özkozanoğlu, sosyal medya üzerinden ilçe manzaralı canlı yayın yapan arkadaşı Jandarma Uzman Çavuş 22 yaşındaki Mustafa Kara\'nın yanına otomobille geldi. Özkozanoğlu, kendisine küfredip, \'Otomobili çek\' diyen Kara\'yı tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Olay, gece saatlerinde, Kozan-Feke yolu Sıralık mevkisinde meydana geldi. Görev yaptığı Mardin\'den izne gelen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kara, iddiaya göre, halasının oğlu Sinan Koçak ve 2 arkadaşıyla yol kenarında alkol almaya başladı. Park ettikleri otomobilden inen Kara, ilçe manzarasını gösterip, sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Kara\'nın şarkı söyleyip, eğlendiği sırada, besici arkadaşı Erkan Özkozanoğlu da olay yerine geldiği otomobilini uzman çavuşun yanına park etti. Alkollü olduğu ileri sürülen Kara, \"Otomobili çek\" diyerek, Özkozanoğlu\'na çıkıştı. Özkozanoğlu da, \"Mühim değil, çekelim\" dedi. Bunun üzerine uzman çavuş, Özkozanoğlu\'na küfretti. Bunun üzerine sinirle otomobilden inen Özkozanoğlu, üstündeki ruhsatsız tabancayı çıkararak, Kara\'ya ateş edip, olay yerinden kaçtı.

Kanlar içinde kalan uzman çavuş için arkadaşları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, Kara\'nın öldüğünü belirledi.

Kuzeninin cesedi başında bekleyen Sinan Koçak ile Kara\'nın 2 arkadaşı, ifadelerine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğü(ne götürüldü. Olayın ardından kaçan Erkan Özkozanoğlu\'nun polis tarafından arandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Arkadaşı tarafından ölüdürülen Uzman Çavuş Mustafa Kara\'nın sağlık fotoğrafları

Haber:Yaşar KORKUSUZ-Kamera:KOZAN(Adana), (DHA)

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Vali Güzeloğlu: Dicle nehir yatağı tamamen ıslah edilecek, kötü görüntü ortadan kaldırılacak

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Dicle Nehri yatağının Silvan köprüsünden, Hashavar Çayı birleşim noktasına kadar 21 kilometrelik bir kısmının temizlenerek, ıslah edileceğini belirterek, \"Dicle Nehri yatağının büyük bölümünde adacıklar, gelişi güzel ağaç dikimleri, sağlı sollu sazlıklar, nehir yatağını daraltmış ve yer, yer su ve çamur birikintilerinin oluşmasına neden olmuştur. Yapılacak çalışmayla Dicle Nehir yatağı tamamen ıslah edilecek, bu kötü görüntü ortadan kaldırılacak\" dedi.

DSİ Bölge Müdürlüğü\'nde düzenlenen Dicle Nehri değerlendirme toplantısına, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, DİSKİ Genel Müdür Vekili Sadık Elelçi ile kurum müdürleri katıldı. Dicle Nehri yatağı kapsamında yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bir araya geldiklerini belirten Vali Hasan Basri Güzeloğlu, nehrinin Diyarbakır\'ın hayat kaynağı olduğunu belirterek, \"Dicle nehrinin bir zenginlik, bir güzellik ve bir kültür olarak korunması, bu perspektifte tüm çalışmalarımızın, Diyarbakır\'da gerçekleştirdiğimiz diğer çalışmalar gibi örnek bir çalışma boyutuna ulaşması temel amacımızdır. Bugün itibariyle Dicle nehri yatağının büyük bölümünde adacıklar, gelişi güzel ağaç dikimleri, sağlı sollu sazlıklar, nehir yatağını daraltmış ve yer yer su ve çamur birikintilerinin oluşmasına neden olmuştur. Yapılacak çalışmayla Dicle nehir yatağı tamamen ıslah edilecek, bu kötü görüntü ortadan kaldırılacaktır. Şüphesiz sadece olumsuzluğun giderilmesi anlamında değil, Dicle nehrinin tanzim edilmiş, kesit içerisinde doğal güzelliği ve görselliği de böylelikle ortaya çıkarılmış olacaktır. Bu projenin gerçekleşmesi şuan itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın gündeminde olan ve büyük bir oranda çalışmaları tamamlanan Dicle Vadisi projesiyle bütünleşecek\" dedi.

Silvan Köprüsü\'nden başlayacak çalışmaların, 5 kilometrelik güzergahda Hashavar Çayı birleşme noktasına kadar devam edeceğini anlatan Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu:

\"Dicle Nehri\'nin yatak tanzimi Silvan Köprüsü\'nden 5 kilometre Hashavar Çayı birleşim noktasına kadar 21 kilometrelik bir kısmı kapsayacaktır. Bu açıdan 3 proje şeklinde devam edecek Dicle nehri projemiz inanıyorum ki bittiği zaman hem görsel olarak, hem de Dicle Nehri vadisi projesi kapsamında bugün Büyükşehir\'imizle bütünleşen Hevsel bahçeleri ve kırklar dağı dediğimiz UNESCO mirasının ve Diyarbakır tarihi geçmişinin çok önemli değerleriyle bütünleşmiş olacaktır. Toplantıda Dicle nehri ile ilgili yapılacak çalışmalarda kurumlar arası iş birliğinin de yapılacağını kaydeden Vali Güzeloğlu, \" Şüphesiz olası taşkın zararlarının böylelikle önlenmesi de gerçekleşmiş olacaktır. Dicle\'nin var olduğundan bugüne olduğu gibi bir hayat pınarı olması, doğal bir güzellik sunması bu perspektifte Diyarbakır ve ülkemizin için değerleriyle korunması temel amacımızdır. Devam eden diğer tüm projelerde olduğu gibi insana saygıyı esas alan ve insan -merkezli bir yönetim ve kalkınma anlayışını amaçlayan bir perspektifte Dicle\'nin bugüne kadar eksik kalan ihmal edilen, kirlenen ve kirletilen bütün olumsuzluklarından arındırılması da amacımızdır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplantıya katılanlar

-Vali Güzeloğlu\'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-

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2 ay önce cezaevinden çıktı, hırsızlıktan tutuklandı

Güvenlik kamerası görüntüleri

TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde 2 ay önce cezaevinden çıkan 17 yaşındaki A.K., 5 ev ve işyerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalandı. Hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıyan A.K., tutuklandı.

Malkara\'nın Camiatik Mahallesinde 3 işyeri ve 2 eve giren hırsız, ziynet, para ve elektronik eşyalar çalındı. Polis, incelediği hırsızlık yapılan yerlerdeki güvenlik kameraları ve parmak izlerinden şüphelinin A.K., olduğunu belirledi. İki ay önce hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden çıktığı belirlenen A.K., evinde polis tarafından gözaltına alındı. Bir işyerinden hırsızlık yaparken güvenlik kameralarının görüntülediği A.K., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Cezaevi\'ne konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Malkara Emniyet Müdürlüğü

-Hırsızın camı açıp içeriye girmesi

-Hırsızın masa ve çekmeceleri çakmak ışığıyla karıştırması

-Çekmecelerde bulduğu paraları cebine koyması

-Hırsızlık sonrası girdiği camdan çıkması

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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Kadın müzik öğretmeninin klipleri sosyal medyada ilgiyle izleniyor

TRABZON\'un Sürmene İlçesi\'nde, Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı, müzik öğretmeni 31 yaşındaki Merve Yavuz, Karadeniz türküleri seslendiriyor. Solistlik yaptığı gruptan ayrılan ve müzik yaşamına bireysel devam eden Yavuz\'un seslendirdiği türkülere çektiği klipler sosyal medyada ilgiyle izleniyor.

Sürmene Anadolu Lisesi\'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan müzik öğretmeni Merve Yavuz, küçük yaştan itibaren müziğe ilgi duymaya başladı. Yavuz, lise ve üniversitede müzik alanında eğitim gördü, yüksek lisansını da aynı dalda yaptı. 2010 yılında Erzurum\'da öğretmenlik hayatına başlayan Merve Yavuz, 6 yıldır da Sürmene\'de görevini sürdürüyor. Merve Yavuz, ayrıca, bir müzik grubunda Karadeniz türküleri söyleyerek solistlik yaptı. Gruptan bir süre önce ayrılan Yavuz, bireysel olarak müzik yaşantısını sürdürme kararı aldı. Gelecek yıl ilk albümünü çıkarmayı hedefleyen Merve Yavuz\'un seslendirdiği Karadeniz türkülerine çektiği klipler sosyal medyada ilgiyle izleniyor.

\"GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM\"

Hem öğretmenlik hem de müzikal hayatında ilerlediğini belirten Merve Yavuz, çok sevdiği öğrencileriyle aralarında çok farklı bir bağ olduğunu söyledi. Yavuz, \"Gruptan ayrıldıktan sonra Volkan Arslan arkadaşımla televizyon programlarım oldu. Daha sonra araştırma sürecine girdim. Bir müzik şirketi ile anlaştım. Allah nasip ederse yaz aylarında yeni albümüm çıkacak. Önümüzdeki haftalarda yeni klipler çekeceğim. Güzel tepkiler alıyorum. Bunun çoğalarak büyümesini istiyorum\" dedi.

\"KARADENİZ MÜZİĞİ\'NDE ALGI DEĞİŞTİ\"

Fuat Saka ve Volkan Konak gibi çok önemli temsilcileri olan Karadeniz müziğinde, Kazım Koyuncu sonrası farklı bir algı oluştuğunu vurgulayan Merve Yavuz, \"Bölgemizde önceden aile baskısı çok fazlaydı. İnsanlar şarkı söyleyeceğim dediklerinde veya futbolcu olmak istediklerinde aileler \'Ya popçu ya topçu mu olacaksın?\' derlerdi. Aileler pek destek vermezdi. Yeni jenerasyonla algılar değiştikçe bu kez zenginlikler artmaya başladı\" ifadelerini kullandı.

Kliplerinin ilgiyle izlenmesinden çok mutlu olduğunu belirten Yavuz, şarkı söylemek kadar öğretmenliğin de kendisi için tutku olduğunu ve iki alanda da ilerlemek istediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Okuldan detaylar

Öpğretmen detayları

Merve Yavuz ile röp.

Klip detayları

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON- (DHA)

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Engelliler Basketbol Takımı, liselilere şov yaptı

Süper Ligde mücadele veren İskenderun Engelliler Basketbol takımı Tosçelik Fen lisesinde öğrenciler ile bir araya geldi. Engeliler takımı önce şov, sonra gösteri maçı yaptı.

Tosçelik Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet Çelik, İskenderun Engeliler Takımı\'na destek olmaya çalıştığını söyledi. Verdikleri mücadelenin küçümsenemeyecek olduğunu ifade eden Keskin, \"Destek olduğumuz geçen yıl büyük emekler harcayarak şampiyon olup Süper Lige çıktılar. Bugün burada onları ağırlamaktan, sizlerle tanıştırmaktan son derece mutluyum. Bize şunu öğrettiler hayatta her insan ne olursa olsun başarılı olabiliyor, amacına ulaşabiliyor\" dedi.

İskenderun Engeliler Basketbol takımı kaptanı Umut Akbay ise, \"Bize her zaman maddi manevi destek veren Ahmet Keskin hocamıza vereceğimiz plaketle teşekkür etmek istiyoruz\" dedi. Engelliler Basketbol oyuncusu Fatih Bayram, öğrencilere gösteri yaptı. Bayram, öğrencilerin yoğun alkışı arasında şovunu, gösteri maçı ile tamamladı.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerden görüntüler

- Tosçelik Fen Lisesi Müdür yardımcısı Ahmet Keskin’in konuşması

- İskenderun engeliler basketbol takım kaptanı Umut Akbay\'ın konuşması plaket vermesi

- Tekerlekli sandalyesi ile gösteri yapan Fatih Bayram

-Engelilerin gösteri maçı

Haber: İSKENDERUN (HATAY) (DHA)

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