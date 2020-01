DHA YURT BÜLTENİ-10

KIZ YURDUNDAKİ \'SAMARA\' KORKUSUNUN ARDINDAN KYK İL MÜDÜRÜ VE YURT MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI (EK)

1)İL MÜDÜRÜ EMEKLİ EDİLDİ

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu, Karaman\'daki Nefise Sultan Kız Yurdu\'nda 3 öğrencinin şaka yapması sonucu diğer öğrencilerin korkmasına neden olayı anlattı. Görevden alınan Karaman İl Müdürü Enver Yazıbaşı\'nın emekli olduğunu belirten Aksu, şöyle dedi: \"İl Müdürümüz, dönem başında yaklaşık 4 ay önce emeklilik dilekçesini verdi. Biz, müdürümüzü Ankara\'ya atamayı düşünmüştük. Ancak o an yerine görevlendirecek birisi olmadığı için müdürümüze görevine devam etmesini söyledik. Yurtta yaşanan son olayda da müdürümüzün psikolojisi bozulmuştu. Kendi isteğiyle bize daha önce verdiği emeklilik dilekçesini kabul etmiş olduk. Yurt müdürümüz Hüseyin Paylan da iki yurda birden bakmak zorunda kalıyordu. Şimdi müdürümüzü görevli olduğu kendi yurduna aldık. O yurda da Fatma Albayrak\'ı atadık.\"

OLAY, 3 ÖĞRENCİNİN ŞAKASI

Aksu, olayın meydana gelmesi ardından yurda teknik heyet gönderdiğini ve teknik ekibin son 1 haftalık kamera kayıtlarını incelediğini belirtti. İnceleme sonucu yurda dışarıdan yabancı bir kişi girmediğini tespit edildiğini ifade eden Aksu, şöyle dedi: \"Teknik ekibimiz bir haftalık görüntülerde yurda yabancı girişi olmadığını belirledi. Bunun üzerine biz bunun şaka maksatlı olduğu üzerinde durduk. Her dönem yurtlarımızın açıldığı ilk üç, dört ay bu tip şakalarla karşılaşıyoruz. Bugüne kadar da yurtlarda şaka yapan öğrencilerimize bir işlem yapmadık. Ancak bu şakanın dozu biraz kaçtı. Hemen kadın başmüfettişimiz yurda gitti. Oradaki öğrencilere, bu şakayı yapan kişinin çıkıp arkadaşlarından özür dilemesini ve olayın biran önce çözüme kavuşmasını istedik. Ama çıkan olmadı. Bizde yurtta incelememizi sürdürdük.\"

ŞAKA YAPAN ÖĞRENCİLER \'SAMARA\' KARAKTERİNDEN ETKİLENMİŞ

Aksu, yapılan araştırmada yurtta \'Halka\' adlı filmi izleyip \'Samara\' karakterinden etkilenen 3 öğrencinin, üst kattaki öğrencilere şaka yaptığını tespit ettiklerini söyledi. 3 öğrenci hakkında kamu davası açıldığını belirten Aksu, \"3 öğrencimiz hakkında savcılığımız ve mahkeme ne karar verir bilmiyorum. Biz de mahkeme sonuçlanana kadar 3 öğrencimizi yurttan uzaklaştırdık. Valilik de o öğrencileri başka bir yere yerleştirdi. 3 öğrenci dışında hakkında işlem başlatılan öğrencimiz bulunmuyor\" dedi.

ÖĞRENCİLERE PSİKOLOJİK DESTEK

Aksu, olayın ardından yurttan izin alıp ailelerin yanına giden öğrencilerin tekrar yurda döndüğünü ve yurttan kaydını sildiren öğrenci olmadığını belirtti. Aksu, yurtta psikolog ve sosyal çalışmacının, öğrencilere psikolojik destek verdiğini söyledi.

\'DEVLET YURDUNDAKİ GÜVENLİK HİÇBİR YERDE YOK\'

Aksu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu\'na bağlı yurtların güvenliklerinin üst düzeyde olduğunu belirterek, şunları söyledi: \"Devlet, dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde yüksek öğrenim yurtçuluğunda müthiş bir koruma, kollama mantığıyla öğrencilere sahip çıkıyor. Biz sosyal bir kurumuz. Geçmişte eksik kalan alanı hızla tamamlamaya çalışıyoruz. Her sene 100 binden fazla yeni yatağı sisteme dahil ediyor ve eski yatak ile fiziki yerleri ya kapatıyoruz, ya da yeniliyoruz. Üç yılda 400 bine yakın kapasite artırımı yaptık. Kurum olarak kendimizle yarışıyoruz. Yurtlarımızda güvenlikte üst düzeydedir. Devletin yurdundaki güvenlik hiçbir yerde yok. Bu yurtta da dışarıdan hiç bir yabancı girişimi olmadı, olamazda. Bizim yurtlarımızın bina çevresi kamera sistemiyle döşelidir. Belirli bir yükseklikte bahçe duvarı ve bu duvarın üstünde çelik çit çevrilidir. Yurdun iç ve dış güvenlik görevlileri bulunmaktadır. Orada çok ciddi manada güvenlik muhafazası vardır.\"?



2)YÜKSEKOVA\'NIN 2 KÖY VE 1 MEZRASININ YOLLARI İLK KEZ ASFALTLANDI

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesine bağlı bazı köy ve mezra yolları, ilk kez asfaltlandı. Hakkari Valiliği\'ne bağlı İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, köy ve mezra yolları, toz ve çamurdan kurtarıldı. Yüksekova\'ya bağlı Kadıköy ile Köprücük köyü ile Kalemli mezrasına ilk kez sıcak asfalt yol yapıldı. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, tüm hızıyla devam ederken, yollar asfaltla birlikte toz ve çamurdan kurtuldu. Köy sakinleri, ilk defa köy ve mezra yollarına asfalt döküldüğünü belirterek, şöyle dedi:

\"Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Allah, devletimize zeval vermesin. Bu konuda yollarımızın asfaltlanması için bizlere destek veren Hakkari Valimiz ve ilçe Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Devlet imkanlarının hizmet için seferber edilmesine son derece memnunuz.\"



3)İZMİR YERLİ OTOMOBİL FABRİKASINA TALİP OLDU



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye\'nin yerli otomobilini üretecekleri açıklanan BMC, Kıraça Holding, Anadolu Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding ön çalışmalara başlarken, İzmir, otomotiv fabrikasının kurulucağı kent olmak istiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun öncülüğünde bir araya gelen İzmir iş dünyası, otomobil fabrikasının İzmir\'e yapılması için \'Biz Hazırız\' sloganı ile harekete geçip lobi faaliyetlerine başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, birlikte hareket etme çağrısı kapsamında İzmir sanayi ve iş dünyası ile otomotiv ve yan sanayi sektörlerinin temsilcileri Tarihi Havagazı Fabrikası\'nda toplantı yaptı. Yerli otomobil fabrikasının İzmir\'e kurulması için çalışma yapmaya karar verildi. Yer seçiminde Aliağa, Bergama ve Kınık bölgesi öne çıktı. Çalışmaları takip etmek, lobi faaliyetleri gerçekleştirmek üzere başkanlığını Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancıları\'ın yürüteceği 8 kişilik komite seçildi. Komite\'de Faruk Güler, Mehmet Tiryaki, Fatih Uysal, Neşe Gök, Abdullah Baysak ile Bertuğ Ösen ve Mustafa Menku yer aldı. İlk iş olarak haftasonu İzmir milletvekilleri davet edilerek fabrikanın İzmir\'e kurulması için destek istenecek.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Yerli otomobil fabrikasının İzmir\'e kurulması amacıyla düzenlenen toplantı sonunda yapılan basın toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yerli otomobil üretim hamlesi ve beş girişimicinin iştirakiyle kurulacak otomobil fabrikasının İzmir\'e getirilmesi, yatırımın İzmir\'de yapılması dilek ve isteklerini iletmek üzere yol haritası çalışması yaptıklarını açıkladı. İzmir\'in avantaj ve dezavantajları, uygun olan yerler konusunda fikir alışverişi yaptıklarını belirten Kocaoğlu, şöyle dedi:

\"Çalışmaların takibi için bir komite kurduk. Bu komite lobi çalışması da yapacak. Hafta sonu tüm partilerin İzmir milletvekillerini davet edeceğiz. Milletvekillerine bu girişim için Ankara\'da lobi yapmaları için isteklerimizi ileteceğiz. Umuyorum, komitenin yapacakları, milletvekilleri ve kanaat önderlerinin girişimleri, yer seçimi konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin altyapıda, yasal çerçevede vereceği destekleri de değerlendirip, yerli otomobil fabrikasının İzmir\'i kurulması için çalışmalar gerçekleştireceğiz.\"

\"İZMİR\'İN AVANTAJLARI ÇOK\"

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da İzmir\'de birlikte haraket edebileceklerinin en önemli göstergesi olan bir gün yaşadıklarını söyledi. Aziz Kocaoğlu\'nun daveti üzerine odalar, otomotiv sektörünün önde gelen temsilcileriyle biraraya geldiklerini belirten Yorgancılar, şöyle dedi:

\"Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın deyimiyle 5 babayiğitin seçilmesine paralel olarak yerli otomobil yapılması kararının ardından fabrikanın kurulacağı kent için aday olduğumuzu, talip olduğumuzu ve İzmir\'in önemli avantajları olduğunu değerlendirdik. Biz arabanın ne şekilde, ne özellikte olacağından ziyade İzmir\'in avantajlarını öne çıkaran, liman, insan kaynakları, geçmişteki BMC ve Opel fabrikaları yatırımları, son dönemlerde otomobil yan sanayindeki başarılı çalışmaların sonucu en önemli merkezin İzmir ve çevresi olduğunda mutabık kaldık.\"

BERGAMA, ALİAĞA, KINIK ÖNE ÇIKTI

Yorgancılar, hafta sonu İzmir milletvekillerine destek isteyeceklerini söyledi. En önemli avantajın Başbakan Binali Yıldırım\'ın İzmir milletvekili olması ve Ege milletvekili olarak Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi\'nin işe sahip çıkacağı yönündeki düşünce olduğunu getiren Yorgancılar, şöyle dedi:

\"Bu eseri İzmir\'e kazandırmak için gayret göstereceğiz. Yer seçimi konusunda yaptığımız çalışmalar sonucu Bergama, Aliağa, Kınık bölgesinin öne çıkıyor ama daha detaylı şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi planlar, arsa durumlarıyla ilgili alternatif yerler konusunda muhtelif araştırma ve çalışmalar yapılacak.\"

Otomotiv yatırımcısının araziye, lojistik avantajlara bakacağını, yan sanayi ve iş gücünün de çok önemli olduğunu belirten Yorgancılar, insan kaynakları, işgücü, üniversite-sanayi işbirliğinin İzmir\'de varolduğunu söyledi. Yorgancılar \"Liman avantaj, İstanbul-İzmir otoyolu bittikten sonra daha da büyük avantaj olacak\" dedi.

Toplantıya Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Başkanı (İTO) Ekrem Demirtaş, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Başkanı Mehmet Ali Susam, ESBAŞ CEO\'su Faruk Güler, Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ercan Korkmaz, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mustafa Akkalay, EGOD önceki başkanı Mustafa İduğ, ESİAD Yüksek İstişare Konsey Başkanı Mehmet Ali Kasalı, TERBAY Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Baysak, Tiryakiler Oto Makine Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tiryaki, Poyraz Otomotiv Başkanı Selami Özpoyraz, Petrofer Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Taşkın, CMS Jant Yönetim Kurulu Başkanı Bertuğ Ösen, Peteksan Oto Radyatör Firması yetkilisi Fatih Atabulu, İntegral Menkul Analisti Ozan Batu, Dönmez Debriyaj Yönetim Kurulu Üyesi Hatice İvit, Sektör Danışmanı Mustafa Menku, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, MHP İl Başkan Yardımcısı Adil Özyiğit, İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, Çelikiş Yedek Parça Firması Genel Müdürü Okyay Erik, NESAN Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Sandalcı, BMC Ticari Araçlar Kar Merkezi Direktörü Bülent Santırcıoğlu, Far-San Otomotiv Sahibi Mustafa Şahin katıldı.

4)İŞİTME ENGELLİ OĞLUNUN \'ANNE\' DİYECEĞİ GÜNÜ BEKLİYOR

ZONGULDAK\'ta, doğuştan işitme engelli 10 yaşındaki Bayram Alan, sağlıklı olan ikizi Bahar Alan ve ablası 11 yaşındaki Kader Alan ile işaret diliyle iletişim kuruyor. Anne 40 yaşındaki Hülya Alan, 7 aylık doğan ikizlerinden Bayram\'ın ameliyat masrafları için Valiliğe başvurduğunu, ancak sonuç alamadığını söyledi.

Hülya Alan, 2007 yılında 7 aylık hamileyken ikizleri Bayram ve Bahar Alan\'ı dünyaya getirdi. 3 ay kuvözde kalan kardeşlerden Bahar\'ın sağlık sorunu çıkmazken, Bayram\'ın işitme engelli olduğu fark edildi. Şu anda 10 yaşında olan Beycuma Hamza Halit Sülün İlkokulu 4\'üncü sınıf öğrencisi Bayram, ikizi Bahar, ablası Kader ve annesi Hülya Alan ile işaret dili ile iletişim kurabiliyor. Eşinden yıllar önce ayrılan, çocuklarının bakımı için bağlanan aylık 1000 TL maaş ile geçinen Hülya Alan, oğlunun sağlığına kavuşabilmesi için ameliyat olması ve cihaz takılması gerektiğini söyledi. Ameliyat masraflarının karşılanması için Valiliğe başvurduğunu, ancak bir sonuç alamadığını söyleyen Hülya Alan, şöyle konuştu:

\"Oğlum duymuyor, konuşamıyor. Devlet hastaneleri de dahil bir çok hastaneye gittim ancak bir netice alamadım. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne gittim. Orada tedavisinin mümkün olduğunu, ameliyat olması gerektiğini ve bir cihaz takılması gerektiğini söylediler. Bunun için de 50 bin lira para istediler. Benim bunu ödemeye gücüm yok. Ben zaten devletin yardımıyla geçiniyorum. Eğer 1 yıl içerisinde bu tedaviyi yaptırmazsak çocuğum ne duyabilecek ne de konuşabilecek.\"

Oğlunun okulunu çok sevdiğini ve başarılı bir öğrenci olduğunu anlatan Hülya Alan, \"Ben onun okumasını istiyorum. \'Anne\' demesini istiyorum. Ben sadece çocuğumun ameliyat olmasını istiyorum, başka da bir şey istemiyorum. Eğer ameliyat olursa hem konuşacak hem de duyacak. Babaları 10 yıldır yok. Tek derdim oğlum\" dedi.



5)PİTBULL\'DAN KORKUP, ATEŞİN İÇİNE DÜŞTÜ

ERZURUM\'da sahibi olduğu Pitbull cinsi köpekten korkup, kaçarken, ayağının takılması sonucu ateşe düşen Oğuzhan Çelik (25), hastanelik oldu. Köpeğini gezdirmek için dışarı çıktığını anlatan Çelik, \"Yırtıcı ve saldırgan olarak bildiğim Pitbull\'dan korkup, kaçmak isterken, ayağım taşa takıldı ve mahalledeki gençlerin ısınmak için yaktığı ateşin içine düştüm. Üzerimdeki kıyafet alev alınca vücudumun yukarısı, üçüncü derecede yandı\" dedi.

Olay 2 Kasım günü, merkez Yakutiye ilçesindeki Gez mahallesinde meydana geldi. Refahiye ilçesindeki arkadaşının 1 ay önce hediye ettiği Pitbull cinsi köpeği gezdirmek için dışarı çıkaran Oğuzhan Çelik, akşam eve dönerken, mahallede gördüğü arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Bu sırada köpek, değişik sesler çıkarmaya başladı. Yırtıcı ve saldırgan olarak bildiği köpekten korkup, kaçmak isteyen Çelik\'in ayağı, taşa takıldı. Arkadaşlarının yaktığı ateşe düşen Çelik\'in üstündeki kıyafetler alev aldı. Giysilerini saran alevler güçlükle söndürülürken, Çelik\'in vücudunun belden yukarısının büyük bölümünde 3\'üncü derece yanık meydana geldi. Çelik, otobüse binerek, gittiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin yanık servisinde tedaviye alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ve ameliyat olacağını belirten Çelik, Pitbull cinsi köpeğinden olay sonrası haber almadığını söyledi. Çelik, yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Arkadaşımın hediye ettiği Pitbull\'u gezdirmek için dışarı çıkardım. Eve doğru giderken, arkadaşları görüp, sohbet ettik. Pitbull, bu sırada hiç duymadığım garip sesler çıkarmaya başladı. Korkup, kaçarken, ayağım taşa takıldı ve ateşin üzerine düştüm. Elbiselerim yanınca vücudum, zarar gördü. Otobüse binip, hastaneye geldim. Pitbull\'dan ise hiçbir haberim yok\" dedi.

