DHA YURT BÜLTENİ-10 

Kız yurdundaki \'Samara\' korkusunda 3 şüpheli

KARAMAN\'da Nefise Sultan Kız Yurdu\'nda öğrencilerin korkmasına neden olan olayla ilgili şakayı yaptığı ileri sürülen 3 öğrencinin kimliği belirlendi. 3 öğrenci açılan soruşturma kapsamında ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Şakaya daha sonra katılan öğrencilerin kimliğinin belirlenmesi çalışmalar sürüyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu\'na bağlı 10 katlı 1400 öğrenci kapasiteli Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu\'nda kalan öğrencilerden bazıları, gece odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp, Arapça bir şeyler söylediğini, \'Sıra sizde\', ‘Öleceksiniz’ yazılı notlar bıraktığını öne sürerek, fenalaşmıştı. Bunu duyan diğer öğrencilerden de korkup sinir krizi geçirenler oldu. 8 öğrenci hastaneye kaldırılırken, çok sayıda öğrenciye de ambulansta müdahale edildi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada söz konusu olayda yurda dışarıdan yabancı bir kişinin girmediği belirtilerek, \"İddialara konu eylemin, yurtta kalan öğrencilerin maksadını aşan bir girişimi olduğu tespit edilmiştir\" denildi. Ayrıca konunun incelenmesi içinde müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarfafından soruşturma başlatıldı. 200\'e yakın öğrencinin ifadesinden yola çıkan polis, olaydan korkan öğrencilerin \'Halka\' adlı korku ve gerilim filmindeki \'Samara\' karakterine benzettileri ve şaka olduğu ileri sürülen olayla iglili 3 kız öğrencinin kimliğini belirlerdi. 3 öğrencinin başlattığı şakaya daha sonra başka öğrencilerinde katıldığı tespit edildi. Kimliği belirlenen 3 öğrenci, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polis, şakaya daha sonra katılan diğer öğrencilerin kimliklerini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

Olayın ardından bazı öğrenciler yurdu terk etti. Yurdu terk eden öğrencilerden bazılarının da yurttan kayıtlarını sildirdiği ileri sürüldü.

Haber: Muammer ŞEN KARAMAN (DHA)

Tokat\'ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

TOKAT\'ta otomobilin kontrolden çıkarak tarlaya uçması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Sürücünün aracı bırakıp kaçtığı kazaya 5 saat sonra müdahale edilebildi.

Kaza sabah saat 03.00 sırlarında eski Tokat-Turhal Karayolu, Kömeç Köyü yakınlarında yaşandı. 32 yaşındaki Ruhi İpek\'in kullandığı 60 DR 965 plakalı otomobil Kömeç Köyü yakınlarında virajı alamayarak tarlaya uçtu. İçerisinde 3 kişi bulunan otomobilin sürücüsü iddiaya göre kaza sonrası hafif yaralı olarak araçtan çıkıp, olay yerinden ayrıldı. Kazayı sabah saat 08.00 sıralarında bölgeden geçenler fark ederek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede aracın arka koltuğunda bulunan Bekir Melek\'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı bulunan 17 yaşındaki O.C. adlı kız ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücü Ruhi İpek, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

Kendi acısını unutup, oğlunun başında dua edip, gözyaşı döktü

MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde park halindeki bir otomobilin sürücüsünün kontrolsüz şekilde açtığı kapıya çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü Baran Duruş (19) ile arkasındaki annesi Pervin Duruş (45) yaralandı, kardeşi Meliha Rabia Duruş (4) ise kazayı yara almadan atlattı. Perviş Duruş, kendi acısını unutup, ağır yaralanan oğlunun başında dua edip, gözyaşı döktü.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Subaşı Mahallesi\'nde Son Sokak Caddesi\'ndeki Turgutlu Diş Hastanesi önünde meydana geldi. Diş Hastanesine gitmek için 35 PLH 57 plakalı otomobilini yol kenarına park eden Ali Ecil (25), inmek için kapıyı açtı. Bu sırada Eski Manisa Kavşağı\'ndan Irlamaz Kavşağı yönüne doğru giden Baran Duruş\'un kullandığı elektrikli bisiklet, Ecil\'in açtığı kapıya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, kask takmadıkları belirlenen elektrikli bisikletin sürücüsü Baran Duruş, arkasındaki annesi Pervin Duruş ve kardeşi Meliha Rabia Duruş yola fırladı. Baran Duruş ve annesi yaralanırken, kardeşi kazayı yara almadan atlattı. Pervin Duruş, kendi acısını unutup, kilit parke taşla kaplı yola başını çarparak ağır yaralanan oğlunun başında gözyaşı döküp, \"Oğlum kalk, gözünü aç\" diyerek, dua etti. Anne Duruş, kazayı yara almadan atlatan kızı Meliha Rabia\'ya sarılarak acısını hafifletmeye çalıştı. Anne Duruş\'un bu durumu yürekleri sızlattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdaheleyi olay yerinde yaptığı Baran Duruş, Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Anne Duruş da aynı hastaneye götürülüp, ayakta tedavi edildi.

Pervin Duruş, \"Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne gidiyorduk. Yolun sağındaki otomobilin kapısı aniden açılınca, duramayıp, çarptık. Elektrikli bisiklet devrildi, yere düştük. Oğlum, baygın halde yerde yatıyordu. başında ağlayıp, onun kurtulması için dua ettim\" dedi,

Otomobil sürücüsü Ecil\'in ifadesine başvuran polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

-Kaza yerinden fotoğraf

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)

Sarmaşıkların sardığı ev görünmez oldu (2)

ŞAİRDEN SARMAŞIKLI EVE TÜRKÜ

Rize\'de ilgi odağı haline gelen sarmaşıklı ev türkülere konu oldu. Şair Ahmet Çakar, sarmaşıkların sardığı evle ilgili tek dizeli bir türkü besteledi. Şairin DHA mikrofonlarına seslendirdiği türkü dizeleri şöyle;

\"Sevdum iki tane kız, dediler beni aşık

Bunun sahibi yok mi evi sardi sarmaşuk

Bi su vereyim sana elime su tasına

Sarmaşuk evi sardı şehrun ortasına\"

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE- (DHA)

42 metrelik TIR kavşağa sıkıştı

SİVAS\'ta buhar tankeri yüklü TIR dönüş yaptığı kavşakta sıkıştı. TIR, sıkıştığı kavşaktan 3 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Mersin istikametinden Azerbaycan\'a giden Murat Arslan yönetimindeki 41 TA 408 ve 41 TJ 162 dorse plakalı TIR Sivas- Kayseri karayolu Kovalı Köyü mevkisinde bulunan kavşaktan dönerken bariyerlere sıkıştı. 42 metre uzunluğunda ve üzerinde buhar tankeri yüklü TIR\'ın kontrol görevlileri ve şoför Arslan uzun süren çabalarına rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamadı. Olay yerine daha sonra polis ekipleri ve karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri yol kenarında bulunan bariyerleri keserek yolu genişletti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından TIR sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sivas-Kayseri geliş istikameti TIR kurtarılıncaya kadar araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım Malatya yolu istikametinden kontrollü şekilde sağlandı.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

Atıl durumdaki entegre tesisi, 10 milyonluk yatırımla Dülger markasıyla tekrar ayağa kalktı

\"Altı doldurulursa halkımız ucuz et yer\"

İZMİR\'de yaklaşık 4 yıldır atıl durumda olan, 105 dönüm arazi üzerine kurulu et entegre tesisi, Dülger Grup tarafından 6 aylık sürede 10 milyon liralık yatırımla baştan aşağı yenilendi. Faaliyete başlayan tesisi tanıtan Dülger Et Entegre Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bora Dülger, \"Tam kapasiteye geçtiğimizde 400 kişinin çalışacağı tesis yan kollarıyla birlikte 3 bin aileye istihdam kapısı açacak. Ege Bölgesi\'nde sağlıklı kesimin yapıldığı, en sağlıklı etin olduğu yer olacak\" dedi. Son günlerde göndemde olan ucuz et satışıyla ilgili olarak ise Dülger, \"Şu an böyle bir çalışma var. Daha başındayız, bunun altının doldurulduğu anda sürekli bir uygulama olabileceğini düşünüyoruz. Ama bunun için üreticinin de kasapların da desteklenmesi lazım. Yerli hayvan üreticilerin desteklenmesi lazım\" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin kuruluşu Tansaş\'ın özelleşmesinin ardından Buca Kaynaklar Et Entegre Tesisi, özel bir firma tarafından bir süre daha işletildikten sonra kapatıldı. Yaklaşık 4 yıl atıl kalan tesis kullanılmaz hale geldi. Geçen Şubat ayında Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 30 yıllık irtifak hakkı ile ihaleye çıkarıldı. İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası\'nın ortaklığında kurulan İzmir Mezbaha Et Entegre şirketi ile Par İnşaat ihaleye katıldı. 740 bin lira muhammen bedelle başlayan ihaleye 174 kez yapılan fiyat artışı damgasını vurdu. İhaleyi 1 milyon 110 bin lira kira bedeliyle Par İnşaat aldı. Dülger İnşaat ve Batı Prefabrik markalarıyla bugüne kadar 500\'ün üzerinde sanayi tesisi yapan Dülger Grup ise Par İnşaat\'ın hisselerini alıp et entegre tesisini yeniden ayağa kaldırmak için çalışma başlattı. İnşaat sektöründeki tüm tecrübesini et entegre tesisinde kullanan Dülger Grup, 6 ay süren çalışmasında, 10 milyon liralık yatırımla 105 dönümlük alandaki tesisi baştan aşağıya yeniledi. Dülger Et Entegre Tesisi, geçen ay İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden aldığı çalışma ruhsatıyla faaliyetlerine başladı.

TESİSİ TANITTI

Yenilenen tesisin basını tanıtımını da, Dülger Et Entegre Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bora Dülger, yaptı. Dülger, tesislerini hem alt ve üst yapısını yenilediklerini, ekipmanlarını modernize ettiklerini, hayvan sağlığı ve refahını engelleyecek tüm eksiklerin giderildiğini anlattı. 6 ay boyunca 200 kişinin gece gündüz çalışıp tesisi baştan aşağıya yenilediğini de vurgulayan Murat Bora Dülger, \"Ege\'nin en büyük tesisiyiz, Türkiye\'nin de en büyüğü olduğumuz gibi Avrupa\'nın da en büyük tesisleri arasında yer alıyoruz. Tüm İzmirlilerin gurur duyacağı bir tesis haline getirdik. Burada en önemli konu, bu tesisin yapılması sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden İzmir Ticaret Odası\'na, İzmir Ticaret Borsa\'mızdan İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nden Buca Belediyesi\'ne kadar tüm kurumların desteklerini gördük. Bu vesileyle hepsine teşekkürü borç bildik. Bu tesisi hep birlikte ayağa kaldırdık\" dedi.

Kendilerinin de sektöre yabancı olmadığını ve 2009 yılında Manisa\'da, Türkiye\'nin en modern Saanen keçi çiftliğini kurduklarını, devamında da büyükbaş besiye de yatırım yaptıklarını ifade eden Murat Bora Dülger, \"2012 yılından bu yana Dülger Besi Çiftliği olarak sektörde yer alıyoruz. Eski Tansaş Et Entegre Tesislerinin devre dışı kalmasıyla Ege için çok büyük bir eksiklik yaşanıyordu. Hayvan kesiminden tutun da onların soğuk hava depolarında saklanmasına, tüketiciye ulaştırılmasına kadar bir çok sorunu hepimiz yaşadık. Ciddi bir ekonomik kayıp da meydana geldi. İşte şimdi tüm bunlar geride kaldı. Dülger Et Entegre Tesisi İzmir\'le birlikte Ege\'nin tamamına hizmet verecek. İzmir de sektöre yön veren şehir olmaya devam edecek\" diye konuştu.

Tesisin kapasitesi hakkında da bilgi veren Dülger, \"Tesis bünyesindeki padoklar, 16 bin metrekare kapalı alanda 10 bin küçükbaş, 3 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip. Günde 700 büyükbaş ve 7 bin küçükbaş kesim yapabileceğiz. İmalathane bölümünün ise günde 60 ton et parçalama ve ambalajlama, 1 ton sucuk, 1.5 ton sosis, 1 ton salam ve 2.5 ton hamburger köfte üretim kapasitesine sahibiz. Burası İzmir\'deki tüm kesimlerin yarısından fazlasını tek başına yapabilme imkanına sahip\" dedi.

\"PROJENİN ALTININ DOMDURULMASI LAZIM\"

Son günlerde göndemde olan ucuz et satışı konusunu da değerlendiren Dülger şunları söyledi:\"Halkımızın daha ucuz et yemesi, herkesin ete kolay ulaşması, hepimizin gönlünden geçen bu. Şu an böyle bir çalışma var. Daha başındayız, bunun altının doldurulduğu anda sürekli bir uygulama olabileceğini düşünüyoruz. Ama bunun için üreticinin de kasapların da desteklenmesi lazım. Yerli hayvan üreticilerin desteklenmesi lazım. Bu konuda zaten çalışma yapılıyor diye biliyoruz. Altı doldurulduğu zaman halkımız ucuz et yemeye devam eder.\"

RAKAMLARLA DÜLGER ET ENTEGRE TESİSİ

105 bin dönümlük alan üzerine kurulu tesis 38 dönüm kapalı alandan oluşuyor. 10 bin küçükbaş, 3 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip padoklar bulunuyor. Büyükbaş kesim bandı Avrupa standartlarına uygun yapıldı. 16 dönümlük yarı açık canlı hayvan borsası bulunuyor. 24 saat güvenlikle korunan tesislerde, barkod sistemiyle hayvanların tüm özellikleri görülüyor. Modernizasyon sürecinde otomatik suluk sistemi kuruldu. Yemlik sistemler hijyenik hale getirildi. Günde 700 büyük ve 7000 küçükbaş kesim kapasitesine sahip. Biyolojik arıtma tesisi mevcut. Günde 60 ton et parçalama ve ambalaj kapasitesine sahip. 10 ton kapasiteli kuşbaşı makinesi, 5 ton kapasiteli kıyma makinesi hizmet veriyor. 600 ton kapasiteli 3 bin 500 metrekare soğuk hava depoları yer alıyor. İmalathanelerde günde toplam 6 ton sucuk, salam, sosis ve hamburger köftesi üretme kapasitesi mevcut. 400 personele hizmet verecek sosyal donatılar bulunuyor. 200 kişilik kantin yer alıyor. Tesiste ayrıca sektör temsilcilerinin, karantina alanlarının, veteriner hekim odalarının yanı sıra 50 tüccar için de ofis bulunuyor.

- Murat Bora Dülger\'in konuşmasından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)

İzmit\'te Eğitim-Sen\'den OHAL ve YÖK protestosu

EĞİTİM-SEN Kocaeli Şubesi üyeleri, Kocaeli Üniversitesi\'nin önünde protestoda bulunarak, OHAL ve YÖK\'ün kaldırılmasını istedi.

Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi kapısının önünde basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 30 kişi, \'Bilim ve üniversiteleri tasfiye eden YÖK ve OHAL derhal kaldırılmalıdır\' yazılı pankart açarak, protestoda bulundu. KHK ile görevlerinden ihraç edilen akademisyenler de basın açıklamasına katıldı. Basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Temsilcisi Aslı Kayhan, \"Üyelerimize yönelik söz konusu ihraçlar, özellikle emek, demokrasi, barış mücadelesinde ön safta yer alan üyelere yönelmektedir. Kurulan \'Yükseköğretim Kalite Kurulu\' ile üniversitelerin şirketleşmesi, öğrencilerin müşterileştirilmesi, akademik ve idari personelin de işçileştirilmesi hızlandırıldı. Meslek liselerindeki dönüşüme paralel biçimde gençlerin işçileştirilmesini hızlandırmak amacıyla yükseköğretim alanının ikinci YÖK\'ü, Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu kuruldu\" dedi.

YÖK ve OHAL\'in kaldırılması gerektiğini söyleyen Kayhan, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Organize sanayi bölgelerinde, organize sanayi bölgesi veya devlet üniversiteleri tarafından kurulan meslek yüksekokullarında öğrenim gören her bir öğrencinin işçileştirilmesi için eğitim desteği adı altında kaynak aktarılmasının önü açıldı. 18 Haziran tarihinde kabul edilen yasayla güvencesiz istihdamın kristalize hali olan 50/d ile istihdam haline getirilmekte, doktoralı araştırma görevlilerinin sadece yüzde 20\'si yardımcı doçentliğe yükselebilmekte, \'Doktora Sonrası Araştırmacı\' adı altında esnek ve güvencesiz istihdamın kapıları ardına kadar açılmakta, performans denetimi akademik yükselmenin temel kriteri olmakta, fen ve mühendislik bilimlerindeki son sınıf lisans öğrencilerinin özel sektörde çalışması zorunlu kılınmaktadır. Üniversiteye giriş sisteminde temel sosyal ve fen bilimlerinin ağırlığı azalmıştır. Son hafta içinde ise doçentliği değersizleştirici bir girişim başlatılmış bulunmaktadır. YÖK ve OHAL kaldırılmalı, bilim ve özgür düşünme esas olmalıdır\"

HABER:Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU / İZMİR (DHA)

Baskın Oran\'ın DJ oğlu, yaşama tutunamadı

AKADEMİSYEN, siyasetçi ve yazar Baskın Oran\'ın Bodrum\'daki evlerinin önünde merdivenlerden düşüp, ağır yaralanan üvey oğlu 42 yaşındaki Hasan Köseoğlu, tedavi gördüğü hastanede, 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

DJ\'lik de yapan müzisyen ve yapımcı Hasan Köseoğlu, Kumbahçe Mahallesi Zeki Müren Caddesi\'ndeki evlerine 22 Ekim Pazar günü, sabaha karşı geldi. Köseoğlu, evinin önündeki merdivenleri çıkarken, düşüp, başını yere çarptı. Saat 09.00 sıralarında, annesi Feyhan Görgün Oran tarafından merdivenlerde hareketsiz yatarken bulunan Köseoğlu, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Köseoğlu, Beyin Cerrahı Opr. Dr. Ender Tabur tarafından ameliyat edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Köseoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün saat 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Acı haberle sarsılan Baskın Oran, üzüntüsünün büyük olduğunu belirterek, \"Acımız büyük. Tüm gayretlerimize ve sağlık ekibinin yoğun müdahalesine rağmen Hasan\'ı kurtaramadık. Yarın öğlen Bodrum Adliye Camisi\'ndeki cenaze törenin ardından kendisinin, Gümbet Taraburgaz Mezarlığı\'nda, Bodrum\'un eski belediye başkanlarından olan dedesi Derviş Görgün\'ün mezarı üzerine gömülmesine karar verdik\" dedi.

Hasan Köseoğlu, zaman zaman, akrabası olan ünlü oyuncu ve sunucu Okan Bayülgen\'in Bodrum\'da işlettiği eğlence mekanında DJ\'lik yapıyordu.

Haber: Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) -

Akdağ\'daki yaban hayvanlarının sayımı yapılıyor

AFYONKARAHİSAR ile Denizli sınırlarındaki Akdağ bölgesinde yaban hayvanlarının sayımına başlandı. 10 gün sürecek sayımlar kapsamında kızıl geyik, yılkı atı, akbaba, yaban domuzu ve tilki türleri başta olmak üzere bölgedeki yaban hayvanlarının popülasyonu belirlenecek.

Afyonkarahisar ve Denizli sınırlarında bulunan Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası\'nda her iki ilde bulunan Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüklerinin ortak çalışması kapsamında yaban hayvanlarının sayımına başlandı. 1500- 1800 rakımlarda oluşturulan 16 ayrı gözlem noktasında teleskop ve dürbün yardımıyla uzman personel tarafından sayım işlemleri gerçekleştiriliyor. Sayımlar kapsamında Akdağ\'da bulunan kızıl geyik, yılkı atı, akbaba, yaban domuzu ve tilki türleri başta olmak üzere bölgedeki yaban hayvanları sayılıyor. 3 gün önce başlayan sayımın 10 günde tamamlanması planlanıyor.

\"GEÇEN YIL 114 KIZIL GEYİK TESPİT EDİLDİ\"

Doğa Koruma Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürü Hüseyin Bozoklu, Akdağ\'ın toplam 250 bin dekar yüzölçümü olan bir alan olduğunu belirterek, bu alanın 128 bin dekarının Sandıklı, 106 bin dekarının da Denizli\'nin Çivril İlçesi sınırlarında olduğunu aktardı. Akdağ\'da her yıl düzenli olarak yaban hayvanlarının sayımını gerçekleştirdiklerini kaydeden Bozoklu, \"Geçen yıl yapılan sayımda 114 kızıl geyik varlığı tespit edildi. 3 gündür sayım yapılıyor, 20 civarında geyik sayımı gerçekleştirildi\" dedi.

15 KİŞİLİK BİR EKİP

Sayımın 10 gün süreceğini belirten Bozoklu, \"Sayımlar Denizli Şube Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sonunda sayılar netleşmiş olacak. Burada geyiklerin yanı sıra yılki atı, akbaba, yaban domuzu ve tilki gibi yaban hayvanları var. 15 kişilik bir ekip sabah gün doğumundan önce belirlenen noktalara gelerek teleskop ve dürbünle gözlem yaparak tespit edilen hayvanların sayımını gerçekleştiriyor. Yaklaşık 16 noktada sayım yapılıyor\" diye konuştu.

- RÖP: Hüseyin Bozoklu (Doğa Koruma Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürü )

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

