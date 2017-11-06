DHA YURT BÜLTENİ-10

1)YAYLADA MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI

ANTALYA\'nın Akseki İlçesi\'nde yoğun kar yağışı nedeniyle Göktepe Yaylası\'nda mahsur kalan 3 kişi sabaha karşı kurtarıldı. Sülek Yaylası\'nda mahsur kalanları kurtarmak için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi. Manavgat\'ın Belenobası Mahallesi\'nde oturan Savaş Balkan, Şükrü Atalay ve Şaban Gün ile birlikte hafta sonunu geçirmek için cumartesi sabah Savaş Balkan\'ın Akseki\'ye bağlı Göktepe Yaylası\'ndaki evine gitti. Bölgede dün etkili olan kar yağışı nedeniyle dönemeyen Savaş Balkan, Şükrü Atalay ve Şaban Gün mahsur kaldı. Savaş Balkan\'ın cep telefonuna ulaşamayan babası Hüsnü Balkan ve kardeşi Nuh Balkan, Göktepe Yaylası\'na ulaşımın daha kolay olduğu Konya\'nın Bozkır İlçesi\'ne giderek yetkililere haber verdi. Bozkır\'dan AFAD ve jandarma ekipleri yaylaya ulaşıp mahsur kalanları kurtarmak kepçeyle yola çıktı.

GÜNDOĞMUŞ\'TAN GELEN EKİPLER KURTARDI

Olayın haber verilmesiyle yaylaya daha yakın olan Antalya\'nın Gündoğmuş İlçesi\'nden AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri de bölgeye hareket etti. Gündoğmuş\'tan çıkan ekipler mahsur kalan 3 kişiye saat 03.00 sıralarında ulaşarak kurtardı. Dönüş yolunda Bozkır\'daki ekiple birlikte kepçeyle yaylaya doğru giden Hüsnü Balkan ve Nuh Balkan\'la karşılaşan ekipler, onları da alarak döndü. Savaş Balkan, Şükrü Atalay ve Şaban Gün sabah saatlerinde Belenobası Mahallesi\'ndeki evlerine geldi.

SÜLEK YAYLASI\'NDA KALANLARI KURTARMA ÇALIŞMASI

Akseki\'ye bağlı Sülek Yaylası\'nda mahsur kalanları kurtarmak için ise ekipler dün gece kepçeyle harekete geçti. Yolda kepçenin arızalanması nedeniyle kurtarma çalışması sabah bırakıldı. Bu sabah saatlerinde kepçenin tamir edilmesiyle Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve jandarma ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için yeniden yola çıktı. Büyükşehir Belediyesi Akseki Koordinatörü İbrahim Özkan, mahsur kalanları kurtarmak için yaylaya hareket ettiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Karla kaplı yayladan görüntüler (cep telefonu)

- Açılan yolda ilerleyen araç görüntüsü (cep telefonu)



HABER: Mithat ABAKAN- KAMERA: ANTALYA, (DHA)

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2)ÇORLU\'DA ÖĞRENCİYE \'OKULDA DARP\' İDDİASI

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesindeki bir ortaokulun kaynaştırma öğrencisi yüzde 52 oranında asperger sendromlu, hiperaktivite ve dikkat bozukluğu olan 11 yaşındaki R.D.Ö.\'nün annesi, engelli oğlunun sınıf arkadaşları tarafından darp edildiği ve öğretmeninin de öğrencileri teşvik ettiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu. Çorlu\'daki bir ortaokulda kaynaştırma öğrenci olan ve yüzde 52 asperger sendromlu, hiperaktive ve dikkat bozukluğu olan engelli R.D.Ö.\'nün annesi Banu Boralı, oğlunu sınıf arkadaşlarının darp ettiğini ve sınıf öğretmenleri H.M.\'nin de öğrencileri kışkırttığını iddia etti. Oğlunun dövülmesi nedeniyle 10 günlük rapor aldığını, okula gidemediğini ve okul değiştirmek zorunda kaldıklarını anlatan Boralı, oğlunun okul bahçesinde diğer öğrenciler tarafından dövüldüğünü ve bu duruma öğretmenlerin de göz yumduğunu ileri sürdü. Boralı, \"Oğlum, yüzde 52 oranla otizmin bir çeşidi olan asperger hastası. Bunun yanında dikkat bozukluğu ve hiperaktivite tanısı var. Eşimle birlikte çocuğumuzun hastalığını bu yaz öğrendik. Çorlu Devlet Hastanesi Engelli Sağlık Kurulu\'ndan raporu var. Devletimizin bu tarz engelli çocuklara sağladığı özel eğitim imkanından faydalanmak istedik. Evimize yakın olduğu ve kontrol altında tutabilmemizin daha kolay olduğu düşüncesiyle oğlumuzu bu ortaokula yazdırdık\" dedi.

Hastalığını anlatmalarına rağmen sınıf öğretmeni tarafından oğlunun \'şımarık\' olarak nitelendirildiğini söyleyen anne Boralı, şunları söyledi:

\"Kendisi bu hastalığı şımarıklık ve yaramazlıkla eş değer tutarak, çocuğumuzu özel okula aldırmamız noktasında baskı yapmaya başladı. 42 kişilik sınıfta okuyor. Sınıf öğretmenimiz, çocuğumuzun engelli durumunu hiçe sayarak, diğer öğrenci velilerine de bu durumu yanlış aktarınca oğlum, hedef tahtasına konuldu. Okula görüşmeye çağırıldığımda müdür Oktay Kaplan\'ın odasında sınıf öğretmeni, 10 branş öğretmeni ile birlikte odaya geldi. Burada bana çocuğumu yetiştiremediğimi ve oğlumun yüzde 52 engelli olmadığını, şımarık olduğunu söylediler. Burada çocuğumuzun durumunun öğretmenler tarafından tam anlaşılamadığı ve öğretmenlere doğru bilgi verilmesinin gerekliliğinden bahsettim.\"

Oğlunu, dövülmesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi\'ne götürerek, 10 günlük darp raporu aldığını belirten Boralı, çocuğunun aynı okula gitmek istememesi üzerine de başka okula kaydının aldırdığını söyledi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Boralı, \"Oğlumu döven öğrencilerden, onların velilerinden, buna göz yuman öğretmen ve okul idarecilerinden şikayetçi oldum. Bundan sonra hukuki mücadelemiz devam edecek\" dedi.

Banu Boralı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne başvurup, şikayetçi olduğunu, onların da olayla ilgili inceleme başlattıklarını söyedi.

Okul yönetimi ise okullarında böyle bir durumun yaşanmadığını belirterek, velinin iddialarının asılsız olduğunu savundu.

Görüntü Dökümü

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Okuldan detaylar

Anne ve çocuktan detaylar

Anne Boralı\'nın açıklaması

Çocuktan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA) -

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3)BATMAN\'DA TRENİN ÇARPTIĞI KAMYONETİ 100 METRE SÜRÜKLEDİ

BATMAN\'da, Diyarbakır yönüne giden yolcu treni, kağıt toplayan bir Suriyeli mültecinin kullandığı kamyonete çarparak 100 metre sürükledi. Meydana gelen kazada Suriyeli sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Diyarbakır seferi yapan yolcu treni, Balpınar mevkiinde bulunan hemzemin geçit üzerinden geçtiği sırada, kağıt toplayan ve adı öğrenilemeyen Suriyeli bir mültecinin kullandığı 72 KA 867 plakalı kamyona çarptı. Saat 15.00\'da meydana gelen kazada, çarpma sonucu yaklaşık 100 metre sürüklemesine rağmen kamyonet sürücüsü Suriyeli mülteci, şanseseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Hafif yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fazla hasar görmeyen kamyonet ise olay sonrası çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Trenin sürüklediği kamyonet

-Olay yerine gelen ekipler

-Çevrede toplanan kalabalık

-Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-

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4)YOL KENARINDA CESEDİ BULUNDU

DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, yol kenarında 59 yaşındaki Remzi Madran\'ın cesedi bulundu. Kalp krizi geçirdiği ve düşüp başını yere çarptığı sanılan Madran\'ın cesedine, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi.

Karakurt Mahallesi Honaz Karayolu kenarında bir erkek cesedi gören vatandaşlar, bugün saat 13.00\'te polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, başında kan bulunan ve yaşamını yitiren kişinin, atık şişe toplayan Remzi Madran olduğunu tespit etti. Cinayet ihtimaline karşı olay yeri güvenlik şeridiyle çevrilerek, geniş çaplı araştırma yapıldı. Cumhuriyet savcısının da yaptığı inceleme sonrası Madran\'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Madran\'ın vücudunda herhangi bir yara ve darp izi bulunmadığı, sadece başında, düştüğü sırada çarpma sonucu oluştuğu sanılan yara izine rastlandığı belirtildi. Madran\'ın, 20 FL 514 plakalı otomobiliyle yol kenarında durup, atık şişeleri topladığı sırada kalp krizi geçirip, yere düşerek başını taşa çarptığı sanılıyor. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinden ve araçlardan görüntü

- Cesetten görüntü

- Cesedin kaldırılmasından

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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5)GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN ÖRNEK UYGULAMA

MERSİN’de Toroslar Belediyesi, çocuklarda çevre temizliği bilincini geliştirmek ve geri dönüşümde farkındalık oluşturmak amacıyla basketbol potası şeklinde pet şiş kutuları hazırladı.

Toroslar Belediyesi, \'Pet şişeni Sokağa Değil, Potaya At’ sloganıyla hazırlanan basketbol potası görünümlü pet şişe kutularını ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirecek. Belediye Başkanı Hamit Tuna, Park ve Bahçeler Müdürlüğü marifetiyle yapılan basketbol potası şeklindeki pet şişe kutusunu inceleyerek, kendisi de bir atış denemesi yaptı.

Hem kentin çevre temizliğine katkı sunmak hem de çöp kutularının kullanımını daha eğlenceli hale getirmek amacıyla uygulanan projeyi hayata geçiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Başkan Tuna, \"Özellikle çevrenin kirlenmemesi yönünde ve çocuklarımızın dikkatini çekerek, geri dönüşüm bilincini aşılamak amacıyla hayata geçirdiğimiz bir geri dönüşüm projesidir. Çocuklarımız ellerindeki ya da yolda buldukları pet şişeleri basketbol potasına top attıkları gibi bu kutulara atacaklar ve bunu eğlenceli hale dönüştürecekler. Kirletmezseniz, temizlemeye ihtiyaç yoktur. İşte bu proje de bu anlamda bir farkındalık oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Yeniden geri dönüşümde doğayı kirletmeme yönünde de çok özel bir projedir. \'Pet Şişeni Sokağa Değil, Potaya At\' sloganıyla hayata geçirdiğimiz basketbol potası şeklindeki pet şişe kutularını Torosların değişik mahallelerine yerleştireceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Çalışan belediye işçileri

- Daha önce belediyenin yaptığı çöp kutusu tasarımları

- Atık toplama kutularının görüntüsü

- Yeni yapılan basket potası şeklindeki çöp kutuları

- Belediye Başkanı Hamit Tuna, çöp kutuna pet şişe atarken

- Başkan Tuna, proje ile ilgili açıklama yaparken

- Genel ve detay görüntü

SÜRE: 2 dakika BOYUT:220.81 MB

Haber-Kamera:MERSİN, (DHA)

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6)ARABULUCULUK SAYESİNDE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ MONT VE BOTA KAVUŞTU

KAYSERİ\'DE 4 ay önce meydana gelen basit yaralamalı trafik kazasındaki tazminat, arabuluculuk yöntemi sayesinde ilkokul öğrencilerine 2 bin 675 TL karşılığında kışlık mont ve bot olarak döndü

Basit yaralamalı trafik kazasında uzlaştırma ile görevli Avukat Kubilay Hasan Gürcan aldığı dosya ile hem uzlaşı sağlarken hem de iki tarafın rızası ile ödenecek tazminatın hayır işlerinde kullanılmasına sebep oldu.

Olay 27 Temmuz\'da Talas Caddesi Fakülte ışıklar kavşağında Mevlüt Kuzucu sevk ve idaresindeki 34 EF 8991 sayılı otomobilin yaya olarak karşıdan geçmeye çalışan Emel Özat’a çarparak yaralanmasıyla sonuçlandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından davaya konu olmadan çözülmesi için Arabuluculuk çerçevesinde uzlaştırmacı Avukat Kubilay Hasan Gürcan \'a verildi. Gürcan, kazaya yol açan ve Konya’da oturan sürücü Mevlüt Kuzucu ile hafif yaralanan Emel Özat\'ı ilginç bir tazminatla uzlaştırdı. Emel Özat, \"Biz, sürücüden davacı olmadık. Ancak, konu ister istemez mahkemeye intikal etti. Uzlaşmada , sürücüden kusuru karşılığında oturduğumuz yere yakın bir yerde bulunan Sahra- Galip Özsan İlkokulunda yardıma muhtaç öğrencilere kışlık bot ve mont almasını istedik. Sürücü de 2 bin 675 bin TL karşılığında mont ve bot alıp, öğrencileri giydirdi. Uzlaşı sayesinde aylarca adliyeye gidip gelmekten ve her duruşmaya girişinde kaza anını hatırlamaktan da kurtulmuş olduk. Sürücü de hatasını böyle ödedi \"dedi.

Avukat Kubilay Hasan Gürcan’da, \"Tarafların her biri bu uzlaşmadan kazançlı çıktı. Çocukların ve ailelerin hayır dualarını da almış oldular. Uzlaşmacı olarak, uzlaşı kültürümüzün gelişmesine birliğimizin ve beraberliğimizin korunmasına toplumsal arabuluculuk bağışla noktalandı\"diye konuştu



Görüntü Dökümü

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-Okuldan genel görüntü

-Emel Özat\'ın konuşması

-Avukat Hasan Gürcan\'ın konuşması

-Genel detay

Haber - Kamera: KAYSERİ,DHA)

5 Dakika 23 Saniye / 171 MB