DHA YURT BÜLTENİ-10

İçişleri Bakanlığı : Hakkari ve Tunceli\'de 22 terörist etkisiz hale getirildi (2)

1)ŞEMDİNLİ ORTAKLAR BÖLGESİNDE HAVA HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvekleri Hakkari Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde düzenlenen hava harekatında 12 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgeden toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet AT-4 roketatar silahı, 10 adet roketatar mühimmatı, 8 adet sevk fişeği, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet el bombası ve 5 adet özel yapılmış şemsiyenin ele geçirildiği belirtildi.Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklama şöyle; \" 02 Kasım 2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, sabah saatlerinde meydana gelen çatışma sonrasında, devam eden hava destekli operasyonda, bölgeden Irak kuzeyine kaçmaya çalıştıkları hava ve keşif vasıtaları ile tespit edilen teröristlere yönelik icra edilen hava harekâtında, sabah ölü ele geçirilen 5 teröriste ilave olarak 12 silahlı bölücü terör örgütü mensubu daha (toplam 17 terörist) etkisiz hale getirilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde; üç adet RPG-7 roketatar silahı, bir adet AT-4 roketatar silahı, 10 adet roketatar mühimmatı, sekiz adet sevk fişeği, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet el bombası ve 5 adet özel yapılmış şemsiye ele geçirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.\"

2)BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İTTİFAK YAPMAK YILANLA ÇUVALA GİRMEK GİBİDİR

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık küresel bir terörle karşı karşıya olduğumuzu belirterek, \"Artık mücadelenin de küreselleşmesi ve amasız, fakatsız terör örgütleri arasında hiçbir ayrım göstermeden yapılması gerekiyor. DEAŞ\'la mücadele etmeyi meşru, PYD ve YPG ile mücadeleyi meşru görmezseniz o terör elinde sonunda size döner. Terör örgütleriyle dolaylı veya doğrudan ittifak yapmak yılanla çuvala girmek gibidir\" dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi\'ndeki SANTEK 4. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı açılışına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayici ve işadamları ile vatandaşlar katıldı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık konuşmasında terör saldırılarına değinerek, \"Bu sabah acı bir haberle uyandık. Hakkari\'de hain terör örgütünün havanın da puslu olmasından faydalanarak gerçekleştirdiği saldırıda 8 şehidimiz var ve yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Yine dün Şile\'de batan gemide hayatını kaybeden gemicilerimizin ailelerine başsağlığı, kendilerine rahmet diliyorum. Şuana kadar bulunamayan kardeşlerimiz için de bulunması için gayret gösteriliyor\" dedi. Küresel bir terörle karşı karşıya olduğumuzu belirten Işık, \"Dün, dünyanın en güvenli şehirlerden kabul edilen New York\'ta terör saldırısı oldu. Bu terör saldırısı dolayısıyla orada da hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu üzerine dikkatle ve itina ile durulması gereken bir konu. Artık günümüzde küresel bir terörle karşı karşıyayız. Terör küreselleşti. Artık hiç kimse benim evim, benim ülkem güvenli diyemiyor. Artık hiç kimse ben şu bölgede ne olursa olsun beni etkilemez lüksüne sahip değil. Terörün küreselleştiği bir dönemde, mücadelenin küreselleşmemesinin ağır sonuçların oluşacağını bilmemiz lazım. Gerek ülke ve gerek bölge olarak, gerekse dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreçte belirsizlikler arttı. Artık teknolojinin de oluşturduğu imkanlar insanların hayrı için de kolaylaştırıcı ve insanların zararı için de çok hızlandırıcı etkiye sahip hale geldi. Böyle durumda özellikle terör ve iklim değişikliği gibi ortak mücadele edilmesi gereken alanlarda hiç kimsenin mücadeleden kaçmaması gerekiyor. Terör Ortadoğu\'ya has bir olgu olmaktan çıktı. Veya Latin ABD\'ye has bir problem olmaktan çıktı. Terör, dünyada her an her yerde ortaya çıkacak büyük bir hastalık olarak dünyanın önünde. Artık mücadelenin de küreselleşmesi ve amasız, fakatsız terör örgütleri arasında hiçbir ayrım göstermeden yapılması gerekiyor. DEAŞ, El Kaide, PKK terör örgütüdür. Ama PYD, YPG de terör örgütüdür. DEAŞ\'la mücadele etmeyi meşru, PYD ve YPG ile mücadeleyi meşru görmezseniz o terör elinde sonunda size döner. Terör örgütleriyle dolaylı veya doğrudan ittifak yapmak yılanla çuvala girmek gibidir. Yılanla çuvala girenin akıbetini bilmeyen olamaz. Onun için terör örgütleriyle mücadeleyi bırakmamak ve küresel işbirliğini sonuna kadar zorlamak bütün ülkelerin birinci görevidir\" diye konuştu.

ÖRGÜTLERİN NASIL DESTEKLENDİĞİNİ İYİ BİLİYORUZ

Işık yıllardır PKK ile mücadele ettiğimizi ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Artık daha düne kadar bizim bölgemizde terör yok diyen pek çok ülke terör etkilerini nasıl minimize ederim diye düşünmeye başladı. İki hafta arayla önce Endonezya sonra Tayland\'a yani Asya\'ya gittim. Birkaç sene öncesine kadar konuşulmayan konular Asya kalbinde de konuşulmaya başlandı. Bu konuda çok fazla kayıp vermiş, acılar çekmiş hükümetin bir mensubu olarak söylüyorum. Biz yıllardır PKK ile mücadele ediyoruz. PKK\'nın kimler tarafından nasıl beslendiğini, ülkemizin gücünün kırılmasını, siz sanayicilerimize iş insanlarımıza, ülkemizin kalkınmasına yönelik çalışan insanlarımıza aktarılması gereken kaynakların terör ve terörle mücadeleye aktarılarak ülkemizin hızının nasıl kesilmesi için örgütlerin desteklendiğini çok iyi biliyoruz. O dönemde bundan medet umanlar şimdi aynı belayla karşı karşıyalar. Biz hiçbir ülkenin bu noktada terörden dolayı kayıp yaşamasını istemiyoruz. Biz yaratılanı severiz yaratandan dolayı. Onun ne diline, ne tenine bakarız. İnsanın insan olmaktan kaynaklanan hakkı bizim için her türlü tartışmanın dışındadır. Dünyada pek çok belirsizlik var. Irak\'ta gelişmeler 24 saatte değişiyor ki gündem 24 saat içinde eskiyor. Suriye her an değişik bir olayla karşılaştığımız bir ülke konumunda. Ortadoğu coğrafyası sıkıntılı. Bir takım büyük problemler bakıyorsunuz gün geçmiyor ki gün yüzüne çıkıyor. Kuzey Kore ile ilgili sorun ortada. Bu kadar belirsizliğin aynı anda yaşandığı çok az dönem olmuştur. Biz işimizi gücümüzü bırakıp paydos etmiyoruz. Aksine bu dönemlerde daha sağlam durmak, daha dikkatle çalışmak daha öncelik haline geliyor\"

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BELİ KIRILMIŞTIR

FETÖ ile ilgili temizlik sürecinin sürdürüldüğünü ifade eden Işık, \"Türkiye, 15 Temmuz 2016\'da hain darbe teşebbüsü yaşadık. Milletimizin çelikten iradesi hiçbir merminin delemeyeceği irade olduğunu gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bu darbe teşebbüsü bertaraf edildi. Başta silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere tüm devlet kurumlarımızdan bu hain örgüt büyük itinayla temizlenmeye devam ediliyor. FETÖ terör örgütünün beli kırılmıştır. Temizlik süreci de hiç aksatmadan sürdürülecektir. Bir taraftan terör örgütleriyle mücadele, diğer taraftan darbe teşebbüsünün getirdiği zorluklar sıkıntılar. Ama sizlerin sayenizde, iş insanlarımız bu ülke için üreten ve çalışan insanlarımız sayesinde Türkiye 2017 yılının birinci çeyreğini yüzde 5.2, ikinci çeyreğini de yüzde 5.1 büyümeyle kapattı. Bu dünyada Çin ve Hindistan\'dan sonraki büyüme rakamı\" dedi.

3)ŞEHİT BABASININ İSTEĞİ ÜZERİNE OKUL YOLUNA PARKE DÖŞENDİ

DİYARBAKIR\'ın Bismil İlçe Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, ziyaret ettiği şehit Hakan Köçer\'in babası Kazım Köçer\'in isteği üzerine, yaklaşan kış mevsimi öncesi okul yoluna kilitli parke taşı döşendi. Bismil Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinliyor. Bu çerçevede hafta sonunda ziyaret ettiği Üçtepe Mahallesi\'ndeki şehit Hakan Köçer\'in babası Kazım Köçer ile evinin önünde oturarak bir süre sohbet ederek sorun ve önerilerini dinledi. Şehit babası Köçer, okula giden yolun yaz mevsiminde toz deryası içerisinde kaldığını, kış mevsiminde de çamurla kaplandığını belirterek, Başkan Vekili Gülenç\'ten yardım istedi. Gülenç\'in talimatı üzerine okula giden yol güzergahı tamamiyle kilitli parke taşı ile döşendi.

Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'ndeki Uzun Sırt Karakolu\'nda vatani görevini yaptığı sırada teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Hakan Köçer\'in babası Kazım Köçer, okul yolunun parke taşıyla döşenmesini sağlayan Başkan Vekili Gülenç\'e teşekkür ederek, \"Başkan Vekili Turgay Gülenç\'in göreve gelmesinden sonra köy yollarımız ve okul yollarımız çok güzel oldu. Eskiden yaz mevsiminde toz, kışın da çamurdan geçilmiyordu. Çocuklarımız ilk kez çamura batman okula gidebilecek. Allah devletimizden ve başkan vekilimizden razı olsun\" dedi.

Geçtiğimiz kanun hükmünde kararname ile ilçe belediyesine kayum olarak atan Kaymakam Turgay Gülenç de, ilçe merkezi ve kırsalda bulunan mahallelere hizmeti eşit olarak götürmeye çalıştıklarını belirterek, \"Kaymakamlık ve belediye yetkileri tek elden yönetildiği için hizmetleri çok daha kısa sürede yapıyoruz. Köy ve mahalle ayırımı yapmadan en ücra köşeye kadar belediyenin tüm hizmetlerini götürmeye çalışıyoruz. Köy yollarımızın büyük bölümünü asflatladık, köy içerisindeki kanalizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Köylerdeki okul yollarına da kilitli parke taşlarını döşeyerek yaklaşan kış öncesi öğrencileri ve öğretmenlerimizi de büyük bir zahmetten kurtaracağız inşallah. Vatandaşımızın her türlü sorununa çözüm bulmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

4)LİSELİLERDEN LÖSEV\'E ANLAMLI DESTEK

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde özel bir lisenin öğrencileri kendi elleriyle hazırladıkları yemeklerden oluşan kermesten elde ettikleri geliri Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlayacak. Erbaa\'da özel bir lisenin öğrencileri \'7 bölge 7 tat LÖSEV’e hayat kat’ adlı proje hazırladı. Öğrenciler proje kapsamında hamsili pilavdan, çiğ köfteye yurdun 7 farklı bölgesine özgü birçok yemek hazırladı. Öğrenciler hazırlanan yemeklerin yöresine uygun kıyafetler giyerek okul bahçesinde kermes düzenledi. Elde edilecek gelirin LÖSEV’e bağışlanacağı kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 10 Kasımda Anıtkabir’e yapacakları ziyaretin ardından Ankara’daki LÖSEV merkezine giderek bağışı bizzat yapacaklarını söylen 11’inci sınıf öğrencisi Arda Ergin her şeyi lösemililer için yaptıklarını söyledi. Bu yıl ikinci kez düzenlenen projede geçen yıl elde edilen 3,5 bin liralık gelirin üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydeden okul müdürü Volkan Selçuk ise \"7 bölge 7 tat çalışmamız, geçen sene de uyguladığımız bir çalışmaydı. Bu sene de yapıyoruz. Geçen sene bunun karşılığını çok güzel aldık. LÖSEV bize bunun üzerine teşekkürlerini bildirdi. Bu sene de öğrencilerimizin yaptığı yemekleri, yöresel kıyafetlerle misafirlerimize sunuyoruz. Karşılığında da bağış istiyoruz. Ve bu bağış sonrasında da tekrardan LÖSEV’e bağış yapacağız. Geçen sene 3,5 bin lira civarında bir para toplamıştık. İnşallah bu sene o rakamın üzerine çıkarız. Amacımız burada hem Türkiye’nin yöresel yerlerini tanıtmak, hem de sosyal sorumluluk projesi olarak LÖSEV’e bağış yapmak\" dedi.

5)ARAÇLARDA CAM FİLM YASAKLANINCA İFLAS ETME NOKTASINA GELDİ

KONYA’da bir yıl önce 400 bin lira yatırım yaparak otomobil cam filmi için işyeri açan Durmuş Koç, araç camlarındaki filmin yasaklanması nedeniyle 10 kişiye istihdam sağladığı işyerini kapatma noktasına geldi. Bir yıl önce resmi gazetede yayınlanan yönetmelik çerçevesinde TSE’ye uygun olarak iş yerini açtığını ve çalışmaya başladığını anlatan Durmuş Koç, şuanda iş yerinden 5 kişiyi çıkartmak zorunda kaldığını ve deposunda bulunan 300 bin liraya yakın cam filminin de elinde kaldığını söyledi. Koç, araç sahiplerinin artık iş yerine cam filmleri söktürmek için geldiğini de sözlerine ekledi.

‘YÖNETMELİĞE UYGUN ÇALIYORDUK’

Geçen yılın ekim ayında resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre iş yerini açtığını ve faaliyete başladığını anlatan Durmuş Koç, ‘’Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre TSE ve hizmet yeterlilik belgesini alarak faaliyete başladım. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygun gördüğü standartlarda çalışarak 10 kişiyi de istihdam ediyordum. Bunun resmiyet kazanacağını beklerken 3 gün kala hükümet tarafından bu yönetmelik iptal edildi ve araçlardaki cam filmlerinin sökülmesine karar verildi. Şuanda hem biz hem de müşterilerimiz mağdur oldu.’’ dedi.

‘İFLAS ETME NOKTASINA GELDİM’

TSE’ye uygun olan cam filmlerinin uygulanmasının devam ettirilmesini isteyen Durmuş Koç, şunları söyledi:

‘’Bu iş yerlerinin yaşaması için uygulamanın bir standarda oturtulması gerekiyor. Çünkü bu iş yerlerinden on binlerce insan ekmek yiyor. Ama şuanda biz mağdur duruma düştük. Çalışan 10 işçimizden 5 tanesinin çıkışını vermek zorunda kaldık. Depomuzda 300 bin liraya yakın cam film var ve onlarda elimizde kaldı. Tabi bu firmalara olan borçlarımız da halen bekliyor ve iş yapamadığımız takdirde önümüzdeki günlerde bu firmalara ödeme yapamayacağız ve haciz işlemleri başlatacaklar. Bu mağduriyetin yetkililerce giderilmesini ve TSE’ye uygun olan cam filmlerin uygulanmasına devam edilmesini istiyoruz.’’

Orijinal fabrika çıkışı ve koyu renkli olan cam filmlerin geçerli olduğunu ancak buna rağmen daha açık tonda olan cam filmlerinin yasaklandığını da ifade eden Koç, bunun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu da sözlerine ekledi.

‘ARACIMDAKİ ZARARI KİM KARŞILAYACAK’

Otomobiline cam filmi taktıran Güner Taştan ise aracına TSE standartlarında cam filmi taktırdığını belirterek, şöyle dedi:

‘’Ama şuanda devletimiz resmi gazetede yayınlayıp onay verdiği cam filmini şimdi sökmemizi istiyor. Bu nasıl bir mantık anlayamadık. Tamam cam filmlerinin sökülmesini istiyorlar ve sökelim. Ama benim aracımın bir maddi değeri var. Filmler sökülürken camları çiziliyor. Camlardaki rezidanslar kopuyor. Aracım değer kaybına uğruyor. Bunu kim karşılayacak. Ayrıca filmlerin TSE belgeleri de var. Şimdi neden söktüreyim. Bir yıl önce resmi gazetede yayınlanan izinle para ödeyip filmi taktıracağım bir yıl sonra da bunu iptal edip kaldıracaksın ve bu zararı da ben karşılayacağım. Tamam bizim devletimize canımız feda ama nereye kadar. Hep mi bizden gidecek.’’

7)AYDER YAYLASI’NA KAR YAĞDI

RİZE’nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası’nda yağan yılın ilk karı kartpostallık görüntüler oluşturdu.Çamlıhemşin İlçesi’nin bin 350 rakımlı Ayder Yaylası’nda dün akşam saatlerinde kar yağdı. Kar yağışı sabahın ilk ışıkları ile birlikte yerini güneşe bırakınca yaylanın güney yamacındaki kar eridi, kuzey yamacında ise beyaz örtü kaldı. Yeşil örtünün beyazla kaplandığı yaylada kartpostallık görüntüler oluştu.

