DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI\'NDA, \'PLAKA TANIMA SİSTEMİ\' HİZMETE GİRDİ

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı\'nın yönetmeliği doğrultusunda Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda \'Plaka Tanıma Sistemi\' hizmete girdi. Türkiye\'deki A sınıfı 20 kara sınır kapısında \'Plaka Tanıma Sistemi\' bugün sabah saatlerinden itibaren hizmet vermeye başladı. Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan giriş ve çıkış yapan araçlar da sistemle kontrol ediliyor. Yeni sistemle kaçakçılıkla mücadelenin etkin sürdürülmesi ve plakaların otomatik kaydının sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Öncüpınar Sınır Kapısına girin araçlar

- Sınır Kapısı çevresindeki araçlar

- Plaka Tanıma Sistemi kurulan kamaralar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 244 MB

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2)BAŞBUĞ: BEŞAR ESAD SURİYE İÇİN OLABİLECEK EN KÖTÜ LİDER

GENELKURMAY eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad\'ın Suriye için olabilecek en kötü lider olduğunu söyledi. Mersin Toros Üniversitesi\'nin konuğu olarak kente gelen İlker Başbuğ, \'Ortadoğu ve Türkiye\' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Eğitim sistemi ve Atatürk ile ilgili konuşan Başbuğ, Ortadoğu\'da yaşanan gelişmeleri öğrencilerle paylaştı. Başbuğ, \"Suriye\'deki olaylar 2011\'de başladı ve 2013 yılında iyice tırmandı. 2014\'ten itibaren hep şunu söyledik; Suriye\'deki Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye için iyi bir lider mi? Olabilecek en kötü lider. Niye milyonlarca insanın ölümüne neden oldu ? Milyonlarca insanın Suriye\'yi terk etmesine neden oldu. Suriye tarihinin en kötü, hatta Arap baharı kapsamında bölgede en büyük trajedinin yaşandığı ülke. Bunun baş sorumlusu kim, tabi ki devletler. Böyle bir devlet başkanı savunulabilir mi? Savunulacak bir yeri var mı? Kesinlikle yok\" dedi.

EN BÜYÜK SIKINTIYI TÜRKİYE ÇEKİYOR

Suriye ve Irak\'ta yaşanan sorunları Türkiye açısından değerlendiren Başbuğ, \"Irak\'ta toprak ve siyasi bütünlük parçalanmasıyla en büyük sıkıntıyı Türkiye çekti. Bu bütünlüğün bozulması en çok Türkiye\'yi etkiliyor. Suriye ve Irak birbiriyle mukayese edildiğinde Irak biraz daha buzdolabına konulmuş bir sorun olarak görünüyor. Fakat Suriye\'deki gelişmeler sıcak. Türkiye\'nin milli menfaatleri ve tehdit açısından Irak\'tan daha riskli\" diye konuştu.

Suriye\'nin bugünkü hale gelmesinden dolayı en çok memnun olan ülkenin İsrail olduğunu vurgulayan Başbuğ şunları söyledi:

\"En büyük desteği veren ülke İsrail. Suriye tehdidinin ortadan kalması İsrail\'i nefes aldırıyor. İran\'ın baskı altına girmesinden en çok memnun olan ülke hangisi? Yine İsrail. Bölgede her şey oluyor, tek göze batmayan ülke İsrail. Şimdi Arap, İsrail dengesinde bir denge var mı? Yok, o da bitti. Biraz daha doğuya giderseniz Hindistan, Pakistan arasındaki duruma bakıyorsunuz. Bunlar birbirleriyle dengeliydiler. Şimdi Pakistan berbat durumda, Hindistan gittikçe güçleniyor. Orada da güç dengesini kaybettiniz. Hindistan, Pakistan ile olan savaşlarda Rusya\'ya dayanıyordu. Şimdi Hindistan tamamen sırtını ABD\'ye dayadı. Dengeler değişti, alt üst oldu. Hindistan çok önemli bir ülke. Bölgede karşımıza çok ciddi kaotik bir ortam çıktı.\"

Görüntü Dökümü

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***(MERSİN MERKEZ)***

-Salondan görüntüler

-İlker başbuğ salona girerken

-Başbuğ katılımcıları selamlarken

-Başbuğ\'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01:03 BOYUT: 32.72 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA

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3)ZONGULDAK VALİSİ ÇINAR: TTK\'NIN ÖZELLEŞTİRİLMESİYLE İLGİLİ BİZE GELEN RESMİ BİLGİ YOK

ZONGULDAK Valisi Ahmet Çınar, Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nun(TTK) özelleştirileceği iddialarıyla ilgili, \"Benim bildiğim kadarıyla KİT komisyonu gibi yerlerde toplantılar, çalışmalar oluyor. Ama bize gelen herhangi resmi bilgi, bir karar hali hazırda yok. O yüzden bir şey diyemiyoruz.\" dedi. Vali Ahmet Çınar, beraberinde İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, TTK Genel Müdürvekili Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ve İl Müftüsü Rüstem Can ile birlikte TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma İşletmesi\'nde incelemelerde bulundu. Vali Ahmet Çınar, maden ocağına girmeden önce yaptığı açıklamada büyük bir heyecan duyduğunu söyledi. İlk kez maden ocağına ineceğini anlatan Vali Çınar, gazetecilerin torba yasa tasarısının 58\'inci maddesiyle TTK\'nın özelleştirileceği iddialarını yönelik soru üzerine, \"Şu an belli bir şey yok. Benim bildiğim kadarıyla KİT komisyonu gibi yerlerde toplantılar, çalışmalar oluyor. Ama bize gelen herhangi resmi bilgi, bir karar hali hazırda yok. O yüzden bir şey diyemiyoruz.\" dedi.

Ocak önünde fotoğraf çektirilmesinin ardından Vali Çınar ve beraberindekiler madenci elbiseleriyle asansöre binerek yerin 170 metre altına indi. Madencilerle buluşan Vali Çınar, işçilere tatlı ikram ederek sohbet etti, çalışmaları inceledi. Yaklaşık 2 saat ocakta kalan Vali Çınar, çıkışta yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

\"Hayatımdaki en ilginç gezilerden biri oldu. Çok büyülü, etkileyici bilgilendirici bir ziyaret oldu. Kömür tozunun aklaştırdığı o yüzleri gördük. Emeğin alın terinin ne demek olduğunu gördük. Gerçekten temas etmeden anlaşılmıyor. Ben bugün temas ettim ve anladım. İşçilerden bazılarını torba yasa tasarısıyla ilgili endişeleri olduğunu dile getirdiler. Biz haklarını aramalarının, endişelerini dile getirmelerinin çok haklı bir davranış olduğunu söyledik. Biz şu anda resmi anlamda bir herhangi bir karar, niyet, bildiri almış değiliz. O yüzden resmi anlamda bir şey diyemiyoruz. Öncelik burada çalışan işçi arkadaşlarımızın mağdur edilmemesi. Ne olursa olsun ne olacaksa olsun her şey güzel olur. Ben bundan eminim. Hep beraber bakıp, takip edip fikirlerimizi söyleyip sonucu göreceğiz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Vali Çınar\'ın maden ocağı önündeki görüntüsü

-Vali Çınar ile röp.

-Asansöre binmesi

-Asansörün yer altına inmesi

-Maden ocağından çıkmaları

-Vali Çınar ile röp.

Süre: (5.59) Boyut: (402 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA

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4)CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI

ANTALYA\'da 10 ev ve işyerinden hırsızlık olayına karışan cezaevi firarisi D.A.K. polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Antalya\'da Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışma sonucu hırsızlık olaylarını D.A.K\'ın gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 27 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtilen D.A.K\'nın bulunabileceği adresleri takibe alan polis, şüpheliyi Yeşildere Mahallesi\'nde yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan D.A.K, adliyeye sevk edildi. Polis, D.A.K\'ın cezaevi firarisi olduğunu, özellikle para cep telefonu ve bilgisayar çaldığını kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelinin şubeden çıkartılması

- Birlikte ekip arabasına yürümeleri

- Aracın hareket etmesi

- Asayiş dış plan

27 MB /// 00.28\"

HABER- KAMERA Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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5)DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

ÇANAKKALE\'nin Lapseki İlçesi\'nde sahilden 5 metre açıkta denizde bir erkek cesedi bulundu.

Lapseki\'nin Şekerkaya Mevkii\'nde, bugün saat 11.30\'da, sahilden 5 metre açıkta denizin üstünde bir erkek cesedi görüldü. Cesedi fark eden vatandaşlar durumu sahil güvenlik ekiplerine ve polise bildirdi. Sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan erkek cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Ölen kişinin kim olduğu ve nasıl öldüğünün belirlenmesi için araştırma başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürüdüğünü bildirdi.

Görüntü Dökümü:

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- Sahildeki cesetten görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)

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6)ZONGULDAK KENT ORMANI\'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

ZONGULDAK Kent Ormanı\'nda, sonbahar ile birlikte ağaçların yapraklarının sararıp dökülmesiyle güzel görüntüler oluştu.

Elvanpazarcık Beldesi Kaymakdere mevkisinde bulunan Kent Ormanı, farklı türlerde ağaç ve endemik bitkilerin yanında yürüyüş yolları, seyir terası, dere ve dere üzerindeki köprüleriyle ilgi görüyor. Kent Ormanı, sonbalarda ağaçların yapraklarının sararmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Orman içindeki parkurda yürüyüş yapanlar, eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Ormanda sonbahar ile ortaya çıkan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Drone ile çekilmiş manzara

-Yürüyüş yapanlar

-Orman içinden detaylar

Dosya Adı: zngsonbahar

Süre: (5.05) Boyut: (162 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

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7)ISLAHİYE\'DE KEDİ KURTARMA OPERASYONU

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, bir alışveriş merkezinin sundurmasında mahsur kalan kedi kendisini kurtarmak için gelen itfaiye erlerinde korkup aşağıya atladı.

Çamlıca Mahallesi\'nde bulunan bir alışveriş merkezinin sundurmasında 2 gündür mahsur kalan kediyi görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri sac olan sundurmaya çıkmak için çalışma başlattı. Bu sırada mahsur kalan kedi ise korkarak sundurmadan atlayarak bölgeden uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:

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- Sundurma üzerinde mahsur kalan kedi

- İtfaiyenin kurtarma çalışması

- Kedinin atlaması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:123 MB

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8)ÖĞRENCİLER İŞARET DİLİYLE İSTİKLAL MARŞI OKUDU

ADIYAMAN\'da, 42 öğrenci 20 gün süren çalışmanın ardından İstiklal Marşı\'nı işaret diliyle seslendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 94\'üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında havaların yağışlı olması nedeniyle ertelenen ve bugün Borsa İstanbul İlkokulunda düzenlenen programla 42 öğrenci işaret diliyle İstiklal Marşı okudu.

Amaçlarının farkındalık oluşturmak ve işitme engellilerin karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek olduğunu belirten okul müdür yardımcısı Nihat Kaplan, \"Öğrencilerimizin ekip olarak işitme engelli kardeşlerimize destek için işaret diliyle İstiklal Marşı okudu\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Borsa İstanbul İlkokulu

- Öğrencilerin işaret diliyle istiklal marşını seslendirmesi

- Öğrencilerin ellerinde Türk bayraklarını sallaması

- Borsa İstanbul İlkokul Müdür Yardımcısı Nihat Kaplan ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

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9)EVCİL HAYVAN SATICILARINA EĞİTİM

GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı ev ve süs hayvanları satıcılarına yönelik uygulamalı eğitim verildi.

Büyükşehir belediyesi Onat Kutlar salonunda düzenlenen eğitime Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ve evcil hayvan satıcılığı yapan 150 esnaf katıldı. Eğitimde, salona getirilen kedi, iguana, yılan, kedi ve köpekle uygulamalı eğitim verildi.

Celal Özsöyler, eğitimin evcil hayvan satışı yapan esnafı bilgilendirmek için düzenli olarak yaptıklarını anlatarak, \"Bu hayvanları hangi koşullarda besleneceği, bunların nasıl barındıracağı ve nasıl besleyeceklerine yönelik bilgiler veriyoruz. Toplamda 150 kişilik kursumuz olmuştu. Yılsonunda kendilerine bir sınav yapacağız. Başarılı olanlara da sertifikalarını vereceğiz. Bu sertifika bir diploma gibi olacaktır. Sadece bu sertifikayı alanlar evcil hayvan mağazası açabilir. Bu sertifikayı mutlaka almaları gerekiyor\" dedi.

Eğitim programında başarılı olan katılımcılar arasından, iş yeri açma yetkisine sahip olanlara sertifika verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Toplantının yapıldığı salon

- Toplantıya katılanlar

- Salona getirilen hayvanlar

- Celal Özsöyler\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 299 MB