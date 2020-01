DHA YURT BÜLTENİ-10

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında JAKEM birliklerinin gösterisi ilgiyle izlendi



CUMHURİYET\'in 94\'üncü yıldönümü tüm Türkiye ve yurt dışı temsilciliklerinde olduğu gibi Nevşehir’de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Törenlerde, Jandarma At-Köpek Eğitimi Merkez Komutanlığı’nda (JAKEM) timinin gösterisi büyük ilgi çekti.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına bugün saat 09.30’da Valilik’te devam edildi. Vali İlhami Aktaş makamında, protokolün Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kabul etti. Gazi Stadyumu\'ndak kutlama etkinliğinde törenlere katılan ekipler resmi geçit töreni yaptı. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş yaptığı konuşmada, tarih boyunca verdikleri mücadele ve kurdukları devletlerle bugünlere gelmeyi sağlayan ataları, başta Cumhuriyet\'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle andığını söyledi. Vali Aktaş, şöyle dedi: \"1923 yılında Cumhuriyet\'in kurulduğu günlerde milletimizde olan idrak ve ruh bugünde aynı canlılıktadır. O günlerde olduğu gibi bugün de maalesef coğrafyamızda etrafımızda ve içimizde düşmanlar boş durmamaktadır. Devletimiz bir yandan ülkemizin birliği ve bütünlüğü için çalışırken diğer yandan da cumhuriyet ilkelerini halkımıza hizmet olarak sunmak için var gücü ile uğraşmaktadır. Başta Suriye’de vatanlarından olan milyonlarca kişi olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlum insanların umudu olan bir milletiz.Konuşmasında daha sonra öğrencilere seslenen Vali Aktaş, geçmiş ile bugünün karşılaştırması anlamında bu tür yıldönümlerinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Aktaş, şöyle dedi: \"Sevgili öğrenciler, bu yıl dönümleri geçmiş ile bugünün mukayese edip geleceğe yön vermemizi sağlayan önemli fırsatlardır. Kurtuluş Savaşımızı milletimize oynanan oyunları iyi anlamalısınız. Bunlarla beraber 15 Temmuz gibi dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir ihanet ile karşı karşıya kaldığımızı biliyorsunuz. Sizler bu ihanet şebekelerini iyi tanıyacak ve hiçbir zaman bunlara fırsat vermeyeceksiniz.\"

EĞİTİMLİ KÖPEKLERİN GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ

Törende daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler izlendi. Şiirlerin okunup, halk oyunlarının sergilendiği gösterilerde Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Jandarma At-Köpek Eğitimi Merkez Komutanlığı’nda (JAKEM) iz takip, devriye, mayın ve bomba arama, doğal afette canlı arama ve kurtarma, narkotik ve psikotrop madde arama, keşif ve özel operasyon konularında eğitilen Alman, Hollanda ve Belçika ırkı köpeklerin gösterisi ilgiyle izlendi. Nevşehir\'in Avanos ilçesinde de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ilçe meydanında yapılan gösterilerle coşku ile kutlandı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması

-Geçiş töreni

-JAKEM\' tarafından eğitilen köpeklerin gösterisi

-Vali Aktaş\'ın açıklamaları

-Genel ve detay

Haber: Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)

=============================================

Dereye uçtukları araçtan itfaiye kurtardı

ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde araçlarıyla dereye uçan karı- kocayı itfaiye kurtardı.

Alanya\'ya bağlı Yeniköy Mahallesi\'ndeki düğüne katıldıktan sonra evlerine dönen Kadir Zararsız ve eşinin bulunduğu 07 NOP 03 plakalı hafif ticari araç, Saçkesiği mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Delice Çayı\'na uçtu. Yağış nedeniyle yükselen çaydan çıkamayan aile itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye ekipleri yoğun çalışma sonunda Kadir Zararsız ve eşini kurtardı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA, (DHA)

==========================================

Şırnak\'ta asker ve vatandaşlar birlikte fidan dikti

ŞIRNAK Üniversitesi tarafından yapılan ve Hz. Nuh\'un gemisini simleyen şekilde tasarlanan \'Şehr-i Nuh Hatıra Ormanı\'nda asker ve vatandaşlar birlikte fidan dikti. Etkinlikte konuşan Vali Mehmet Aktaş, 180 bin fidanı Şırnak\'ın farklı yerlerine dikeceklerini belirterek, \"Burada Şehr-i Nuh ormanı yapıyoruz. Hz. Nuh\'un gemisinin siluetini ortaya çıkacağı bir ağaçlandırma alanı olacak. Bu projenin ana fikri ve yüklenicisi Üniversitemiz olmuştur\"dedi.

Şırnak merkeze bağıl İkizce Köyü\'nde üniversite tarafından Şehr-i Nuh Hatıra Ormanı kuruldu. Vali Mehmet Aktaş, 23\'üncü Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Belediye Başkan vekili Turan Bedirhanoğlu, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Emin Erkan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte hatıra ormanı için fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Vali Aktaş, Şırnak\'ın çok zor bir süreci atlattığını ifade ederek, sıkıntılı günlerin geride kaldığını söyledi. El birliği ile Şırnak\'ı her yönden geliştireceklerini anlatan Vali Aktaş, \"Şırnak\'ımız gerçekten büyük bir değişim dönüşüm yaşıyor. Hem alt yapı, üst yapı, sosyal yapı, ekonomi yapıda çok ciddi bir değişimi dönüşümü yaşıyor. İnşallah çok kısa bir sürede kanaatime göre 2019 yılında Şırnak çok müstesna her yönüyle kendini yenilemiş geliştirmiş çok güzel bir şehir olarak düzlüğe çıkacaktır. Tabi bunun için bütün Kurum ve Kuruluşların el birliği ile elinden gelen gayreti ortaya koyması lazım, işte bu program ağaçlandırma programı. Bu hizmet odaklı anlayışın çok güzel bir örneğidir. Yaklaşık 180 bin fidanı Şırnak\'ımızın farklı yerlerine dikeceğiz. Burada Şehr-i Nuh ormanı yapıyoruz. Hz. Nuh\'un gemisinin siluetini ortaya çıkacağı bir ağaçlandırma alanı olacak. Bu projenin ana fikri ve yüklenicisi üniversitemiz olmuştur. Bu projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen katkısı olan bütün paydaşları arkadaşları yürekten tebrik ediyorum\"dedi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ise, gelecekten umutlu olduğunu, bugün diktikleri fidanların gölgesinde 10 yıl sonra piknik yapacaklarını ifade ederek, \"Sadece Hz. Nuh gemisinin silueti değil, aynı zamanda led lambalarla, güneş panelleriyle burayı donatacağız. Akşam üzeri buralardan geçerken geminin silueti göreceğiz\"diye konuştu. Vali Yardımcısı ve Belediye başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu da, konuşmasında terörü kentin gündeminde çıkaracaklarını ifade ederek, \"Şırnak\'ta 4 yıla yakın görev yapıyorum. Çok zorlu günler geçirdik burada. Şükürler olsun şu an ağaç dikmek gibi çok güzel sosyal projeler uygulanmaya başlandı. Bu artık Şırnak\'ın normalleştiğini, bu artık Şırnak\'ın normal gündemine döndüğünü gösteriyor. Ben de bu vesileyle projede emeği geçen her kese teşekkür ediyorum. Bu projeleri her gün daha da artırılarak, Şırnak\'ın gündeminden terörü çıkaracağız. Sosyal dokuya yönelik projelerle güzel bir Şırnak inşa edeceğiz\" dedi. Üniversitenin hazırladığı proje kapsamında, 3 bin 500 dekarlık alanın ağaçlanıp, ağaçlandırma ile birlikte orman köylülerini kalkındırmak amacıyla 14 bin fıstık ağacı, 22 bin badem tohumu ekimi başta olmak üzere 180 bin adet fidan dikilmesi planlanıyor. Yapılan program çerçevesinde 5 bin adet fidan dikimi protokol, asker, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Ağaç dikim alanında kurulan ses sistemi ile vatandaşlar halay çektikten sonra program sona erdi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Etkinlikten görüntü

-Konuşmalar

-Asker ve vatandaşların fidan dikimi

-Halay çekilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

==========================================

Şanlıurfa\'da hırsızlık şüphelisi 2 kişiye tutuklama

ŞANLIURFA\'da polis tarafından gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Ulubatlı, Şenevler, Maşuk ve Veysel Karani mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, ilk olarak çevredeki iş yeri ve mobese kameralarının kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, isimleri açıklanmayan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çalıntı malzeme ve tabanca ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Emniyetten çıkarılan hırsızlık şüphelileri

- Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 57 MB

Haber-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

=========================================

8 yıldır aranan dolandırıcı kendisini yakalayan polisi kutladı



ANTALYA\'da dolandırıcılıktan 8 yıldır aranan 52 yaşındaki T.Ü., kendisini yakalayan polislere, \"Beni nasıl yakaladınız çok şaşırdım. Sizi kutluyorum\" dedi.

Kendisini \'Sinan Güzel\' olarak tanıtan ve nar satmak için Afyonkarahisar\'dan çağırdığı A.V. adlı kişiyle anlaşan T.Ü., \'Üreticiye vereceğim\' bahanesiyle 2 bin lira alıp ortadan kayboldu. Dolandırılan A.V.\'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Aksu İlçe Emniyeti Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, 8 yıldır dolandırıcılıktan aranan T.Ü. olduğunu belirledi. T.Ü\'nün ilçe sınırları içinde bir birahanede alkol olduğu duyumunu alan polis, operasyon düzenledi. Operasyonda T.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. T.Ü\'nün kendisini yakalayan polise, \"Beni nasıl buldunuz çok şaşırdım. Sizi kutluyorum\" dediği ortaya çıktı. Şüphelinin üzerinde Sinan Güzel adına basılmış çok sayıda kartvizit bulundu. Sağlık kontrolü sonrasında Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen T.Ü\'nün, Türkiye genelinde 19 ayrı dolandırıcılık olayından arandığı ayrıca 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)