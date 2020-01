DHA YURT BÜLTENİ-10

1)AFYONKARAHİSAR\'DA MÜHİMMAT DEPOSU PATLAMASI DAVASI YENİDEN BAŞLADI

AFYONKARAHİSAR\'da 5 yıl önce 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposu patlamasına ilişkin dava, askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından Afyonkarahisar\'da yeniden görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan 3 sanık katılmazken, şehit aileleri ve avukatları sanıkların tutuklu yargılanmasını, olay yerinin yeniden incelenmesini ve keşif yapılmasını istedi. Mahkeme heyeti sanıkların tutuklanma talebi başta olmak üzere diğer talepleri reddetti. Afyonkarahisar\'da 5 Eylül 2012 tarihinde 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposu patlamasının, askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından ilk duruşması, Afyonkarahisar 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan olay tarihinde Afyonkarahisar 500\'üncü İstikam Ana Depo Komutanlığı 4\'üncü Mühimmat Bölge Komutanı Kıdemli Albay Veysel Özbay, Bölük Komutanı Binbaşı Ali Duran ve Üsteğmen Tarık Aydın katılmazken, şehit aileleri, yakınları ve avukatları hazır bulundu. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve Baro Başkanı Turgay Şahin\'in de gözlemci olarak katıldığı duruşma, kimlik tespitiyle başladı. Mahkeme başkanı kimlik tespitinin ardından şehit ailelerine tek tek şikayetçi olup olmadıklarını sordu.

SANIKLARIN TUTUKLANMASINI İSTEDİLER

Şehit yakınları Vildan Tokgöz, Zekine Taştan, Ali Taştan, Arif Uluer, Faruk Çokgöz, Halise Öztürk, Necdet Öztürk, Hasan Kaya, Emine Kaya, Esra Kapan, Sami Serkan Eriç, Nuri Selahattin Eriç, Güllü Eriç, Satı Ergenç, Bekir Ergenç, Seçil Karakoç, Fidan Düger, Zekai Fırat Düger, Döndü Düger, Ali Fatih Düger, Nermin Düger, Haydar Düger, İhsan Aydın, Meryem Aydın, Hüseyin Aydın, Hasan Akkuş, Aysel Özer, Yunus Özer, Eyüp Özel, Yiğit Naim Şahin, daha önceki ifadelerine katıldıklarını, sanıklardan şikayetçi olarak tutuklanmalarını ve mahkemeye katılmalarını istedi.

SORULARIMIZA CEVAP BEKLİYORUZ

2012 yılından bu yana acılarının devam ettiğini söyleyen Şehit Tolga Taştan\'ın babası Ali Taştan, sivil mahkemeye güvendiklerini söyledi. Taştan, \"Olayın üzerinden 5 yıl geçti. Acımız halen taze. 5 yıldır sorularımıza askeri mahkemede cevap bulamadık. İnşallah burada cevap buluruz. Ben buraya sabah 04.00\'te geldim. Fakat sanıklar yok. Tutuksuz yargılandıkları için katılmıyorlar. Ben sanıkların tutuklanmasını ve burada bizler gibi mahkemeye getirilmesini istiyorum\" dedi.

FETÖ İLE İLGİSİ OLMADIĞI GÖRÜLDÜ

Patlamanın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle ilişkisinin olup olmadığı konusunda şehit aileleri ve yakınlarının sorusuna cevap veren mahkeme başkanı, \"FETÖ terör örgütüyle ilişkisi olup olmadığı konusunda gerekli istihbarat raporları geldi. Gelen raporda FETÖ ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı görüldü. İstihbarat raporları bu yönde\" şeklinde açıklama yaptı.

\"KEDİ KAYBETMEDİK, EVLAT KAYBETTİK\"

Mahkeme öncesi dışarıda 1.5 saattir beklediklerini söyleyen Şehit Onbaşı Onur Fikret Düger\'in babası Zekai Fırat Düger, mahkeme heyetine tepki göstererek, duruşmanın zamanında başlaması talebinde bulundu. Düger, \"Hala evlatlarımızın acısını yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. 1.5 saattir dışarıda mahkemeye girmek için bekliyoruz. Bizim gibi sanıkların da gelip mahkemede bulunmasını istiyoruz. Ayrıca sanıkların halen maaş almalarını da kabul etmiyoruz. Biz kedi kaybetmedik, evlat kaybettik. Lütfen bu konuda daha duyarlı olmanızı istiyoruz. Ayrıca askeri mahkemenin almış olduğu kararları da kabul etmiyoruz\" diye konuştu.

\"3 GÜNLÜK ASKERİN MÜHİMMAT DEPOSUNDA NE İŞİ VAR\"

Oğlu Şehit Onbaşı Mehmet Emre Özer\'in olaydan 3 gün önce mühimmat deposunda göreve başladığını anlatan Aysel Özer, \"3 günlük askerin ne işi var depoda\" diye sordu. Askerlik yaptığı depoyu bile tam anlamıyla bilmeyen evladının acısıyla yanıp kavrulduğunu belirten Aysel Özer, \"Evladımı patlamadan üç gün önce askerlik vazifesini yapmak için gönderdim. Benim evladım 3 günlük askerken ne işi var mühimmat deposunda\" diyerek gözyaşı döktü.

SANIKLAR 2 İLE 4 AY TUTUKLU KALDILAR

Duruşmada tek tek söz alan şehit ailelerinin avukatları, dosyada gerekli bütün delillerin toplandığını, karar verilmesi gerektiğini söyledi. Tutuksuz yargılanan sanıkların sadece 2 ile 4 ay tutuklu kaldıklarını belirten avukatlar, şehit ailelerinin tepkilerinin de bu yönde olduğu ve sanıkların tutuklanması gerektiğini dile getirdi. Patlamanın FETÖ/PDY ile ilgili olmadığı yönündeki raporları incelemek istediklerini aktaran avukatlar, bununla ilgili itirazda bulunacaklarını, sanıkların delilleri karartma şüphesi için tutuklanmalarını talep etti. KHK ile kapatılan Eskişehir askeri mahkeme heyetinin patlamanın meydana geldiği yeri turistik gezi yapar gibi incelediğini iddia eden avukatlar, olay yerinin yeniden incelenmesini ve keşif yapılmasını istedi.

\"DELİLLERİ KARATMA SÖZ KONUSU DEĞİL\"

Mahkeme başkanı şehit yakınlarının avukatlarının ardından sanık Veysel Özbay\'ın avukatına söz verdi. Sanık avukatı dosyayla ilgili bilirkişi raporunun düzenlendiğini, çeşitli tarihlerde keşif yapıldığını söyledi. 5 yıl sonra keşif yapılmasının doğru olmayacağını aktaran sanık avukatı, taleplerle ilgili takdiri mahkeme heyetine bıraktığını, müvekkilinin delilleri karartma şüphesinin bulunmadığını belirtti. Sanık avukatı, müvekkilinin tutuklanması için herhangi bir delil bulunmadığını, tutuklama talebinin reddedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti sanıkların tutuklanma talebi başta olmak üzere diğer taleplerini reddederek duruşmayı erteledi.

\"KEŞKE İSTEKLERİMİZ KABUL EDİLSEYDİ\"

Afyonkarahisar 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmanın ardından şehit ailesi avukatlarından Mustafa Sait Aksu, ilk duruşmada elde edilen sonuçların kendileri için hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Aksu, \"Ailelerimiz erken saatten beri adliyede hazır beklediler. 1.5 saat gecikmeyle duruşmamız başladı. Devam etmekte olan bir yargı süreci olduğu için çok derinlemesine yorum yapmamız da kanunen yasak. Ancak sadece şunu belirteyim, dava askeri mahkemeden sivil mahkemeye devredildikten sonra bizim sivil mahkememizden beklentilerimiz çok büyüktü. Özellikle gerçeğin aydınlatılması, orada malumunuz 25 şehidimiz var ve bu şehitlerimizin şahadetlerinin gerçek sebeplerinin ortaya çıkarılması, askeri mahkemede gördüğümüz, yaşadığımız ve hepimizi vicdanen rahatsız eden bir takım şeylerin sonlanması için ama şu an için elde ettiğimiz sonuçlar bizler açısından hayal kırıklığı oldu. Çünkü tüm taleplerimiz reddedildi ve askeri mahkemenin kaldığı noktadan devam etmeyi takdir etti sayın mahkeme, elbette mahkemenin taktiridir. Kanunen de itiraz yolları olacaktır, biz de bu yollara gideceğiz. Ancak gönül isterdi ki o askeri mahkemeleri kaldırıp sivil mahkemelere bu işi devreden milli irade burada da keşke tecelli edebilmiş olsaydı. Keşke isteklerimiz kabul edilseydi\" dedi.

\"ADALET TECELLİ ETSİN İSTİYORUZ\"

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, 5 yıldır şehit ailelerinin her mahkemede, her duruşmada evlatlarının acısını yaşadıklarını belirterek, kimsenin bunu yaşatmaya hakkının olmadığını kaydetti. Şehit ailelerine son günlerde farklı davranıldığını ileri süren Köksal, \"Bunu bugün mahkeme salonunda da yaşadık. Lütfen herkes davranışlarına dikkat etsin. Bugün bu topraklar üzerinde rahatça yaşıyorsak, Cumhurbaşkanı da olsanız, Başbakan da olsanız, milletvekili de olsanız, hakim, savcı da olsanız bunu şehit ve gazilere borçlusunuz. Bunu hiç kimse unutmasın. Herkesin bulunduğu mevki ve makamlar gelip geçicidir. Ama bu ülkede bu makamlara gelebiliyorsa bir insan, bu ülkede birlik ve beraberlik içinde rahatça yaşayabiliyorsa, bunu şehitlere borçlu. Onun için şehitlerimizin bize emaneti olan ailelerine, yakınlarına karşı daha nezaketli, daha hoşgörülü, daha insanca davranılması gerekiyor. Biraz önce bir şehit yakınına mahkeme salonunda azarlar gibi bir konuşma yapılmıştır. Bunu da bundan sonra görmek, duymak ve yaşamak istemiyorum. Herkes şehit ailelerine hak ettiği gibi davransın. Bundan sonra da adalet tecelli etsin istiyoruz. Biz hak hukuk mücadelesini Türkiye\'de herkes için istiyoruz\" diye konuştu.

\"YAZIKLAR OLSUN\"

Şehit babası Zekai Fırat Düger, salondan azarlanarak çıkarıldıklarını iddia ederek, \"Şehit anne ve babasına \'çıkartın bunları\' diye bağırmalarına hiçbir hakları yok. Çünkü biz evlatlarımızı verdik burada, parça parça oldu yavrularımız. 20 kilometre öteden topladılar yavrularımızın parçalarını. Bunu mu hak ediyoruz biz? Yazıklar olsun\" dedi.

\"BU SAVCI HAKKINDA ŞİKAYETÇİYİM\"

Kendilerinin salondan bir savcının \"defolun çıkın\" söylemiyle çıkarıldıklarını iddia eden şehit babası Ali Taştan da duruma tepki gösterdi. Taştan, şöyle dedi:

\"Biz hiçbir mahkemeden terslenerek çıkmadık. Bizler bedel ödedik, bedel öderken savcılarımız, hakimlerimiz, milletvekilimizin söylediği gibi Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, muhalefet partilerimiz yerlerinde bir görev yapabiliyorlarsa bizim çocuklarımız ve bundan sonra gelecek şehit ve gazilerimizin sayesinde yerlerine gelmişlerdir. Ama bir savcımızın beni bugün ilk defa 6 senedir hiçbir savcının, hakimimizin, polisimizin, askerimizin bugüne kadar bize rest çekmediğini bugün savcımızın şehit ailelerine \'defolun çıkın\' gibi bir kelimesi beni üzmüştür. Ben bu savcım hakkında şikayetçiyim. Şehit anne ve babalarına hiçbir suçları olmadan bağırması beni acıtmıştır. Ama 5 yıl geçti biz askeri mahkemede bunların, bu zorlukların hiç birini görmedik. Tamam ufak tefek hatalarımız olmuştur ama sivil mahkemede bu işin çözüleceğini görmüştüm ama maalesef hepimizin başı sağ olsun.\"

2)MARDİN\'DE AYAKLARI KIRIK EŞEKLER, TEDAVİ İÇİN İSTANBUL\'A GÖNDERİLDİ

MARDİN Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren hayvan barınağı, ayağı kırık 2 eşeğin tedavilerini yaptırmak üzere hayvan nakil aracı ile İstanbul\'a gönderdi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, sokak hayvanları konusunda örnek çalışmalar yaptıklarını belirterek, \"Bu konuda Türkiye\'nin en başarılı illeri arasındayız\" dedi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren hayvan barınağı, sokak hayvanları konusunda neredeyse tam teşekküllü sağlık kuruluşu haline geldi. Çok kısa süre sonra hayvan ameliyathanesinin hizmete açılacağı hayvan barınağında, hasta ve engelli sokak hayvanları konusunda büyük başarıya ulaşıldı. Ayağı kırık olan iki eşek için verdiği mücadele ile de takdir kazandı. Kadife ve İnci isimli iki eşek Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı\'nda yaklaşık 1 ay süren tedavi sürecinin ardından tedavilerinin tamamlanması için hayvan nakil aracı ile İstanbul\'a gönderildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi\'nin sokak hayvanları konusunda çalışmaları ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, \"Büyükşehir Belediyemiz her alanda olduğu gibi sokak hayvanları konusunda da hassas bir çalışma yöntemi içindedir. Bu nedenle sürekli hayvan barınağımızı geliştiriyoruz. Bu gelişme sadece fiziki olarak kalmıyor. Aynı zamanda personelimizle yenilikçi bir şekilde çalışmalar yapıyor. Engelli hayvanlar için özverili çalışmalarda beğeni kazanıyor. Büyükşehir Belediyemiz bu bağlamda iki eşşeğin sağlığına kavuşması için seferber olmuştur. Arkadaşlarımızın fedakar çalışmaları için teşekkür ediyoruz\" dedi.

İstanbul\'a tedavi için gönderilen eşşeklerin yaşadığı süreç hakkında bilgi veren hayvan barınağı yetkilileri ise, \"Eşşekler bir ay önce bize gelen ihbarlar neticesinde, ilçelerimizden alınarak barınağımıza getirildi. Birisinin ön bacağında, diğerinin ise arka bacağında kırık vardı. Biz eşşekleri aldıktan sonra bir aydan bu yana tedavilerini gerçekleştirdik. Fakat eşek ve at gibi hayvanlarda bacak kırılmaları çok önemli olabiliyor. Bu nedenle tedavisini tamamlayamadık. Sosyal medya aracılığıya bize hayvanseverler ulaşarak eşşeklerin tedavilerinin İstanbul\'da yaptırmak istediklerini beyan ettiler. Biz de bu çağrıya kayıtsız kalmayarak hayvan nakil aracımızla İstanbul\'a eşşekleri gönderdik. Kadife ve İnci ismini verdiğimiz eşşeklerimizin tedavilerinin bitmesini dört gözle bekleyeceğiz\" diye konuştu. dedi.

3)HAMİLE EŞİNİ 10 YERİNDEN BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLANDI

ESKİŞEHİR\'de 1.5 aylık hamile eşi 20 yaşındaki Gizem Yamak\'ı çıkan tartışmada 10 yerinden bıçakla yaralayan 23 yaşındaki Cihat Yamak tutuklandı. Cihat Yamak\'ın eşini, bebeği aldırmak istemesi ve bir gencin otomobilinden inerken görmesi nedeniyle bıçakladığı öne sürüldü.

Olay, geçen Pazar günü Çankaya Mahallesi Şehit Subutay Alkan Caddesi\'nde meydana geldi. Bir kaynakçıda işçi olarak çalışan Cihat Yamak ile olaydan 10 gün önce nikah kıydırdığı ve 6 haftalık hamile olan eşi Gizem Yamak arasında tartışma çıktı. Cihat Yamak, eşini 10 yerinden bıçakla yaraladı. Genç kadın ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Cihat Yamak, yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi. Hastanede tedavisi süren Gizem Yamak\'ın ise sağlık durumunu iyiye gittiği belirtildi.



10 GÜN ÖNCE NİKAHLARI KIYILMIŞ



Cihat Yamak\'ın annesi Nergis Yamak, oğlunun olaydan 10 gün önce 12 Ekim 2017 tarihinde Gizem\'le nikah kıydırdığını belirterek, hamile olması nedeniyle nikah kıydırdıklarını ve düğünü de daha sonra yapacaklarını söyledi. Yamak, oğlunun eşini ayrılmak ya da boşanmak istediği için bıçaklamadığını belirterek, şöyle dedi:

\"Gizem\'in ailesi doktordan randevu almış. Gizem\'in\'in karnındaki bebeği aldırmak istiyorlarmış. Oğlum da bunu duyunca eşiyle tartışmış. Çünkü Cihat bebeğin doğmasını istiyordu. Cihat ayrıca, eşinin Fecebooku\'nda H.K. adlı bir gençle yazıştığını görmüş. Olay günü de oğlum eşini H.K.\'nin otomobilinden inerken görünce sinirlenip bu olay meydana gelmiş. Oğlum, Gizem\'i seviyordu. Aralarında ayrılma ve boşanma gibi bir durum yoktu.\"

\'ELİNDEN ZEHİR OLSA İÇİLİR\'

Bu arada Cihat Yamak\'ın Fecebookunda daha önceden Gizem Yamak\'a akşam saatlerinde sokakta arkadaşlarıyla birlikte evlenme teklifinde bulunması görüntüleri ile \'Elinden zehir olsa içilir hatun\' başlığıyla kız istemeye gittiklerinde kendine getirilen ve içerisine tuz atıldığı belirtilen kahveyi içmesi görüntülerini paylaşması dikkat çekti.

4)HIRSIZLIK YAPAN ANNE KAÇTI, KIZI YAKALANDI

İZMİT\'te, bir eve girerek ziynet eşyaları çalan 2 kadını gören apartman sakinleri polisi aradı. Polis, 27 yaşındaki R.S\'yi yakalarken, annesi 45 yaşındaki A.S. ise kaçtı.

İzmit Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak\'ta bir eve giren 2 kadın ziynet eşyaları çaldı. Apartman sakinleri, 2 kadının apartmandan çıkarken görünce şüphelenerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis hırsızların eşkallerini belirledi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, İstanbul\'dan İzmit\'e gelerek hırsızlık yapan 2 kadından 27 yaşındaki R.S\'yi Derince İlçesi\'nde yakaladı. Hırsızlık suçundan sabıkaları bulunan R.S. adliyeye sevk edildi. Polis, R.S. ile birlikte hırsızlık yapan annesi A.S\'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

5)ECZACI, 3 GÜN BOYUNCA ÇÖP ARACINDA ÇALIŞTI

KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, eczacı Caner Göçmez, Körfez Belediyesi\'ne dilekçe vererek gönüllü olarak temizlik işçiliği yapmak istediğini belirtti. İsteğinin kabul edilmesi ile 3 gün boyunca çöp aracına asılarak konteynerleri araca yükleyen, çöp aracını yıkayan Caner Göçmez, amacının her işin güzel olduğunu ve mutluluk verebileceğini, temizlik işçiliğinin de topluma hizmette önemli bir görev olduğunu göstermek olduğunu söyledi. Körfez\'de eczacı Caner Göçmez, Körfez Belediyesi\'ne dilekçe vererek gönüllü olarak temizlik işçisi olarak çalışmak istediğini söyledi. Göçmez, isteminin olumlu karşılanması üzerine tulumunu giyerek çöp aracının arkasına asıldı. Çöp toplayan ve konteyner boşaltan Caner Göçmez, depolama alanına çöp indirip, aracı yıkadı. Caner Göçmez, 3 gün boyunca çöp kamyonu arkasında çalıştı. Temizlik işçilerinin yaşadıkları zorluğunu gördüğünü belirten Caner Göçmez, şöyle dedi: \"Eczacılık yaparsınız, ilaç hazırlar insanların sağlığına kavuşmasında aracı olursunuz, bu mutluluk verir. Çöpçülükte de, yaptığınız hizmetle çevreyi temiz tutar, yaşanabilir hale getirisiniz, toplum hizmeti verirsiniz. Bu da insana işini sevdikten sonra mutluluk verir. Önemli olan topluma faydalı bir insan olmak ve bu alanda görevlerini yerine getirmektir. 3 gün boyunca hem bu mutluluğu yaşadım, hem de temizlik görevi yapan çalışanların sorunlarını dinledim, yaşadıkları sıkıntıları anladım. Evlerden, iş yerlerinden atılan çöplerin nasıl poşetlere konulup atılması gerektiğini, mesleğin zor ve riskli yanlarını öğrendim. İnsan kendine hizmet eden caddelerin, sokakların, parkların, ormanların, akarsuların, göllerin, denizlerin kısaca doğanın çevresini temiz tutması ve koruması gerekiyor. İnsan olmadan çevre ve diğer canlılar rahatlıkla varlıklarının sürdürebilir. Fakat çevre olmadan insanın varlığını sürdürmesi mümkün değil. İşte bu duyarlılığı toplumda artırabilmek ve dikkat çekebilmek adına aldığım izinle gönüllü temizlik işçisi olmaya karar verdim.\"

Caner Göçmez, her ay yarım gün çöp araçlarında çalışacağını anlatırken bunun yapılabilecek en zor işlerden birisi olduğunu söyledi. Göçmez, \"Çöp ve çöp suyunun kokusunu ciğerime çektim. Bu sektörde hizmet veren insanlara saygı duymalı ve bunu göstermek için de poşetlerin ağzını mutlaka bağlamalıyız. Çöp kokusu ve bunaltıcı hava etkisinde terleyerek bu hizmeti yapmak kolay değil\" diye konuştu.

6)BARİYERE ÇARPAN ARAÇTAN FIRLAYAN 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

ERZURUM\'un Pasinler İlçesi\'nde hafif ticari aracın refüjdeki bariyelere çarpıp takla atması sonucu araçtan fırlayan 3 kişiden 76 yaşındaki Hatun Uçar öldü, 2 kişi yaralandı. Iğdır\'dan Erzurum\'a gelen Ahmet Uçar yönetimindeki 04 D 3192 plakalı hafif ticari araç, saat 07.00 sıralarında Pasinler İlçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Ahmet Uçar, Naime Uçar, ve Hatun Uçar araçtan fırladı. Hatun Uçar kaza yerinde yaşamını yitirirken sürücü Ahmet Uçar ile Naime Uçar yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Bölge Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

7)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KIZ YARALANDI

ADIYAMAN\'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 13 yaşındaki Zehra Kutlu yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Karapınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Tanrıverdi yönetimdeki 16 ANK 12 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Kutlu\'ya çarptı. Çarpmayla yaralanan Kutlu, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Kutlu\'nun sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

8)TURİSTLER YAĞMURDA DENİZ KEYFİ YAPTI

ANTALYA\'nın Demre İlçesi\'ne bağlı ünlü Kekova bölgesinde turistler yağmur altında denize girdi.

Demre\'ye gelen Rus turistler Çayağzı Limanı\'ndan Kekova turuna çıktı. Dalgalı denize rağmen turistler yat üstünde Batık Kent ve Simena Antik Kenti\'ni gezdi. Burada bol bol görüntü ve fotoğraf çeken tatilciler ardından doğal bir liman olan Gökkaya Koyu\'na geldi. Burada turistlerden bir grup serin hava ve yağan yağmura aldırmadan denize girdi. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 26 derece olduğu suda yüzen turistler keyif yaptı.

Yağmur altında yüzenlerden Natalya Çervova, \"Türkiye\'nin karşısından Karadeniz kıyısından geldim. Denizin güzelliğini görünce dayanamadım. Bizim oralarda hava çok soğudu. Deniz hala sıcak. Su harikaydı. Kendimi bu güzel denizde yüzerken daha genç hissetim. Yağmur altında yüzmek farklı bir duyguydu. Burası harika\" dedi.

İgor Kondraşov, \"Sibirya\'dan geldim. Sibirya\'da her yer karla kaplı. İlk kez geldiğim Türkiye\'de insanların sıcaklığı, Kekova\'da doğanın güzelliğinden etkilendim. Bu mevsimde denize girmek benim için unutulmaz bir anı. Şu anda sanki rüyadayım. Türkiye\'ye tekrar geleceğim\" diye konuştu.

9)FETÖ\'NÜN PROPAGANDASINI YAPAN 5 KİŞİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sosyal medya hesaplarından örgütün propagandasını yaptıkları belirlenerek, gözaltına alınan 5 kişi Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sosyal medya hesaplarından örgütün propagandasını yaptıkları belirlenerek, gözaltına alınan M.K, B.K, Y.A, A.Y. ve C.K. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi.

