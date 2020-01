DHA YURT BÜLTENİ-10

1)HABUR’DAKİ TATBİKATTA ASKERLERDEN ZIRHLI ARAÇLI TAARRUZ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikatın 31\'nci gününde manevra alanına çıkan askerler, zırhlı araçların arkasından temsili düşman hedeflerini imha etti. Silopi\'de 5 gündür sessizliğin yaşandığı tatbikat alanında bugün temsili düşman hedeflerine yönelik taarruz gerçekleştirildi. Temsili olarak belirlenen 2 düşman zırhlı aracının imhasına yönelik tatbikatta hava taarruzunun engellenmesi için lastiklerin yakılması üzerine hedef, kara birliklerince kuşatma altına alındı. Zırhlı araçların arkasında temsili düşman hedefine yaklaşıldığı sırada zırhlı muharebe aracı (ZMA), temsili düşman mevzisi yakınlarında dairesel sürüşler yaparak hedef şaşırttı. Temsili düşman hedefini dört koldan kuşatma sırasında, tatbikat mermileri ile temsili bir çatışma ortamı yaratıldı. Irak ve Türk askerlerince ortak yapılan tatbikatta hedeflerin teslim alınması ile birlikte tanklar manevra alanına hızlı manevralar ile geri çekildi. Burada taktiksel manevralar yapan zırhlı araçlar ve piyadeler, birliklerine geri döndü.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Zırhlı aracın geçişi

-Yakılan lastikler ve dumanlar

-ZMA’ların arkasından gelen askerler

-Dairesel dönüş yapan zırhlı araç

-Tatbikat mermilerini sıkılması

-Temsili hedeflerin askerlerce işgal edilmesi

-Zırhlı araçlar ve tankların geçişleri

-Manevra yapmaları

-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA)

==================================================

2)HDP\'LİLER, İMRALI\'YA GİTMEK İÇİN ADALET BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ



HALKLARIN Demokratik Partisi\'nin (HDP) çözüm sürecinde görev alan İmralı heyeti, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşerek, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili ortaya atılan iddialar nedeniyle İmralı Adası\'na gitmek istediklerini söyledi. HDP\'nin İmralı heyeti üyesi olan TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile telefonla görüşerek İmralı Adası\'na gitmek istediklerini bildirdi. Heyetin özellikle son günlerde İmralı Adası\'nda ağırlaştırılmış hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan ile ilgili ortaya atılan iddialar üzerine İmralı Adası\'na gitmek istediklerini söyledikleri belirtildi. HDP\'nin İmralı heyeti üyelerinin, yarın İstanbul\'da konu ile ilgili basın toplantısı yapacağı açıklandı.

(Ferit ASLAN-DİYARBAKIR, (DHA)-

===============================================

3)TATBİKATTA GÖVDESİ ÜZERİNE DÜŞEN UÇAĞA MÜDAHALE EDİLDİ

MUĞLA\'nın Dalaman Havalimanı\'nda yapılan tatbikatta, senaryoya göre gövdesi üzerine iniş yaparken pisten çıkarak alev alan bir uçağa müdahale edildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatın, başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Dalaman Havalimanı\'nda bugün saat 10.10\'da yapılan tatbikat, gerçeğini aratmadı. Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Albay Savaş Cenik, Dalaman Belediye Başkanı CHP\'li Muhammet Şaşmaz, Ulaştırma Bakanlığı İşletme Daire Başkanı Cevat Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Dalaman Havalimanı Başmüdürü Osman Serdar, Dalaman Havalimanı Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Dalaman İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, YDA Koordinatörü Dr. Cengiz Tuğrul Ayaz, Havalimanı Müdür yardımcıları, kurum müdürleri ve çok sayıda personel tatbikatta katıldı. Tatbikatta 21 kurum ve kuruluş, 58 araç ile 246 personel görev yaptı. Yaklaşık 1 saat süren tatbikatta senaryo gereği Papatya Havayolları\'na ait SF 2308 sefer sayılı yolcu uçağı, uçuş sırasında yaşadığı teknik bir problem nedeniyle zor anlar yaşadı. 172 yolcu ve 8 mürettebatı bulunan uçak, havalimanı pist başına gövdesi üstüne düştü ve yangın çıktı. Yaklaşık 5 bin litre yakıtla, piste 100 metre kala düşen uçağa müdahale etmek için önceden hazırlanan ekipler harekete geçti. Polislerin güvenlik önleminin aldığı yangın bölgesinde sağlık görevlileri, yaralanan yolculara ilk müdahaleyi yapıp, ambulanslarla hastanelere sevk etti. Yangında itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tatbikat sonrasında Kaymakam Güldoğan ve protokol, tatbikata katılan personeli teker teker tebrik etti. Çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında tatbikat sona erdi.

\"TATBİKATLARDA YETERLİLİĞİMİZİ TEST EDİYORUZ\"

YDA Dalaman İşletme Koordinatörü Dr. Cengiz Tuğrul Ayaz, yıl içerisinde sürekli ateşli ve ateşsiz tatbikatların yapıldığını, itfaiye personelinin 12 ay boyunca sürekli eğitimden geçtiğini söyledi. Olası kazalara erken müdahalenin çok önemli olduğunu vurgulayan Ayaz, bu tür olaylarda ekiplerin zamanla yarışmaları gerektiğini ifade etti. Dalaman Havalimanı Başmüdürü Osman Serdar, tatbikatın yılda iki kez tekrar edildiğini söyledi. Olası bir kaza sonrası itfaiye ekiplerinin 120 saniye içinde enkaza ulaşmaları gerektiğini hatırlatan Serdar, \"Dalaman Havalimanı dünyanın önemli destinasyonlarından birine hizmet ediyor. Bu tür tatbikatlar hem kendimizi geliştirmemizi hem de olası kazalarda nasıl hareket etmemiz gerektiğini, yeterliliğimizi ve kendimizi test etmemizi sağlıyor. Bu tür olayların olmasını kesinlikle istemeyiz ancak her ihtimali göz önünde bulundurmamız gerekir. Havalimanımızda 60 personel ve 14 araçtan oluşan bir itfaiye teşkilatımız günün 24 saati nöbettedir\" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ise \"Bilindiği gibi ilimizde iki havalimanı bulunmakta. Bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ama biz her ne kadar yaşanmasa da her daim hazırlıklı olmak açısından ilimizde bu tür tatbikatları periyodik aralıklarla gerçekleştiriyoruz. Bu günde burada başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Allah gerçeğinden korusun\" dedi.

\"OTURDUĞUMUZ YERDE TÜYLERİMİZ ÜRPERDİ\"

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, \"Bugüne kadar ilçemizde böyle bir kaza meydana gelmedi inşallah bundan sonrada yaşanmaz. Gerçekten gerçeği aratmayan bir tatbikat yapılmadı. Oturduğumuz yerde tüylerimiz ürperdi. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum\" dedi.

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan ise, görev alan ekipleri tebrik ederek, Dalaman Havalimanı\'nın her türlü olağanüstü duruma hazır olduğunu kaydetti. Tatbikatın başarılı şekilde tamamlandığını anlatan Kaymakam Güldoğan, \"Bu noktada tatbikatta görev alan bütün ekiplerimizi kutluyor ve teşekkür ediyorum. Ekipmanı ve personel eğitimi her türlü olumsuzluğa hazır bir altyapımızın olduğu Dalaman Havalimanı\'nda her türlü olağanüstü şarta hazır olduğumuzu gördük\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------:

- Tatbikattan görüntü

- Yaralılardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Cihan KAYA- Ercan KAYLI / DALAMAN (Muğla), (DHA)

====================================

4)ADIYAMAN\'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

ADIYAMAN\'da, park halindeyken bilinmeyen nedenle alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Olay, merkeze bağlı Vartana köyünde meydana geldi. Abdulkadir Özlem\'e ait park halindeki 02 AJ 663 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı. Otomobilden alevler yükseldiğini görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edinilen yangında otomobil tamamen yandı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Olay yeri

- Alevlerin yükselmesi

- İtfaiye ekiplerin müdahalesi

- Otomobilden dumanlar yükselmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 139 MB

=================================================

5)ÇORUM\'DA NARKOTİM EKİPLERİ OKUL ÖNLERİNDE GÖZ AÇTIRMIYOR

ÇORUM Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan narkotim ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak adına okul ve öğrenci yurtları önlerindeki şüpheli şahıslara göz açtırmıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri okul önlerinde önlem aldı. Bu kapsamda narkotim ekipler, son dönemlerde öğrencileri hedef alan uyuşturucu tacirlerine karşı sıkı bir çalışma başlattı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında okul ve öğrenci yurtları çevreleri Narkotim ekiplerince denetlendi. Özellikle kent merkezindeki okullarda çalışmalarını yoğunlaştıran Narkotim ekibi, dedektör köpeği ile birlikte uygulama yaptı. Okul çevreleri ve okul bahçelerini denetleyen polis, şüpheli şahısları durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaparken, okul çevrelerinde şüpheli görülen otomobilleri de aradı.

Narkotim ekipleri öğrencilerle de sohbet ederek, uyuşturucu tacirlerine karşı uyarılarsa bulundu. Polis okul çevrelerinde şüpheli kişilerin fark edilmesi durumunda 155 polis ihbar hattına bilgi verilmesini istedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Polisin şüpheliler üzerinde arama yapması

-Polisin öğrencilerle konuşması

-Bir velinin öğrencilere nasihat çekmesi

- Detaylar

(SÜRE: 4 Dk) (BOYUT 155 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

===================================================

6)KIRIKKALE VALİSİ HAKTANKAÇMAZ: ARANAN 340 KİŞİ MOBESE KAMERALARI SAYESİNDE YAKALANDI

KIRIKKALE’nin Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, kontrol noktaları, mobese kameraları ve plaka tanıma sistemleri sayesinde Kırıkkale’de 2017 yılı Ocak ayından bu yana 170 bin araç ve 440 bin şahıs sorgulandığını, aranan 340 şahsın yakalandığını açıkladı. Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktan Kaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu Sağlık Caddesi’ne mobese montajını yerinde inceledi.

Vali Haktankaçmaz, kent genelinde mobese kameraları ve plaka tanıma sistemlerinin sayısı arttığını belirterek, “Mevcut 102 olan mobese sayısı 240’a çıkartılacak. 11 adet olan plaka tanıma sistemi ise 23’e çıkarılacakö dedi.

Haktankaçmaz, burada yaptığı açıklamada, “Kırıkkale’miz 43 ilin kesiştiği bir nokta da. Dolayısıyla Kırıkkale’nin ve civar illerin güvenliği bakımından önemli kritik bir noktadayız. Bu çerçeve de hem il merkezinde hem de yol üzerinde mobese kameraları var. Yine Samsun yolu üzerinde ağırlıklı olarak plaka tanıma özelliği olan kameralar varö dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Mobese temal atmadan detay görüntüler

Vali, Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürünün gelişi

Mobesenin kurulacağı yere beton atılması

Vali haktankaçmaz ın açıklaması

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-

====================================================

7)\'YORGUN HERAKLES\'Lİ STONE DESİGN SHOW BAŞLADI



ANTALYA\'nın dünyaca ünlü tarihi değeri \'Yorgun Herakles\' heykelinin simge olarak kullanıldığı Stone Design Show Antalya, ANFAŞ Fuar Merkezi\'nde başladı. 18-21 Ekim tarihleri arasındaki fuarda proje, tasarım, uygulama ve teknolojileri sergileniyor.80\'in üzerinde firmanın katıldığı fuarın açılışını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türk Maden Vakfı Başkanı Erol Ersoy, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı birlikte yaptı. Başkan Menderes Türel, Antalya\'nın gündeminde geçmişte sadece tarım ve turizm varken artık 10 milyon turisti aşan ve bu fuar gibi önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapıldığını belirtti. Menderes Türel, özellikle Antalya\'daki mermercilik potansiyeline dikkat çekerek, bu konunun önemini ifade etmek ve farkındalık oluşturmak istediğini söyledi. Doğal kaynakları çevreye zarar vermeden çok dikkatli bir şekilde kullanma zorunluluğu olduğunu belirten Türel, “Bu zenginliklerimizi ekonomiye katma değer olarak da sunmak durumundayız. Antalya\'ya baktığımızda 2004-2005 yıllarında sadece 40 milyon dolarlık krom ihracatı söz konusuydu. Ama bu yıl maden ihracatı dediğimizde 250 milyon dolarları konuşabiliyoruz. Batı Akdeniz olarak yarım milyar dolara yaklaşan bir ihracat potansiyelinden bahsediyoruz\" dedi.

\'MERMERDE DÜNYA MARKASI ÇIKMALI\'

Fuarın mermerde tasarıma, işlemeye de dikkat çektiğini kaydeden Türel, \"Sadece bir doğaltaş zenginliği değil, bir sanatçı hassasiyetiyle mermerin işlendiğini gördüğümüzde ürünlerin katma değerinin artışını da sağlamamız mümkün. Allah Afyonkarahisar\'dan Antalya\'ya kadar bölgemizde bu zenginliği vermiş. Fakat mesele yer altı zenginliğine sahip olmak dışında bunu yer üstü zenginliğine de dönüştürmektir. Taşı veya mermeri bir sanat eserine dönüştürmeli ve bunu kendi markamızla satmalıyız. Hükümetimiz ar-ge yatırımları, üniversite sanayi işbirliği konularında çok önemli destekler veriyor. Giyimde nasıl dünya çapında Türk markaları ortaya çıktıysa bu mermerde de olmalıdır. Antalya\'da mimari açıdan taş ve mermerin güzel örnekleri her köşede dikkatinizi çekebilir. Ama bunun kesinlikle yeterli olduğunu söyleyemeyiz\" diye konuştu.

Kamu kurumları ve belediyelerin mermer veya taş işçiliği ve sanatında yeterli kaynağı bulamadığını söyleyen Türel, \"Bunu bazen mevzuat engelliyor, hem de madencilik meselesini çok kolay bir şekilde siyasi istismar meselesi, itibar suikastı haline dönüştürebiliyoruz. Biz yat limanımız, kruvaziyer liman gibi projelerimizle dünyaya hitap eden eserler ortaya koyma peşindeyiz, bir küresel vizyon projesini ortaya koyuyoruz ama maalesef bunu anlamak istemeyenler var. Yurtdışına sadece turist olarak gelen, hiçbir uluslararası teması olmayan, küresel sermayedeki yarışta yer almayan, hiçbir uluslararası hedefi olmayan arkadaşlara, maalesef vizyon fukaralarına derdimizi anlatmakta zorluk yaşıyoruz. Bu nedenle bu konuda özel sektörümüze çok daha önemli sorumluluklar düşmektedir\" dedi.

\'TON BAŞINA ÇOK GERİDEYİZ\'

Türkiye\'nin son 20 yıldır mermer ihracatında büyük yükseliş göstererek dünyada ilk üç ülke arasına girdiğini belirten Türk Maden Vakfı Başkanı Erol Ersoy ise \"Ancak ton başına gelire baktığımız zaman maalesef rakiplerimizin çok gerisinde kalıyoruz. Sektörün bu noktada yapması gereken katma değerli ürünlere daha ağırlık vererek işlemek ve bu ürünleri yüksek fiyattan satabileceği yeni müşteriler ve değişik pazarlar bulmak. Firmaların ürünlerini dünyanın farklı ülkelerinde projelere kabul ettirmeleri üreticileri yoğun bir rekabetten kurtarıp ülkemize daha fazla gelir getirme yollarını açacaktır. Sektörün yükselen performansına paralel olarak Isparta, Burdur ve Antalya illeri sektörümüzde mermer ihracatını en çok artıran şehirler olmuştur. Batı Akdeniz dediğimiz bu bölgede üreticimizin sektör içindeki yıldızı parlamıştır. Nitekim Ottoman, Burdur Bej, Cappicino, Limra, Myra Bej gibi bölge ürünleri dünyanın farklı coğrafyalarındaki projelerde isimleriyle aranan taşlar olmuşlardır. Dünyada artık bej mermer denildiğinde akla ilk gelen bölge burasıdır\" diye konuştu.

2 METRELİK YORGUN HERAKLES

Fuarda Afyonkarahisar\'ın İhsaniye İlçesi\'ndeki atölyesinde heykeller yapan heykeltıraş Mehmet Atay ise Stone Design Show Antalya kapsamında, Antalya\'nın dünyaca ünlü tarihi değeri \'Yorgun Herakles\' heykelinin orijinal boyutlarından biraz daha yükseğini yaptı. Mehmet Atay, fuarda sergilenen heykelin 2 metre, orjinalinin ise 1.60 metre olduğunu kaydetti.

Fuarda Suriyeli sanatçı Khaled Hammadi tarafından yapılan ve aralarında Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da bulunduğu, çeşitli mermer türlerinden resim ve portreler de sergileniyor.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-