DHA YURT BÜLTENİ-10 

DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Suriye\'nin Rakka kentinde, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Demokratik Suriye Güçleri\'nin (DSG) yaklaşık 4 aydır yürüttüğü operasyon kapsamında, kentin kontrolünün tamamen sağlandığı ve resmi açıklama yapılmasının beklendiği belirtildi.

Neim Meydanı\'yla Vatani Hastanesi\'ni DEAŞ\'lı teröristlerden temizleyen DSG\'lilere, Suriye uyruklu 275 DEAŞ\'lı terörist, aşiret liderlerinin de arayı girmesiyle 3 gün önce teslim olmuştu.

Rakka\'nın terör örgütü DEAŞ\'tan temizlenmesi için haziran ayında başlatılan operasyonun sona erdiği belirtildi. Amerikan ordusunun öncülük ettiği \'DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu\'nun hava desteği ve yine ABD\'nin silah ve araç desteğiyle DSG\'lilerin yürüttüğü operasyonda, son olarak kentteki Neim Meydanı, Vatani Hastanesi ve Rakka Stadyumu DEAŞ\'tan temizlendi.

Operasyonun bittiği kentte, ana omurgasını terör örgütü PKK\'nın Suriye\'deki uzantısı olarak bilinen YPG ile YPJ\'nin oluşturduğu DSG, patlayıcı arama ve tarama çalışması yaptı.

Operasyonun tamamlandığı kentin, DEAŞ\'tan tamamıyla geri alındığına dair resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı belirtildi. DSG Sözcüsü Telal Silo, Suriye\'den yayın gerçekleştiren Ronahi televizyonuna yaptığı açıklamada, Rakka\'yı tamamıyla kontrol aldıklarını ve kısa süre içinde yapacakları açıklamayla kentin DEAŞ\'tan kurtarıldığını duyuracaklarını söyledi.

Yaklaşık 4 ay süren operasyon kapsamında, 3 gün önce, Suriyeli aşiret liderlerinin arabulucu olmasıyla Suriye uyruklu 275 DEAŞ\'lı terörist, aileleriyle birlikte teslim olmuştu. İçlerinde yaralıların da olduğu DEAŞ\'lıların sorgularının yapılacağı ve soruşturmanın ardından bir kısmının Rakka\'dan ayrılmalarına izin verileceği belirtilmişti.

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)-

Galatasaray taraftarına saldıran 4 kişi serbest bırakıldı



KONYA\'da, Galatasaray taraftarı üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu\'na saldırıp, elindeki sarı-kırmızı formayı yakan 4 kişi, \'nitelikli yağma ve kasten yaralama\' ile \'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu\'na aykırı davranma\' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Süper Lig\'de mücadele eden Atiker Konyaspor, geçen 14 Ekim günü Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı\'nda Galatasaray ile mücadele etti. Selçuk Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi Hakan Karaoğlu, maçtan yaklaşık 3 saat önce karşılaşmanın oynanacağı stada doğru giderken, bir alışveriş merkezi önünde Konyaspor taraftarı 18 yaşındaki S.T., 15 yaşındaki M.K.C., 17 yaşındaki A.U. ve 20 yaşındaki E.F. tarafından yolu kesildi. Karaoğlu\'na saldıran 4 şüpheli, ardından da elindeki poşette bulunan sarı-kırmızılı formayı alıp, yaktı. Saldırganlar bu anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada yayınladı. Görüntüler büyük tepki toplarken, Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli dün gözaltına alındı.

Sorgulamanın ardından \'nitelikli yağma ve kasten yaralama\' ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu\'na aykırı davranma\' suçlarından bugün adliyeye sevk edilen şüphelire, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Narkozla ölüm iddiasında en acı fotoğraf



KAYSERİ\'de, götürüldüğü özel bir hastanede 3\'üncü çocuğunu dünyaya getiren 37 yaşındaki Nesrin Satılmış, daha sonra fenalaşıp yoğun bakıma alındı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edilen Nesrin Satılmış, burada 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınları, Nesrin Satılmış\'ın hastanede aşırı dozda verilen narkoz nedeniyle öldüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonunda anestezi uzmanın hakkında Kayseri 13\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde \'taksirle ölüme neden olma\' suçundan dava açıldı. Bu arada dünyaya gelen kız bebeğe ise annesinin adı verildi.

Kayseri\'de 39 yaşındaki Şaban Satılmış ile evli olan ev kadını Nesrin Satılmış, 3\'üncü kez hamile kaldı. Sağlıklı bir hamilelik dönemi geçiren Satılmış, kontrollere gittiği doktorun bulunduğu özel bir hastanede 25 Haziran 2016\'da sezaryenle sağlıklı kız bebeğini dünyaya getirdi. Nesrin Satılmış, daha sonra ameliyathaneden özel odaya alındı. Doğum sonrası Nesrin Satılmış\'ın dudaklarının mor olduğunu ve zayıf nefes aldığını gören yakınlarının feryadı üzerine kadın, hastane yetkilileri tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nesrin Satılmış, 10 gün sonra, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Nesrin Satılmış\'ın 8 yaşındaki kızı Ayşe ile 6 yaşındaki kızı Aybüke ve dünyaya getirdiği kendi isminin verildiği Nesrin bebek annesiz, Şaban Satılmış ise eşsiz kaldı.

Ailesi, Nesrin Satılmış\'ın hastanede aşırı dozda verilen narkoz nedeniyle öldüğünü iddia ederek, hastanenin anestezi uzmanı 59 yaşındaki M.S.İ. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonunda anestezi uzmanın hakkında Kayseri 13\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde \'taksirle ölüme neden olma\' suçundan dava açıldı. Geçen 12 Eylül\'de ilk duruşması görülen, anestezi uzmanı M.S.İ.\'nin tutuksuz yargılandığı dava, 9 Kasım tarihine ertelendi.

ADI DÜNYAYA GELEN BEBEĞİNDE YAŞIYOR

Ölen Nesrin Satılmış\'ın annesi Ayşe Mıhçı, sabah erken saatte hamile kızını hastaneye götürdüklerini, ortada sorun görünmediğini, hiçbir tahlil yapmadan sezaryen için kızını ameliyata aldıklarını söyledi. Anne Mıhçı, şöyle devam etti: \"Hemşireler kızımı odasına çıkardılar. \'Ne zaman uyanır?\' diye sorunca \'Birazdan uyanır\' dediler. Orada çocuğumun hiç nefesi yoktu. Odada kızım için \'Ölmüş\' dediklerini duyunca sekreter kızlara bağırdım \'Kızım ölmüş\' diye. Beni azarlayarak \'Ne bağırıyorsun. Birazdan uyanır\' dediler. Doktoru da ameliyatta olduğu için çağıramayacaklarını söylediler. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne gitmesi 1 saati buldu. Bu şekilde kızım can verdi. Ölen kızımın 2 çocuğuna ben bakıyorum. En küçük olan bebeğe ise teyzeleri bakıyor. Çocuklar her gün \'Anne\' diye ağlıyorlar. \'Annemizi özledik\' diyorlar.\"

Eşini kaybeden Şaban Satılmış ise Nesrin Satılmış\'ın hamile kalmasından 4 ay sonra bütün kontrollerini hastanedeki kadın doğum uzmanının yaptığını anlatırken, şöyle konuştu: \"25 Haziran\'da sezaryen için gün verdi. Biz o günü bayram bilip, hastaneye gittik. Hastanede doğum için bekleme odasına aldılar. Bekleme odasına aldıklarında yapılması gereken tahlilleri yapmayarak ameliyata aldılar. Ameliyathane önünde 2 baldızım bekliyordu. Ben yukarıdaydım. Eşimin ameliyathaneden çıkış anına denk geldim. Nesrin\'in ağzının etrafında bir morluk vardı. Bu şekilde eşimi odaya çıkardılar. O saatte doğum yaptıktan sonra çıkardıkları bütün hastaları \'Oda yok\' diye bekleme odasına alırlarken, benim eşimi ayrı bir odaya aldılar. \'Zengin değilim\' ama bütün hastalar beklerken neden benim eşimi ayrı odaya aldılar? Bizce ölüm olayı ameliyathanede oldu. Sorumluluğu üzerlerinden atmak için odaya çıkarıp bize böyle bir oyun oynandığını düşünüyoruz. Eşimle ilgilenilmedi. Eşimin vefat ettiğini ablam gördü. Ablam görmemiş olsa kimse gelip de \'Bu kadın ölmüş\' demeyecekti. Eşim kaldığı üniversite hastanesinde ilk yoğun bakıma girdiği zaman oradaki doktorlar uzun süre nefessiz kaldığı için beynin hasar gördüğünü söylediler. Yavrularım annesiz kalmasız diye Allahıma çok dualar ettim. Şimdi yavrularım annesiz, ben yarsız kaldım. Yargının vereceği karar güveniyorum. Devletimden yardım talep ediyorum. Kimsenin başına böyle bir olay gelmesin. Bunu herkes bilip görsün. Ben devletimden rica ediyorum böyle anestezi uzmanlarının ve doktorların lisansları ellerinden alınsın. Bir daha doktorluk yapamasınlar.\"

Mağdur ailenin avukatı Hakan Gültekin ise ameliyattan önce belli gerekli bazı tahlillerin yapılmadığını düşündüklerini anlatırken, \"Yapılsaydı kilosu ve kan değerleri alınarak buna göre narkoz verilirdi. Bu yapılmadığı için fazla narkoz verilmiş, ölüm gerçekleşmiştir. Hastane hiçbir şekilde kusuru kabul etmemektedir. Kanunda ölüme kusurlu şekilde sebebiyet verenler kusuru derecesinde sorumludur. Zaten başvuru üzerine haklarında dava açılmış ve ceza mahkemesinde yargılanmaktadırlar. Zanlı uzman için \'ölüme sebebiyet vermek\' suçundan 2- 6 yıl hapis cezası istenmektedir\" dedi.

ADLİ TIP KURUMU NE DEDİ?

Adli Tıp İhtisas Kurulu yapılan şikayet ve ölüm olayının adliyeye intikal etmesi üzerine 20 Nisan 2017 \'da hazırladığı raporda, yapılan hatalara vurgu yapılarak, anestezi uzmanının kusurlu olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: \"Ameliyatın 25 Haziran 2016\'da saat 10.05\'te başladığı 11.15\'te bittiğinin anestezi fişinde yazılı olduğu ancak hemşire takip fişinde ve 3 Ağustos\'ta 1201 karar nolu müzekkerimize verilen cevapta hastanın 10.45\'te uyandığı, 15 dakika anestezi hekimi ve teknisyeni tarafından derlenme odasında takip edildiğinin ifade edildiği, hastanın post op takibinin olmadığı, anestezi formuna göre saat 10.05\'te anestezinin başladığı, 10.50-10.55 arasında ameliyatın bittiği, 11.05\'te anestezinin sonlandırıldığının anlaşıldığı, hastanın ameliyathaneden uyanma odasına alındığı belirtilmişse de uyanma odasında takip formunun olmadığı, uyanma odasından servise gönderilirken hastanın gidebileceğini gösteren aldrete skorlama sistemine bakılmadığı, anestezi teknisyeni ve hekimi tarafından asansörde uyanık olmadığını ifade ettiği, dolayısıyla çelişki olduğu, hastanın transferinin anestezi teknisyeni bir personel tarafından yapıldığı iddia edilmekle birlikte bunu gösteren bir hastane içi transfer formu doldurulmadığı, transfer esnasında hastada meydana gelen herhangi bir değişiklik olmadığının ifade edildiği, hastanın servise geldiğinde teslim esnasında vital bulgulardan kan basıncı ve nabız kayıtlı olsa da hastanın şuuru ile ilgili herhangi bir kayıt olmadığı, hastanın ağrılı uyarana yanıt verdiği iddia edilse de bunun dosyada kayıtlı olmadığı cihetle, sezaryen ameliyatına katılan Anestezi Uzmanı Dr. M.S.İ. kusurlu olduğu anlaşılmış olmakla süpheli hakkında kamu davası ikamesi için iddianame hazırlanmıştır.\"

Özel hastane yöneticileri, ölümle sonuçlanan olayın mahkemeye yansıdığını, adli yargıdaki olayla ilgili bir açıklama yapamayacaklarını söyledi.

\'ByLock\'cu PKK sempatizanı ve FETÖ şüphelileri adliyeye gönderildi

Kayseri\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında örgütün kriptolu iletişim programı ByLock\'u kullanan PKK/KCK sempatizanı olduğu belirlenen üniversite öğrencisi Hüseyin Kaya\'nın bulunduğu 7 kişi adli tabiplikteki sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz Cuma günü gözaltına alınan aralarında PKK/KCK sempatizanı olduğu belirlenen ve aynı zamanda FETÖ/PDY\'nin örgüt üyelerinin kullandığı kriptolu iletişim programı ByLock\'u kullandığı tespit edilen Erciyes Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Uçak-Elektrik Elektronik 4. Sınıf öğrencisi Hüseyin Kaya\'nın da bulunduğu 7 kişi 5 gün süren sorgunun ardından sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi adli tabipliğine getirildi. Gözaltına alınanlar içerisinde yer alan PKK sempatizanı olduğu iddia edilen Hüseyin Kaya, sosyal medya sayfasında yer alan PKK/KCK ile ilgili övücü nitelikte paylaşımları soyadını bilmediği Burhan adlı arkadaşının yaptığını söyledi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye gönderildi.

Otomobilin tramvay durağına çarpığı kaza güvenlik kamerasında

İZMİR\'in Karşıyaka İlçesi\'nde, sürücüsünün virajı alamadığı için direksiyon hamiyetini kaybederek tramvay durağına çarptığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 1 Ekim gecesi Caher Dudayev Bulvarı\'nda meydana geldi. Mert Çakıroğlu\'nun (23) idaresindeki 35 KC 8680 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mavişehir tramvay durağına çarptı. Kazada Çakıroğlu yaralanırken, yanındaki yabancı uyruklu arkadaşı Y.P. kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı Çakıroğlu, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazada hurdaya dönen otomobilin tramvay durağına çarpması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde virajı alamayan otomobil hızla tramvay durağına çarpıyor. Kazanın gece olması ve tramvay durağında herhangi bir kişinin olmaması olası bir faciayı engelledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar Hatice Kübra Tongar\'dan annelere \'sevgi\' tavsiyesi



YAZAR Hatice Kübra Tongar, Kocaeli\'nin Gebze İlçesi\'ndeki konferansta annelere çocukları ile sohbet etmeleri tavsiyesinde bulunarak, \"Onlara sevildiğini hissettirin. Her şeyi kontrol edebilirim diyerek kendinizi yormayın. Çocuğunuza merhamet edin. İyi zamanlarda herkes iyidir, önemli olan zor zamanlarda merhametli olmanız. Onu anlayın. Anneler doğru örnek olmak zorunda\" dedi.

Gebze Belediyesi tarafından Gebze Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \'Adetlerle değil, Ayetlerle Çocuk Eğitimi, Fıtrat Pedagojisi\' konulu konferansa konuşmacı olarak yazar Hatice Kübra Tongar katıldı. Tongar annelere çocuk eğitimi konusunda tavsiyelerde bulundu. Çocuk eğitilirken niyetin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Tongar, \"Çocuk eğitiminde doğru niyet önemlidir. Yapılan bir ankette kadınlara \'Niçin anne olmak istiyorsun?\' diye sormuşlar. \'İleride bana baksın diye\' cevabı çoğunlukta çıkmış. Bu niyet insanı ileride bakılacak duruma getirir. Doğru bir niyet değildir. Doğduklarında belki 18 yıl sonrasının bile hesabını yapıyoruz. Annelik sahip olma makamı değil, şahit olma makamıdır. Çocuklar bize emanettir ve hiç şüpheniz olmasın ki hesabı sorulacaktır\" dedi.

Tongar annelere çocukları ile sohbet edilmesi tavsiyesinde bulunarak, \"Çocuklarınız ile sohbet edin, muhabbet edin. Onlara sevildiğini hissettirin. Her şeyi kontrol edebilirim diyerek kendinizi yormayın. Çocuğunuza merhamet edin. İyi zamanlarda herkes iyidir, önemli olan zor zamanlarda merhametli olmanız. Onu anlayın. Anneler doğru örnek olmak zorunda. Örnek olmak çocuğunuzun güven duygusunu pekiştirir. Allah\'a doğru ahlaklı bir çocuk olsun diye bol bol dua edin\" diye konuştu.

Tongar konferansının ardından okurları için kitaplarını imzaladı.

Uyuşturucu bağımlısı oğlundan kurtulmak istiyor



HATAY\'ın İskenderun İlçesi\'nde uyuşturucu bağımlısı oğlu 26 yaşındaki Kenan K.\'nın hayatını zehir ettiğini söyleyen 57 yaşındaki Bedriye K., tedavi edilmesini veya tutuklanmasını istedi.

Kent merkezindeki Mustafa Kemal Mahallesi\'nde 3 yıl önce eşinin ölümünden sonra oğlu Kenan K. ile birlikte yaşayan Bedriye K., oğlunun uzun yıllardır uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. Akşamları odasının kapısını kilitleyerek uyumaya çalıştığını ancak oğlunun kendisini öldürmesinden korktuğunu belirten Bedriye K., \"Lise döneminde uyuşturucu kullanmaya başladı. Okulu da bıraktı. Yıllardır bu çocuktan çekiyorum. Gitmediğim yer, çalmadığım kapı kalmadı. Valisinden, kaymakamına, savcısına, polisine gittim. Bugün yine ben evde yokken gelmiş, çekiç ile kapıyı kırmış, para aramış. Her tarafı dağıtmış satılacak ne varsa alıp götürmüş. Bazen yanında başkaları ile de geliyor. Polise gidiyorum gelip alıyorlar, ben eve gelene kadar onu bırakıyorlar yeniden geliyor. Ne yapacağımı şaşırdım\" dedi.

52 SUÇ DOSYASI VAR

Oğlunun 52 suç dosyasının bulunduğu ve kendisini tehdit ettiği içinde uzaklaştırmasının olmasına rağmen yine eve geldiğini söyleyen Bedriye K. şöyle devam etti: \"Oğlumun eve gelmesini istemiyorum. Ancak her seferinde eve zorla gelip kapıyı kırarak içeriye giriyor ve elinde bıçaklarla saldırıyor. İki gün önce evin içerisinde polis uyuşturucu hap buldu. Böyle bir çocuğu devlet nasıl bırakıyor. Benim yaşama hakkım yok mu? Ben öldükten sonra mı güvendiğim devletim benim için harekete geçecek. Başbakanıma, devlet büyüklerime sesleniyorum. Ne olur bana yardım edin. Bu çocuğu ya tedavi ettirin yada tutuklayın.\"

Uyuşturucu satıcılarına \'Poyraz\' darbesi

ADANA\'da mahalle aralarında uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 5 mahallede \'Poyraz\' adı verilen operasyon düzenledi. Çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda, satışa hazır 1 kilo 800 gram esrar, 6 gram eroin, 28 uyuşturucu hap, bir pompalı tüfek ve tabanca ile bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet K., Serhat Ö., Şerif Y., Bekir Y., Abdullah A., Mehmet A., Cabbar B., Volkan K., Soner Ö. ve Mesut K. sorgulanmak üzere Emniyet\' Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Karabük merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

KARABÜK merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Karabük ile birlikte Ankara, İstanbul, Adıyaman ve Zonguldak’ta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda A.B., G.Ö.Y., Y.E.A., S.K., Ö.Y., S.Ö., G.A., N.K., Ü.A., A.T ve F.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 416 gram kubar esrar, 2.5 gram toz esrar, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve bu tüfeğe ait 66 fişek ele geçirildi. Şüpheliler, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyon kapsamında 3 kişinin daha arandığı belirtildi.

Tel örgüye takılan 2 geyikten 1\'i telef oldu, diğeri yaralandı

BOLU\'da ormanlık alanda tel örgüye takılan 2 geyikten biri boğularak öldü, yaralanan diğeri kurtarıldı.

Bolu merkeze bağlı Kuzgölcük Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, birlikte tel örgülere takılarak mahsur kalan 2 geyiği görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi\'ne haber verdi. Gelen ekipler, 8 yaşında olduğu tahmin edilen geyiklerden birisinin boynuna dolanan tel nedeniyle boğularak öldüğünü belirledi. Hafif yaralı olan diğer geyik ise telin kesilmesi sonucu kurtarıldı. Geyik, ormanlık alana doğru koşarak uzaklaştı. Ölen geyik ise tahnit (ceset bozulmaması için ilaçlama) işlemi için Ankara’ya gönderildi. Ankara’da tahnit uygulanacak geyiğin, Abant Tabiat Parkı Hayvan Müzesi’nde sergileneceği belirtildi.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetkilileri, geyiklerin \'çiftleşme kavgası\' sırasında tel örgüye takılmış olabileceklerini söyledi.

İki fuar birarada

FUAR İzmir\'de, İZFAŞ tarafından düzenlenen 42. Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 1. Pretexpo - Moda ve Hazır Giyim Fuarı törenle açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, \"Burada kentin kalkınması için çalışıyoruz. Herkes elini taşın altına koyarsa daha da büyür ve gelişiriz\" dedi.

Fuar İzmir\'de düzenlenen 42. Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ile bu yıl ilk kez gerçekleşecek 1. Pretexpo - Moda ve Hazır Giyim Fuarı açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege İhracatçı Bİrlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Ege Deri ve Deri Mamulleri Birlik Başkanı Jak Galiko, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Atınç Abay ve Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila katıldı. Törende konuşan Kocaoğlu Ayakkabı ve çanta modasının yeni sezon modellerinin yer alacağı Shoexpo\'da, yerli ve yabancı satın alımcıların üreticilerle bir araya geleceğini söyledi. Kocaoğlu, \"Her gün biraz daha büyüyerek ve dünyanın her köşesinden ziyaretçiler getirerek ayakkabı sektörünün karlılığını arttırmaya çalışıyoruz. Fuarlarımız da giderek büyüyor. Bu sene bir ilave fuar gerçekleştiriyoruz. Aakkabı fuarının yanında moda ve hazır giyimle ilgili de bir fuar düzenledik. Artık bu iki fuarı birlikte yürüteceğiz. Umuyorum ki destek görür ve bu yeni fuarı da büyür ve alışveriş yapıma olanağı bulunur. Umarım karlılık artar ve sektör büyür\" dedi.

\"İŞSİZ GENÇLERE İŞ OLANAKLARI YARATILACAK\"

İzmir\'deki tüm unsurlarla birlikte Fuarizmir\'i büyütmeyi amaçladıklarını belirten Kocaoğlu, \"Fuar ve kongreciliği geliştirerek hem kentimize hem de ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Fuarizmir açıldığından bu yana her sene yüzde 30 büyüdük. 2018 yılında irili ufaklı 42 fuar gerçekleştiriyoruz. Bu sayı giderek artacak ve sanayinin, hizmet sektörünün, turizmin buluşup kaynaştığı; dünyaya açılan bir mekan olacak. Burada başta İzmirli hemşehrilerimizin, kanat önderleri ve işadamlarının desteğiyle bu başarıları sürdürüyoruz. Herkes elini taşın altına koyduğu sürece daha da büyüyeceğiz ve hem işsiz çocuklarımız, gençlerimiz iş imkanına kavuşacak. Bu fuarın katılımcılarının, kentimize ve ziyaretçilere hayırlı olmasını diliyorum\" dedi. Kocaoğlu\'nun konuşmasının ardından kurdele kesim merasimiyle iki fuar da açıldı. Başkan Kocaoğlu ve davetliler standları dolaştı. Kocaoğlu, ayakkabı ve hazır giyim standlarına ürünleri inceledi, sektör yetkililerine başarılar diledi.

AYAKKABI VE ÇANTANIN SON MODELLERİ

Ayakkabı ve çanta modasının yeni sezon modellerinin yer alacağı, 157\'si yerli 2\'si yapancı toplam 159 firmanın katıldığı Shoexpo\'da, yerli ve yabancı satın alımcılar üreticilerle bir araya geldi. Geçtiğimiz 7- 10 Mart\'ta 41\'incisi 6 bin 841 metrekare alanda düzenlenen Shoexpo, bu kez yüzde 30\'a yakın büyümeyle birlikte 8 bin 566 metrekarelik bir bölümde gerçekleştirildi. Fuar\'a 50\'yi aşkın ülke ve ilden sektör profesyonellerinin ziyaret edeceği açıklanan Shoexpo\'da geçen yıl 11 bin olan ziyaretçi sayısının bu yıl 15 bine ulaşması bekleniyor. 42. Shoexpo Ayakkabı ve Çanta fuarına 55 ülkeden bin 200\'ü aşkın yabancı alım heyetinin gelmesi bekleniyor. Heyetlerde, Amerika\'dan Las Vegas, Şili, Güney Afrika, Avustralya ve Malezya gibi denizaşırı ülkelerden de, yıllık satış kapasitesi bir milyon çiftin üzerinde bulunan toptancılar ve büyük mağazalar yer alacak. 42. Shoexpo -İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı\'nda, kadın ayakkabısı, erkek ayakkabısı, çocuk ayakkabısı, terlik, bavul, çanta ve cüzdan, kemer, model tasarımlar, sektörel yayınlar sergilendi.

MODA VE HAZIR GİYİM FUARI İLK KEZ DÜZENLENDİ

Bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Pretexpo - Moda ve Hazır Giyim Fuarı\'nın, sektöre yeni bir soluk getirmesi hedeflendi. Ayakkabı ile birlikte tamamlayıcı olarak nitelendirilen hazır giyim sektörünün öncüleri fuarda buluştu. C holünde 2 bin 7 metrekarelik alanda gerçekleştirilen Pretexpo\'ya, Türkiye\'nin çeşitli illerinden 63 firma katıldı.İzmir Pretexpo, 1. Moda ve Hazır Giyim Fuarı, hazır giyim markalarının, parakendecilerin, toptancıların ve tasarım firmalarının en iyi yerli ve yabancı hazır giyim üreticileri ile buluşturdu. Fuarda , kadın giyim, erkek giyim, çocuk giyim, spor giyim, aksesuar, kot giyim, deri giyim, iç giyim ve kürk, yer aldı.

