DHA YURT BÜLTENİ-10

Rize\'de sel sularına kapılan 1 kişi kayboldu/EK

ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Rize’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, caddeler göle döndü.

Kentte bu sabah başlayan yağmur akşam saatlerinde şiddetini artırması bölgede sel ve su baskınlarına yol açtı. Etkili olan yağmur nedeniyle ilçede bazı derelerde su seviyesi yükseldi, bazı köy karayolları da ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen iş makineleri kapanan karayollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Bölgede Çağlayan Deresi\'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken suya kapılarak kaybolan 53 yaşındaki Erol Çabuk’un bulunması için AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Yağışın sürdüğü bölgede yağışın devam etmesiyle arama-kurtarma çalışmaları güçlükle sürüyor. Rize’nin Güneysu ve Salarha Dereleri de şiddetli yağışla birlikte taştı. Yağışın aralıklarla sürdüğü ilçede bulunanlar da sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Arama çalışmlarından görüntüler

-Kurtarma ekipleri görüntüler

-Detaylar

HABER KAMERA: RİZE,(DHA)

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Arhavi\'de şiddetli yağmur sele yol açtı/EK

MURGUL’DA SELE TESLİM

Artvin’nin Murgul İlçesi\'nde etkili olan yağmur, sel ve heyelana neden oldu. İlçedeki Murgul Deresi taştı, Kabaca ve Erenler Köyü karayolları da ulaşıma kapandı.

Erenler Köyü’ünde Mehmet Kalyoncu’ya ait ev sel suları nedeniyle hasar gördü. Yaşanan tehlike üzere Kalyoncu ailesi bireyleri evi tahliye etti. Bu arada Borçka İlçesi’ndeki İmam Hatip Lisesi de yanından akan deredeki su seviyesinin yükselmesi üzerine okul öğle saatlerinde tedbir amaçlı boşaltıldı. Yağış dolayısıyla bölgede yetkililer heyelan riskine karşı uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bölgede selden görüntüler

-Genel ve detay

HABER-KAMERA: ARTVİN,(DHA)

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Eskişehir polisi, iki otomobilde 950 gram esrar ele geçirdi

ESKİŞEHİR\'de polis ekipleri, şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı iki otomobilde 950 gram esrarla, 100 uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi, gözaltına alındı.

POLİS KÖPEĞİ \'LEYDİ\' BULDU

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir- Alpu karayolunda durdurduğu bir otomobilde arama yaptı. Eğitilmiş polis köpeği \'Leydi\' yapılan aramada otomobil farı içerisine saklanmış olan 400 gram esrar bulundu. Ekipler, otomobil sürücüsü Murat K. ile yanında oturan arkadaşı Tolga G.\'yi gözaltına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi\'nde şüphe üzerine bir aracı daha durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, arka koltuğun paspasının altında, 550 gram esrarla, 100 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsü Özkan Ü.\'yü gözaltına alarak, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.

Görüntü Dökümü: (Polis kamerası)

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-Leydi adlı köpegin otomobilin farını açmaya çalışması,

-Far içerisinden elde edilen 400 gram esrar

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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Adıyaman\'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

ADIYAMAN\'da, şehir içi yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi\'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı\'nda ilerleyen Erkan Demir yönetimindeki 02 M 0107 plakalı şehir içi yolcu minibüs ile Abdurrahman Özer idaresindeki 02 HK 544 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Hatice Berrin Bozkurt ve Zeliha Özer yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kazaya karışan araçlar

- İtfaiye ekipleri

- Araçlardan yola savrulan parçalar

- Polislerin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

Haber- Kamera:Mahir ALAN- ADIYAMAN,(DHA)

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Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi\'nde tapular tamam

İZMİR\'in Ödemiş ilçesindeki, 24 yıl önce arazisi alınan Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki toplam 48 parselin tapuları, Ödemiş Tapu Müdürü Ethem Yalçın tarafından, AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem\'e teslim edildi. Tapuların önümüzde günlerde, törenle hak sahiplerine dağıtılacağı bildirildi.

1994 yılında kurulan 966 bin metrekare alana sahip Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi\'nde, yıllar sonra parselasyon çalışmaları tamamlanıp, tapular çıkartıldı. Organize Sanayi Bölgesi\'nde, 5 bin metrekareden 35 bin metrekareye kadar 45\'i sanayi, 3\'ü ise sosyal tesis olmak üzere toplam 48 parsel için tapu hazırlandı. Hazırlanan tapuların teslimi için Ödemiş Belediyesi Encümen Salonu\'nda toplantı düzenlendi. Toplantıya, AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Ödemiş Tapu Müdürü Ethem Yalçın, Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Barış Çelik, Ödemiş Belediyesi Etüt Proje Müdürü Mehmet Urtimur ve belediye çalışanları katıldı. Toplantıda konuşan Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı görevini de yürüten Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, \"1994 yılında başlayan bir serüvenin final noktasına gelmiş bululmaktayız. 24 yıl boyunca dişe dokunur bir şey yapılmamış. İnsanlarımızın karşısına çıktığımızda, \'Halkımızın yaşam standartlarını artıracağız\' demiştik. Gençlerimize iş bulma vaadinde bulunmuştuk. Çalışmalarımızı sürdürdük. Ödemiş\'in niteliğini değiştirecek tarım, hayvancılık, turizmle birlikte sanayide ürettiğimiz ürünlerin daha iyi değerlendireceğimizi söylemiştik. En önemli sorun işsizlikti. Daha nitelikli işlerle gençlerimizi donatmak için 24 yıl sonra organize sanayi bölgesinin imar planını bitirip, revize ettik. Hazırlanan 45 sanayi parsenelini hepsinin müşterisi hazır. Kura çekilip, yerler belirlenecek. Ardından tapu sahiplerine \'İşe başlayın\' diyeceğiz. Yılbaşından önce buradaki parsellerden bir, ikisinin temelini atabilecek duruma geleceğiz\" dedi. 2018 yılında itibaren Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi\'nde binaların yükselmeye başlayacağını vurgulayan Başkan Badem, \"Elektrik donanımı tamamlanmış, yollarına parke taşı döşenmiş, altyapısı tamamlanmış bir sanayi bölgesine kavuşacağız. Burada, Kiraz, Ödemiş, Beydağ, Kaymakçı ve Çaylı da yaşayan halkımız sosyal güvenceli iş bulma imkanına kavuşmuş olacak. Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi, toplam 533 bin metre kare,45 imar parseli arsadan oluşuyor. Diğer kısımlar ise yeşil alanlar ve sosyal tesislere ayrılacak. Sanayi parsenllerinden 4\'ü büyük sektörmlere verelicek şekilde 140 bin metrekarelik. Ulaşım alanında da çalışmalar süretli bir şekilde devam etmektedir. Bölünmüş yollar 2019\'da tamamlanmış olacak. 2023 vizyonunda da Kiraz\'a gidecek demiryolunu indirme bindirme istasyonları bitmiş olacak. Bu işin ihalesi Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'nın ilgili daire başkanlığı ile müşterek olarak Ankara\'da yapılmıştır\" diye konuştu. Başkan Badem, Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi\'nin yapım işinin de yüzde 42 kırımla müteahite verildiğine dikkati çekip, şunları söyledi: \"Şunu da belirtmek isterim ki 1984 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi\'nden sonra, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'ndan kredi alabilen ikinci organize sanayi bölgesiyiz. Pek çok yerlerde ödenek kesilirken Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi inşaatında hiçbir şekilde parasal sorun yaşanmamıştır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi arazisi

-Ödemiş Belediye Başkanı Badem\'in tapularla ilgili açıklaması

-Tapuların Başkan Mahmut Badem\'e teslim edilmesi

-Toplantıdan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)