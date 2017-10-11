DHA YURT BÜLTENİ-10

1)SURİYE SINIRINA ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI SÜRÜYOR

TÜRKİYE\'nin Suriye sınırındaki Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'nin Oğulpınar Mahallesi\'ne askeri araç sevkiyatı devam ediyor. Hatay Valiliği kararı ile sınar bölgesinde gazetecilerin görüntü alması yasaklandı. Suriye\'nin İdlib kentindeki çatışmasızlık bölgesi için hazırlık yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, batı kentlerindeki birliklerden Hatay\'a askeri araç ve gereç sevkiyatını sürdürüyor. Reyhanlı İlçesi\'nin Oğulpınar Hudut Karakolu bölgesinde yoğunlaşan hareketlilik bugün de devam etti. Tren ve karayoluyla İskenderun ve Kırıkhan İlçesi\'nden geçiş yapan askeri araçlar vatandaşların sevgi gösterileri arasında bölgeye intikal etti.

GAZETECİLER BÖLGEDEN ÇIKARTILDI

İdlib operasyonunun başlığı günden bu yana Oğulpınar Karakolu\'nu gören bölgeye yerleşip askeri hareketliliği görüntüleyen gazeteciler de Hatay Valiliği kararı ile bölgeden çıkartıldı. Saban saatlerinde askerler tarafından karar tebliğ edilen gazeteciler, güncel gelişmeleri takip etmek için Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na geçti ancak yasak nedeniyle sınırdaki hareketliliği görme imkanı ortadan kalktı.

Görüntü Dökümü

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- Askeri araç sevkiyatından görüntü

Görüntü Dökümü

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- Askeri TIR’lar ve üzerindeki tankların gelişi

(SÜRE: 47’)(BOYUT: 25.3 MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/Ufuk AKTUĞ/REYHANLI(Hatay),(DHA)

SÜRE:51\" BOYUT:52 mb

Haber:Murat KİBRİTOĞLU-Ufuk AKTUĞ-Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera:Murat KİBRİTOĞLU/ REYHANLI(Hatay), (DHA)

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TÜPRAŞ\'TA PATLAMA 4 ÖLÜ, 2 YARALI (EK)

2)2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İzmir\'in Aliağa İlçesi\'ndeki Tüpraş Aliağa Rafinerisi\'ndeki patlamada 2 itfaiye eri de dumandan etkinlendi. Sağlık ekipleri bu itfaiye erlerine müdahale etti. Patlamanın meydana geldiği depolama alanındaki nafta tankına itfaiye ekiplerinin soğutma yaptığı görüldü.

YARALI İŞÇİNİN DURUMU İYİ

Patlama ardından Menemen Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan kaynak işçisi 33 yaşındaki Halil İbrahim Kavlak\'ın tedavisi sürüyor. Evli ve 3 çocuk babası Kavlak\'ın patlama sırasında dışarıda olduğu ve gazdan etkilendiği öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan işçinin amcasının oğlu İlyas Kavlak, haberi televizyondan gördüğünü belirterek, şöyle dedi:

\"Gece vardiyasında bir fabrikada çalışıyorum. Sabah eve geldim ve haberi televizyondan öğrendim. Amcamın oğlunun yaralandığından haberim yoktu. 4 işçinin öldüğünü söylüyorlardı. Sonra yaralandığı haberi geldi. Ben de hastaneye geldim. Durumu iyi, hayati tehlikesi yok, sadece gazdan etkilenmiş. Kendisi kaynakçı. Olay sırasında tankın içinde değilmiş.\"

VALİLİK\'TEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ise patlamada ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan 4 işçi; Kemal Şaşmazer, Yusuf Kepenek, Mehmet Karademir ve Mehmet Dere\'nin yaşamını yitirdiği belirtilerek, \"Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kaza ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır\" denildi.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜPRAŞ İzmir Rafineresi\'nde bugün saat 09.25 sıralarında meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, bir süreden bu yana kullanılmayan yüzer tavanlı boş nafta tankının bakımı yapılırken meydana gelen patlama sonucu 4 işçinin yaşamını yitirdiğini, 2 işçinin yaralandığını hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Yaralılarımızdan biri Aliağa Devlet Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmiş, Menemen Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan diğer yaralımızın ise durumu iyi olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayda hayatını kaybeden emekçilerimize Allah\'tah rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Olaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Julide Sarıeroğlu\'nun talimatları çerçevesinde soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında 3 başmüfettiş, 1 müfettiş görevlendirilmiş ve inceleme devam etmektedir. Bakanlığımız Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürlüğü ve Aliağa Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü olay yerine intikal ettirilmiştir.\"

Görüntü Dökümü

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-Aliağa petrol rafinerisinden görüntü

-Kaymakamın açıklaması

-Röportajlar

-Muhabir Taylan Yıldırım ın anonsu

-Hastane önünden görüntüler

-Ölenlerin lakınlarının feryatları

-Diğer detaylar

(Haber-Taylan YILDIRIM-Kamera: Mücahit BEKTAŞ-Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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3)ÜRETİCİ EMANET VERDİĞİ FINDIĞINI GERİ İSTİYOR

GİRESUN\'da, serbest piyasada fındık fiyatlarında artış bekleyen üreticiler umduğunu bulamayınca tüccara emanet verdikleri ürünlerini geri almaya başladı.Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yapılan fındık yürüyüşü ve mitinginin ardından fiyatlarda fazla bir yükseliş yaşanmadığını belirterek üreticilerin serbest piyasada tüccardan çok Toprak Mahsulleri Ofisi\'ne (TMO) yönlendiğini belirtti. Fındık piyasasında 9-9.25 liradan oluşan fiyatların bugünlerde 9.50 liraya yükseldiğini ancak bunun beklentilerin altında bir fiyat olduğunu ifade eden Karan, \"Üretici serbest piyasada fiyatların yükselmesini bekledi. Ancak fazla bir değişiklik olmayınca çiftçimiz TMO\'yu tercih etmeye başladı. Hatta bazı üreticilerin tüccara emanet bıraktığı ürününü geri istediğini öğrendik. Bu üreticilerimizde fındıklarını TMO\'ya götürüyorlarö dedi.

\"REKOLTE DÜŞÜK KALACAK\"

Serbest piyasada fiyatların ay sonuna doğru yükselişe geçeceğini hatta TMO\'nun fiyatının üzerine çıkabileceğini tahmin ettiklerini ifade eden Karan, \"İtalya ve Gürcistan\'da rekolte düşük. Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde de tahmin edilen rekolte gerçekleşmeyecek. Türkiye rekoltesi de 600 bin tonun altında gerçekleşebilir. Ayrıca TMO\'ya aşırı bir talep var. TMO ekiplerini artırdı ve Kasım ayına verilen randevuları da şimdiden almaya başladı. Şu an 45 bin ton fındık alımı yapan TMO, ay sonuna kadar 100 bin ton alım yapabilir. Hem rekoltenin düşüklüğü hem TMO\'nun fazla alımı hem de üreticinin emanet fındığını geri istemesi piyasada bir sıkışıklığa neden olacak. Bu durum da serbest piyasada fiyatların yükselmesini sağlayacak.ö diyerek sabırlı olmalarını istediği üreticilerin TMO\'yu tercih etmelerini ve gerekirse ay sonunu beklemelerini tavsiye etti.

Görüntü Dökümü

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Fındık detayları

Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-DHA

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4)BAKAN KURTULMUŞ’TAN ABD\'YE VİZE TEPKİSİ

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Malatya’da katıldığı açılış töreninde ABD’nin vize yasağı kararı ile ilgili olarak, “Türkiye’de 80 milyon halkı cezalandırmak anlamına gelen son derece anlamsız bu adımı niçin attığını gerçekten anlamakta zorlanıyoruz\" dedi.Malatya’da bir takım ziyaretler için gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ilk olarak İnönü Üniversitesinin 2017-2018 Akademik yıl açılışına katıldı. Açılışa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Milletvekilleri Nurettin Yaşar ve Mustafa Şahin, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı çok sayıda STK Başkanları, dekanlar ve İnönü Üniversitesinin öğrencileri katıldı.

İnönü Üniversitesinde bulunan Turgut Özal kongre ve kültür merkezinde düzenlenen açılışta ilk olarak üniversite öğrencilerinden oluşturulan koro ufak bir konser verdi.

Daha sonra akademik yıl açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD’nin vize yasağıyla ilgili konuştu. Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Kurtulmuş, “Birçok olayın yanında ABD’nin vize uygulama meselesi önümüze yeni bir sorun olarak çıkmaktadırö dedi. Türkiye ile ABD’nin NATO içerisinde 1952’den bu yana çok derin ittifakı olan iki ülke konumunda olduğunu anımsatan Kurtulmuş şöyle konuştu:

“Ayrıca Ortadoğu politikalarında stratejik ilişkilerimiz olan bir ülkenin Türkiye’de 80 milyon halkı cezalandırmak anlamına gelen son derece anlamsız bu adımı niçin attığını gerçekten anlamakta zorlanıyoruz. Ama öyle görünüyor ki Astana sürecinden itibaren Türkiye’nin özellikle Suriye sorununun çözülmesinde yeni inisiyatifler geliştirmesinde rahatsızlık duyulduğu anlaşılmaktadır\"

Türkiye olarak 15 Temmuz’dan bu yana her platformda FETÖ elebaşının iade edilmesini talep ettiklerini de dile getiren Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz’dan bu yana yüksek sesle her platformda bu müttefik ülkeye karşı dile getirdiğimiz bu darbe teşebbüsünün elebaşını Türkiye’ye iade edin talepleri karşısında, bırakın iade etme konusunda adım atmayı hala bu şahsı orada saklayabilmeyi müttefikliğe nasıl sığdırıyorlar anlamakta zorluk çekiyoruzö

Kurtulmuş daha sonra şöyle cümlelerini şöyle sürdürdü:

“Bir soruşturma kapsamında ABD’nin İstanbul Büyükelçiliğinde çalışan kişilerin öyle anlaşılıyor ki soruşturma kapsamında bunlara yaklaşılması soruşturma kapsamında gözaltına alınması herhalde ABD yetkililerini rahatsız etmiş gözüküyor. Bu anlaşılabilir, kabul edilebilir dostluk ve müttefiklik ilişkilerine sığdırılabilir bir durum değildir. Bu vesile ile şunu çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bir taraftan bize karşı yapılanlara biz de gerekli adımları atarız. Ancak amacımız suhuletle ve sakin bir şekilde bu süreci geçirerek ABD’nin yöneticilerinin Dışişlerinin, yapılan bu yanlış uygulamadan biran önce vazgeçmesini sağlamak ve ilişkileri yeniden eski seviyesine dönmesini temin etmektir. Bu vesile ile Türkiye olarak yapılan bu yanlışlığı kabul etmediğimizi ifade ediyor, meselenin suhuletle ve gerçekten kolay bir şekilde aşılabilmesini ümit ediyoruz. Görüşmelerimizi diplomatik kurallar çerçevesinde devam edeceğini belirtmek istiyorum.

Bakan Kurtulmuş, benzeri olaylarla önümüzdeki yıllarda da karşılaşılabileceğini belirterek, “Bölgenin bu kadar büyük sıkıntılarının olduğu bir dönemde Türkiye’nin de belli problemlerle karşılaşması olağandır. Ancak ifade ettiğim gibi bunların hepsine karşı milli birlik duygusu içinde beraber olacağız. Gerekli cevapları vererek inşallah Türkiye’nin yoluna devam etmesini sağlayacağızö ifadelerine yer verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Numan Kurtulmuş’la Bülent Tüfenkçi’nin salona geliş görüntüsü

-Toplantıya katılanlardan genel ve yakın detaylar

-Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un konuşmaları

TAHA AYHAN / MALATYA, (DHA) -

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5)ŞAVŞAT\'TA, ÇAĞLAYAN HES\'İN \'ÇED OLUMLU\' RAPORU İPTAL EDİLDİ

DANIŞTAY, Artvin’in Şavşat İlçesi Meydancık Köyü’nde yapımı planlanan Çağlayan Hidroelektrik Santrali (HES) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararını iptal eden yerel mahkeme kararını onadı.Çağlayan Köyü’ndeki Meydancık Deresi üzerine kurulması planlanan 22 megavat gücündeki Çağlayan HES Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, \'ÇED Olumlu\' raporu verdi. Meydancık Yöresi Köyleri Kalkındırma Dayanışıma Kültür ve Turizm Derneği öncülüğünde 26 kişi, ÇED raporunun iptali istemiyle 2 yıl önce Rize İdare Mahkemesi\'ne iptal davası açtı. Bölge halkı iptal davası başvurusunda ÇED raporunda planlanan faaliyetin çevresel etkilerinin yeterli düzeyde veri ve belgeye dayandırılmadığı, membada su haklarının korunmadığı, ÇED sürecinde bilgilendirme usullerine uyulmadığı, aynı vadide arka arkaya var olan diğer HES projelerinin gizlendiği, sucul yaşam ve faunaya müdahalede bulunulduğu, tarımsal sulamaya ilişkin veriler bulunmadığı, havza planlaması yapılmadığı ve can suyunun yetersiz olduğu iddialarına yer verdi. Rize İdare Mahkemesi, geçen yıl Temmuz ayında bilirkişi heyetinin de benzer doğrultuda raporu üzerine bakanlığın, \'ÇED Olumlu\' raporunu hukuka aykırı bularak iptal etti. Karar üzerine Danıştay’a itirazda bulunuldu. İtirazı değerlendiren Danıştay, yerel mahkeme kararını onadı.



Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)-

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6)KAMYONET TIR\'IN ALTINA GİRDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

KOCAELİ\'nin Karamürsel İlçesi\'nde, D-130 Karayolu\'nda binaya çarpan TIR\'ın kaldırılması sırasında trafik durdurulurken, kamyonet önünde duran TIR\'a çarptı. TIR\'ın altına giren kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, D-130 Karayolu Ereğli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sabah sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yol kenarında bulunan binaya çarptı. TIR\'ın vinçle kaldırıldığı sırada trafik durduruldu. Bu sırada, Ali Çelebi idaresindeki 41 JB 672 plakalı kamyonet önünde duran 43 yaşındaki Tanju Tınaz idaresindeki 35 P 8191 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kamyonet, TIR\'ın altına girdi. Yaralanan sürücü araçta sıkıştı. İtfaiye ekibi yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

İtfaiyenin yaralıyı araçtan çıkarmaya çalışması

Yaralı sürücüye müdahale edilmesi

(Haber-Kamera: Ercan BUBER-KOCAELİ/DHA

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7)AÜ\'LÜ ÖĞRENCİLERDEN SANATÇILARA: KIRGINIZ, KIZGINIZ VE ÖFKELİYİZ

AKDENİZ Üniversitesi\'nden (AÜ) bir grup öğrenci, Uluslararası Antalya Film Festivali\'ne tepki amaçlı İstanbul\'da \'Ulusal\' kategoride yarışma düzenleyen sanatçıları protesto etti.

Uluslararası Antalya Film Festivali, bu yıl kapılarını 54\'üncü kez açmaya hazırlanıyor. 21 Ekim\'de başlayıp 27 Ekim\'de sona erecek festival için bu yıl yeni bir karar alındı. Festivalden \'Ulusal Yarışma\' kategorisi çıkartılarak, \'Uluslararası Yarışma\' bölümüyle devam kararı alındı. Bu karara bazı sanatçılar ve sanatçı birlikleri tepki gösterip festivale katılmayacaklarını ve ulusal kategoriyi İstanbul\'da kendilerinin düzenleyeceğini açıkladı.

\"KIRGINIZ, KIZGINIZ VE ÖFKELİYİZ\"

AÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığı\'ndan bir grup öğrenci, sinemacılara tepki amacıyla açıklama yaptı. Atatürk Kültür Merkezi\'nde (AKM) festivalin simgesi haline gelen Venüs heykeli önünde açıklama yapan AÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Muhammet Fatih Özel, kızgın, öfkeli ve kırgın olduklarını söyledi. Festivalde Türk sinemacıların Antalya\'da uluslararası alanda yarışacağına sevindikleri bir anda protesto kararını öğrendiklerini belirten Özel, “Antalyalılar\'ın festivalini boykot ederek Antalya halkına saygısızlık yapıp İstanbul\'da korsan, paralel bir festival organize edeceklerini duyduk. Meslektaşlarınıza yaptığınız \'Antalya\'ya gitmeyin\' baskınızı Antalya halkına da yapacağınızı mı sanıyorsunuz\" dedi.

\"TÜRKİYE\'YE GELMEYİN\' MEKTUPLARI YAZILDIĞI İDDİASI\"

Özel, bazı sanatçıların yabancı sanatçılara \'Türkiye\'ye gelmeyin\' uyarısında bulundukları mektup yazdıklarını öne sürdü. Bu tutumun bir saygısızlık olduğunu belirten Özel, “Ülkemizin tanıtımı için katkı sağlayacak, Türkiye\'ye gelecek yabancı konuklara \'Sakın ha Türkiye\'ye gelme\' diye baskı yapacaksınız. Bu şehre saygısızlık yapma hakkını nereden buluyorsunuz? Sizin yaptığınız korsan, paralel girişiminizde gelenek ve ulusalcılık kaygınızın olmadığını gayet iyi biliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Öğrenci Konseyi Başkanı Muhammet Fatih Özel açıklama

Öğrencilerden detay

Venüs heykelinden detay

113 MB /// 1.51\"

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)