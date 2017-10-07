DHA YURT BÜLTENİ-10

Erdoğan: Değişimi kendimiz yapmazsak, sandıkta milletimiz yapar (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FRANSIZ MEVKİDALI MACRON\'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile telefonda görüştü.

Partisinin Afyonkarahisar\'daki kampına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Fransız mevkidaşı Macron\'la görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkileri daha geliştirmeyi ele almanın yanı sıra başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunuldu. İki liderin, gerek Irak\'ın gerekse Suriye\'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini de vurguladıkları kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı Erdoğan, Hırvat mevkidaşı Kolinda Grabar Kitaroviç ile yaptı görüşmede ise iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. İki liderin, Türkiye ve Hırvatistan arasındaki iyi ilişkiler ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladıkları belirtildi.

Haber: AFYONKARAHİSAR (DHA)

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İdlib operasyonuna Türkmenler\'den destek

ÖZGÜR Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından İdlib kentine yönelik başlatılan askeri harekat, Rai bölgesinde yaşayan Suriyeli Türkmenler\'i sevindirdi.

Kilis\'in Elbeyli İlçesi\'nin karşısında bulunan Suriye’nin Halep kentine bağlı Rai Bölgesi\'nde oturan Türkmenler, ÖSO\'nun Suriye\'nin kuzeyindeki İdlib\'e başlatılan operasyonu destekledi. Suriyeli Türkmenler, ÖSO Üarafından başlatılan operasyonla İdlib’in terör örgütü El Nusra’dan temizlenmesini istediklerini belirtti. Suriyeli Ahmet Süleyman, şunları söyledi: \"Türkmenler olarak, Çobanbey nasıl temizlendiyse İdlib’in de temizlenmesi gerektiğini istiyoruz. Özgür Suriye için terör örgütlerinin bu bölgelerden çıkarılması gerekiyor. Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı\'na, Türk hükümetine ve Türk askerlerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizi nasıl kurtardılarsa İdlib’de yaşayanlar da kurtarılsın. Sonuna kadar Özgür Suriye Ordusu ile Türk askerinin arkasındayız. Allah kendilerine güç kuvvet versin.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: KİLİS (DHA)

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Ambulansta oksijen tüpü patladı, hasta yanarak öldü (3)

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Burdur\'da hastaneye sevk edildiği ambulanstaki 2 oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında yaşamını yitiren İsmail Sargın\'ın cenazesi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Yeşilova İlçesi\'ne bağlı Horoz Köyü\'ne getirilen İsmail Sargın için köy camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı Barış Ayten, Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, CHP Yeşilova İlçe Başkanı Ferdi Ay, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve vatandaş katıldı.

Aynı olayda ambulansta bulunan ve yara almadan kurtulan İsmail Sargın\'ın eşi Teslime Sargın ve diğer yakınları gözyaşı döktü. Öğle vakti kılınan namazın ardından Sargın\'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.Esnaf emeklisi olan 4 çocuk babası İsmail Sargın\'ın bir süredir nefes darlığı sorunu yaşadığı belirtildi. Sargın\'ın kızının CHP ilçe yönetiminde görev aldığı kendisinin ise CHP üyesi olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze namazının kılınması

- Ailesinin ağıtları

- Mezarlıktan görüntü

- Cenaze töreninden görüntü

HABER- KAMERA: Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur), (DHA)

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Tekirdağ\'da deniz 10 metre çekildi

TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi İlçesi\'nde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi. Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday, \"Deniz çekilme sebebi tamamen iklimsel kaynaklıdır\" dedi.

Marmara Ereğlisi kıyılarında son birkaç günde deniz suyu kıyadan yaklaşık 10 metre kadar çekildi. Deniz suyunun çekildiği alanlarda kum adacıkları oluşurken, bazı tekneler ise çekilmenin yaşandığı bölgede karaya oturmuş görüntüsü verdi. İlçe sakinlerinden Ahmet Küçük, \"Ben 8 yıldır burada ikamet ediyorum. En son 2 yıl önce denizin böyle çekilmesini gördüm. O zaman da bu kadar çekildiğini görmüştük. Bir hafta önce deniz normal seviyesindeydi. Çekilmeler bir haftada göründüğü gibi oluştu\" dedi. Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday, \"Deniz çekilme sebebi tamamen iklimsel kaynaklıdır. Bir de Eylül ve Ekim aylarında ayın çekim gücü dünyamız üzerinde etkilidir. Şu anda zaten dolunay zamanındayız. Herhangi bir anormallik yok\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Denizin çekilmesi ile karaya oturan tekne ve kayıklar

-Deniz içinde oluşan adacıklar

-Çekilme noktasında genişleyen kumsallar

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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AK Partili kadınlardan CHP\'li Başkan\'a tepki

ÇANAKKALE\'nin Lapseki İlçesi\'nde, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevda Kılıç, belediye meclisinde AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu ile tartışma yaşayan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan\'ı sert sözlerle eleştirerek kınadı.

Lapseki Belediye Meclis üyesi ve AK Parti Lapseki İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevda Kılıç, CHP\'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan\'ın belediye meclisinde AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu ile yaşadığı tartışmayı değerlendirdi. İlçe Başkanlığı\'nda düzenlenen basın toplantısına AK Partili Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer ve bazı partililer katıldı. İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevda Kılıç, Başkan Gökhan\'ın yanlış bir tavır içine girdiğini savunarak, \"Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış, 250 bin şehit verdiğimiz, tarih yazan Çanakkalemizin son zamanlarda gündeme bu şekilde gelmesinden ciddi rahatsızlık duyduğumuzu ifade etmek isterim. AK Parti Belediye Meclis Üyesi, Grup Başkan Vekili Tülay Ömercioğlu\'na, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı, öteleyen, ayrıştıran, hakaret dolu bir tavır sergilenmiştir. Çanakkalemizin belediye başkanının bir partinin baraj aşmasından dolayı pilav dağıtması, sözde Adalet Kurultayı\'nda şehitliklerde alkol tüketilmesi ve son olarak bayan belediye meclis üyemiz Tülay Ömercioğlu\'na yapılan hakaret sabrımızı taşırmıştır. Çanakkalemizin adını tüm ülkeye bu şekilde duyuran CHP\'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan\'ın bu tavrı kesinlikle kabul edilemez. Bizler 2018 Troya yılının Çanakkalemize ve ülkemize büyük önem katacağını konuşurken, sizin Çanakkale gündemini bu şekilde ayakta tutmanız size hiç yakışmadı. İlçemde seçilmiş bir kadın belediye meclis üyesi olarak şahsım, ilçe kadın kolları yönetimim ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarım adına Tülay Ömercioğlu\'na yapılmış bu hakaretleri şiddetle kınıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevda Kılıç\'ın konuşmasından görüntü,

-Partililerden görüntü.

Haber - Kamera: Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)

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Bursa polisinden 370 bin liralık metamfetamin operasyonu

BURSA\'da, Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen operasyon kapsamında durdurulan 2 araçta piyasa değeri 370 bin TL olan bir kilo 5 gram metamfetamin ele geçirilirken, operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen operasyon kapsamında gece geç saatlerde Osmangazi ilçesine bağlı Otoban Kuzey Gişelerinde Adana ve Bursa plakalı 2 araç durdurdu. Araçlarda bulunan U.Ö, S.A, A.B. ve B.A.G. isimli şahısların üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış piyasa değeri 370 bin lira olan bir kilo 5 gram ağırlığında metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, araçların birinin önden giderek polis uygulama noktalarına ilişkin uyuşturucu maddelerin yer aldığı arkadaki araca bilgi verdikleri bu nedenle 2 araç halinde yola çıktıkları öğrenildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından 4 şüpheli \'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı ve araçlara bindirilişi

-Şüphelileri taşıyan araçların emniyetten ayrılışı

Süre: 43 saniye Boyut: 44 MB

Haber: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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Trabzon’da ‘bağımsızlık referandumu’ protestosu

TRABZON’da, Alperen Ocakları İl Başkanlığı tarafından Irak\'ın Kerkük kentinde yapılan bağımsızlık referandumu düzenlenen yürüyüş ve basın açıklaması ile protesto edildi.

Alperen Ocakları Trabzon İl Başkanlığı üyesi yaklaşık 50 kişi Uzun Sokak mevkiinde toplandı, ‘Kerkük Türk’tür Türk kalacak’ sloganları eşliğinde 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’na doğru yürüdü. Burada tekbirler getiren grup adına açıklama yapan Alperen Ocakları Üyesi Emre Akyüz, Kuzey Irak’ta yapılan sözde referandumun hiçbir hukuksal dayanağı olmadığını belirterek uluslararası normlara aykırı referanduma verilen tepkilerin yetersiz kaldığını öne sürdü. Akyüz, şöyle dedi: \"Biz çok iyi biliyoruz ki bu referandumun amacı masum bir Kürdistan kurmak değil büyük İsrail projesine hizmet etmektir. Bilinmelidir ki Kerkük’te bir İsrail uşağı devletin kurulması Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit edecektir. Barzani bilmelidir ki devlet referandum ile değil kan ile kurulur.Kerküklü Türkmen kardeşlerimiz müsterih olsunlar ki dün nasıl ki Kosova da ,Bosna da ,Çeçenya da,Karabağ da,Türkmen Dağında mazlumları yalnız bırakmadıysak,bugün de Kerkük’deki soydaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Alperen Ocakları olarak bizim Kerküklü kardeşlerimizin yanında olmak boynumuzun borcudur\" dedi. Grup, dua edilmesinin ardından olaysız şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ

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-Yürüyüş detayları

-Slogan atılması

-Tekbir getirilmesi

-Açıklama yapılması

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)