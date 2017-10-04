DHA YURT BÜLTENİ-10

1)SIĞINMA EVİNDE YAŞAYAN EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA ADLİYE\'DE

KASTAMONU\'da sığınma evinde yaşayan eşi 36 yaşındaki Naime Kaçakoğlu\'nu, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü çıkışında tabanca ile öldüren aynı yaştaki Engin Kaçakoğlu ile onun babası Mehmet Kaçakoğlu ve ölen kadının kardeşi Emin K., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Candaroğulları Mahallesi\'nde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü önünde meydana geldi. Belediyede 9 ay geçici işçi statüsünde çalıştıktan sonra sözleşmesi sona eren Engin Kaçakoğlu, 6 aydır Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'ne ait sığınma evinde yaşayan 15 yıllık eşi 2 çocuğunun annesi Naime Kaçakoğlu\'nu, müdürlük çıkışında sığınma evine ait minibüse bindiği sırada tabanca ile sırtından vurarak öldürdü. Naime Kaçakoğlu\'na refakat eden kurum görevlisi Dürdane Ç. de bacağından yaralandı.

UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLMİŞ

Olayın ardından otomobille kaçan Engin Kaçakoğlu, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Polisin soruşturmasında Kastamonu merkeze bağlı Karaş Köyü\'nde oturan Engin Kaçakoğlu\'na, eşine şiddet uyguladığı için evden uzaklaştırma cezası verildiği, buna rağmen eve gidip şiddete devam etmesi üzerine Naime Kaçakoğlu\'nun 6 ay önce Aile ve Politikalar Müdürlüğü\'ne başvurduğu ve jandarma eşliğinde sığınma evine yerleştirildiği belirlendi.

BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEYİNCE ÖLDÜRMÜŞ

Polisin ulaştığı bilgiye göre Engin Kaçakoğlu, müdürlükte 15 yaşındaki oğullarıyla görüşen eşi Naime Kaçakoğlu\'nun yanına barışma teklifini iletmesi için kendi anne ve babasını da gönderdi. Ancak Naime Kaçakoğlu, kayınvalidesi ve kayınpederinin ilettiği eve dönme teklifini kabul etmedi. Kayınpeder Mehmet Kaçakoğlu, görüşme biter bitmez dışarıda bekleyen oğlu Engin Kaçakoğlu\'nu telefonla arayarak eşinin teklifi geri çevirdiği bilgisini verdi. Buna sinirlenen Engin Kaçakoğlu da müdürlükten çıkan eşini minibüse bindiği sırada arkasından ateş ederek öldürdü.

3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, Engin Kaçakoğlu ile birlikte barışma teklifini kabul etmediği bilgisini ona veren babası Mehmet Kaçakoğlu ve Engin Kaçakoğlu\'na kaçarken ateş eden Naime Kaçakoğlu\'nun kardeşi Emin K.\'yı gözaltına aldı. 3 kişi, emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra Kastamonu Adliyesi\'ne sevk edildi. Engin Kaçakoğlu, polis eşliğinde adliyeye götürülürken yüzünü montuyla kapattı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Adliye genel

-Emin K. Adliyeye çıkarılması

-Polis güvenlik

-Engin ve Mehmet Kaçakoğlu adliyeye çıkarılması

Süre: 01:15 Boyut. 32.4 MB

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

====================================================

Kanal kazısında toprak altında kalan 2 işçi yaralandı

2)İŞÇİLER BÖYLE ÇIKARILDI

Edirne\'nin Lalapaşa İlçesi\'nde kanal kazısı sırasında toprak altında kalan 2 işçi, ekipleri toprakları kazma kürekle kazması ile çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçiler, daha sonra hastaneye sevk edildi.

Edirne Belediyesi, Lalapaşa İlçesi\'nde 2 işçinin toprak altında kalarak yaralanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, işçilerin sağlık durumlarını iyi olduğunu belirtti. Açıklamada, \"Edirne şehir merkezine içme suyu sağlamak üzere, Edirne İçme Suyu Kayalıköy Barajı Projesi kapsamında, belediyemiz adına Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Lalapaşa yolu üzerinde yeni yapılan ve bir süre sonra hizmete alınacak olan İçme Suyu Arıtma Tesisi\'ne Kayalıköy Barajı\'ndan su verilebilmesi için yapımı devam eden isale hattının kazı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana gelmiş ve 2 işçi kısmen toprak altında kalmıştır. Olayın hemen ardından sağlık ekipleri ile Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü\'nden yardım istenmiş ve ekiplerimiz çok kısa süre içerisinde olay yerine intikal ederek müdahaleye başlamıştır. İtfaiye ekipleri gidene kadar bir işçinin orada bulunanlar tarafından çıkartıldığı ve hastaneye gönderildiği tespit edilmiştir. Diğer işçi için ekiplerimiz hızlı bir çalışma gerçekleştirmiş, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de desteğiyle bu işçi de sağ olarak bulunduğu yerden çıkarmıştır\" denildi.

Açıklamada, kazı çalışmasının belediye ile DSİ 11\'nci Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan Edirne\'ye Kayalıköy Barajı\'ndan içme, kullanma ve endüstri suyu temini ile ilgili olduğu belirterek, \"Protokol kapsamında, DSİ tarafından yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmada belediyemizin hiçbir birimi görev yapmamaktadır. İş tamamlandıktan sonra, İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belediyemize teslim edilecektir. Her 2 işçinin de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ndeki tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz\" denildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

İşçilerin kurtarma çalışmaları

Sedye ile kanaldan çıkarılması

Kanalda işçiye müdahale

Toprakların kazılması

Toprak altındaki işçi ve çalışmalar

İşçinin çıkarılması

Taşınması

Haber-Kamera: EDİRNE,(DHA)

====================================================

3)SURUÇ\'TA TABAN SUYU TEDİRGİNLİĞİ SÜRÜYOR

ŞANLIURFA\'nın Suruç İlçesi\'nde taban suyunun yükselmesi bölge sakinlerini tedirgin etmeye devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı\'nda yer alan dünyanın en uzun 5’inci tüneli olan Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi kapsamında su verilmeye başlamasıyla birlikte bölgedeki bazı yerleşim kesimlerinde taban suyu yükselmeye başladı. Suruç’un 70 haneli ve 250 kişinin yaşadığı Uludüz Mahallesi’nde taban suyunun yükselmesi, tedirginliğe neden oldu. Taban suyunun yükselmesi ile evlerinin tehdit altında olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Casım Övür, bir an önce önlem alınmasını istedi. Taban suyunun yükselmesi nedeniyle evlerinin yıkılmakla karşı karşıya kaldığını ifade eden Mehmet Kıratlı, \"Barajdan bölgeye su verilmeye başlamasıyla birlikte yıllardır susuz olan mahallemizde taban suyu aniden yükselmeye başladı. Ancak bu su şimdilerde bizleri perişan etti. Komşular birbirine gidemez oldu. Drenaj kanalları yapılmadığından dolayı mahalle bataklık halinde. Ekinlerimiz sular altında, hayvanlarımızı otlatmaya götürüp getiremiyoruz\" dedi. Suruç\'un Aligör Mahallesi\'nde yaşanan taban suyunun yükselmesi nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar da sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Cadde ve sokaklar sular altında kalması

- Suların içinde yürüyen çocuklar ve vatandaşlar

- Tarladaki sulama kanalları

- Vatandaşlar açıklamada bulunması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera:Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 321 MB

================================================

4)ANNESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

KAYSERİ’de, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen 41 yaşındaki Harun Gül, 73 yaşındaki annesi Gülfidan Gül’ü 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.Merkez Kocasinan İlçesi Sancaktepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre şizofreni tedavisi gören işsiz Harun Gül, girdiği bunalım sonucu annesi Gülfidan Gül’ü çeşitli yerlerinden bıçakladı. Annesini bıçakladıktan sonra polis ekiplerini arayan Harun Gül durumu anlattı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de anne katili Harun Gül\'ü gözaltına aldı. Otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan anne Gül\'ün 10 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Zanlı Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Adli Tabipliğe getirilen katil zanlısı Harun Gül\'ün girişi ve çıkışı

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)

DV 1 DOSYA, 3 dakika 38 saniye/96 MB

=================================================

5)BACA BORUSU TEMİZLERKEN KALP KRİZİ GEÇİREREK, ÖLDÜ

KAYSERİ\'de, kış mevsimine hazırlık için evinin önünde baca borusu temizleyen 57 yaşındaki Mahmut Ergur, kalp krizi geçirerek öldü.

Merkez Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi\'nde yaşanan olayda, kış mevsimine hazırlık için soba borularını evinin önüne çıkaran Mahmut Ergur, temizliğe başladı. Temizlik sırasında kalp krizi geçiren Ergur, birden yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ergur\'u Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Ergur, doktorların tüm müdahalesine rağmen, öldü. Otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılan Ergur\'un ölümüyle ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Mahmut Ergur

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: İHA

DV 1 DOSYA, 54 saniye/30 MB

=================================================

6)CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİĞİ KADINI KENDİSİNİ TATMİN ETMEDİĞİ İDDİASIYLA BIÇAKLADI



ANTALYA\'da, 20 yaşındaki Musa S., para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği 27 yaşındaki Ş.K.\'yi, kendisini tatmin edemediği iddiasıyla çıkan tartışmada, göğsünden 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Ş.K. hastaneye kaldırılırken, Musa S. ise gözaltına alındı.Kepez İlçesi Göksü Mahallesi\'ndeki olay dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Kuaförlük yapan Musa S., dün akşam saatlerinde para karşılığı anlaştığı Ş.K. ile Antınova Caddesi\'nde çalılık alanda cinsel ilişkiye girdi. İddiaya göre Musa S., kendisini tatmin etmediği gerekçesiyle Ş.K.\'den parayı geri istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Musa S., üzerinde taşıdığı bıçakla Ş.K.\'yi göğüs ve karın bölgesinden 7 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

BOYALI KAHKÜLÜ YAKALATTI

Ş.K.\'nin yardım çığlıklarını duyan ve çalılık alandan birisinin kaçtığı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. Çağrı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çalılık alanda inceleme yapan polis, kan içinde yatan Ş.K.\'yi buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra Kepez Devlet Hastanesi\'ne götürülen Ş.K. yoğun bakıma alındı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, kaçan şüphelinin sarı kahkülü olduğu bilgisine ulaştı. Çalışmalarını bu yönde sürdüren polis, saat 23.00 sıralarında Musa S.yi gözaltına aldı.

Polis merkezine getirilen Musa S. ilk ifadesinde, \"Ş.K. ile para karşılığı anlaşarak cinsel ilişkiye girdik. 50 TL verdim. Ancak orgazm olamayınca paramı istedim. Bu nedenle tartışıp kavga ettik. Kendisini bıçakladım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Zanlı\'nın şubeden çıkartılması

-Birlikte ekip arabasına yürümeleri

-Ekip aracının hareket etmesi

- Asayiş dış plan

-Yaralanan kadının fotoğrafı

-Yaralayan zanlının fotosu

\'42 MB 41 SN\'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

===================================================

7)ÇORUM\'DA CEVİZ ÜRETİCİSİNİN HASAT MUTLULUĞU

ÇORUM\'un 6 bin nüfuslu Oğuzlar İlçesi\'nde, ceviz hasadının verimli geçmesi üreticisini memnun etti.

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, ilçede binin üzerinde ceviz üreticisi olduğunu söyleyerek, \'Oğuzlar 77\' ismiyle üretilen cevizlerin iç pazarda tüketildiğini ifade etti. Oğuzlar\'da üretilen cevizlerin, Türkiye\'nin ceviz ihtiyacının yüzde 3\'ünü karşıladığını belirten Hantal, hasadın başlamasıyla birlikte bu sene ceviz üretici yüksek verim alması nedeniyle yüzünün güldüğünü söyledi. Oğuz Hantal, \"İlçemizde binin üzerinde ceviz üreticisi var. Geçen sene hava şartlarından dolayı üretim bayağı düşmüştü. Ancak bu sene ceviz hasadımız oldukça verimli geçmekte. Bu sene Oğuzlar ilçemizde 4 bin ton ceviz hasadı bekliyoruz. Bu rakam çevre köylerle birlikte 20 bin tona kadar ulaşıyor. Oğuzlar 77 ismiyle ürettiğimiz cevizler iç pazarda tüketiliyor. Satıştan elde edilen rakam yıllık 22 milyon liradan fazla\" diye konuştu.

Oğuzlar cevizinin küçük ve yağ oranı yüksek bir ceviz olduğunu söyleyen Oğuz Hantal, bunun için ürettikleri cevizin diğerlerine göre daha lezzetli olduğunu ifade etti. İlçenin tek geçim kaynağının ceviz olduğunu kaydeden Hantal, cevizde Türkiye\'nin yüzde 3 ihtiyacını karşıladıklarını bunu yüzde 30\'lara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl cevizin perakende satış kilogram fiyatının 30 ila 35 TL arasında olacağını dile getiren Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, fiyatlardan memnun olduklarını ifade etti. Cevizin yanı sıra ceviz fidan satışı da yaptıklarını belirten Hantal, \"Şu anda sipariş almaya başladık. Türkiye\'nin her yerine fidan gönderiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Ceviz hasat

-Birlik Başkanı Oğuz Hantal, açıklama

- Necati Pelteci açıklama (Üretici)

- Detaylar

(SÜRE: 04.30 - BOYUT 150 MB)

Haber : Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

===================================================

8)İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde biri ters yönden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu üzerindeki Sanayi Sitesi mevkiinde önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonuna girmek için ters yönden gelen 44 yaşındaki Mustafa Türk\'ün kullandığı 34 LHY 06 plakalı otomobil, 64 yaşındaki Cevat Coşkun yönetimindeki 34 GPY 30 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobilde bulunan Cengiz Karaaslan ile Saliha Coşkun yaralandı. Yaralılar haber verilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza, bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü dökümü

-------------------------

İki otomobilin çarpışması

Çarpışmadan detaylar

Kaza yerinden detaylar

Yaralıların ambulansa taşınması

Sağlık ekiplerinin çalışması

Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) -

====================================================

9)GAZİPAŞA\'DA ARAZİ YANGINI

ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde yerleşim yeri içinde bulunan arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Cebeli mevkiindeki lüks sitelerin arasında kalan arazide saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görev mahalle sakinleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi\'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı bir arazöz de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. 6 dönümde etkili olan yangında 6 zeytin ağacıyla 10 badem ağacı zarar gördü.

Görüntü Dökümü

------------

- İtfaiye aracı

- İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi

- Zarar gören zeytin ve badem ağaçları

- Soğutma çalışması genel ve detaylar

41.2 MB /// 01.17\"

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)

=======================================================

10)YOLCU OTOBÜSÜ GEZİCİ KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

NİĞDE\'de yolcu otobüsü, gezici kütüphaneye dönüştürüldü.

Merkeze bağlı Kiledere Belediyesi\'ne ait otobüs, kütüphane oluşturulması için Şehit Emrah Eryılmaz İlkokulu ve Ortaokulu\'na hibe edildi. \'KOP Okuyor\' projesi kapsamında eski otobüs baştan aşağıya yenilerek gezici kütüphaneye dönüştürüldü. Hibe olarak alınan kitaplar, otobüsün içine hazırlanan raflara yerleştirildi.

Proje Koordinatörü Türkçe Öğretmeni Yeliz Yücebaş, gezici kütüphanede 750 kitap bulunduğunu söyledi. Yücebaş, \"7 yıllık öğretmenim ve 7 yıldır böyle bir projem vardı. Kiledere Belediyesi\'nden otobüsü teslim aldık. Otobüsün içini güzelleştirdik ve proje kapsamında hibeyle kitaplar aldık. Kiledere\'nin okuma oranı düşük ve yükseltmeyi hedefliyoruz. Kütüphanemizde 750 tane kitap var ve çoğaltabiliriz. Tüm kasaba halkı ile birlikte çevre kasaba halklarının da bu kütüphaneden yararlanması için çalışma yapacağız\" dedi.

Görüntü dökümü

-------------------------

-Kütüphanenin içinden görüntü

-Detay görüntüler

-Kitap okuyan öğrenciler

-Ellerini boyayan öğrencilerin otobüse el izi bırakması

-Öğretmen ile röportaj

Süre: 03\'20\" Boyut: 222 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

=================================================

