DHA YURT BÜLTENİ-10

Söke\'de çırçır fabrikasında patlama (1)



AYDIN\'ın Söke İlçesi\'ndeki bir çırçır fabrikasında, kazan patlaması sonucu 3 işçi, yaralandı. Enkaz altında kaldığı ileri sürülen 1 işçiyi kurtarmak için de çalışma başlatıldı.

Söke- Milas karayolu üzerinde bulunan bir çırçır fabrikasında, bugün saat 15.30 sıralarında yağ kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası olay yerine Söke İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 3 işçi, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Söke’deki çeşitli hastanelere sevk edilirken, kayıp olan ve enkaz altında kaldığı sanılan 1 işçinin ise ekipler tarafından arandığı bildirildi. Patlama sonrası fabrikada büyük hasar oluştu. Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy patlamanın olduğu fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı.



GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber: Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), (DHA)

========================================

Cilvegözü bombacılarına ceza yağdı



HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nda 5\'i Türk vatandaşı 18 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının Suriyeli 2 sanığına 18\'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 1\'er kez müebbet, 24\'er kez 13\'er yıl hapis ile 8\'er yıl ve 100\'er bin lira idari para cezası verildi, tutuksuz 2 sanık ise beraat etti, bombayı patlatan Suriyeli ise halen aranıyor.

Suriye\'de en sıcak çatışma ve provokasyonların yapıldığı dönemde Cilvegözü Gümrük Kapısı ile Suriye\'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede 11 Şubat 2013\'te Suriye\'den getirilerek park edilen bomba yüklü aracın patlaması sonucu 3\'ü çocuk 18 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Çok sayıda araç ile çevredeki binaların hasar gördüğü patlama sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, bombalı aracın getirilmesine yardım ettikleri öne sürülen Suriyeli 36 yaşındaki Yusuf Bakır ile aynı yaştaki eşi Zübeyde Şuayyip, Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye\'deki evlerinden alınıp sınırda MİT\'e teslim edildi. Bombayı patlattığı iddia edilen Suriyeli 28 yaşındaki Wael Shikh Rahim kaçarken, Bakır\'ın ağabeyi 45 yaşındaki Ahmet Bakır, 51 yaşındaki İsmail Zekeria ve patlamada kullanılan telefonların sim kartını sattığı ileri sürülen Türk vatandaşı 44 yaşındaki Rahmi Balcı da Hatay\'da yakalandı. 5 şüpheli, tutuklandı sonradan Zübeyde Şuayyip, itirafta bulunup Pişmanlık Yasası\'ndan faydalandı ve tahliye edildi. Yargılama sırasında da İsmail Zekeria ve Rahmi Balcı tahliye edildi. Hatay 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya Suriyeli tutuklu sanıklar Ahmet Bakır, kardeşi Yusuf Bakır ile tutuksuz sanıklardan Rahmi Balcı katılırken İsmail Zekeria ise duruşmaya gelmedi. Wael Shikh Rahim\'in halen arandığı bildirilirken duruşmada son savunmalarını yapan tutuklu Suriyeli kardeşler, iddiaları kabul etmeyip, beraatlerini istedi. Cumhuriyet Savcısı\'nın hazırladığı mütalaada, eylemle devletin birliği ve ülke bütünlüğünün bozulmaya çalışıldığı, Suriyeli muhaliflerin ikmal yollarını kesmeyi amaçlayan eylemin aynı zamanda ülkede kargaşa yaratmayı, ülkede yaşayan Suriyelilerle Türk vatandaşları karşı karşıya getirmeyi amaçladığı kaydedilerek, sanıkların yasada öngörülen cezalara çarptırılması talep edildi.

KARDEŞLERE AĞIR CEZA

Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Bakır ile Yusuf Bakır\'ı \'bombalama suretiyle adam öldürme\' suçundan 18\'er kez ağırlaştırılmış müebbet, \'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma\' suçundan 1\'er kez müebbet, \'bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan 24\'er kez 13\'er yıl hapis cezası, \'patlayıcı madde bulundurmak\' suçundan da 8\'er yıl ve 100\'er bin lira idari para cezasına çarptırdı. Halen firarda olan Wael Shikh Rahim\'in dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Ahmet Zekeria, Rahmi Balcı hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.



Haber: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

========================================

Atölyede demir profillerin altında kalan 2 kişi yaralandı

ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde, tadilat yapılan evin bitişiğindeki demir doğrama atölyesinde, demir profillerin istiflendiği kolonun çökmesi sonucu işyeri sahibi ile müşterisi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Kale Mahallesi meydana geldi. Gerger Caddesi\'nde bulunan bir evde yapılan tadilat sırasında Cuma Geyik\'e ait demir doğrama atölyesindeki demir profillerin istiflendiği kolon çöktü. Bu sırada işyerinde bulunan Cuma Geyik ile müşterisi Ahmet Yapıcı demir profillerin altında kaldı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından vatandaşların yardımıyla demirlerin altından çıkarılıp olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Çöken demirler

- Demirleri kaldıran vatandaşlar

- İşyeri ve çöken duvar

- İnceleme yapan polis ekibi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 225 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,(DHA)

======================================

Gaziantep\'te beton mikseri devrildi

GAZİANTEP\'te kontrolden çıkan beton mikseri, kaldırım taşlarını yerinden söküp devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, öğleden sonra Zeytinli Mahallesi’nde meydana geldi. Sani Konukoğlu Bulvarı\'nda ilerleyen 30 yaşındaki Süleyman Kayar yönetimindeki 35 AZ 2901 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkıp yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan olmazken, kaldırım taşları yerinden söküldü. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, sürücü Kayar\'a alkol kontrolü yaparken, dökülen akaryakıt ve çimento görevliler tarafından temizlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Devrilen mikser

- Sürücünün araçtan çıkması

- Polisin alkol kontrolü

- Dökülen yakıt ve çimento

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 56 MB

Haber - Kamera: MUSTAFA KANLI GAZİANTEP,(DHA)

======================================

Eşi evi terk edince intihar etti

KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde, 39 yaşındaki Selim Haşhaş tartıştığı eşinin evi terk etmesi üzerine göğsüne dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti.

Olay saat 15.30 sıralarında, Sırrıpaşa Mahallesi Mine Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatlarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen Selim Haşhaş dün gece eşi ile tartıştı. Bunun üzerine eşi 3 çocuğunu yanına alarak ablasının yanına gitti. Bunalıma giren Selim Haşhaş göğsüne dayadığı tüfeği ateşledi. Silah sesini duyan komşuları polisi ve 112 Acil\'i aradı. Olay yerine gelen polis kapıyı açamayınca olay yerine çağrılan itfaiye ekibi balkondan eve girerek kapıyı açtı. 112 Acil ekibi yerde kanlar içerisinde yatan Selim Haşhaş\'a müdahalede bulundu. Selim Haşhaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-İtfaiye ekibinden görüntü

-Polis ekibinden görüntü, ölen kişinin fotoğrafı

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),(DHA)

=======================================

Cezaevi firarisi kadın Kayseri\'de yakalandı

KAYSERİ\'de polisin yaptığı çalışma sonucu, Samsun\'da oturan ve 21 ayrı suçtan hakkında toplam 16 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Güldane Yılmaz, saklandığı evde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık başta olmak üzere 21 ayrı suçtan 16 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olan ve yarı açık ceazevinden firar eden Güldane Yılmaz (27) Kayseri\'ye geldiği belirlendi. Ekipler, cezaevi firarisi kadının, merkez Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Lokman Caddesi\'ndeki saklandığı eve operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan kadın, polisteki sorgusunun ardından, Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Cezaevi firarisi kadının Adli Tabipliğe getirilişi

-Detay görüntü

1 dakika 39 saniye / 77 MB

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ,(DHA)

==========================================

Bodrum Cup\'ta 29\'uncu kez yelken açılacak

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde düzenlenecek ülkenin önemli deniz festivali ve yelken yarışı organizasyonlarından The Bodrum Cup, 29\'uncu kez start alacak. 16-21 Ekim\'de düzenlenecek organizasyon öncesinde gerçekleşen basın toplantısında, The Bodrum Cup ile ilgili bilgi verildi.

Bodrum\'da bu yıl 16-21 Ekim arasında 29\'uncu kez start alacak The Bodrum Cup için Frame Suites Bodrum\'da basın toplantısı düzenlendi. Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, The Bodrum Cup Kurucusu Erman Aras, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal ve çok sayıda basın mensubu toplantıya katıldı. Organizasyonda yarışmacılar, altı gün boyunca gulet, tırhandil, cruiser ve katamaran kategorilerinde yarışacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, IMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Denizciler Derneği, TÜRSAB ve Türkiye Yelken Federasyonu\'nun (TYF) katkılarıyla gerçekleşen organizasyona, 150 teknede yaklaşık 1500 yelkenci ile 4 bine yakın misafir yolcunun katılması bekleniyor. 16 Ekim\'de yarışın startının veren geleneksel kampananın çalmasının ardından, 17 Ekim\'de sabah saat 10.00\'da Bodrum-Kissebükü startı ile denize açılınacak. 18 Ekim\'de Kissebükü-Bodrum, 19 Ekim\'de Bodrum-Yalıkavak, 20 Ekim\'de Palmarina-Gümüşlük, 21 Ekim\'de Gümüşlük-Palmarina etabı yapılacak. Bodrum Belediye Başkanı Kocadon, \"Amacımız, bu dünyada konuşulur hale gelen yarışlarımızın her sene biraz daha çıtasını yükselterek, farklı bir yerlere taşımaktır. Kolay değil, 29 yıldır bu yarışlar yapılıyor. Perdenin ön yüzünden bakıldığında her şey çok kolaymış gibi gelir, ama perdenin arka yüzünde müthiş bir ekip çalışması, müthiş hazırlıklar vardır. Önemli olan dünyaya ve Türkiye\'ye mal olmuş yarışlarımızı en güzel şekilde yapabilmek ve tamamlayabilmek. Bu aynı zamanda Bodrum\'un bir kültürüdür, bizim ahşap yat yarışlarımızın hepsi balıkçı ve süngerci kayıklarından bugüne gelmişlerdir. O günün balıkçı ve süngerci kayıkları o kadar güzel bir gelişme sergilemiştir ki, Akdeniz çanağında hepsi birer kuğu gibi şu anda ülkemizi temsil etmektedir. Hatta zaman zaman rekabet öyle kızışmaya başladı ki, son günlerde basında özellikle Yunan adalarına çıkışlarda yaşadığımız sıkıntıları görüyorsunuz. Esasında bu sıkıntılarda yatan tek neden, güzel Bodrum guletlerinin dünyaya ve mavi yolculuğa deniz turizmine damga vurmasıdır. Daha doğrusu da ekonomik güç savaşıdır. Bu arkadaşlar deniz turizminden daha fazla faydalanma savaşıdır. İnanıyorum ki gelecek yıl Türkiye\'de çok büyük ses getirecek gulet yarışlarına hazırlıklı olun diyoruz, biz bu yıl sadece gelecek yılın antrenmanını yapıyoruz\" dedi. The Bodrum Cup Kurucusu Erman Aras ise, \"Bugün görüyoruz ki yelken başta olmak üzere bu yöremizin ekonomik olarak ciddi bir lokomotifidir. Bu sayede hem esnafımız 12 aya yayılan bir turizm mevsimi ile daha fazla kazanıyor ve programlarını da ona göre yapıyor. Bodrum Cup imece olarak yapılan bir organizasyondur. Binlerce kişinin küçük büyük katkısıyla gerçekleşiyor. Sonuçta da ortaya mükemmel bir başarı çıkıyor, hep birlikte de bu başarının hem gururunu yaşıyoruz hem de bu tabloda başta ülkemiz olmak üzere çok güzel fotoğraflar veriyoruz. Umarım bu yıl yine başarılı bir organizasyon yaparız ve hepiniz Bu başarının sonuçları ile gururlanırız\" diye konuştu. The Bodrum Cup 21 Ekim\'de Palmarina Bodrum\'da yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Basın toplantısından görüntü

- Başkan Kocadon\'un açıklamaları

- Erman Aras\'ın açıklamaları

Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla), (DHA)