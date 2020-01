DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BAKAN TÜFENKCİ: HABUR\'UN KAPATILMASI GÜNDEMDE

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Habur sınır kapısı şu an itibariyle açık durumda olduğunu ancak önceki günlere göre giriş ve çıkışların çok azaldığını gördüklerini belirtirek, \"İleriki zamanlarda sınırın kapatılması da gündemde. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, her an kapatılabilir\"dedi. Bingöl\'de düzenlenen Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresie katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Kongrenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Tüfenkci, Habur sınır kapısının gelişmelere göre kapanabileceğini ifade ederek, şunları söyledi: \"Habur sınır kapısı şu an itibariyle açık durumda. Ama baktığımız zaman önceki günlere göre giriş ve çıkışların çok azaldığını görüyoruz. İleriki zamanlarda sınırın kapatılması da gündemde. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, her an kapatılabilir. Oradaki bir takım gelişmeleri bekliyoruz. O gelişmelerin neticesine göre de sınır kapımızı kapatıp başka önlemlerle birlikte, petrol vanasının kapatılması gibi bir takım önlemler, yaptırımlar var. Elbette ki biz Kuzey Irak\'taki referandumu gayri meşru olduğuna inanıyoruz. Sonuçlarına göre kabul etmediğimizi ifade etmiştik. Bütün uluslararası toplumun itirazına rağmen Barzani hükümetinin bu noktadaki atmış olduğu adımlar, oradaki Kürt kardeşlerimizin de lehine olmadığını defalarca ifade ettiler. Bunun bir takım sıkıntıları da olacak. Bu referandumun sonuçları ile beraber, sıkıntılı sürece girdiğini belirtmiş oldular. 3 aşamalı tedbirlerimizi zamanı ve yeri geldiğinde uygulamaya koyacağız.\"

Bakan Tüfenkçi, Irak sınırındaki, Irak\'lı askerlerin de katıldığı askeri tatbikat ile ilgili gelişmelere göre adımların atılacağını da ifade ederek, \"Tatbikat planlandığı gibi devam ediyor. Iraklı askerler de geldiler. Irak hükümetinin özellikle sınır kapısının kendilerine verilmesi noktasında da talepleri var. Gelişmelere göre adımlar atılacak\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Bakan Tüfenkci\'nin Habur ile ilgili açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA)-

===================================================

Tekne faciasında kaptan sadece kendi ailesine can yeleği giydirmiş (ek)

2)KİŞİ BAŞI 2 BİN DOLAR ALMIŞ

Kocaeli\'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında yaşanan tekne faciasında kurtulan 40 kişiden 25 kişi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin Kandıra Cebeci sahilindeki kamp alanında barınıyor. 5 göçmenin Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'nde olduğu, 10 göçmenin ise hastanelerde tedavi altında ve bazılarının da hastalara refakatçi olduğu öğrenildi. Konteyner evlerde kalan göçmenlere günde 3 öğün yemek veriliyor. Göçmenlerin aynı zamanda giysi, ayakkabı, iç çamaşırı gibi tüm ihtiyaçları karşılandı. Tercüman aracılığıyla ifadesi alınan göçmenler arasında bulunan Ahmet isimli göçmenin 3 yaşındaki oğlu Muhammed ile birlikte yaklaşık 3 saat boyunca denizde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Teknenin kaptanı Suriye uyruklu Ahmet\'in ise Sakarya\'nın Karasu İlçesi Melenağzı mevkiinde aldığı göçmenleri Romanya\'ya götürme karşılığında kişi başı 2 bin dolara anlaştığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Kamp alanında göçmenlerin görüntüleri

-Yakın plan görüntüler

-Kamp alanında kaldıkları konteynerlerden görüntüler

-Kamp alanı içersinde ve kefken sahilinde anonslar

-Denizden detay görüntüler

KOCAELİ/DHA

==================================================

3)\'MUSKACI CİNAYETİ\' SANIĞI: “KİMİ ÖLDÜRDÜM, SİZ BENİ TANIYOR MUSUNUZ

BURSA’nın Kestel İlçesinde muska yazdığı öne sürülen 64 yaşındaki Engin Salum’u baltayla öldürdüğü şüphesiyle Kestel İlçe Jandarma ekipleri tarafından ormanda yakalanan 59 yaşındaki Hayri A., adliyeye sevk edildi. Bursa Adliyesi’ne “Adam öldürmekö suçundan sevk edilen Hayri A., görüntü çeken basın mensuplarına “Kimi öldürmüşüm. Siz beni tanıyor musunuz\" dedi. Olay, Bursa’nın Kestel İlçesi Dudaklı Köyünde pazar günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ormanda yaşayan akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Hayri A., köyde \'muskacı\' olarak tanınan Engin Salum’un evine gitti. Hayri A., bir anda iki çocuk babası Engin Salum’a baltayla saldırdı. Boynundan ve kolundan üç balta darbesi alan Salum, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Salum, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcısı, Salum’un cesedini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırttı. Olay yerinden baltayla kaçan Hayri A. ise akşam saatlerinde saklandığı ormanda Kestel İlçe Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarmada sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Hayri A., görüntüsünü çeken basın mensuplarına “Kimi öldürmüşüm. Siz beni tanıyor musunuzö dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Admiyede

Detaylar

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA

====================================================

4)ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLER KÖYÜ TEMİZLEDİ

BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Damla Projesi kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen üniversite öğrencileri, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyetleri arasında bulunan gönüllülük esasında çalışmalarını sürdüren Damla Projesi\'ne bağlı gençler, İnegöl İlçesi\'ndeki 7 günlük aktivitelerine başladı. Gençler, İnegöl’ün Gündüzlü Mahallesi’nde cami temizliği, okul süslemesi ve ev temizlikleri yaparak köyün yaşlılarını ziyaret edip sohbet etti. 20 öğrencinin bir bölümü Gündüzlü Camii’nin temizliğini yaparken bir bölümü de mahalle sakini olan yardıma muhtaç yaşlıların evlerinde temizlik çalışması yaptı. Öğleden sonra Gündüzlü İlkokulu duvarlarında boyama işlemi gerçekleştiren öğrenciler, çocuklarla oyunlar oynandı. Proje Koordinatörü Kübra Küçüker, şöyle dedi:

“Bursalıyım, Uludağ Üniversitesi İngilizce öğretmenliği mezunuyum, atanmayı bekleyen gönüllülüğe baş koymuş bir öğretmenim. Projemiz kapsamında 23-30 Eylül tarihleri arasında İnegöl’deyiz. Farklı şehirlerden 20 katılımcımızla birlikte köylerimizde etkinliklerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Damla nedir dersek, damlanın çok güzel bir manası var. Kur’an’da yer almaktadır; ‘biz insanı bir kan pıhtısından meydana getirdik’ diyor. Burada demek istediğimiz şey şu; anne rahmine düştüğümüzde küçücük bir damlayız, orada bizim bazı manevi değerlerimiz vardı. Saygı duygusu, merhamet ve sevgi gibi. Zamanla bu duyguları hayat şartlarında unuttuk, kaybettik. Damla da bu noktada işe giriyor. Damla, bizi asıl manevi özümüze döndürmek niyetindedir. Bu proje kapsamında gençleri de bu işe sürüklemek istiyoruz. Özümüze dönebilirsek ilk başladığımız damla olma yolunda bu okyanusta yürüyeceğiz. Bugün Gündüzlü köyüne geldik, şu an cami temizliği gerçekleştiriyoruz. Diğer 2 grubumuz da yaşlı- teyze ve amcalarımızın evinde faaliyet gösteriyor. Öğleden sonra okul duvar boyama etkinlikleri yapacağız. Çocuklarla güzel oyunlar oynuyor, onları eğlendiriyoruz. Amacımız; bir nebze de olsa onların tatlı sohbetlerine ortak olmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek. Biz oraya çocuklar için gitmiyoruz, onları eğitim öğretmenlerimize de bir nebze de olsa moral vermek, onlara değerli olduklarını hissettirmek istiyoruz. Dokunmak bazen sıcak bir sohbet, hatırlandığında hissettirmektir. Bunun en güzel örneklerini huzurevlerinde görüyoruz. Bu proje kapsamında etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz.\"

FARKINDALIK OLUŞTURUYOR

Karabük Üniversitesi Sosyoloji bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi Emine Uslu, “Ben arkadaşım sayesinde bu projeye dahil oldum. İlgiliydim, başvurdum. Bursa çıktı. Mutluyum. İyi ki gelmişim. Sevgi evlerine gidiyoruz, huzurevlerine gideceğiz, temizlikler yapıyoruz, çocuklarla ilgileniyoruz, yaşlılarla sohbet ediyoruz, balon dağıtıyoruz, kalem ve şapka dağıtıyoruz, yüz boyama yapıyoruz, tebessüm oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim için de farkındalık oluyor. Zorlanmıyoruz, mutlu oluyoruz. Proje bittiğinde tavsiye edeceğim, tekrar başvuracağımö diye konuştu.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Gündüzlü Mahallesi Muhtarı Cahit Özdemir ise, “Çok güzel bir çalışma. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi aradılar ve biz de memnuniyetle kabul ettik. Arkadaşlarımız ihtiyaç sahibi ailelere temizliğe gittiler, bir grup da camiyi temizliyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bu gibi projelere her zaman kapımız açık, desteğe hazırızö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Öğrencilerin cami temizliği

Okul duvarlarını boyamaları

Öğrencilerle röportaj

Detaylar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

===================================================

5)TIR DORSESİNDE AVRUPA\'YA KAÇMAK İSTEYEN 200 GÖÇMEN YAKALANDI

ÇORUM\'da durdurulan TIR\'ın dorsesinde Avrupa\'ya kaçak olarak gitmek isteyen yaklaşık 200 kaçak Azeri ve Afgan göçmen yakalandı. Doğum sancıları çeken bir kadın Osmancık İlçesi\'ndeki Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Çorum\'un Osmancık İlçesi D-100 karayolu Arafet Tepesi Mevkii\'nde polis ekipleri şüphe üzerine bir TIR\'ı durdurmak istedi. TIR şoförü, polisin uyarısına aldırmayarak durmadı. Polis ekibi bir süre TIR\'ı polis takip etti. Şoför daha sonra TIR\'ı yol kenarında park ederek kaçtı. Ardından TIR dorsesinde bulunan ve yurda kaçak yolarla giren göçmenlerin bir kısmı da dışarı çıkarak kaçmaya başladı. TIR dorsesinde bulunan diğer göçmenler ise dışarı çıkarıldı. Azeri ve Afgan yaklaşık 200 göçmenin, 1000\'er dolar karşılığında Azeıycan\'ın Bakü kentinden alınıp Türkiye üzerinden Avrupa\'ya kaçırılmak istendiği öne sürüldü. Göçmenler arasında bulunan ve hamile olan bir kadın doğum sancıları başlayınca ambulansla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kaçan A.Y. isimli şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaçan göçmenlera bir süre sonra yakalandı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Göçmenlerden detay

-TIR\'ın içinden detay

-Polis ekipleri

-Göçmenlerin başka bir otobüse bindirilip götürülmesi

(SÜRE:3.25 Dk) (BOYUT:109.07 MB)

Haber-Kamera:Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), (DHA)

=====================================================

6)AYDIN AYDIN, \'PETMEN\' KIYAFETİYLE VAN GÖLÜ\'NDE ÇÖP TOPLADI

VAN\'ın merkez Tuşba Belediyesi, Van Gölü ve çevre temizliği için, \'Kirletmezsen kirlenmez, yaşanabilir bir deniz için poşeti azalt, Van Denizi\'ni yaşat\' sloganıyla kampanya başlattı. Kampanyaya, Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Aydın da destek verdi. Aydın, atık pil, naylon ve pet şişelerden tasarlanan kıyafetini giyerek Van Gölü içinde ve kıyısında Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve öğrencilerle birlikte çöp topladı. Sıra dışı klip ve şarkılarla gündeme gelen ve 4 yıl önce çevre temizliğine dikkat çekmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne çıkarak burada beslediği \'Pıt-Pet\' şarkısını söyleyen, tasarladığı kıyafetiyle ilgi çeken Aydın Aydın, bu kez de Van Gölü için çalışma yaptı. Aydın, Tuşba Belediyesi\'nin, Van Gölü ve çevre temizliği için başlattığı \'Kirletmezsen kirlenmez, yaşanabilir bir deniz için poşeti azalt, Van Denizi\'ni yaşat\' kampanyasına destek vermek için atık pil, naylon ve pet şişelerden özel olarak tasarladığı \'Petmen\' kıyafetini giyerek, bestelediği \'Pıt-Pet\' şarkısı eşliğinde Belediye Başkanı Özgökçe ve öğrencilerle birlikte İskele sahilinde temizlik yaptı.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, insan sağlığına zarar veren plastik, pet şişe ve poşetlere karşı belediye olarak savaş açtıklarını söyledi. Özgökçe, şöyle dedi:

\"1700 metre yükseklikteki Van Gölü kıyısında tüm dünyaya şu mesajı veriyoruz. Doğa için, insanlık için plastiğe, poşetlere ve petlere karşı savaş açıyoruz. Sanatçı Aydın kardeşimizle birlikte Van Denizi\'nin kıyısında sevgili öğrencilerimizle beraber Tuşba Belediyesi olarak bizler plastiğin, petin ve atık pillerin çevreye vermiş olduğu zararı tüm dünyaya haykırmak istiyoruz. Her yıl belli periyotlarla Van Gölü kıyısında yapmış olduğumuz temizliğe bugün çok anlamlı bir şekilde sürdürüyoruz. Biz bu poşetlerin, bu petlerin özellikle yaşanılabilir ortama bırakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim sloganımız \'Kirletmezsen, kirlenmez\' bunun içinde bir kampanya başlattık. Sanatçımız Aydın Aydın da \'Pıt-Pet\' şarkısıyla bizlere destek verdi.\"

Mesajlarını \'Van Gölü canavarı\' üzerinden vermek için kıyıdan gölün içine doğru giderek burada dip temizliği yapmaya çalışan Aydın da insanların canavar gibi çevreye ve denize zarar vermemesi gerektiğini söyledi. Aydın, pete, poşet ve plastiğe savaş açan sanatçı olduğunu belirtirken, şöyle dedi:

\"4 yıl önce boğaz köprüsüne çıkmıştım. Sloganımız şuydu; Temiz bir dünya için bu görev hepimizin. Petmen Aydın Aydın ben. Aslında insanoğlunun doğadan, tabiattan, topraktan, hayvandan özür dilemesi lazım. Doğayı, suyu,tabiatı biz kirlettik, yok ettik ve mide kanserinin en büyük sebebi pet ve poşetler. Kısırlığa sebep oluyor. İnsan sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Aslında bütün sahilleri gezmeye karar vermiştim. İlkini de burada Van-Tuşba Belediye Başkanım Fevzi Özgökçe ile başlattık. Restoranlarımızın da cam bardaklarda müşterilerine su vermesi lazım. Eğer peti, yere atılan cikleti, ömrü tükenmiş pili yok etmezsek, maalesef onlar insan neslini yok edecek.\"



Görüntü Dökümü

---------------------------

-Van gölünden genel görüntü

-Göldeki martılar

-Ellerindeki çöp poşetleriyle Van Gölü kıyısında çöp toplayan öğrenciler ve Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgömçe

-Petmen kıyagetiyle öğrencilerle çöp toplayan Sanatçı Aydın Aydın

-Beslelediği \'Pıt-Pet\' şarkısıyla gölün kıyısında çöp toplayan Aydın Aydın

-Çevre ile ilgili pankart taşıyan öğrenciler

-Van Gölü kıyısında çöp topplayan Başkan, Sanatçı Aydın ve öğrencilerden detay

-Gölün içinde çöp toplayan Aydın

- Van gölü içinde çöp toplayan Aydın

-Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe\'nin açıklaması

-Gölde topladığı çöpleri gösteren Sanatçı Aydın

-Van Gölü içine giren Sanatçı Aydın

-Sanatçı Aydın Aydın\'ın açıklaması

-Gölde çöp toplayan Aydın\'ı alkışlayan Başkan ve öğrenciler

-Aydın\'ın kısa konuşması

-Gölün kıyısında öğrencilerle kameralara poz veren Sanatçı Aydın ve Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe

BOYUT:621 MB

SÜRE:5 DK 33 S

=========================================================