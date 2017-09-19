DHA YURT BÜLTENİ-10

1)\'SURİYE\'DE REJİM UÇAKLARI HASTANE VE OKULU VURDU\' İDDİASI



SURİYE\'de rejime ait savaş uçaklarının İdlib\'e bağlı köy ve kasabalardaki hastaneleri bombaladığı, saldırıda 3 kişinin öldüğü öne sürüldü. Yerel kaynaklar, bugün rejime ait uçakların İdlib\'e bağlı Kefrenbul ve Hanşeyhun kasabalarında 3 hastane ve 1 okul ile sivil savunma ekiplerine ait binayı bombaladı. Hava saldırısında isabet alan binalardaki 3 kişi ölürken, 5 kişi de yaralandı. Suriyeliler\'in Türkiye\'deki yakınlarına bildirdiği saldırı ardından sağlık ekipleri de yaralı getirilmesi olasılığı üzerine 4 ambulans Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na geçip önlem aldı.

Görüntü Dökümü

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- Bombalama anı

- Binalardan yükselen dumanlar

- Çevrede konuşan insanlar

- Motosikletle giden bir kişi

- Çevreden detaylar

- Siren sesleri

- Araçlardan görüntü

- Bombalamadan etkilenenler

- Hastane binası

- İnsanlardan görüntü

- Binadan kaçmaya çalışanlar

(SÜRE: 1\'26\')(BOYUT: 46.9 MB)

Haber -Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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2)HASTANEYE SAĞLAM GİRDİ YATALAK ÇIKTI

ADAPAZARI\'nda geçen yıl geçirdiği guatr ameliyatı sonrası iddiaya göre boğazındaki birintiler bozuk cihazla temizlenmek (aspire) istenince nefessiz kalan 51 yaşındaki Sabahat Bıçak, ameliyat sonrası yatalak hale geldi. Yakınları, doktor ve hastane hakkında şikayetçi oldu. Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ise olayın yargıya intikal ettiğini belirtti.

Geyve İlçesi Umurbey Mahallesi\'nde yaşayan Sabahat Bıçak, geçen yıl önce guatr hastalığı sebebiyle boğazında oluşan şişlikleri göstermek için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi(SEAH)\'a gitti. Geçen yıl 11 Mayıs\'ta bir operasyon geçiren ve sonrasında doktorun tiroid kanseri teşhisi koyduğu kadın yataklı servise çıkarıldı. 2 çocuk annesi kadın boğazında birikenlerin alınması için iddiaya göre bozuk cihazla işlem yapılması sonucu nefessiz kalınca, kalbi durdu. Yoğun bakıma alınan kadının kalbi tekrar çalıştırılsa da felç geçirip yatalak oldu.

Eşi İsmail ve çocukları Selnur ile Ümit Bıçak, artık yalnızca gözleri açık olan ve vücut fonksiyonlarını kaybeden Sebahat Bıçak\'ın bakımını yaparak yaşamasını sağlıyor.

Selnur Bıçak, annesinin ameliyattan çıktığında tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kadar sağlıklı olduğunu belirterek, \"Guatr ameliyatı diye girdi. Doktor bütün tahlilerinin temiz çıktığını söyledi. Fakat ameliyata giriyor, ameliyatta kötü olduğunu görüyor boğazının. Çıkıyor sonra başka ameliyatların da olacağını söylüyor ve bunlara rağmen annem çok iyi yine. Sonra biz normal odaya çıkıyoruz, annem yiyor, içiyor, yürüyor, tuvalet ihtiyaçlarını gidiyor. 19 Mayıs sabahı boğulma yaşıyor. Tıkandığı için boğazından. Cihaz çalışmıyor, hemşireler de çekemediler zaten. Makine çekmiyor diye kendi ağızlarıyla söylediler. 30-40 dakika geçti, kalp durdu zaten. Yoğun bakıma geriye gönderildi. Orada kalbi çalıştırılıyor ama bedenen bitti zaten. Artık bakım hastası, çıkarın evinize diyerek Sakarya Eğitim Araştırma\'dan Korucuk\'a buradan da Hendek\'e gönderildi. Orada palyatif bakım vardı oraya gittik. Orada ben 4 ay bakım eğitimi aldım. Evimize getirdik 1 yıldır da evde bakıyoruz. Tiroid kanseri dediler, yine iyiydi boğulma yaşamasaydı\" dedi. Annesinin bu hale gelmesinin tamamen hastanenin ihmali sebebiyle olduğunu iddia eden Ümit Bıçak konuşmasını şöyle sürdürdü:\"Yoğun bakımda güzelce bakılıyor. Yoğun bakımın yetersiz gelmesi, başka hasta gelince bizim hastanın çıkarılması zaten olayın başlıca nedeni. Tam o temizleme işlemi sırasında nefes alamadığı için çırpınmış. Elindeki nabız cihazını falan yerlere vurmuş sesini çıkaramadığı için. Stajerleri falan çağırmışlar. Aspire işleminin yapılamaması sonucu bu hale geliyor. Bu boğazdaki balgam birikintileri, tükürükler gibi onların çekilmesi işlemi, bu yapılmıyor cihaz yetersiz güç sağladığı için, yetersiz çalıştığı için, cihaz bozuk. Teşhis konulamıyor, böyle devam edecek sanırım. 3 ay ömrü var denmişti yoğun bakımda. Hasta çok dirençli ama. Hastaneye yatana kadar çok iyiydi. Sadece şişlikler vardı, ağrısı yoktu. Sonuç bu. Savcılıkta işlemler devam ediyor. Mahkemenin yetersiz kalması durumunda bir üst mahkemeye başvuracağız\" diye konuştu.

Ümit Bıçak, aspire işlemi için her an takip edilmesi gereken annesinin kaldığı odayı cep telefonuyla kurduğu kamera sistemiyle izliyor. Hasta yakınları hastane ve doktor hakkında Cumhuriyet Savcılığı\'na şikayette bulundu.

KAMU HASTANELER BİRLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği\'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise \"Olay mahkemede, yargıya intikal etmiş bir olay. Yargının vereceği karara göre hareket edeceğiz\" ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü

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-Hastadan görüntüler

-Ailenin konuşması

-Kamera sistemi

-Detaylar

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)

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3)ELİNE SAPLANAN DEMİRLE HASTANEYE KALDIRILDI

KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde okul bahçesindeki duvardan atlamak isterken eli korkuluk demirine saplanan 13 yaşındaki öğrenci Ertuğrul İhsan Demir, elindeki demirle hastaneye kaldırıldı. Olay bugün öğle saatlerinde Kartepe İlçesi Ataevler Mahallesinde bulunan Eşref Uslu Ortaokulu\'nda meydana geldi. 8\'inci sınıf öğrencisi Ertuğrul İhsan Demir öğle tatilinin bitiminde okula duvardan atlayarak girmek istedi. Duvara çıktığı sırada dengesini kaybeden Demir\'in eli, korkulukların demirlerine saplandı. Çevrede bulunan vatandaşlar ve öğretmenler olay yerine acil servis ekipleri ve itfaiyeyi çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin korkuluk demirlerini kesmesinin ardından yaralı öğrenci, eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı. Kocaeli Üniversitesi Acil Servisi\'ne kaldırılan öğrencinin eline saplanan demir operasyonla çıkartıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Eline demir saplanan öğrenci

-İtfaiyenin demiri kesmesi

-Elindeki demirle ambulansa alınması

-Hastaneye götürülmesi

Faruk KIYAK-Alişan KOYUNCU/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA)-

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4)İZMİR’DE HELİKOPTER VE DRONE DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

İZMİR’de, kent genelinde 702 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonunda 20 kilo esrar ele geçirildi, 22 kişi de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde Narko Sokak-3, Narko-İlçe ve Narko-Metruk adıyla operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 641 noktada 264 ekip, 702 polisle denetim yapılırken, operasyon 3 helikopter ve 6 insansız hava aracı drone’larla desteklendi. Denetimlerde 2 bin 396 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 23 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan, 3 kişiye ise uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. Farklı suçlardan haklarında aranması bulunan 22 kişi de gözaltına alındı. Operasyonda 102 işyeri denetlenirken, 7 iş yerine sigara içmek ve içirmekten, küçük yaşta işçi çalıştırmaktan, küçük yaşta işçi çalıştırmaktan, 2 işyeri sahibine küçük yaşta oyun oynatmaktan ve ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 3 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı. Uygulama noktalarında durdurulan 388 araç ekipler tarafından incelendi, 44 araca cezai işlem uygulandı. Ayrıca 12 araçta trafikten men edildi.

Operasyon sonunda 119 adet içime hazır hale getirilmiş toplam 20 kilo 348 gram esrar, 15 gram bonzai, 10 adet ecstasy hap ve 5 gram kokain maddesi ile 199 şişe kaçak içki,1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği kartuşu, 12 adet tabanca mermisi, 2 adet şarjör, 1 adet sigaramatik ve 1 adet oyunmatik ele geçirildi. Emniyetten yapılan açıklamada operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Operasyonun havadan çekilmiş görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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5)AYVACIK\'TA 36 KAÇAK YAKALANDI

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nden yasadışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan 36 kaçak, jandarma ekiplerince yakalandı.Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler bugün öğle saatlerinde, bir grubun kaçağın saklandığını öğrendiği, Koyunevi Köyü Sokakağzı Koyu Güldiken Mevkii\'ne operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Kongo uyruklu 36 kaçak yakaladı. Yakalananlar minibüslerle Ayvacık Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. Kaçaklar, Ayvacık Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaçak göçmenlerden görüntü

Haber-Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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6)SPOR SALONUNDA FETÖ ÇATI DAVASI

KONYA\'da Fetulllahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasında (FETÖ/PDY) 481 sanığın yargılandığı çatı davası, davaya özel hazırlanan 500 kişilik spor salonunda görülmeye başlandı. Avukat, sanık yakını, tanık ve gazetecilerin cep telefonlarıyla salona girmelerine izin verilmedi. Salon çevresinde komandolar ve polis geniş güvenlik önlemi aldı.

9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde geçen 12 Eylül günü başlayan 187\'si tutuklu 481 sanığın, \'Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak\' suçlarından 10 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya bugün yeniden başlandı. Geçtiğimiz hafta Bölge İdare Mahkemesi\'nde görülen davada 30 sanığın ifadesi alındı ve 4 sanık tahliye edildi. Bugün görülmeye başlanan duruşma ise bu duruşma için merkez Meram İlçesi\'nde hazırlanan Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu\'nda başladı. Bu hafta sürecek duruşmada ifadesi alınması planlanan sanıklar geniş güvenlik önlemi altında salona getirildi. Salonun çatısı ve çevresinde, polis ile Akseki Komando Tabur Komutanlığı\'ndan gelen askerler önlem aldı. Duruşmayı takip etmek isteyen avukatlar, sanık yakınları, tanık ve gazetecilerin cep telefonlarıyla salona girmelerine izin verilmedi. Duruşma sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianamenin okunmasıyla devam etti.

Görüntü Dökümü

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- Sanıkların getirilmesi

- Spor salonu dışından detay

- Alınan güvenlik önlemleri

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK KONYA DHA))

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7)KOCAELİ\'NDE FETÖ ŞÜPHELİSİ 9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Terör örgütüne yönelik operasyonları sürüyor. Operasyonlar kapsamında ev hanımı, üniversite öğrencisi ve sağlık kurumlarından ihraç edilen 7\'si bayan 9 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde tamamlanan ifadelerinin ardından şüpheliler Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Adliye ye sevkedilmeleri

HABER-KAMERA:FARUK KIYAK-İZMİT-DHA

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8)KENDİSİ KANSER OLAN KOCA FELÇLİ EŞİNİ EL ARABASINDA HASTANEYE GÖTÜRÜYOR

KAYSERİ’nin Bünyan ilçesinde yaşayan Mehmet Cesaret, bayramdan önce rahatsızlanan ve felç geçiren eşini el arabası ile hastaneye götürüp, getiriyor. Gırtlak kanseri olan ve 3 aylık yaşlılık maaşı dışında gelirlerinin olmadığını ifade eden Cesaret, maddi sıkıntı içinde olduklarını belirterek, yetkililerden yardım istiyor.

Kayseri’nin Bünyan ilçesi Doğanlar Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuk babası 62 yaşındaki Mehmet Cesaret gırtlak kanseri ile yaklaşık 15 yıldır mücadele ediyor. Hastalıklarla savaşan Cesaret, eşinin Kurban Bayramı’ndan önce rahatsızlanıp, felç geçirmesi ile de son günlerde aile olarak daha zor günler geçirdiklerini belirtti. 53 yaşındaki eşi Bircan Cesaret’in tansiyon ve şeker rahatsızlıklarının olduğunu ve bayramdan önce rahatsızlandığını dile getiren Mehmet Cesaret, “Ben yıllardır gırtlak kanseri ile mücadele ediyorum. Ancak bayramdan önce eşimde kötüleşti ve şu an felç, yürüyemiyor. Kendi işini yapamıyor. Hastanede fizik tedavi görmesi de şart, ama bizim aracımız yok, maddi imkanımız yok. Bu nedenle eşimi el arabası ile zaman zaman hastaneye götürüyorum, getiriyorum. İlçedeki hastane ile yaşadığımız mahalle arasındaki mesafe 4 km. Kent merkezine gidince bu çilemiz daha da artıyorö şeklinde konuştu. İlçe hastanesinin kendilerini çoğunlukla Kayseri merkeze sevk ettiğini ve bu nedenle el arabası ile ilçeye giden araçların bulunduğu noktaya gelip, oradan da minibüslerle kent merkezine gittiklerini de ifade eden Cesaret, şunları söyledi: “Bazen ben bazen de evli olan çocuklarım yanımıza geliyor ve eşimi Kayseri merkezde hastaneye götürüyoruz. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de tedavi süreci devam ediyor. Buradan minibüse biniyoruz, merkezde indikten sonra da yeniden kimi zaman sırtımda kimi eşimi hastaneye götürmeye çalışıyorum. Bende zorlanıyorum, sıkıntı yaşıyorum. Çocuklarım da evliler, işleri var, onlarda kendi hallerinde hayatla mücadele ediyorlar ve her zaman gelemiyorlar. Karı-koca gerçekten zor günler geçiriyoruz. Maddi sıkıntılarımız da var. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bunun yanında eşimin yatılı olarak fizik tedavi görmesi gerekiyor, ancak hastaneye başvurduk ve bize yer olmadığını belirtiler. Şimdi de yer açılmasını bekliyoruz.ö 3 aylık yaşlılık maaşı dışında başka gelirlerinin olmadığını da dile getiren ve kanserle mücadele eden Mehmet Cesaret, bazen el arabası ile bazen de sırtında eşini taşımanın kendisini de yorduğunu ifade ederek, bu konuda yardım talebinde bulundu. Diğer yandan hasta nakil ambulansının kendilerine destek için geldiğini kaydeden Cesaret, ancak oradaki görevlinin de kendilerine hastanın uzman kişilerin kontrolünde götürülmesi gerektiğini ve hastanın başına bir şey geldiğinde sorumluluk alamayacakları yönünde bilgi verdiğini ifade etti. Cesaret, “Her zaman hasta nakil ambulansını bulamıyoruz. Yetkililerden kalıcı çözüm istiyoruz. İhtiyacımız olmasa bu talepte bulunmayızö diye konuştu. Eşinin hastaneye el arabasında götürdüğü Bircan Cesaret ise konuşma güçlüğü de çektiğini belirterek, “Bir anda böyle oldum, bu hale düştüm. Bir ellerim kaldı, yürüyemiyorumö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mehmet Cesaret’in eşini el arabasında taşıması

-Bircan Cesaretin açıklaması

-Hasta nakil ambulansının yolun yarısında gelmesi ve görevlinin aileye bilgi vermesi

-Detaylar

(Haber-Kamera:Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)



2 dakika 18 saniye/ 74 MB

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9)BURDUR\'DA GAZİLER GÜNÜ KUTLAMASI

BURDUR\'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı. Burdur\'da Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törene Vali Şerif Yılmaz, CHP Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Jandarma Alay Komutanı Albay Orhan Kılıç, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Temsilcisi Hasan Okyar ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle askeri erkan katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar, \"22 gün 22 gece süren ve 5713 şehit verdiğimiz Sakarya Meydan Muharebesi\'nin muzaffer başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk\'e 19 Eylül 1921\'de Türkiye Büyük Millet Meclisi mareşallik ve gazilik unvanını tevcih etmiştir. 19 Eylül vatan, bayrak ve namus için canını ortaya koyarak savaşan ve savaştan sağ dönüp gazilik onuruna erişenlerin şeref günüdür\" dedi.

Bir öğrencinin şiir okumasının ardından protokol üyeleri Muharip Gaziler Derneği\'ni ziyaret etti. Vali Şerif Yılmaz şehit ailelerinin millete emanet olduğunu söyledi. Burdur\'daki şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle protokol üyeleri öğle yemeğinde bir araya geldi.

Görüntü Dökümü

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- Cumhuriyet meydanındaki törenden

- Hasan Okyar\'ın konuşması

- Dernek ziyareti

- Yemekten

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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10)GAZİDEN KUZEY KORE\'YE GÖZDAĞI

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde düzenlenen Gaziler Günü etkinliğinin ardından Kaymakam Mustafa Yiğit\'le sohbet eden Kore gazisi Mehmet Kara, \"Kuzey Kore kaşınıyor, bizden yumruk istiyor\" dedi.Manavgat Cumhuriyet Meydanı\'nda Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programa Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Çolaklı Eğitim ve Dinlenme Tesisler Komutanı Jandarma Albay Enver Sungur, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, daire amirleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gaziler katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Personel Üsteğmen Tuğça Ordu günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

\"KUZEY KORE KAŞINIYOR\"

Törenin sona ermesinin ardından Kaymakam Mustafa Yiğit, gazileri makamında ağırlayarak onların sorunlarını dinledi. Sohbet sırasında gazilerden Mehmet Kara\'nın Kore\'de savaştığını öğrenen Kaymakam Yiğit, Kore savaşıyla ilgili bazı sorular sordu. Kore\'yi unutmasının mümkün olmadığını belirten Mehmet Kara, \"Kuzey Kore kaşınıyor. Onlar bizden yumruk istiyor\" diye cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tören alanından görüntü

- Bayrak tutan askerler

- Çelenklerin sunulması

- Saygı duruşu

- İstiklal Marşı ve göndere bayrak çekilmesi

- Personel Üsteğmen Tuğça Ordu\'nun konuşması

- Kaymakam\'la gazi Mehmet Kara\'nın sohbeti

54 MB /// 01.39\"

(HABER- KAMERA: MİTHAT ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)

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