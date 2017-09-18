DHA YURT BÜLTENİ-10

1)MANAVGAT\' TA ORMAN YANGINI

Antalya\' nın Manavgat ilçesi Köprülü Kanyon Milli parkıhra çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahase sonucu kısa sürede kontrol altına alındı

Görüntü Dökümü

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Orman yangınından görüntüler

ANTALYA/DHA

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2)MOTOSİKLET ÜZERİNDEKİ 4 GENCİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

ZONGULDAK\'ta 2 kişilik motosiklete kask takmadan binen 4 gencin tehlikeli yolcuğu görenleri şaşırttı. Bahçelievler Mahallesi\'nden kent merkezine giden motosiklette 4 kişinin bulunması dikkat çekti. Gençlerden 3\'ünün 2 kişilik koltuğa, birisinin de önde aradaki boşluğa oturduğu görüldü. Hiçbirisi de kask takmayan gençlerden 2\'si gidonu tutarken arkadaki 2\'si de düşmemek için birbirlerinin omuzlarından tuttu. Motosikletle yokuş aşağıya inen 4 gencin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

Görüntü Dökümü:

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-Motosikletle seyir halinde olan gençler

Süre: (1.05) Boyut: (133 MB)

Haber: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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3)ÇANAKKALE\'DE 74 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

ÇANAKKALE genelinde 74 bine yakın öğrenci, bugün ders başı yaptı.

Çanakkale\'de 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için Cumhuriyet Meydanı\'nda tören yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, beraberindeki Turgut Reis Orta Okulu 5\'nci sınıf öğrencileri Abdullah Gökalp Altan ve Irmak Türk ile Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında yeni eğitim yılı açılış töreni ise Turgut Reis Ortaokulu\'nda düzenlendi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Muzaffer Özgen, Çanakkale İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Çelebi, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli törene katıldı. Öğrenciler, şiirler okudu ve halk oyunu gösterileri sergiledi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, \"Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin evrensel bilgiye ulaşmaları, bu bilgiyi hayatlarında kullanarak ülkemizin yetişmiş insan gücü ihtiyacına cevap verecek şekilde yetiştirilmeleri, tüm insani değerlere saygılı olmaları, Türk milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemeleri ve içselleştirmeleri için Milli Eğitim Bakanlığının amaçları ve hedefleri doğrultusunda yeni bir eğitim-öğretim yılına yenilenen müfredatlar ile başlamaktayız\" dedi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise, \"Millet olarak huzur ve refah içinde yaşamak, devletimizin eğitimdeki hedeflerine ulaşmak, gelişmiş ülkeleri, bilim ve teknolojide geçerek, emin adımlarla geleceğe yürümek istiyorsak, üzerinde özveriyle durmamız ve önem vermemiz gereken hayati konu eğitimdir\" diye konuştu.

Tören sonunda Vali Orhan Tavlı ve protokol üyeleri, okul bahçesinde ve sınıfta öğrenciler ile bir araya gelerek, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.

Çanakkale\'de il genelinde 74 bine yakın öğrenci, ders başı yaptı.

Görüntü Dökümü

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- İlköğretim haftasından görüntü

- Atatürk Anıtına çelenk sunmadan görüntü

- Osman Özkan\'ın öğrenciler ile hatıra fotoğraflı çektirmesinden görüntü

- Turgut Reis Orta okulundaki törenden görüntü

- Şiir okuyan ve Halk oyunları gösterilerinden görüntü

- Osman Özkan açıklama görüntü

- Orhan Tavlı açıklama görüntü

- Öğrencilerden görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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4)TÜRKİYE- GÜRCİSTAN SINIRINDA DOSTLUK MAÇI



TÜRKİYE ile Gürcistan arasındaki dostluk ilişkileri, iki ülkenin sınır birlikleri arasında düzenlenen spor etkinlikleriyle pekiştirildi. Türkiye ile Gürcistan arasında sınırı belirleyen Ardahan ile Ahıska sınır birliklerinden oluşan voleybol takımları, Posof\'ta dostluk maçına çıktı. Posof Lisesi Spor Salonu\'ndaki maçın galibi Gürcistan\'ın Ahıska Hudut Birlikleri takımı oldu. İki ülkenin güvenlik güçleri arasında Posof\'ta gerçekleştirilen spor karşılaşmalarını, Ahıska Sınır Birlikleri Komutanı Yarbay İvana Biriaşvili, 25\'inci Piyade Tugay Komutanlığı Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Yusuf Ziya Tunalı, Piyade Yüzbaşı İbrahim Hamdi Başdem, Türk ve Gürcü askerleri ilgi ile izledi. Gürcü askerlerin büyük üstünlük gösterdiği karşılaşma, konuk ekibin 3-0\'lık galibiyeti ile sona erdi. Maç sonunda iki ülke askerleri, toplu fotoğraf ve selfie çekilmeyi ihmal etmedi.

Hediyelerin verildiği dostluk maçında konuşan Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Yusuf Ziya Tunalı, \"Her iki ülkenin dostluk tatbikatında; masa tenisi ve voleybol maçları icra ettik. Faaliyetlerimiz çok heyecanlı devam etti. Hepinizi tebrik ediyorum\" dedi.

Ahıska Sınır Birlikleri Komutanı Yarbay İvana Biriaşvili ise \"İki ülkenin dostluk ilişkileri askeri alanda da artarak devam ediyor. Maçlarda heyecan doruktaydı. Maçların sonucunda da yine dostluk kazandı. Teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Türk gürcü askeri birliklerinin maçları

-Türk ve gürcü bayrakları

-Gürcü askerler

-Voleybol maçı

-Masa tenisi maçı

-Türk ve gürcü askerlerinin tezahüratları

-Maç sonrası madalya töreni

-Hatıra fotoğrafı çekilmeleri

Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),(DHA)

(SÜRE: 5,41 Dk / 421 MB)

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5)ÇÖPTE PATLAYAN PARFÜM VEDAT\'IN YÜZÜNÜ YAKTI

ERZURUM\'un Karayazı İlçesi\'nde oturan 11 yaşındaki Vedat Arslan, çöp atmak için yanına gittiği yanan çöplükteki parfüm şişesinin patlaması sonucu yaralandı. Elleri ve yüzü yanan Arslan, tedavi altına alındı.

Olay Karayazı İlçesi\'ndeki Ulucanlar Köyü\'nde meydana geldi. Bu yıl 5\'inci sınıfa başlayan Vedat Arslan, çöp atmak için okulun karşısındaki çöplüğe gitti. Çöplüğün yandığını gören Arslan elindeki çöpü attığı sırada bir patlama olrdu. Çöpe önceden atılan parfüm şişesi patlaması sonucu el ve yüzünün büyük bölümü yanan Vedat\'ı okulun öğretmenlerinden Ali Kara, Karaçoban ilçesindeki devlet hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahale ardından Arslan, Erzurum\'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi\'ne sevk edildi.

Sağlık durumu iyi olan ancak elleri ile yüzü ikinci derecede yanan Vedat Arslan, patlama sesi ile birlikte etrafı alevlerin kapladığını ve çok korktuğunu söyledi. Alevlerden korunmak için sağ eli ile gözlerini kapattığını anlatan Aslan, şöyle dedi:

\"Evden aldığım çöpü okulun karşındaki çöpe atacaktım. Yanına gittiğimde çöpün yandığını gördüm. Tam çöpü atacaktım ki patlama oldu. Alevlerin yüzüme geldiğini görünce elimle gözlerimi korudum. Canım yanınca da feryat ettim. O sırada koşarak gelen öğretmenlerimizden Ali Kara beni otomobili ile hastaneye götürdü. Patlayan şeyin parfüm şişesi olduğunu sonradan öğrendim.\"

Görüntü Dökümü

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-Vedat Arslan\'ın yanan el ve yüzü

-Vedat Arslan ile röp

(Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(Süre: 1.47 Dk / 108 MB)

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6)ANNESİ ÖLEN YAVRU GÜVERCİN İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kayseri’de Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, annesi ölen ve yaşam mücadelesi veren yavru güvercin için harekete geçti. Kayseri’nin Merkez Kocasinan Belediyesi Camii Kebir Mahallesi’nde 10 katlı bir binanın teras kat balkonunda annesi ölen yavru güvercine sahip çıktı. Annesinin ölmesi ile birlikte güvercinin bakıma muhtaç olduğu ve bu nedenle duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine ekiplerin harekete geçtiği ifade edildi. Hayatta kalma mücadelesi veren yavru güvercinin bulunduğu teras katın balkonuna gelen ekipler, çaresiz güvercini kafese koyarak koruma altına aldı. Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü Şefi Mehmet Doğan, “Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine yavru güvercinin annesinin öldüğünü tespit ettik. Bu nedenle bazı tehlikelere karşı yavru güvercini koruma altına aldık. Bundan sonraki süreçte bakımını yapıp, bir süre sonrada doğaya bırakacağız. Bu gibi konularda vatandaşlarımız bize bilgi verdikleri takdirde gereken neyse ekiplerimiz yapmaya hazır. Herkesi dünyayı paylaştığımız diğer canlılar olan hayvanlara sahip çıkmaya ve bu konularda duyarlı olmaya davet ediyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin güvercini yuvasından alıp, kafese koyması

-Detaylar

( Haber-Kamera:Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

DV 1 dosya 1 dakika 03 saniye/ 34 MB

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7)SİVAS\'TAN SURİYELİ ÇOCUKLARA 5 BİN OYUNCAK

SİVAS Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği iş birliği ile Suriye\'nin İdlib bölgesindeki yetimhanelerde ve çadır kentlerde kalan yetim çocuklara dağıtılmak üzere 5 bin adet oyuncak gönderildi.Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği\'nin iş birliğinde başlatılan kampanya kapsamında toplanan 25 bin lira değerindeki 5 bin oyuncak Suriye\'nin İdlib bölgesindeki kamplarda yaşayan yetim çocuklara gönderildi. Kampanyada toplanan oyuncakların gönderilmesi için kent meydanında tören düzenlendi. Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın 2015 yılından beri Suriye\'ye 21 TIR malzeme yardımı yaptıklarını ve bugün de çocukları sevindirmek için toplanan bir TIR dolusu oyuncağın yola çıkacağını söyledi. Aydın, \"Bugün Suriye\'ye yeni bir TIR malzeme gönderiyoruz. 2015\'ten bugüne kadar 21 TIR yardım malzemesi Hayat Ağacı ve Sivas Belediyesi olarak organize etmiş göndermiştik. Orada belli bir iyileşme süreci başladı. İnşallah tamamen savaş ortamı bertaraf edilir. Ancak halen kamplarda ciddi sayıda yaşayan bir nüfus var. Özellikle çocukları sevindirmek adına bir kampanya başlatmıştık. Yine Hayat Ağacı öncülüğünde belediye olarak yaklaşık 1 ay devam eden kampanya neticesinde 5 bin adet çocuk oyuncağı elde ettik. Bugün de bu oyuncukları İdlib\'teki kamplarda yaşayan çocuklarımıza ulaştırmak üzere yola çıkaracağız. Bu kampanyaya destek olan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum\" dedi. Başkan Aydın\'ın konuşmasının ardından toplanan oyuncak taşıyan TIR, Suriye\'ye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden görüntü

-Toplanan oyuncaklar

-Başkanın konuşması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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8)EREĞLİ\'DE HERKESİ MUTLU EDEN İLKOKUL

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi Çayırlı Köyü\'ndeki Çayırlı İlkokulu, 2 yıl önce \'Bu okuldaki herkes çok mutlu\' sloganıyla başlatılan proje ile modern bir eğitim yuvasına dönüştürüldü.

İlçeye 19 kilometre uzaklıkta bulunan, 9 köyden 166 öğrencinin eğitim gördüğü 8 derslikli Çayırlı İlkokulu\'nda, okul müdürü Ersin Yalçınkaya, müdür yardımcısı Murat Argun ve 9 öğretmen 2 yıl önce, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için çalışma başlattı. \'Bu okuldaki herkes çok mutlu\' sloganıyla yürütülen proje kapsamında okulun girişi Atatürk fotoğrafları, sözleri ve Türk bayraklarıyla donatıldı.

Bunun yanında öğrencilerin öz güvenlerini ve kişiliklerini geliştirmeleri için de drama, zeka oyunları sınıfı ve masa tenisi odası oluşturuldu. Koridorlara cep kütüphaneler yerleştirildi. Öğrenciler ve veliler buralardan aldıkları kitapları okuyabiliyor. Öğrenciler, ihtiyaç fazlası olan eğitim araç ve gereçlerini de koridordaki askıya bırakıyor. İhtiyaç sahibi öğrenciler buradaki araç ve gereçlerden faydalanıyor. Öğrenciler dayanışma ve yardımlaşmayı da öğreniyor. Okulda veliler için için de ev konforunda bekleme odası yapıldı.

Okulda yılda bir kez çıkarılan dergi ile yapılan çalışmalar ve etkinlikler anlatılıyor.

Okul Müdürü Ersin Yalçınkaya, okulu Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, veliler, köy halkı, yardımseverler ve öğretmenlerin çabalarıyla modern bir okula dönüştürdüklerini söyledi. Hedeflerinin öğrencileri en iyi şekilde geleceğe hazırlamak olduğunu ifade eden Yalçınkaya, \"Sınıflar, koridorlar, öğretmenler odası, idari odalar, etkinlik sınıfları, yemekhane, tuvaletler öğrenci öğretmen ve velilere yakışır seviyededir. Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, bayrağını,ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeyi hedefleyen öğrenciler yetiştirebilmek için mesai kavramı olmaksızın büyük bir aşkla görevimizi yapıyoruz\" dedi.

Öğrenci velilerinden Fatma Gün, \"Benim oğlum daha önce başka bir okulda öğrenim görüyordu. Buraya ziyarete geldik. Okulu çok beğendik. Çocuğumu buraya aldığım için çok memnunum. Öğretmenlerimiz çok başaralı, okulumuz çok güzel\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çayırlı ilköğretim okulu

-Okulun içinden ve sınıflarından detaylar

-Öğrencilerin yemek yemeksi

-Drama ve zeka sınıfları

-Fatma Gün ile röportaj

-Askıda kırtasiye ve kütüphane duvarı



Süre: (4.17) Boyut: (131 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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9)BURSA\'DA 9 AYLIK HAMİLE KADIN HIRSIZLIKTAN YAKALANDI

BURSA\'da hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 23 yaşındaki Zeypen U. isimli 9 aylık hamile bir kadın, son hırsızlık girişiminde yakayı ele verdi.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi Güneş Sokak üzerindeki bir evde oturan U.B. isimli vatandaş, dış kapıdan gelen sesler üzerine güvenlik kameralarını inceledi. U.B, iki kadının kapıyı açarak içeri girdiğini görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları araştırmada bu kişilerin Zeypep U. (ve 13 yaşındaki G.B. olduğunu tespit etti. Şahıslara yönelik yapılan incelemede her iki şüphelinin de 31 Temmuz 2017 tarihinde Akçağlayan Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri hırsızlık olayında E.K.’ye ait olan bir evden 7 bin 500 TL çaldıkları belirlendi. Z.U’nun geçen ay da başka bir hırsızlık olayına karıştığı da tespit edildi. Polis, Zeypen U. ile yaşı küçtk olan 13 yaşındaki G.B.\'yi önceki gün gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan Zeynep U., hırsızlık suçlarından adliyeye çıkartılırken yaşı küçük olan G.B. ise Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne deslim edildi.

Görüntü Döküm:

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-Hırsızlık girişimden güvenlik kamerası,

-Zanlının emniyetten çıkarılması,

-Ekip aracına bindirilmesi,

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-

BOYUT: 201 MB

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10)GAZİANTEP\'TE OKULLARA GÜVENLİK KAMERASI

GAZİANTEP Valisi Ali Yerlikaya yeni eğitim-öğretim yılında il genelinde okullarda alınan güvenlik önlemleri kapsamında ilk etapta 50 okula güvenlik kamerası yerleştirileceğini ve kapılarda ise özel güvenliklerin bekleyeceğini açıkladı.

Vali Ali Yerlikaya 2017-2018 eğitim- öğretim yılı kapsamında kent genelinde okulların güvenliği ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin basın toplantısı yaptı. İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete\'nin de katıldığı toplantıda konuşan Vali Yerlikaya Gaziantep\'in bin 165 okul, 26 bin 500 öğretmen ve 520 bin öğrenci ile yeni eğitim-öğretim yılına başladığını söyledi. Gaziantep Valiliği olarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılına hazırlanırken, okul ve okul çevresi güvenliği ile ilgili çalışmalar yaptıklarını ve bu kapsamda kent genelinde okulları 3 güvenlik grubuna ayırdıklarını söyledi. İlk etapta 50 okula güvenlik kamerası yerleştireceklerini belirten Ali Yerlikaya şöyle konuştu:

\"Gaziantep\'te bugün bin 165 okulumuz, 26 bin 500 öğretmeniz ve 520 bin öğrencimiz ile yeni eğitim-öğretim yılına başlıyoruz. Bu yıl eğitim-öğretim yılına hazırlanırken, okul ve okul çevresi güvenliği ile ilgili çalışmalar yaptık. Bu konuda Gaziantep Valiliği olarak kentteki tüm kurumlarla istişare ettik ve okul güvenliği ile ilgili ortak bir eylem planı hazırladık. Öncelikle okullarımızı 3 güvenlik grubuna ayırdık. 1\'inci grupta yer alan 50 okulumuz, güvenlikte diğerlerine nispeten daha hassas olmamızı gerektiren okullar. Bu grupta yer alan 50 okulla ilgili kent güvenlik yönetim sistemi dediğimiz mobese sistemleri ile aynı sistemi olan kamera sistemleri yerleştirilecek. Bu kamera sistemlerini yılbaşına kadar tamamlayacağız. Bu okulların tüm kapıları kapanacak sadece kontrollü olarak tek kapı kullanılacak ve bu okulların kapıda güvenliklerini özel güvenlik sağlayacak. Ayrıca bu kamera sistemlerini konusunda özel okullar ile görüştük, en kısa sürede onlar kamera sistemine geçecekler. Bu önlemlerin yanı sıra öğrencilerimizi eğitim-öğretim yılı boyunca servislerimiz ile ilgile de çalışma yaptık, tüm servis şoförlerine Emniyet Müdürlüğümüz tarafından çocuklarımızın güvenle taşınması için eğitim verdi.\"

Açıklamanın ardından Vali Ali Yerlikaya protokol üyeleri ile birlikte Mehmet Akif İnan Ortaokulu-nu ziyaret etti. Burada çiçekler ile karşılanan Ali Yerkaya, protokol üyeleri ile birlikte öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunları gösterisini izledi. Gösterinin ardından protokol üyeleri tarafından temsili olarak ilk ders zili çalındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ali Yerlikaya’nın konuşması

- Okul ziyareti

- Folklor gösterisi

-Genel ve detay görüntüler

(Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 192 MB