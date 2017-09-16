DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BAKAN ARSLAN, \"TÜRKİYE SON 15 YILDA HER ALANDA 3 KAT BÜYÜDÜ\"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kilis’in sorunlarına ilişkin Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, Ak Parti milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger ve protokol üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıya katıldı. Burada kentte yaşanan sorunları ve talepleri dinleyen Bakan Arslan, toplantı sonunda gazetecilere açıklama yaptı. Türkiye’nin son 15 yılda birçok alanda 3 kat büyüdüğünü dile getiren Bakan Arslan, 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yolun 25 bin 408 kilometreye ulaştığını belirterek, \"Yine sıcak asfaltta 3 katına çıkmış durumdayız. Tünenlerde, köprülerde ciddi mesafeler almış durandayız. Kilis’te 2 kilometre bölünmüş yol varken, bugün 30 kilometre yolumuz var. Sıcak asfalt yokken bugün 30 kilometre sıcak yolumuz var. Kilis-Hassa ve Elbeyli-Gaziantep yolunun da sıcak asfalta kavuşması için ihale yaptık. Kilis\'in kuzeyinde çevre yolu için gerekli çalışmaları yapacağız\" dedi.

Kilis\'in sınır kenti olduğunu ve yaşanan gelişmeleri yakından takip edip, terör örgütleriyle mücadelede olağanüstü gayret gösterildiğine de değinen Bakan Arslan, şöyle konuştu:

\"Ülkemiz topyekun bir mücadele verirken, içerideki hainlerle mücadele ederken, dışarıdaki bataklıkların kurutulması, bu bataklıklardan kaynaklı olarak ülkemize zarar veren terör örgütleri ile mücadele konusunda da olağanüstü bir gayret gösteriyoruz. Bu gayreti sınırlarımız dışında da gösteriyoruz. Bunu da en iyi siz biliyorsunuz. Bu çalışma, bu gayret her zaman devam edecektir. Eminim ve beklentimiz o ki güneyimizdeki bu karışıklığı, karmaşanın ortadan kaldırılması için ülke olarak üzerimize düşüne yapıyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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- Bakanın esnafları dolaşması

- Bakanın toplantıya katılması

- Bakanın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 703 MB

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2)BAKAN EROĞLU: BU YIL 4 MİLYAR FİDANI TÜRKİYE\'YE DİKMEKLE BİR REKORA İMZA ATACAĞIZ

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bu yıl 4 milyar fidanı Türkiye\'ye dikmekle bir rekora imza atacaklarını belirterek, \"Bu yıl 350 milyon fidanı tamamlayacağız. Geçen yıl ektiğimiz fidanların toplamı 3 milyar 750 milyondu. Bu yıl 4 milyar fidanı Türkiye\'de dikmekle bir rekora imza atacağız\" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Edirne\'nin Keşan İlçesi\'nde Ak Parti Keşan 6\'ıncı Olağan Kongresi\'ne katıldı. Keşan Belediyesi Kapalı Pazaryeri Kompleksi\'ndeki konferans salonunda düzenlenen kongreye Bakan Eroğlu\'nun yanı sıra Ak Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Ak Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, İstanbul Sultangazi Belediyesi Başkanı Cahit Altunay, Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Ak Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık ve çok sayıda partili katıldı.

\"ORMAN YANGINLARINI ÖNLEMEDE TÜRKİYE EN BAŞARILI ÜLKE\"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, orman yangınlarını önlemede Türkiye\'nin en başarılı ülke olduğunu belirterek, \"Gezi\'de 3 tane ağaç kesilmiş kaldırımı genişletmek için. Teknik üniversitede okuduğum için orayı biliyorum. Hep oradan geçerdik. Neticede bunun için kıyamet koparmak istediler. Ey geziciler mesele ağaç dikmekse gelin ağaç dikelim diyordum, Twitter\'dan mesaj atıyordum. Onlar da, \'Ya Veysel hoca bunun ağaç meselesi olmadığını anlamadın mı\' diyordu. Anladım diyordum ama anlamayanlar için tekrar yazıyordum. Neticede yeşile, ormana sahip çıkan biziz. Orman yangınlarını önlemede Türkiye en başarılı ülke. Akdeniz ülkeleri arasında en başarılı ülke Türkiye\'dir. Biz çıkan yangını dünyanın en ileri sistemiyle kontrol ediyoruz ve en kısa zamanda müdahale ederek büyümeden söndürüyoruz\" dedi.

\"OKUL BAHÇELERİ AĞAÇLANDIRILACAK\"

Kongrenin ardından TOKİ Fatih Sultan Mehmet İlkokulu\'nun bahçesine fidan diken Eroğlu, burada gazetecilerin sorusunu üzerine yaptığı açıklamada da okul bahçelerini ağaçlandırma kararı aldıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokole göre okul bahçelerinin ağaçlandırılacağını belirten Eroğlu, \"Çocuklar yeşilliklerle büyüsün. Çardaklar ve oturma mekanları da okullara koyuyoruz. Bu yıl hedefimiz 350 milyon fidanı tamamlayacağız. Biliyorsunuz, diktiğimiz ağaçların toplamı 3 milyar 750 milyondu. Dolayısıyla bu yıl 4 milyar fidanı Türkiye\'de dikmekle bir rekora imza atacağız, bu rakamı tamamlayacağız\" dedi. Veysel Eroğlu, Ergene Nehri\'nin temizliğine ilişkin de büyük adımlar atıldığını en kısa sürede nehrin temizleneceğini kaydetti.

MUŞ: CHP, HDP\'YLE AYNI SÖYLEMİ PAYLAŞIYOR

Kongrede Bakan Eroğlu\'dan önce konuşma yapan Ak Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Ortadoğu\'da terör koridoru oluşturmak isteyenlerin mevcut hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı istemediğini söyledi. Muş, \"Ortadoğu\'da birileri belli dizaynlar yapmak istiyor. Oranın haritasını, oradaki sınırları değiştirmek istiyor. Buna şiddetle karşı çıkan bir Türkiye var. Bir plan kuruyorlar. Bu plan milyonlarca insanı evlerinden, yurtlarından etmek üzerine. Ama \'buna sonuna kadar direneceğiz\' diyen bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı var. Bu ülkenin milli çıkarları neyse bu hükümet, bu Cumhurbaşkanı ve Ak Parti bunu savunuyor\" dedi. Muş, konuşmasında CHP\'yi de eleştirerek, \"HDP, PKK\'nın talimatlarını uygulayan, onun sözcüsü bir parti. \'Biz PKK\'yı terör örgütü olarak görmüyoruz\' diyor adam. Onunla aynı söylemi paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi\'yle karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi kim? Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu, ilk genel başkanı olduğu parti. Şu an gelmiş oldukları nokta budur\" dedi.

Keşan\'daki biyolojik arıtma tesisinde de incelemelerde bulunan Eroğlu, Edirne Valisi Günay Özdemir ve Keşan Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Özcan\'la yapılacak yatırımlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Bakan Eroğlu, Tekirdağ\'ın Şarköy İlçesi\'ndeki programa katılmak üzere helikopterle Keşan\'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Eroğlu\'nun karşılanması

-Bakan Eroğlu\'nun vatandaşlarla el sıkışması

-Salona girişi

-Detay gör.

-Mehmet Muş konuşma

-Bakan Eroğlu konuşma

-Bakan Eroğlu\'nun fidan dikmesi ve can suyu vermesi

-Bakan Eroğlu ağaçlandırma hakkında röp.

-Bakan Eroğlu\'nun katı atık tesisi incelemesi

-Detaylar

(SÜRE: 09.41 - BOYUT: 308 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

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3)KİRALIK OTOMOBİLDEKİ CİNAYETE 5 GÖZALTI

ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde 22 yaşındaki Şükrü Mert Ersoy\'un kiraladığı otomobilin arka koltuğunda boğularak öldürülmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Serik\'e bağlı Kadriye Mahallesi\'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, dün saat 03.00 sıralarında 268 Sokak\'ta Acısu Nehri kenarında 35 VYA 72 plakalı park halindeki otomobili camları açık olunca, kontrol etmek istedi. Aracın arka koltuğunda hareketsiz yatan bir kişi fark eden polis, 112 Acil Sağlık Merkezi\'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede araçtaki erkeğin öldüğünü tespit etti. Polis, ölen kişinin Muratpaşa İlçesi\'nde oturan Şükrü Mert Ersoy olduğunu belirledi. Mert Şükrü Ersoy\'un, otomobili önceki gün Antalya\'dan kiraladığı tespit edildi. Ersoy\'un cesedi incelemelerden sonra ambulansla Serik Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Burada savcı tarafından yapılan ilk otopside Ersoy\'un boğazı sıkılıp boğularak öldürüldüğü belirlendi. Mert Şükrü Ersoy\'un cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 5 şüpheliyi dün akşam gözaltına aldı. Polis merkezinde sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün saat 15.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerden görüntü

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)

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4)KOLUNDAKİ SAAT OĞLUNUN ŞEHİT OLDUĞU ZAMANDA DURDU

AFYONKARAHİSAR\'da oturan 57 yaşındaki Mustafa Çınar, 6 yıl önce şehit olan oğlunun kabrini ziyarete gittiğinde ilginç bir olay yaşadı. Oğlu için dua eden Çınar\'ın kolundaki saat oğlunun şehit olduğu zamanda durdu. Sivas\'ın İmranlı İlçesi\'nde 7 Eylül 2011 tarihinde trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar\'ın Afyonkarahisar Selçuklu Mahallesi\'nde oturan babası işçi emeklisi Mustafa Çınar ile annesi 53 yaşındaki Fatma Çınar, çocuklarının anısını evlerinde yaşatıyor. Çocuklarının küçüklüğünden şehit olduğu tarihe kadar kazandığı tüm takdir ve başarı belgelerini evin en büyük odasının duvarlarına asan aile, onun tüm eşyalarını özenle koruyor.

KOLUNDAKİ SAAT DURDU

Şehit Çınar\'ın üniformasından, cep telefonu ve saatine kadar birçok eşyasının bulunduğu ev müzeyi andırırken, bunlar arasına babanın da saati eklendi. Şehide ait olmayan saatin hikayesi ise baba Mustafa Çınar\'ın bu 7 Eylül\'de oğlunun kabrini ziyarete gittiği güne dayanıyor. Babanın anlatımına göre, oğlunun Afyonkarahisar Şehitliği\'ndeki kabrini ziyaret eden Mustafa Çınar\'ın kolundaki saat, oğlunun 6 yıl önce şehit olduğu saat olan 11.10\'da durdu. Oğlunun şahadet saatinin 11.10 olarak kendilerine iletildiğini aktaran Mustafa Çınar, başından geçeni ise şöyle anlattı:

\"Oğlumun şehit olduğu 7 Eylül günü kabrine gittim. Dualarımı ettikten sonra saatime baktım. Saat 11\'i 10 geçiyordu. \'Vakit daha erken\' diyerek biraz daha oyalandım. Sonra tekrar saatime baktığımda saatin yine 11\'i 10 geçiyor olduğunu gördüm. Saatim durmuştu. Allah\'ın bir takdiri ne diyeyim. Bir şey diyemiyorum.\"

\"ALLAH\'IN BİR İŞARETİ OLARAK YORUMLUYORUZ\"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, baba Çınar\'ın olayı kendisine anlattığında oldukça şaşırdığını belirterek, ailenin şehit oğullarının anısını her ortamda yaşattığını vurguladı. Kumartaşlı, \"Şehit babamız ve ailesi, oğlunun şehit olduğu günden bu güne, şEhadetini dolu dolu yaşayan, her anını şehitle yaşayan bir ailemiz. Onun hatıralarını ve manevi ruhunu hep yaşatan bir ailemiz. Birçok şehidimizi birlikte mezara defnettik ancak şehit babamız Mustafa amcanın oğlunu defnettiğimiz gün mezara dönüp, \'Oğlum Peygamber Efendimize selam söyle, Allah\'a emanet ol\' deyip de mezarlıktan ayrılması beni derinden etkilemişti. Bu olaya da tevafuk diyorum. Saatinin oğlunun şehit olduğu gün, şehit olduğu saatte, mezarının başında durması, \'Şehitler ölmez\' diyoruz ya, ayette de sabit ya şehitlerimiz gerçekten ölmüyor ve yaşıyor. Belki de Allah şehit oğlundan ailesine bir işaret gönderdi. Bunu da bu şekilde yorumluyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Duran saat detayı

- RÖP: Mustafa Çınar (Şehit Babası)

- RÖP: İsmail Kumartaşlı (Dernek Başkanı)

- Evden detaylar

- Şehit Çınar\'ın eşyalarından detaylar

110.84 MB /// 03.28\"

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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5)PANCAR SÖKÜM KAMPANYASI BAŞLADI

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde şeker pancar söküm kampanyası başladı.

Sandıklı merkez ve köylerinde şeker pancarı sökümü başladı. Üreticiler Emirhisar, Türkakın, Ekinova ve merkezdeki kantarlarda pancar teslimi yaparken, isteyen üreticiler Afyonkarahisar Şeker Fabrikası\'na teslim yapabiliyor. İlçelerdeki kantara teslim edilen pancarlar da daha sonra Afyonkarahisar Şeker Fabrikası\'na götürülüyor. Sandıklı\'da bu yıl 1000\'e yakın üreticinin 25 bin dekar alanda şeker pancarı ekimi yaptığı, geçen yıl 138 bin ton ürün elde edildiği, bu sezon ise 158 bin ton civarında rekolte beklendiği kaydedildi. Pancar sökümünün ilçe merkez ve köylerinde kasım ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Şeker pancar üreticisi 47 yaşındaki Ramazan Demir, \"Yaklaşık 30 yıldır şeker pancarı ekimi yapıyorum. Sandıklı\'da şeker pancarı sökümü başladı. Pancar parası biraz düşük. Fabrikaya kamyon ile gönderdiğimizde şeker oranını düşük çıkartıyorlar. Buna bağlı olarak fiyatlar da düşüyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Makine şeker pancarını sökerken

- Makine söktüğü şeker pancarları kamyona yüklerken

- Şeker Pancarı sökümünde çalışan işçinin çalışması

- Römork üzerinde şeker pancarı

- Kantara traktör ve römorklar ile şeker pancarı götürülürken

- Römorktan şeker pancarları boşaltılırken

- RÖP:Ramazan Demir(Şeker Pancar üreticisi)

68.9 MB /// 02.09\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, (DHA)

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6)SİDE ANTİK KENTİ\'NDE 3 YENİ HEYKEL BULUNDU



ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'ndeki Side Antik Kenti kazı çalışmalarında Roma dönemine ait iki erkek ve bir kadın heykeli daha bulundu.Side Antik Kenti\'nde yapılan kazı çalışmalarında kısa süre önce bulunan kadın ve erkek heykeli korumaya alınırken, kazı çalışmalarında iki erkek ve bir kadın heykeline daha ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlık ile Anadolu Üniversitesi adına Prof. Dr. Sabri Alanyalı başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında M.S. 3\'üncü yüzyıla tarihlenen Roma dönemine ait eserler çıkarıldı.Açıklamada, Manavgat İlçesi\'ndeki antik kentte geçen aylarda buldukları ayakta duran kadın ve erkek heykelini korumaya alan uzmanların, son olarak giyimli ve düşmüş halde 2 erkek ve 1 kadın heykeline daha ulaştığı ifade edildi. Kazı çalışmaları ile ilgili açıklamada şöyle denildi:

\"Side Antik Kenti\'ndeki 2017 yılı kazı ve restorasyon çalışmalarında ulaşılan ve \'M\' binası olarak adlandırılan yapıda ortaya çıkan nişlerin önünde bulunan heykellerin giyimli ve düşmüş vaziyette olması dikkati çekiyor. Kazı alanında bulunan porticus (galeri) içerisindeki başsız bir kadın heykeliyle birlikte ortaya çıkan giyimli iki erkek heykelinin Roma dönemine ait yüksek memuriyetten kişiler olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca nişlerin içinde ayakta durması beklenen heykellerin yere düşmüş vaziyette olması da uzmanların incelemeleri için önemli. M.S. 4\'üncü yüzyılda, M binasının güney porticusunun yeniden yapısal olarak değiştirilmesi sırasında, oluşturulmuş nişlerin içerisine yerleştirilmek üzere heykel gerektiğinde, daha önceki yüzyılda yapılmış heykellerin kullanılmış olduğu ancak baş kısımlarının yeniden yontularak, yeni portre betimlemelerinin yapıldığı uzmanların tahminleri arasında. Kazı Başkanı Prof. Dr. Sabri Alanyalı\'nın buluntularla ilgili değerlendirmesi ise, \'Sonraki yüzyılda heykellerin sadece baş kısımlarında değişime gidilerek yeniden şekillendirildiği, milattan sonra 4\'üncü yüzyılda baş kısımlarının yeniden yontularak yeni portre betimlemeleri olan heykellerin tekrar kullanılmasının Geç Roma Dönemi için oldukça yaygın bir gelenek olduğu ve o dönemde yaşanan ekonomik krizden dolayı bu şekilde kullanımların zorunlu tutulduğu\' yönünde. Side Antik Kenti kazılarında ulaşılarak koruma altına alınan son eserler üzerinde uzmanların çalışmaları devam ediyor.\"

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)-

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7)GÜZELBAHÇE\'DE SAHİL VE DENİZ TEMİZLİĞİ

İZMİR\'in Güzelbahçe İlçesinde 7.5 kilometrelik sahil bandı, Uluslararası Kıyı Temizliği Günü (International Coastal Clean Up-ICC) kapsamında, öğrencilerler tarafından temizlendi. Deniz kıyısını Belediye Başkanı Mustafa İnce ile birlikte öğrenciler, denizaltını ise balık adamlar temizledi.Uluslararası Kıyı Temizliği Günü nedeniyle, Güzelbahçe\'de önemli bir etkinliğe imza atıldı. DenizTemiz Derneği/TURMEPA İzmir Şubesi, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, TED İzmir Koleji, Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe Kent Konseyi, Teos Sakin Rotary Kulübü, gönüllü dalış ekipleri ve yerel sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin işbirliği ve katılımıyla ilk olarak Güzelbahçe Siteler Plajı\'nda temizlik yapıldı. Etkinliğe CHP\'li Güzelbahçe Belediyle Başkanı Mustafa İnce de katıldı. Sahil, Belediye Başkanı Mustafa İnce ile birlikte öğrenciler tarafından temizledi. Bu sırada dalış yapan balık adamlar ise su altında temizlik yaptı. Çocuklar, çevreye duyarlılık mesajı verdi.

Görüntü Dökümü

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- Temizlik çalışmalarından görüntü.

- Konuşmalardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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8)TUNCA NEHRİ\'NDE ÇÖP TOPLADILAR

EDİRNE\'de nehirleri plastik atıklardan temizlemek için Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'nin İspanyol uyruklu öğretim görevlisi Begona Rodriguez öncülüğünde kurulan \'Plastiğe Hayır\' grubu Tunce Nahri çevresinde temizlik çalışması yaptı. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'nde görevli İspanyol uyruklu öğretim görevlisi Begona Rodriguez tarafından sosyal medya üzerinde örgütlenerek 2 yıl önce kurulan \'Plastiğe Hayır\' gurubu, hafta sonları buluşarak temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevreye duyarlı vatandaşların, Edirne Doğa Sporları Derneği (EDOSK) ve Güzel Sanatlar Topluluğu, TÜ akademisyenleri ve öğrencilerin de yer aldığı temizlikte yaklaşık iki saat içerisinde Tunca Nehri çevresinde ve kıyısından onlarca poşet çöp toplandı.Kampanyanın nehirleri plastik atıklardan temizlemenin yanı sıra toplumda plastik kullanımı alışkanlığını değiştirmek amacını taşıdığını kaydeden Begona Rodriguez, plastik kullanımının doğaya verdiği zararlara karşılık farkındalığı arttırmayı hedeflediğini söyledi. Rodriguez, temizlik etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, \"Her zaman aynı manzara. Ben elimden geleni yapıyorum. Sürekli temizlik yapıyoruz. Ama geri geldiğimizde yine aynı şeyi görüyoruz. Hatta bazen daha kötü durumlarla karşılaşıyoruz. Değişen bir şey yok\" dedi.

TÜ Eğitim Fakültesi\'nde görev yapan öğretim görevlisi Sezgin Kondal, çevre konusunda duyarlı nesil yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"İnsanların suçu yok. Suç ailelerde. Suç bizi yetiştiren ailelerimizde. Bu çöpleri yere atanlar bunun farkında değil. Türk toplumunun bir hastalığı bu. Aileler doğru çocuklar yetiştirsin.\"

EDOSK Başkan Yardımcısı Orkun Akman da, temizlik çalışmalarına sürekli katıldığını belirtti. Çevreyi kirletmenin bir yaşayış biçimi olduğunu söyleyen Akman, \"Temizlik bir kültürden ziyade bir yaşayış şeklidir. Biz bunu bugün burada da görüyoruz. 10\'uncu oldu burada temizlik yapıyoruz. 20 de olacak. Azalmayacağını üzülerek görüyoruz. Topladığımız cam atıklarında şunu gördük. Bazı alkol markalarının de pozitolu şişeleri oluyor. Onların hiçbirine rastlamıyoruz. İnsanlar demek ki, depozitolu şişleri yanına alıp götürüyorlar. İşlerine yaramayanları da atıyorlar. Şöyle bir uygulama yapılabilir. Toplanan çöplerin kilo karşılığında para ya da başka bir karşılığı verilirse çöplerin birikmeyeceğini düşünüyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tunca Nehri kıyısı çöpler genel görüntü

-Çevrecilerin bir araya gelerek iş bölümü yapması

-Çevrecilerin çöp toplaması

-Çevrecilerle röpler

-Begona ile röp.

-Çöplerin bir araya toplanması

-Detaylar

Haber Kamera: Jale AVYÜZEN/EDİRNE, (DHA)-

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9)ASFALT YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ: 1 YARALI

KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde kontrolden çıkan sıcak asfalt yüklü kamyonun damperi yolda yan yattı. Sıcak asfalt, yola saçılırken sürücü yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Hacı Osman Mahallesi geçişinde meydana geldi. Zeki Yılgın yönetimindeki sıcak asfalt yüklü 41 BY 894 plakalı damperli kamyon Ankara yönüne giderken iddiaya göre aniden yanına yaklaşan minibüse çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kamyonun direksiyon kontrolünü yitiren sürücü yol kenarındaki bariyerlere çarpınca damper yan yatarak içersindeki asfalt yola saçıldı. Kaza sırasında arkadan gelen araçlar sağa sola kaçışarak kurtulurken, kamyon sürücüsü Zeki Yılgın yaralandı. Yol ulaşıma kapatılırken yaralı ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu asfalt toplanıp kamyonda yol kenarına çekilince ulaşım yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen kamyon damperi

-Yola saçılmış asfalt

-Kamyondan detaylar

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)-



