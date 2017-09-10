DHA YURT BÜLTENİ- 10 

Bakan Özhaseki\'nin de katıldığı şenlikte gerginlik



KAYSERİ\'de, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı Dadaloğlu Şenlikleri\'nde, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık hükümeti eleştiren konuşma yapınca gerginlik yaşandı. Özhaseki, \"Bunlar burada konuşulmaz terbiyesizlik yapmayın\" dedi.

Kayseri\'de 26\'ncı Ulusal 16\'ncı Uluslararası Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenliği\'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çeşitli kişiler katıldı.

SİYASETÇİ RÜŞVET ALMAMALI, VATANA İHANET ETMEMELİDİR

Törende açılış konuşmasını yapan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Dadaloğlu\'nun birlik, beraberlik içinde olmayı önerdiğini belirterek, şöyle devam etti:

\"Farklı kimliklerimiz var. Ama bu cennet vatanın üzerinde hepimiz biriz. Biz hep birlikte Türkiye’yiz. Ortadoğu’da hep kardeş kavgası var. Türkiye içinde aynı oyunları oynamaya çalışıyorlar. Bizler Türk milletini bölmek isteyenlere fırsat vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz. Ülkemizde hizmet için siyaseti çok önemli buluyorum. Siyasetçi vicdanlı, dürüst, sözünün sahibi olmalı. Siyasetçi dini siyasete alet etmemelidir. Siyasetçi rüşvet almamalı, asla vatana ihanet etmemelidir. Teröristle pazarlık yapmamalı, devletin kilit noktalarına ve kozmik odaya teröristleri yerleştirmemelidir. Siyasetçi kandırılmamalı, kandırmamalıdır.\"

\'BUGÜN DOĞRUYU SÖYLEYENLER MAALESEF DIŞLANMAKTADIR\'

Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ise “Avşar, ülkesine her zaman hizmet etmiş ve ona göre hareket etmiştir. Avşar, kimseye boyun eğmez. O yüzden de Dadaloğlu çıkmıştır. Türkiye ve Türk milleti için FETÖ’sünden DEAŞ’ına kim bu ülkeye düşmansa hepsinin karşısında muhakkak ki bizleri bulacaktır. Biz bu devletin sigortasız. Benim tespitlerime göre Türkiye’de 10 milyon Avşar vardır. Sözünün eri olan insanların bu ülkeyi yönetmesi lazım. Bugün doğruyu söyleyenler maalesef dışlanmaktadır. İnşallah bu birlik ve beraberliğimizle ülkemiz layık olduğu yeri alacaktırö diye konuştu.

ŞEHİRLERDE PKK KALMADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de şenlik ve keyif yapmak için bir araya geldiklerini ifade ederken, Dadaloğlu’nu söylemeye gerek bulunmadığını anlattı. Bakan Özhaseki, Dadaloğlu\'nun kültürümüzün en kıymetli değerlerinden birisi olduğunu vurgularken, şöyle dedi: \"Dadaloğlu derdimize derman olurdu. O doğruyu söylerdi, yiğitliğin timsaliydi. Burası mazlumların sığınma noktasıdır. Bir olmuşuz, beraber olmuşuz. Hamd olsun Türk milleti olmuşuz. Bu coğrafyanın bir özelliği var. Alt tarafından doğal kaynaklar var. Üst tarafında ise fitne odakları var. Bu fitne odaklara ders vermek hepimizin işi. Son birkaç yıl içinde bu ülkede binbir sıkıntılar yaşandı. Avrupa’nın ortasında keyif yapan bir ülke değiliz. 40 yıldır bu ülkede süren belalar içinde son 2 yılda büyük bir çaba var. PKK’lı hainleri çukurlara gömdük. Şehirlerde PKK kalmadı. Dağlarda temizliyoruz. O bölgelerde gezen biri olarak söylüyorum. O PKK’nın siyasi temsilcileri şimdi o bölgede rahat gezemiyor. Biz çok rahat geziyoruz.\"

CHP’ye tepki gösteren Özhaseki, “Adalet diyeceksiniz PKK’nın siyasi uzantısıyla kol kola yürüyüşe çıkacaksınız. Yine anamuhalefetin sözcüsünün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalardan ben utandım. Bizim ürettiğimiz silahları kınıyor. O teröristler bizim yavrularımızı vurduğu zaman sesiniz çıkmıyor. Bir olmalıyız. Orada yavrularımız 24 saat nöbet tutuyorlar. Burada siyasi örgütlere destek olacak şekilde konuşmak askerimize zarar verir. Biz PKK’nın yurtdışından desteklendiğini biliyoruz. O zaman niye destek veririz ki? Niye onlarla adalet yürüyüşü yaparız ki? Bunların hiçbiri doğru değil. Orada görevimiz askeri birliklerimize yardımcı olmalıyızö ifadelerini kullandı.

\'DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA ÇAY İÇEN LİDERİ LANETLİYORUM\'

FETÖ’nün yaptığı darbe girişime değinen Özhaseki, bu örgütün 40 yıldan bu yana Türkiye\'de bulunduğunu ifade ederken, \"Bu örgüt desteği hepimizden aldı. Darbe girişimi sırasında bir belediye başkanının evinde çay içen lideri de lanetliyorum. Ne olurdu halkın yanında yer alsaydınız. Şimdi mahkemeleri izliyorsunuz. Uçaklara kalk emrini verenler biranda yok oldular. Biz yapmadık ki diyorlar. Bunların siyasi uzantısı ortaya çıksın tabii ki. Dışarıda ne kadar elemanları varsa ByLock kullanarak, sendikaları olanların hepsi ortaya çıkartılıyor. FETÖ’yle mücadeleyi sulandırmaya kimsenin hakkı yokö diye konuştu.

\'KİM HIRSIZLIK YAPIYORSA ALLAH BELASINI VERSİN\'

CHP Milletvekili Arık’ın sözlerine değinen Özhaseki şöyle konuştu: “Kayseri’de belediye başkanlığına başladığımızda bizden önce CHP vardı. CHP maaşları ödeyemiyordu. Çocuklar çukurlara düşüyordu. Açlıktan sokakta çocuklar ağlıyordu. Milletvekilimiz önce eline vicdanına koymalı ve kendi dönemlerini hatırlamalı. Siyasetçi evet dürüst olmalı. Siyasetçi hırsızlık yapmamalı. Kim hırsızlık yapıyorsa Allah belasını verdi. Bundan 4-5 sene önce anamuhalefetin lideri bana dosyalarla çıkıp iftira etti. Yalanlarını mahkemeyle ispat ettim. Sözlerinizle özünüz bir olacak.\"

CHP Milletvekili Arık’ın hükümeti eleştiren konuşma yapmasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin bulunduğu protokol alanında kısa süreli gerginlik oldu. Bakan Özhaseki, Milletvekili Arık’ın konuşmaları nedeniyle “Bunlar burada konuşulmaz terbiyesizlik yapmayınö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-CHP Milletvekili Çetin Arık\'ın konuşması

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin konuşması

-Protokol alanında gerginlik

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)

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Bakan Soylu: 20 Kasım\'a kadar bunların iflahını keseceğiz (2)

BEŞİKDÜZÜ İLÇE KONGRESİ\'NDE KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Vakfıkebir\'deki ilçe kongresinin ardından parti örgütünün Beşikdüzü 6\'ıncı Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı.

FETÖ ile ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösteren ve FETÖ ile ilgili mücadelenin iyi gittiğini belirten Bakan Soylu, \"15 Temmuz’u yaptılar. Başarılı olamadılar. Ama ondan sonra dediler ki \'Biz Türkiye’yi meşgul edecek iş bulduk.\' Bakın sağda solda bir şeyler söyleniyor. Deniliyor ki \'Biraz da şöyle bakmak lazım böyle bakmak lazım\'. Eğer acırsak acınacak duruma düşeriz. Türkiye içerisinde FETÖ ile mücadelede iyi gidiyoruz. Ama Balkanlar, Orta Asya ve orada ki birçok ülke. Hele FETÖ ve terör örgütlerine ev sahipliği yapan Almanya’yı iyi biliyoruz. O meczubun bulunduğu Amerika’da bunların nasıl korunduğunu ve muhafaza edildiğini de biliyoruz. En ufak boşluk Türkiye’de verirsek 15 Temmuz’u rahmetle anarız. Birçok bilgileri gören kişi olarak söylüyorum. En ufak gevşeklik ortaya koymamamız lazım. Gelecek nesillere bunun vebalini anlatamayız. Kararlı, hakkaniyetle, attığı adımdan geri adım atmayan anlayış ortaya koymalıyız\" dedi.

Tek liste olarak gidilen kongrede Harun Demirci AK Parti Beşikdüzü İlçe Başkanı oldu.

Görüntü Dökümü

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Salondan görüntüler

Bakan Soylu konuşma

Detaylar

HABER KAMERA: OSMAN ŞİŞKO / TRABZON (DHA)

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CHP\'li Erol\'den eski vekillere eleştiri

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Antalya\'da katıldığı toplantıda eski CHP\'li vekilleri eleştirdi.

CHP\'nin 94\'üncü Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Muratpaşa Belediyesi\'nde toplantı düzenlendi. Toplantıya, CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, CHP Antalya Milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın, Devrim Kök, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Gürsel Erol, özellikle 16 Nisan\'da yapılan referandum sonrasında, partinin ideoloik temeller üzerinde, hem söylemleri, hem de programlarla ilgili ve kadroların yenilenmesi gerektiğini söyledi. Erol, \"Hatta söylemlerimizle ilgili olarak kendimizi revize etmemiz lazım. Yani günün koşullarına şartlarına göre kendimizi revize etmemiz lazım. Bunun da geçmişte örneği var\" dedi.

CHP\'nin lider partisi olmadığını da sözlerine ekleyen Gürsel Erol, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Bizim partimiz geçmişten gelen alışkanlıklar ve davranış şekilleri ile kadro partisidir. Ama ne yazık ki son dönemlerde biz kadro anlayışımızı ve kadro hareketini çok da uygulayabilir halde değiliz. Bunun üzüntüsünü de belirtmek isterim. Hayatını siyasete veren, partisine veren ama zor koşullarda bir dönem ya milletvekili olmuş, ya da olmamış bizim gibi CHP\'liler var. Bir de particiler var. Bu particiler partiye kolay gelirler, kolay bir şey olurlar ve kolay giderler. Geçmişte bunların birçok örneği var. Mesela bakın; bugün Süheyl Batum nerede? Bugün Emine Ülker Tarhan nerede? Bugün İhsan Özkes nerede? Bugün Faik Tunay nerede? Bugün Birgül Ayman Güler nerede? Bunlar geldiler, partide kolay bir şey oldular. Ve kolay gittiler. Bizim öyle bir şansımız yok. Çünkü biz partici değiliz. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Gözümüzü burada açtık, burada kapatacağız.\"

Mustafa Akaydın ise Türkiye\'nin, Cumhuriyet tarihinin en karanlık sürecinden geçtiğini belirterek, \"1923\'ten sonra Türkiye\'ye faşizm hemen hemen tüm boyutları ile yerleşti. Faşizmi sandıkla göndermek de kolay bir iş değil arkadaşlar, bunu bilelim. Onun için hepimizin son derece cesur olması gerekiyor. Son derece ajitatif siyaset yapması gerekiyor. Bundan başka bir kurtuluş yöntemi görmüyorum. Türkiye\'nin içinde bulunduğu durum hem içeride, hem dışarıda içler acısı\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi ve ardından müzik dinletisi yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Partililerin salondaki görüntüsü

- Milletvekillerinin görüntüsü

- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması

- Tunceli Milletvekili Gürsel Erol\'un konuşması

- CHP Milletvekili Mustafa Akaydın\'ın konuşması

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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Bakan Gül: Kılıçdaroğlu saldırısını gerçekleştiren terörist SİHA\'larla vuruldu (2)

\'80 MİLYONUN BİRLİĞİNİ BOZMAK İSTEYENLER VAR\'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep\'in Nurdağı İlçesi\'ndeki AK Parti İlçe kongresinin ardından beraberindekilerle Araban İlçesi\'ne geçti. İlçe Stadyumu\'nda düzenlenen AK Parti ilçe kongresine katılan Bakan Gül, Türkiye\'nin huzur ve kardeşlik ortamını bozmak isteyenlerin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'yle Türkiye\'de istikrarın kalıcı hale geleceğini dile getiren Bakan Gül, şöyle konuştu:\"Yanı başımızda Suriye\'de bir insanlık dramı yaşanıyor ve Suriye yine ülkemizi, Gaziantep\'imizi, Türkiye\'mizi bir sığınacak liman olarak gördüler. Ak Parti hükümetleri, Türkiye\'yi Suriye olmaktan, Türkiye\'nin ekonomisini krizlerinden kurtaran bir hükümet olmuştur. Eğer bugün Türkiye istikrar içerisinde yaşamını sürdürüyorsa, hamdolsun bu hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi sayesindedir. Türkiye\'de 80 milyonun birliğini bozmak isteyenler var. Türkiye\'de bu huzur ortamını, kardeşlik ortamını istemeyenler var. Ama biz Türküyle, Kürt\'üyle, Alevi\'siyle Sünni\'siyle bu topraklarda kardeşçe yaşadık, kıyamete kadar da kardeşçe, birlik ve beraberce yaşamaya ahdimiz var. Kimse bu birliği, beraberliği asla bozamayacak ve inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber Türkiye\'de istikrar, kalıcı hale gelecektir. Türkiye\'de birlik, beraberlik kalıcı hale gelecek. Daha güçlü bir Türkiye, daha güçlü ekonomisiyle Türkiye, Süper Lig\'de dünyanın ilk on güçlü ekonomisi arasına girecektir.\"

Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Kamil Murat Kasney, yeniden göreve seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Programa katılanlar

- Abdülhamit Gül’ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Bakan Sarıeroğlu, Ankara o gece Türkiye\'ye sahip çıktı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ak Parti Kahramankazan İlçe Teşkilatının 6. Olağan kongresinde yaptığı konuşmada, \"O gece tüm Kazan halkı canlarını ortaya koyarak, üzerlerine doğrultulan silahlara karşı kahramanlık destanı yazdılar ve \'kahraman\' unvanını da sonuna kadar hak ettiler. Ankara o gece Türkiye\'ye sahip çıktı\" dedi.

Bakan Jülide Sarıeroğlu, FETÖ darbe girişiminin merkezi olan 4\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan kalkarak sivil halkı, TBMM\'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16\'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan\'da partisinin ilçe teşkilatınçe gerçekleştirilen kongresine katıldı. Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi\'nde gerçekleştirilen kongreye Bakan Sarıeroğlu, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Ankara Milletvekilleri Nevzat Ceylan ve Emrullah İşler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve çok sayıda delege katıldı.

BAKAN\'DAN KAHRAMANKAZAN\'A ÖVGÜ

Bakan Jülide Sarıeroğlu, kongrede yaptığı konuşmada, Kahramankazan kongresinin bakan olarak katılığı ilk kongre olduğunu söyledi. Tarihin en karanlık gecelerinden biri olan 15 Temmuz\'a sadece \'darbe girişimi\' demenin yetersiz kalacağını belirten Bakan Sarıeroğlu, \"Ankara o gece Türkiye\'ye sahip çıktı. Ölümü korkuttu, canını, hayatını ortaya koydu. 25 ilçenin 25\'i de sokakta vatanımıza, bayrağımıza sahip çıktılar. Kazan biraz daha farklıydı, bu darbe girişiminin Ankara\'daki merkez üssü Kazan\'dı. O gece tüm Kazan halkı canlarını ortaya koyarak, üzerlerine doğrultulan silahlara karşı kahramanlık destanı yazdılar ve \'Kahraman\' unvanını da sonuna kadar hak ettiler. Şehit ve gazilerimiz, Aliya İzzetbegoviç\'in, \'Ölmeye hazır olan insanlar, ölmeye hazır olmayanlara karşı galip gelirler\' sözünün yansımasını yaşattılar\" DEDİ.

SİZLERLE BİRİLKTE BAŞARDIK

Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, Kahramankazan ilçe teşkilatında geçmişten bugüne kadar görev alan tüm dava arkadaşlarına teşekkür ettiğini belirterek, “Kahramankazan teşkilatımızda geçmişten bugüne kadar çok değerli emekleri olan, aramızda olan olmayan tüm dava arkadaşlarımızın çabalarıyla, gönüllerden gönüllere giden köprülerin inşasını, kalplerden kalplere giden yolların inşasını sizlerle beraber başardık. Kongremizin hayırlı mübarek olmasını temenni ediyorum\" dedi.

Kongrede tek aday olan AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe, kongre sonucu yeniden ilçe başkanlığı görevine seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kongre salonundan görüntü

- Bakan Jülide Sarıerüoğlu\'nun konuşması

- Belediye Başkanı Lokman Ertürk\'ün konuşması

- Detay

Haber-Kamera: Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)-

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Valinin makam aracı şehit oğlunun sünnet arabası oldu

ŞIRNAK\'ta PKK\'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan uzman çavuş Faruk Yüksel\'in 5 yaşındaki oğlu Yiğit Murat Yüksel\'i, sünnet düğününde protokol yalnız bırakmadı. Yiğit Murat, Vali\'nin makam aracına bindi, asker ve polislerin eşlik ettiği konvoyla şehir turu attı.

9 ay önce Şırnak\'ta şehit düşen 29 yaşındaki jandarma uzman çavuş Faruk Yüksel\'in oğlu Yiğit Murat Yüksel için kent merkezindeki bir salonda sünnet düğünü düzenlendi. Düğüne Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Emniyet Müdürü Metin Alper, STK temsilcileri, asker, polis ve davetliler katıldı.

İlahilerin okunup, sema gösterisi yapılan düğünün ardından Yiğit Murat, şehir turu atmak istedi. Bunun üzerine Vali Kalkancı\'nın makam aracı Yiğit Murat için tahsis edildi. Makam aracına binen Yiğit Murat Yüksel, çok sayıda jandarma ve polis aracının eşlik ettiği konvoyla şehir turu attı ve ardından evine bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehit oğlunun evden alınması

- Düğün salonuna çocuğun tahtla götürülmesi

- Törene katılanlar

- İlahi ve semazen gösterisi

- Polis ve jandarmanın katılımıyla konvoy yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Modifiye araç tutkunları buluştu

ADANA\'da modifiye araç tutkunları, düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Modifiye araç tutkunları, Merkez Seyhan İlçesi\'nde bulunan Fatih Kapalı Semt Pazarı\'nda buluştu. Aileleriyle birlikte etkinliğe gelen modifiye tutkunları, kendi otomobillerini tanıtırken ilginç araçları da inceme fırsatı buldu. Organizasyonda özellikle air suspansiyon sistemleriyle donatılmış araçlar büyük ilgi gördü. Müzik sistemleriyle donatılmış araçlardan çalan şarkılarla katılımcılar eğlenirken organizasyonu düzenleyen Yakup Aksoy, amaçlarının trafiğe zarar vermeden eğlenmek olduğunu belirtti. Aksoy, \"Burada gördüğünüz tüm araçlar modifiyeli. İzin alarak bu etkinlikleri düzenliyoruz. İnsanlar ailece gelip buradaki modifiye araçları izliyorlar\" dedi

Görüntü Dökümü

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- Modifieli araçlar genel ve detay görüntüler

- Etkinliği düzenleyen yakup aksoy röp

- Etkinliğe gelen çocukların görüntüsü

- Etkiliğe gelen bayraklı araçlar

Haber:Salih ÜÇTEPE / Kamera: Eser PAZARBAŞI / ADANA, (DHA)

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