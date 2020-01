DHA YURT BÜLTENİ-10 

Bakan Özhaseki: 15 yılda Türkiye’yi tamamen depreme hazırlıklı hala getireceğiz



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye\'nin depreme hazır hale getirilmesi amacıyla başlatılan kentsel dönüşüm projelerini hızla sürdürdüklerini anlatırken, \"Rekor sayıda konut yenileyeceğiz. 15 yıl içerisinde Türkiye\'yi tamamen depreme hazırlıklı hale getireceğiz\" dedi.

Melikgazi Belediyesi tarafından Kazım Karabekir Mahalesi\'nde 7 bloktan oluşan 392 daireli kentsel dönüşüm konutları ve sosyal tesislerinin temel atma törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Eski Bakan Mustafa Elitaş, Ak Parti Kayseri milletvekili eski bakan Taner Yıldız ve Hülya Atçı Nergis, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti İl Başkanı Cahit Özden, ilçe belediye başkanları daire müdürleri ve protokol mensupları ile mahalle sakinleri katıldı. Bakan Mehmet Özhaseki, Türkiye’de Kentsel dönüşüm seferberliği ilan ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

15 MİLYON YAPI STOĞU

\"Bizim medeniyetimize göre insan, Kuran-ı Kerim’in tabiriyle eşrefi mahlukat olup, her şeyin iyisine layıktır. Kainattaki bir çok imkan, Adem oğlunun faydasına sunulmuştur. Ama, insanoğlu işlerde şükrünü tam olarak yapamıyor. Şükrünü eda etmiyor. İnsanoğlunun yaptıklarına şöyle bakın; ülkemizde 15 milyon yapı stoğu var. Deprem olduğunda yarısı riskli görünüyor. Neden biz sağlam yapmadık ? Bizde belediyecilik biraz geç. insanlar göçten kaynaklı olarak alele acele yer yapmışlar. Devlet olarak ilgililerin, yetkililerin onlara yardım edip yer göstermeleri gerekirdi. Köyden, ilçeden kopup gelirken, göç ederken ellerine neden bir plan verilmedi? Binlerce insan göç ederken, devlet kurumlarında yöneticiler yok muydu? Yeni baştan başlıyoruz. ülkemizi depreme hazır tutmaya çalışıyoruz. Deprem adam öldürmüyor, kötü yapılar adam öldürüyor. Ülkemizin topraklarının yüzde 66\'sı biri ve ikinci deprem kuşağında. Nüfusun yüzde 22\'si deprem bölgesinde yaşıyor. Yakın zamanda İstanbul\'da olabilecek deprem için uzmanlar bizi korkutuyor. İstanbul depremi için hazırlık yaptık. Sene içinde 500 bin evi yıkıp yeniden yapacak bir formül geliştirdik. Finansman rezerv ve diğer konularda hazırlıkları yaptık. Türkiye\'yi 15 yıl içinde en şiddetli depreme hazır hale getireceğiz. Hesaplarımızı iyi yaptık. Sosyal ve konut alanlarını yeniden donatacağız. Akıllı ve yeşil evler yapacağız. Gelecek yıl Türkiye\'de başlattığımız bu çalışma ile ülkemizi depreme hazır hale getireceğiz ve ülke ekonomisine canlılık kazandıracağız. Kayseri\'de yapacağımız bu evler depreme dayanıklı evlerdir.’’

EKONOMİYİ İNŞAAT SEKTÖRÜYLE TETİKLEYECEĞİZ

Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm seferberliği ile devletin depremden dolayı 100 milyar dolarlık kaybının önüne geçileceğini, 15 yılda yapılacak çalışmalarla ülkedeki tüm evlerin depreme dayanıklı hale getirileceğini anlattı. Bakan, bu sayede inşaat sektöründeki 250 sektörle ilgili ekonomiye can verecek, piyasayı olumlu yönde tetikleyeceklerini ekledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Kazımkarabekir Mahallesi\'nde kentsel dönüşüm ile 2 bin 100 daireyi projelendirdiklerini, temelini attıkları ilk etaptaki 392 daire ile birlikte 3 cami, 1 okul ile 103 bin metrekarelik yeşil alandan oluşan imar uygulamasını başlattıklarını dile getirdi. Topu halde atılan temel sonrası Bakan Özhaseki, inşaatta çalışacak işçilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Eroğlu\'dan iş dünyası ziyareti

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Başbakan Binali Yıldırım\'ın İzmir\'den ayrılmasının ardından, kentte kalıp ziyaretlerde buludu. Bakan Eroğlu\'nunu ilk durağı İzmir Ticaret Odası (İTO) oldu. İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, hükümetin aldığı ekonomik önlemlerden dolayı hallerinden memnun olduklarını söyledi, ancak kent için yeni göletler yapılmasını, denizler ve nehirlerin kirletilmemesini istedi. Bakan Eroğlu da, \"Lütfen siz bize söyleyin, artık bizim için baraj gölet yapmak çocuk oyuncağı oldu. Dünyadaki en yüksek barajları biz yapıyoruz. Bunda liderlik Türkiye\'de. 431 baraj, bin gölet yaptık son 13 - 14 yılda. 2019 yılının sonuna kadar 1071 baraj ve gölet yapacağız\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım\'ın, iki günlük İzmir ziyaretinden sonra kentte kalan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, iş dünyasını ziyaret etti. İlk olarak İTO\'ya giden Bakan Eroğlu, iş dünyasının taleplerini aldı. Toplantıda konuşan İTO başkanı Ekrem Demirtaş, ekonomik yönden iyi durumda olduklarını vurguladı. Ekrem Demirtaş, \"Sayın Bakan odamızın her derdinde, derdimizde kapısını açar, gönlü zengindir. Sizi sorunlarımızla meşgul etmek istemiyorum. Hükümetimizin almış olduğu ekonomik önlemler, tedbirler sayesinde her ne kadar nakit sıkıntısı olsa da hayatımızdan memnunuz. Piyasayı harekete geçirecek ne istiyorsak hükümetimiz ihtiyaçlarımızı karşılıyor\" dedi.

İzmir\'in çevre temizliği konusuna da değinen Ekrem Demirtaş, \"İzmir\'in su sorununu çözmek için ne kadar çalıştığınızı biliyoruz. Yıllardır Beydağ Barajı sorunu vardı. Süratli şekilde o sorun çözüldü. Ancak göletler konusunda eksiğimiz var, desteğinize ihtiyacımız var. Gölet istiyoruz. Bölgemizi havzalar bölgesi. Bütün havzalarda nehirlerimiz, maalesef kanalizasyonları taşıyor. İş alemi olarak fabrika gerekirse kapatılsın ama nehirlerimize, çevremize zarar vermesin. Denizlerimizi kirletmeyelim. Bunların süratle önlenmesi lazım\" diye konuştu.

\"BAŞBAKANIMIZIN İZMİR MİLLETVEKİLİ OLMASI BÜYÜK AJANTAJ\"

Oda yöneticilerinin de taleplerini dinleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"Ben esnaf çocuğuyum, dilinizden anlıyorum. İzmir çok önemli, çok seviyorum milletvekili olmanın şerefini yaşadım. Egeliyiz, İzmirliyiz hizmet etmek çok önemlidir. Batıya açılan kapı burası. Büyük potansiyel var. Daha da iyi şekilde değerlendirilebilir. Biz de hükümet olarak İzmir içini ne talep ediliyorsa bunları mutlaka dikkate alıyoruz. İsteklerin yüzde doksanı bazen de talep edilmeyen şeyler de çıkıyor, bunları da yapalım diyoruz. Başbakanımızın İzmir milletvekili olması büyük bir avantaj. İzmirliler bu avantajı kullanın. Bu potansiyeli değerlendirirseniz faydasını görürsünüz diyorum. Konak Tünelinden çevre yollarına kadar İzmir ve Manisa için önemli olan Sabuncubeli tüneli, Bornova\'daki sıkıntıyı giderecek olan viyadükleri hizmete aldık. Sayın Başbakanın yeni bir projesi var. Çiğli\'yi, Narlıdere\'ye bağlayacak geçiş projesi hazırlıklar yapılıyor\" dedi.

Baraj ve gölet yapmanın kendileri için çocuk oyuncağı olduğunu vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"İzmir\'de Beydağ diye yıllarca konuşulmuş sorun vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız, o zaman başbakandı. \'Bunların hepsini yapacaksınız\' dedi. Bütün barajları yaptık, bitirdik. Sulamada önemli mesafe kat ettik. Bakırçay Ovası\'na sulamalar getirdik. 23 baraj, 30 gölet. Yeterli mi, değil. Lütfen siz bize söyleyin, artık bizim için baraj, gölet yapmak çocuk oyuncağı oldu. Dünyadaki en yüksek barajları biz yapıyoruz. Bunda liderlik Türkiye\'de. 431 baraj, bin gölet yaptık, son 13 - 14 yılda. 2019 yılının sonuna kadar 1071 baraj ve gölet yapacağız. İzmirle ilgili büyük hedefimiz var. EGEGEP projesi ( Ege Gelişim Projesi) var. Ve GAP\'tan daha hızlı bitecek olan bir proje, 2019 yılının sonuna kadar bitecek. İzmir\'de 2019 yılının sonuna kadar 9 tane içme suyu projesini bitiriyoruz. Baraj sayısını 48\'e çıkartacağız\" diye konuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ayrıca, Manisa\'daki Spil Dağı\'nın bazı hastalıklara iyi geldiğini, burada sağlık turizmi için önemli bir merkez kuracaklarını da açıkladı. Bakan Eroğlu, \"İzmir\'e de 76 mesire alanı yapacağız. 11 bal ormanı var. İzmir\'e iki tane daha ilave ediyoruz, 13\'e çıkacak. Türkiye bu alanda ikinci sıraya yükseldi. Dünyadaki arıcıların bu proje dikkatini çekti\" dedi.

\"YANGIN ÇOK ÇIKIYOR AMA DAHA AZ ALAN YANIYOR\"

Türkiye\'de sıklıkla yangın çıktığını ama alan olarak diğer ülkelere nazaran daha az alanın yandığını söyleyen Bakan Veysel Eroğlu şunları söyledi:\"Bizde çok yangın çıkıyor. Ama alan olarak en az yanan bizim ülkemiz. Son 10 yıl değerlendirmesine bakarsak, Yunanistan\'da 20 kat, Portekiz\'de 70 kat, Fransa bizim arkamızdan geliyor ona rağmen bizden 2 kat daha fazla alan yanıyor. Çeşitli ülkelerden gelen yangın ekiplerine eğitimi biz veriyoruz. Hem İzmir\'de hem Antalya\'da yangın eğitim merkezlerimiz var. Gürcistan, Libya, Rusya, İsrail, Makedonya, Arnavutluk bu gibi ülkelerde yangınları biz söndürdük. Yanan ormanları hemen ağaçlandırıyoruz.\"

Tabiat turizmi seferberliği başlatalması önerisinde de bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir\'in turizm açısından fakir olduğunu dile getirerek, \"Gelin burada tabiat, turizm seferberliği başlatalım. Bu konuda her türlü desteği vereceğiz. Serbest turizm ticaret merkezi oluşturalım, özel sektöre yer tahsis edip, uygun şekilde kredi verelim\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ayrıca, yurt dışından fidan, süs bitkisi getirmesine karşı olduğunu, bununu için belediyelere sert söylemde bulunduğunu, ancak bunun hale devam ettiğini söyledi.

Burdur\'da CHP\'nin kuruluşu kutlandı

CUMHURİYET Halk Partisi\'nin kuruluşunun 94\'üncü yıldönümü dolayısıyla Burdur il başkanlığı tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi.

CHP il başkanlığının Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlediği çelenk sunma törenine CHP Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı Barış Ayten ve partililer katıldı. Atatürk Anıtı\'na Barış Ayten tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Başkanı Ayten, \"Bugün bir milletin kaderini değiştiren, bir ulusun ufkunu açan, kuruluş ve kurtuluş kadrolarının kurduğu dev çınar, yeni filiz olan partimizin şan ve şeref dolu 94\'üncü yıldönümünü büyük bir kıvançla kutluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyeti ve Türk milletini sonsuza kadar yaşatmak için her 9 Eylül\'de yeniden doğan bir çınardır. Ulu Önder Atatürk\'ün ilke ve devrimlerine, demokratik ve laik cumhuriyete bağlı kadrolardan oluşan Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye\'nin ve ulusumuzun zor günlerinin sigortası olarak dimdik ayaktadır\" dedi.

İl Başkanı Ayten ve partililer daha sonra asri mezarlıktaki şehitliği ziyaret etti.

12 metrelik tekne ile okyanusu geçecekler

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde yaşayan yat eğitmeni Akın Akbalık ile kaptan Orçun Gönen, Atlantik Okyanusu\'nun geçileceği ve 330 yatın katılacağı Atlantic Rally For Cruises yarışında 12 metrelik tekne ile Türk bayrağını dalgalandıracak.

Bodrum ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası Mardinli kaptan ve yat kaptanlığı eğitmeni 47 yaşındaki Akın Akbalık ile evli olan 37 yaşındaki yardımcısı kaptan, gemi acentesi işletmecisi Orçun Gönen, 12 metrelik Ares isimli tek direkli polyester performans teknesi ile dünyanın en zorlu yarışlarından biri olan ve 120 ülkeden 330 yatın katılacağı Atlantic Rally For Cruises\'te Türkiye\'yi temsil edecek. Milta Marina A.Ş.\'de demirli bulunan tekneyi Armada Yatçılık Limited Şirketi\'nin desteği ile yarışa hazır hale getiren Akbalık ve Gönen, 24 Eylül\'de düzenlenecek tören ile Bodrum\'dan denize açılacak. 5 Kasım tarihinde İspanya\'nın okyanus kenti Las Palmas\'tan start alacak ve Karayipler\'deki Saint Lucia\'da sona erecek olan yarışta Akbalık ve Gönen, 3 bin millik rotada dünya devleri ile mücadele edecek.

Türk bayrağı altında en iyi dereceyi almaya çalışacaklarını kaydeden Orçun Gönen \"Çok profesyonel bir tekne ile değil ama yarışa hazır hale getirdiğimiz teknemiz ile okyanusu geçeceğiz. 3 bin millik rotayı 26 günde aşmayı planlıyoruz. 24 Haziran 2018 tarihinde Bodrum\'a geri dönmeyi planladığımız 18 bin millik yolculuğun çok önemli bölümünü yelken ile kat edeceğiz\" dedi.

Bu tür uluslararası organizasyonlara katılan Türk denizci sayısının her yıl artığını ancak yine de yeterli olmadığını belirten Akın Akbalık ise \"Amacımız Türk denizciliğini yelkenciliğini ve bu tür organizasyonlara katılan Türk bayraklı sayısının artmasını sağlamak. Mardinli bir memur babanın çocuğu olarak içime işleyen deniz tutkusunu ve her denizcinin hayalinde olan bu yarışa katılma arzusunu arkadaşım Orçun kaptan ile gerçekleştireceğiz. Tüm bu sürede yelkenle dünya denizlerinde 18 bin mil yol kat edeceğiz. Türk denizciliği için hazırladığım kitap içinde bu yarış ve yolculuk çok önemli bir kaynak olarak yatçılık sektöründe yer alacak. Tecrübelerimizi bu kitapta bizden sonra bu rotaya gidecek olan yatçılarımıza aktaracağız\" dedi.

Alanya\'da cirit müsabakaları

ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde Atlı Cirit 1\'inci Lige Çıkma D Grubu müsabakaları yapıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi\'nin ev sahipliğinde Alanya\'da ilk kez düzenlenen Atlı Cirit 1\'inci Lige Çıkma D Grubu müsabakaları başladı. Milli Egemenlik Plajı\'ndaki müsabakalara Kocaeli Hünkar 1453, Bayburt Atlı Spor Kulübü, Uşak Binicilik Atlı Spor Kulübü ve Erzurum Ilıca Termal takımları katıldı. Toplamda 40 atın yarıştığı müsabakaların ilk gününde kıran kırana müsabakalar gerçekleşti.

Müsabakaları izleyenler arasında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve sporseverler yer aldı.

