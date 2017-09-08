DHA YURT BÜLTENİ-10 

İzmit\'te doğalgazlı otobüs alev alev yandı

İZMİT\'te, belediyeye ait doğalgazlı halk otobüsü motorunun tutuşması sonucu alev alev yandı. Sürücü ve otobüste bulunan yolcular dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Öğle saatlerinde, TOKİ-İzmit arasında sefer yapan Veysel Yıldırım idaresindeki 41 BR 290 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne ait doğalgazlı halk otobüsü Hatipköy Mahallesi 104 Sokak mevkiine geldiğinde motorundan dumanlar yükseldi. Alevler bir anda aracı sararken, sürücü ve yolcular araçtan inerek canlarını kurtardı. Otobüs alev alev yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Otobüs sürücüsü Veysel Yıldırım aracın motorundan dumanlar geldiğini belirterek, \"Otobüsün önünden önce dumanlar yükselmeye başladı. Ardından bir anda alev alıp otobüsü kapladı. İçerisinde 6-7 yolcu vardı. Hemen kapıları açtım, ben ve yolcular otobüsten uzaklaştık\" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cep telefonuyla çekilen alevler içersindeki otobüs

-Otobüste inceleme yapan belediye ekipleri

-Otobüs şöförü olayı anlatırken

-Mahalle sakinleri ile röp

HABER-KAMERA: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK / İZMİT (DHA)

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Tarihi dönme dolap, çocukları eğlendiriyor

ADIYAMAN’da 50 yaşında Hacı Şükrü Altuğ, bir dönemin meşhur 3 teker 6 kol dönme dolabıyla çocukları eğlendirirken, büyüklere de çocukluk dönemlerini hatırlatıyor.

Sokakları gezerek çocukları dönme dolaba bindiren ve 15 yıldır bu işi yapan 6 çocuk babası Altuğ, insanların geçmişi yad etmesini sağlıyor. Çocuklar ayaklarına gelen dönme dolaba binmek için kuyruk oluştururken, Altuğ da ekmek parasını çıkarıyor. Eksiye göre işlerinde biraz durgunluk olduğunu ifade eden Altuğ, teknolojinin gelişmesiyle şimdiki çocukların dönme dolap gibi bir çok oyun aracını tanımadığını ifade etti.

İstanbul’da dönme dolap işini öğrendiğini belirten Altuğ, \"İstanbul’da işçi olarak çalıştık. Sonra kendime aldım. Çocuklar biniyor. Eski göre işler durgun. Eskiden işler daha çoktu. Bu dönme dolabı gören çocuklar gelip biniyor. Büyüklerde izliyorlar. Birçok kişi küçüklüğünü yad ediyor. 15 senedir bu işi yapıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dönme dolaba binen çocuklar

- Hacı Şükrü Altuğ ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Çorlu mezbahası \'sersemleterek\' kesime başladı

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi\'nin 2 milyon liraya yeniden modernize ettiği Çorlu mezbahasında hayvanlar sersemletilerek kesilmeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, mezbahanın Trakya Bölgesi\'nin en güvenli ve kalitesi haline geldiğini söyledi.

Hıdırağa Mahallesi\'nde bulunan Çorlu Belediye Mezbahası, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nin 2 milyon liralık desteğiyle yeniden modernize edildi. Basın mensuplarına mezbahayı gezdiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, hayvanların kafalarına hava verilerek sersemletildiğini ve daha sonra kesime alındığını söyledi. Çorlu mezbahasının yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirten Albayrak, \"Bu mezbaha artık yenilenmesi gerekiyordu. Buranın mutlaka modernize edilmesi gerekiyordu. Buraya, yaklaşık 2 milyon liralık bir yatırım yaparak, burayı Trakya Bölgesi\'nin en güvenli ve kalite mezbahası haline getirdik. Çalışmalarımız devam ediyor ve Çorlu için bu gerekliydi. Bu mezbaha modernize edilirken büyük baş hayvanların hırpalanmadan, zedelenmeden, kolay bir şekilde kesilmesi için yeni bir sistemi hayata geçirdik. Hayvanı önceden kafasına hava vererek, sersemleterek kesim işlemini gerçekleştiriyoruz. Böylece, hayvan kesim sırasında ne kendisine, ne de kesim görevlilerine zarar veremiyor. Bu çok daha güzel bir sistem \"dedi.

Mezbaha görevlisi Sait Öztürk de kesimlerin daha kolay hale geldiğini ifade ederek, \"Hayvanın hırçınlanmasında, bağlanmasında kesen kasapta zorluk çekiyordu. Şimdi ise sersemletme yönteminde hayvan da kesiminde zorlanmıyoruz\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mezbahadan görüntü

-Mezbahanın içinden görüntü

-Mezbaha tabelası

-Kadir Albayrak açıklama

-Prof Dr. Tamer Dodurga açıklama

-Kesimde uygulanan sistemden görüntü

-Kurbanın bayıltılması

-Kasap ile Röp.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-

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Sivas\'ta 6\'ncı Kitap Fuarı açıldı

SİVAS Kongresi\'nin 98\'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geleneksel hale gelen ve bu yıl 6\'ncısı düzenlenen kitap fuarı açıldı. Açılışa ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da katıldı.

Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ile diğer kamu kuruluşları tarafından organize edilen \'6\'ıncı Sivas Kitap Günleri\', 4 Eylül Sivas Kongresi\'nin 98\'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında açıldı. Açılış öncesi Şifaiye Medresesi içerisinde yer alan ve bu yıl kitap fuarına adı verilen Selçuklu Devleti Sultanı I. İzzeddin Keykavus\'un türbesi ziyaret edilerek dua okundu. Ardından tarihi Buruciye Medresesi ve Şifahiye Medresesi\'nin bulunduğu alanda kurulan Kitap Fuarı\'nın açılışı gerçekleştirildi.

\'Sivas ellerinde kitap okunur\' sloganıyla düzenlenen açılış törenine Sivas Valisi Davut Gül, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Sivas Valisi Davut Gül, kitap fuarından aldığı hazzı başka bir yerde alamadığını ifade ederek, \"Kitap fuarını daha önce 5 kere İl Özel İdaresi tek başına yapmıştı. Bu sene belediyemizle beraber İl Özel İdaresi finansmanını sağlayarak başta üniversitemiz olmak üzere diğer kurumların desteğini alarak yapıyorlar. Günlük hayatımız içerisinde birçok iş yapıyoruz. Ama hepsinin yanında kitap fuarından aldığımız hazzı alamıyoruz. Bu fuarı daha da güzelleştiren İlber hocamızın burada olması\" dedi. CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız\'da gittiği her yerde Sivas\'ın bir kültür şehri olduğunu ifade ettiğini ve Sivas\'ın milletvekili olmaktan onur duyduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Kitap Fuarı\'nın açılışı gerçekleştirildi. Vali Gül ve beraberindekiler açılışın ardından stantları gezdi.

\"İLBER ORTAYLI\'YA BÜYÜK İLGİ\"

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ise kitap fuarında yoğun ilgi gördü. Kitap fuarının açılışının ardından ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Buruciye Medresesi içerisinde söyleşi ve imza törenine gerçekleştirdi. Söyleşiye Vali Davut Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, protokol üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Ortaylı burada yaptığı konuşmada Sivas\'ın Selçuklu mimarisi açısından çok örnek bir şehir olduğunu belirterek, tarihi açıdan zengin olan şehirlerin dünyada çok az olduğunu ifade etti. Ortaylı, söyleşisinin ardından hayranlarına kitap imzaladı.

8-14 Eylül tarihleri arasından düzenlenen kitap fuarında 175 yayınevi, 90 stantta kitapseverlerle buluştu. Fuar kapsamında gazeteci AbdulKadir Selvi, Söz dizisi oyuncuları Burç Kümbetlioğlu ve Berk Oktay, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Samet Aybaba, güvenlik danışmanı Mete Yarar, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Milli Güreşçi Taha Akgül gibi bir çok isim imza günlerinde ve söyleşi programlarıyla sevenleriyle buluşacak.

Görüntü Dökümü

-İzzettin Keykavus Türbesi ziyareti

-Kitap fuarı açılışı

-Vali Gül\'ün konuşması

-CHP Milletvekili Ali Akyıldız\'ın konuşması

-Stantların gezilmesi

-İlber Ortaylı Söyleşi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Ritimler eşliğinde terapi oluyorlar

MANİSA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'ne bağlı olarak hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi\'nde terapi gören hastalar, ritmin insanın ruh sağlığına kazandırdığı olumlu yanlarını göstermek amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda kaşıklarla beğeni toplayan bir etkinlik gerçekleştirdi.

Şizofreni, atipik psikoz, bipolar bozukluğu görülen hastalara terapi hizmeti veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yetkilileri, dikkat çeken bir etkinlik yaptı. Şehzadeler İlçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'ndaki etkinlikte, merkezde tedavi gören 15 hasta, ritmin insanın ruh sağlığına kazandırdığı olumlu etkileri göstermek amacıyla tahta kaşıklar eşliğinde minik \'Ritim Konseri\' verdi.

MERKEZ 547 HASTAYA HİZMET VERİYOR

Konser öncesi açıklama yapan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erol Ozan, 2014\'te hizmete başlayan merkezin hasta sayısının 547 olduğunu belirterek, amaçlarının hastaneden taburcu olan hastaların düzenli kontrollerini sağlamak ve düzenlenen etkinlikler sayesinde sosyal yaşama kazandırmak olduğunu söyledi. Merkezde bireysel ve grup psikoterapilerinin yanı sıra sanatsal, sinema etkinlikleri, sosyal becere eğitimleri de verildiğini ifade eden Doç. Dr. Ozan, özellikle müzikal etkinliklerin hastalar için olumlu etkiler yarattığını ifade etti. Doç Dr. Ozan, \"Müzik ruhun gıdası anlayışıyla merkezimizde düzenlediğimiz müzikli etkinliklerimiz hastalarımızın tedavilerinde önemli etkiler yaratıyor. Müzik etkinlikleriyle hastalarımız daha çabuk sosyalleşebiliyor ve topluma kısa bir zamanda kendi adapte edebiliyor. Artık içine kapanık toplum uzak bir birey olmak yerine \'Toplumda ben de varım\' diyerek kısa zamanda kendini sosyalleştiriyor\" diye konuştu.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi\'nde görevli terapist Müge Akyüz ise, hastalara ayrıca çeşitli el becerisi kurslarının da verildiğini ve kursları bitirip sertifika alan bazı hastaların iş hayatına atıldığını ifade etti.

\"RİTİMLE PSİKOLOJİK OLARAK RAHATLIYORLAR\"

Merkezde görevli Müzik Öğretmeni Murat Gözeten ise, müzik eşliğinde gerçekleştirdikleri terapiyle verdikleri ritim dersi sayesinde hastaların psikolojik olarak rahatladığını belirtti. Gözeten, \"Ritim insanın hayatının her alanında yer almaktadır. Kalbimiz bile bir ritimle atarken, yürürken bile ritimle yürüyoruz. Eğer bu ritmi tam olarak tutturduğunuz zaman insanın hem sağlığına hem de psikolojisine olumlu etkiler ortaya çıkıyor. Biz de hastalarımıza müzik eşliğinde hayatlarında ritim tutturmayı öğretiyoruz. Ritim sayesinde hem yöresel kültürlerimizi öğreniyorlar hem de eğleniyorlar. Ayrıca ritim eşliğinde el ve yüz koordinasyonlarını sağlayarak, psikolojik rahatlama yaşıyorlar\" diye konuştu.

KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI

Açıklamaların ardından Ritim Konseri\'ne katılan 15 hasta ve hastanede görevli personel, birlikte ellerinde tahta kaşıklar eşliğinde seslendirilen karşılara ritim tuttu. Hastalar bir taraftan kaşıklar eşliğinde ritim tutarken, diğer yandan eğlencenin tadını çıkardı. Meydandan geçen vatandaşlar, o anları cep telefonlarınca kaydetti. Ritim konserinin ardından merkezdeki hastaların yaptıkları el sanatları ürünleri ile tablo çalışmaları meydanda vatandaşlara sergilendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hastaların ritim konseri öncesi hazırlık çalışması

- Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde görevli müzik öğretmeni Murat Gözeten\'in kısa açıklaması

- Hastaların seslendirilen şarkılara kaşıklar eşliğinde ritim tutturması ve vatandaşların cep telefonu kameralarına kayıt yaparken detay görüntüleri

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'nden 100 haberciye bisiklet

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Gazeteciler Birliği\'nin \'Habere Pedal Çevir\' projesi kapsamında 100 gazeteciye bisiklet hediye edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Gazeteciler Birliği kent genelinde bisiklet kullanımının yaygınlaşması amacıyla \'Habere Pedal Çevir\' projesi kapsamında Adapazarı Kültür Merkezi\'nin önünde düzenlenen törenle 100 gazeteciye bisiklet hediye etti. Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe projenin Sakarya\'nın bisiklet kenti olması için öncü olacağını belirterek, \"Spora aracı olma anlayışıyla, bisikletin doktorlardan ve ilaçlardan çok daha faydalı olacağı inancıyla, bu sporu Sakarya\'da yaygınlaştırmak için bu proje yapıldı. Bu başarılı bir proje, inşallah devam eder. Habere koşmak, ulaşmakla ilgili sıkıntılar içinde olan kendi mensuplarımıza bu jestle bisiklet takdimi yapılacak. Bu proje inşallah diğer meslek gruplarına da örnek olur\" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu kentin bisiklet kullanımına uygun olduğunu ifade ederek, \"2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası Sakarya\'da yapılacak. Çok büyük emek ve uğraşlar neticesinde bu organizasyonun ilimize gelmesini sağlamış olduk. Şehrimiz her anlamda bisiklet kullanımına uygun bir şehir. Bu alışkanlığı insanlarımıza vermemiz lazım. Gazeteciler Birliği ile ortak olarak böyle bir işe girdik, bisikletleri verdik. Çabuk gidip aleyhimize çok güzel yazılar yazsınlar diye, inşallah hem bisiklet kullanacaklar\" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe, 100 birlik üyesine bisiklet dağıttı. Başkan Toçoğlu ve gazeteciler daha sonra kasklarını takıp bisikletlere dinerek Atatürk Bulvarı\'nda tur attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Konuşmalar

Bisikletlerin verilmesi

Bisikletlerle tur atılması

Haber-Kamera: ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

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