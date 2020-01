DHA YURT BÜLTENİ-10 

Bingöl’de 8 ilçedeki 18 bölgede \'geçici güvenlik\' bölgesi ilanı



BİNGÖL merkez ve 8 ilçesindeki 18 bölge, 5-19 Eylül tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

bölücü terör örgütünün son zamanlarda terör ve yıldırma eylemleri karşısında halkın güvenliğini sağlamak amacıyla yapılacak operasyon öncesi, 8 ilçedeki 18 bölgede, 15 günlük süreyli geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Konu ile ilgili Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; İl Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe, Feratan; Çır Yaylası, Merdiven Deresi bölgeleri, Adaklı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar), Genç İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Yenibaşak-Doğuyeli Bölgesinde; Yayladere İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik Gökçedal Bölgesinde, Kiğı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Çomakderesi Bölgesinde, Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Karacehennem Ormanları Bölgesinde; Yedisu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Akımlı Yaylası Bölgesinde 05 Eylül-19 Eylül 2017 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır\" denildi.

Haber: BİNGÖL, (DHA)-

==================================================

Sivas\'ta orman yangını

SİVAS\'ın Zara ilçesinde arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle çok sayıda ağaç kül oldu.

İlçeye bağlı Büyükkaya Köyü Araplar mezrası ve ZoğallI Köyü arasında öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Yangını gören çevre köylüler durumu Zara Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin çevredeki ormanlık alanda sıçramasıyla mezra içindeki ağaçlar kül oldu. Araplar mezrası ve Zoğallı Köyü sakinleri kendi yerleşim yerlerine yaklaşan alevlere yanlarında getirdikleri küreklerle müdahale etti. Yangın yüksek kesimlerde bulunan ormanlık alanlara da sıçradı. İtfaiye ekipleri sarp arazide yol bulunmadığı için yangının tamamına müdahale edemedi. Yaklaşık 5 saattir süren yangında alevlerin çevre köylerin evlerine kadar ulaştı. İtfaiyenin ulaşamadığı bölgelere çevre köylerdeki vatandaşların müdahale ettiği görüldü. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

\"YANGIN EVLERİMİZE GELİRSE NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUZ\"

Araplar mezrası sakinleriden Mehmet Ali Gülüm yangına çoğunlukla çevre köylülerin müdahale ettiğini söyleyerek, \"İlerde bir kıvılcım çıktı. Rüzgarın etkisiyle Zoğallı Köyü yakınlarına kadar geldi. Daha sonra rüzgar yeniden alevleri bu tarafa getirdi. Vatandaşlar uğraşıyor. Yukarıdaki orman tutuştu. İtfaiye yetersiz kalıyor. İş makinelerinin gelmesini bekliyoruz. Yangın evlerimize gelirse ne yapacağız bilmiyoruz.

Yaklaşık 4 saattir yangına köy halkının müdahale ettiğini söyleyen Hasan Doğan ise \"Devleti temsil eden insanları devlete şikayet etmek istiyoruz. Telefon ediliyor ama kimse ilgilenmiyor. Orman yangını devam ediyor. Biz devlet yetkililerinden ivedilikle müdahale bekliyoruz. Bir an önce müdahale edilmezse bir daha önlemek mümkün değil\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Yangın görüntüleri

-Söndürme çalışmaları

-Kendi imkanları ile çalışan köylüler

-Köylülerin açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/ZARA(Sivas), (DHA)

============================================

Kahramanmaraş\'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ\'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen Fatma Yıldırım yönetimindeki 46 AP 172 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Samsama\'nın kullandığı 34 NA 9896 plakalı otomobil, Çiğli kavşağında çarpıştı. Çarpışmayla her iki otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada Fatma Yıldırım\'ın kullandığı otomobilde bulunan 65 yaşındaki Hatice Aksu olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler Fatma Yıldırım ve Mustafa Samsama ile Aliye Samsama yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Necip Fazıl Şşehir Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fatma Yıldırım\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazada yaşamını yitiren Hatice Aksu\'nun cesedi ise, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Kaza yapan araçlar

- Jandarmanın olay yerinde inceleme yapması

- Kazanın meydana geldiği yol

- Cenazenin taşınması

- Kaza yerindeki kalabalık

- Hatice Aksu\'nun sağlık fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)

======================================

Gaziantep\'te iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GAZİANTEP\'te iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada, Suriye uyruklu 36 yaşındaki Abdulhakim Alanjarı öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Gaziantep- Nurdağı karayolunun 32’nci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Abdulhakim Alanjarı yönetimindeki 31 MB 348 plakalı hafif ticari araç ile Fatih Veriralmaz\'ın kullandığı 27 SR 277 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden Suriye uyruklu Abdulhakim Alanjarı olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer sürücü Fatih Veriralmaz ile araçtaki eşi Sekine ve oğlu Berkan Veriralmaz yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Şehitkamil ve 25 Aralık Devlet hastanelerine götürülerek tedaviye alındı. Kazada ölen Suriyeli Abdulhakim Alanjarı\'nın cesedi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Kaza yapan araçlar

- Araç yanındaki ceset

- Cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TMER-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

===============================================

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının avukatı Sadık Akıncılar vefat etti (2)

DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARININ AVUKATI SADIK AKINCILAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Türk siyasi tarihinin en önemli dönemlerine yakından tanıklık eden Deniz Gezmiş, Ulaş Bardakçı, Mahir Çayan ve arkadaşlarının avukatlığını yapan 73 yaşındaki Sadık Akıncılar son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir\'in Dikili İlçesi\'ndeki evinde geçen pazar günü rahatsızlanan evli ve 2 çocuk babası Sadık Akıncılar, kaldırıldığı Manisa 8 Eylül Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Sadık Akıncılar\'ın cenazesi bugün Dikili Merkez Camii\'nde kılınan ikindi namazının ardından Dikili Kabristanlığı\'nda toprağa verildi. Akıncılar\'ın cenazesine eşi Şule Akıncılar, çocukları Ulaş ve Dorukhan Akıncılar, Dikili Eski Belediye Başkanı Osman Özgüven, CHP Dikili İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener, Dikili Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Elibol, arkadaşları, aile yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede 37 yıllık hayat arkadaşını anlatan eşi Şule Akıncılar; \"Maalesef çok ani bir şekilde aramızdan ayrıldı. Ani bir solunum rahatsızlığı yaşadı. Hemen arkasından da oksijen gitmediği için kalbi durdu. Bunu daha önce 3 kere yaşadık. Üçüncüsünde geri döndürülemedi. 73 yaşında 37 yıllık hayat arkadaşım, dostum gitti. Hayatı boyunca hep dik durdu. Hiç kimsenin karşısında eğilmedi. O\'nun için çok gurur duyuyorum. Devrimciydi. Devrimci olarak öldü. İnandığı şeylerin hepsini yapmaya çalıştı. Dava arkadaşları için elinden geleni yaptı. Bunların arasında en bilinenleri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıydı\" dedi.

MEHMET SADIK AKINCILAR KİMDİR

Mehmet Sadık Akıncılar 1944 yılında İstanbul\'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Orhan Alpaydın döneminde İstanbul Barosu Yönetim Kurulu\'nda en genç üye sıfatı ile 3 yıl görev almıştır. İlk gönüllü davası Ankara\'ya giderek diğer hukukçular ile birlikte üstlendiği Deniz Gezmiş ve arkadaşları davası olmuştur. Yakın arkadaşı olan Ulaş Bardakçı ve Mahir Çayan\'ın Maltepe Cezaevi\'nden kaçış planını avukatları sıfatıyla yaptığı ziyaretleri sırasında organize etmiştir. Mahir ve Ulaş\'lar kaçtıklarının ilk gecesinde Sadık Akıncılar\'ın Bostancı\'daki evinde buluşup, aynı gece birlikte Kabataş\'a geçerek çeşitli yerlere dağılmışlardır. Akıncılar daha sonra bu firar nedeniyle tutuklanarak 2 yıl ceza evinde yatmıştır. Bunun 27 gününü Selimiye\'de bir hücrede, bir kısmını da meşhur Ziverbey Köşk\'ünde geçirmiştir. Deniz ve arkadaşlarının tüm dava sürecinde yanlarında olan Sadık Akıncılar, idamları sırasında ise cezaevinde olduğundan yanlarında olamamıştır. İlk oğlu Ulaş Akıncılar ismini çok sevdiği, yakın arkadaşı Ulaş Bardakçı\'dan almıştır. Meslek hayatının en önemli travması ise Erdal Eren\'in idamını bilinen nedenler dolayısıyla engelleyememiş olmasıyla yaşamıştır. İdam edileceği gece, tek açık olan Sirkeci\'deki büyük postaneye giderek Erdal Eren\'in idamının hukuka aykırı olduğunu açıkça izah eden telgrafı çekmeyi başardığı halde, sıkıyönetim komutanlığı hukuku hiçe sayarak \"İdam gerçekleşmiştir\" şeklinde bir cevap vermiştir.

Mehmet Sadık Akıncılar, tüm yaşamı ve hukuk kariyeri boyunca Hukuk\'un üstünlüğü ve Adalet\'in rehberliğinde; hiç bir davasında ve görevinde maddi öncelikleri düşünmemiş; ideallerinden ise ömrü boyunca taviz vermemiş bir hukukçudur. Aynı şekilde aile ve özel yaşamında da bu prensipler çerçevesinde yaşayan çok sevilen bir aile babası, eş ve dost olarak sevilmiş, sayılmıştır.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Eşi Şule Akıncılar ile röp.

- Cenazeden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Oben ULU / DİKİLİ (İzmir), (DHA)

==============================================

Tek motorlu uçak tarlaya mecburi iniş yaptı



TEKİRDAĞ Çorlu Havalimanı’ndan İzmir’e gitmek üzere havalanan tek motorlu uçak, teknik arıza nedeniyle pist yakınlarındaki tarlaya mecburi iniş yaptı.

Tek başına uçan pilot Gökhan Mızrak’ın kullandığı Cessna 152 tipi uçakta saat 16.05’teki kalkışından kısa süre sonra motor arızası meydana geldi. Havalimanına inemeyeceğini anlayan pilot Mızrak, uçağını piste yaklaşık 5 kilometre uzağındaki tarlaya başarıyla indirdi.

Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, düzlük alana inen uçakta da herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Uçağın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kaza kırım ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Havalimanı’na götürüleceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Tolga ÖZBEK/TEKİRDAĞ, (DHA)-

============================================

Taşıdığı kepçeyle TIR\'ı yanmaktan kurtardı

ERZURUM\'dan İspir İlçesi\'nde kepçe taşıyan TIR, kontrolden çıkıp yolun sağ tarafına yan yattı. Sürücü Feyruz Yıldırım, arka lastiklerin alev aldığını görünce TIR\'ın üzerindeki kepçeyi indirip lastiklerin üzerine toprak dökerek alevleri söndürdü.

Kaza bugün saat 14.00 sıralarında Pazaryolu Maden Köprü mevkinde meydana geldi. Feyruz Yıldırım yönetimindeki 69 K 0267 plakalı TIR, Erzurum\'dan İspir İlçesi\'ne kepçe götürürken kontrolden yolun sağ tarafına doğru yattı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve kendi imkamları ile araçtan çıkan Yıldırım, arka lastiklerin alev aldığını fark etti. Büyük bir soğukkanlılıkla TIR\'ın üzerindeki kepçeyi indiren Yıldırım, yanan lastiklerin üzerine kepçe ile toprak döktü ve yangını söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tırın lastiklerine toprak dökülmesi

-İtfaiyenin çalışması

-Yoldan geçen araçlar

Haber-Kamera: Nejdet YILMAZ/İSPİR (Erzurum), (DHA)

===========================================

Bodrum\'da ölü bulunan işletmeci toprağa verildi

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde iki gün boyunca kayıp olarak aranan ancak yol kenarına park edilen otomobilinde cesedi bulunan ünlü restoran işletmecisi 56 yaşındaki Mustafa Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı. Babasının intihar ettiğini yönünde açıklama yapan Coşkun\'un oğlu Ahmet Coşkun ve yakınlarının, büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Kumbahçe Mahallesi\'ndeki dünyaca ünlü Barlar Sokağı\'ndaki Berk Balık Restoran\'ın işletmeciliğini yapan evli ve iki çocuk babası Mustafa Coşkun, geçen cumartesi günü sabahı işe gittiğini söyleyerek evinden ayrıldı. Oğulları Yağız ve Ahmet Coşkun ile eşi Aylin Coşkun\'a veda mesajları \"Hakkınızı helal edin sizleri çok seviyorum\" diyerek telefon ile mesaj attıktan sonra ise cep telefonunu kapattı. Coşkun\'un eşi Aylin Coşkun polis ve jandarmaya haber vererek yardım istedi. İki gün sonra ilçe merkezine 50 kilometre mesafedeki Mazı ile Yeniköy mahalleleri arasında, orman kıyısında yolun kenarında, otomobilin içinde, Coşkun\'un bileklerinden kesilmiş vaziyette cesedi bulundu. Bir süredir ekonomik sıkıntıda olduğu belirtilen Coşkun\'un ölümü ilçede üzüntü yarattı. Coşkun\'un cesedinin yanında bulunan bıçağa el kondu. Cesedi ise otopsiye gönderildi. Yapılan otopsi sonrası Coşkun\'un cesedi yakınlarına teslim edildi. Coşkun bugün Kumbahçe Camii\'nde kılınan ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Saruhan, Bodrum Spor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya ile yaklaşık 800 kişi cenazeye katıldı. Coşkun\'un oğulları Yağız ve Ahmet Coşkun babalarının cenazelerinin başından bir an olsun ayrılmadı. Coşkun\'un cenazesi; Bodrum Atatürk Caddesi\'nden Kızılağaç Mezarlığı\'na götürülürken yakınları gözyaşlarını tutamadı. Babasının ölümüyle ilgili yazılı açıklama yapan Ahmet Coşkun, \"Babamın ani ölümüne biz de şok olduk. Büyük üzüntü duyuyoruz. Adli Tıp\'dan verilen bilgiler, babamın intihar ettiği yönünde\" açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenaze töreninden oğullarından eşinden görüntü

- Cenazenin taşınması

- Coşkun\'un uğurlayanlar ve fotoğrafından görüntü

Haber- Yaşar ANTER- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

=====================================

Baro Başkanı Arslan: Başka tarikatların önü açılıyor

MANİSA\'da adli yıl açılışında konuşan Baro Başkanı Ali Arslan, 15 Temmuz sürecinin kendi kendine gelişmediğini, liyakat ilkesinin terk edildiğini belirterek, şimdi de başka cemaatlerin önünün açıldığını savundu. Arslan, \"Şimdi yapılanın başka tarikatların önünü açmak olduğunu görüyoruz. Liyakat değil, sadakat olduğunu görüyoruz\" dedi.

Manisa\'da 2017-2018 adli yıl açılışına, Manisa Adliyesi bahçesinde düzenlenen törenle açıldı. Adli yıl açılışına Manisa\'ya yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, avukatlar, adliye çalışanları katıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli ve Baro Başkanı Ali Arslan anıta çelenk sundu.

Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, \"Demokrasimiz önündeki en önemli engellerden biri terördür. Terör öncelikle insanların en temel hakkı olan yaşama hakkını tehdit etmektedir. Kişi hak ve özgürlüklerin temel güvencesi olan bağımsız ve tarafsız yargı yoksa hukuk devletinin varlığından söz edilemez. Biz adalet mensuplarının tek hedefi ve yegane gayesi olmalıdır. Adaletin tesisi toplumda yalnızca düzen ve dirliği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bireylerin kalbine yaşama sevinci ve geleceğe dair en güçlü umutları da yerleştirir. Adaletten yoksun olan toplumları sadece haklarını kaybetmezler. Hak kavramları yanında iyiye ve güzele olan inançlarını ve geleceğe olan tüm umutlarını da kaybederler\" dedi.

\"ŞİMDİ YAPILAN BAŞKA TARİKATLARIN ÖNÜNÜ AÇMAK\"

Yargı camiasında sorunların azalmadığını, giderek arttığını ifade eden Baro Başkanı Ali Arslan da, yeni tarikatlara zemin hazırlandığını öne sürdü. Arslan, \"15 Temmuz süreci bu ülkeye bir günde gelmedi. Bir süreç yaşandı ve bu süreç içerisin de birçok yanlışlar yapıldı. Liyakat ilkesi terk edildi. Layık olanın layık olduğu yere gelmesi yerine \'adama kayırmacılık\' ve \'sadakatçilik\' geçerli kılındığı için bu sürece gelindi. FETÖ terör örgütü mensupları hep kayrıldı. \"Bizdendir\" diye yolları hep açıldı. Hak edenlerin ise yolları hep kapatıldı. Netice; ordumuz, polisimiz, dışişlerimiz, istihbaratımız, eğitimimiz az kalsın tamamen ele geçiriliyordu. Şimdi yapılanın başka tarikatların önünü açmak olduğunu görüyoruz. Liyakat değil, sadakat olduğunu görüyoruz. Çözüm; her vatandaşımızın kanun önünde eşitliğini güvence altına alacak hukukun üstünlüğü ilkesini hayata geçirmektir. Hukuka olan güveni sağlamaktır\" diye konuştu.

Baro Başkanı Arslan, yargının siyasallaşmaması gerektiğini belirterek, hakim savcı atamalarında liyakata önem verilmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Törenden görüntü

- Çelenk sunumu

- Baro Başkanı Ali Arslan\'ın konuşması

- Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli\'nin konuşması

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

===========================================

Suriyeli\'nin katil zanlısı hemşerisi çıktı

DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi Sümer Mahallesi\'nde, elleri ve ayakları bağlanmış şekilde bıçaklanarak öldürülmüş olarak cesedi bulunan Suriye vatandaşı 46 yaşındaki Abdulwahed Hendawi cinayetiyle ilgili Suriye vatandaşı 18 yaşındaki İ.A. (İsmail Alluş) gözaltına alındı.

Sümer Mahallesi\'nde geçen pazar günü 4 çocuk babası 46 yaşındaki Abdulwahed Hendawi isimli bir Suriye vatandaşı evinde elleri ve ayakları bağlı, karnından bıçaklanmış şekilde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, öldürülen Hendawi\'nin Suriyeli arkadaşlarını takibe aldı. Cinayet zanlısının Hendawi\'nin hemşerisi Suriyeli İ.A. olduğunu tespit eden Cinayet Bürosu ekipleri, dün (pazartesi) şüpheliyi Sümer Mahallesi\'nde saklandığı evde gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden İ.A.\'nın öldürdüğü Hendawi ile aralarında alacak verecek yüzünden tartışma çıktığını, bu yüzden bıçakladığını söyleyip, bıçakladıktan sonra direndiği için ellerini ve ayaklarını bağladığını söylediği öğrenildi. İ.A. ifadesinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zanlının adliyeye getirilmesi

- Adliyeden görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

=============================================

Şanlıurfa\'da otomobil takla attı: 3 yaralı

ŞANLIURFA\'da kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa- Gaziantep karayolundaki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Halil Şimşek yönetimindeki 63 KD 363 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada ters şekilde duran otomobilin sürücüsü Halil Şimşek ile araçta bulunan Yılmaz Yavuz ve adı öğrenilmeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Kaza yeri

- Kaza yapan otomobil

- Polislerin olay yerinde inceleme yapması

- Kazaya karışan aracın kurtarıcıya yüklenmesi

- Yaralının hastaneye getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)

=================================

Çanakkale\'de Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası başladı



ÇANAKKALE\'de Miller Holding sponsorluğunda bugün başlayan ve 10 Eylül tarihinde sona erecek olan 4\'üncü Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası\'nın açılışını Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay yaptı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından organize edilen ve Miller Holding sponsorluğunda 5 gün sürecek olan 2017 Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası\'nın 4\'üncüsü, bugün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Uygulama Oteli kapalı spor salonunda başladı. Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası\'nda 11 ilden 75 sporcu 7 tur boyunca mücadele edecek. Bugün açılışı gerçekleştirilen ve 10 Eylül\'de sona erecek olan şampiyonanın açılış törenine Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Miller Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Can Mildon, CHP\'li Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan ve sporcular katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 2013 yılından itibaren Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası\'nı Çanakkale\'de yaptıklarını belirterek \"22 ilden 75 sporcu Çanakkale\'de güzel bir turnuva yapacak. Sporcularımız şampiyonanın yanı sıra Çanakkale\'nin tarihi ve turistik güzelliklerini görsünler, gezsinler istiyoruz. Bayram sonrası bu yoğunluğa rağmen 22 değişik ilden buraya turnuva için gelen tüm sporcularımıza güzel bir turnuva diliyor, en doğru hamleleri yapın diyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası\'nın startı Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay\'ın hamlesi ile verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Satranç oynayan sporculardan görüntüler,

-Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay\'ın konuşmasından görüntü,

-Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay start vermesinden görüntü.



Haber: Burak GEZEN-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

==============================================

Bakan Elvan\'a Bodrumlu turizmcilerden destek

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan\'ın iki gün önce yaptığı beş yıldızlı turistik tesislerin butik alt yapılarının oluşturulması gerektiği ve otellerin içindeki ev ve villaların uzun süreli kiralama modeli ile daha aktif hale getirilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına Bodrumlu turizmciler destek verdi. Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu, bu yöntemin Türk turizmini içinde bulunduğu dar boğazdan çıkaracak bir adım olduğunu dile getirdi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, iki gün önce İspanya\'nın 50-60 milyar dolarlık turizm geliri olduğunu anımsatarak, Türkiye\'de yatak kapasitesi itibarıyla 5 yıldızlı otellerin çok fazla olduğunu ve butik altyapılarının oluşturulması gerektiğini belirtti. Bakan Elvan, \"Beş yıldızlı otellerin esnek kullanımını sağlayacak yeni bir sistemi hayata geçirebiliriz. Otellerin içinde evler var. Bunlar uzun süreli kiralama gibi değişik modellere dönüştürülebilir. Otellerin esnek kullanımını sağlayacak birtakım düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyoruz\" açıklamasına BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu destek verdi. Karcılıoğlu bugün DHA\'ya yaptığı açıklamada \"Sayın Bakanın yapmış olduğu açıklamayı Türk turizminin içinde bulunduğu dar boğazdan çıkaracak ve Turizm sektörü için atılmış yüzyılın en büyük adımı olarak görüyoruz. Özellikle beş yıldızlı ve devlet tahsisi ile oluşturulmuş araziler üzerinde kurulu tesisler içinde bulunan villaların bulundukları arazilerin daimi üst hakkı tapusu olmakla birlikte içindeki bu tür villaların uzun süreli kiralamalarında kiralayana bir garanti olarak en azından bir daimi üst hakkı tapusu verilemiyor ve böylece bu yatırımlar kısa süreli işletim prensibi içerisinde atıl durumda kalıyorlardı. Şimdi bu imkanın uygulanması ile otelcilik sektörü rahat bir nefes alabilecek ve bu tür yatırımlarını başta Arap şeyhleri olmak üzere dünyaya pazarlama ve tahsis etme yolu açılacaktır\" dedi.

OTEL ODALARI TAPU İLE SATILACAK

Projenin uzun süredir krizden çıkış yolları üzerinde çalışmalar yapan BOYD olarak önerdikleri önlemler paketi içerisinde yer aldığını vurgulayan Karcılıoğlu \"Tesisler içerisindeki villalar için tanınacak bu hak genişletilerek, otel odalarına da uygulanabilir, eğer otel odalarına kat mülkiyeti imkanı da verilir, her birine bir bağımsız bölüm numarası tahsis edilirse bu iş her kesim için ballı kaymak olacaktır. Otelci odalarını tapu vererek tatilcilere satabilecek ve sıcak bir para geliri elde edecek, dar boğaz ve kredi batağından kurtulacaktır. Satın alan kişi, yıl içerisinde odayı kullanmadığı sürelerde otelcinin tasarrufuna bırakacak ve böylece odalar atıl durumdan kazanç getirir şekle dönüşecek. Devlet kat mülkiyetine bağladığı odalardan vergi toplarken aynı zamanda hem otelcinin hem oda sahibinin kazançlarından doğan gelir vergisini çifte kavrulmuş olarak alacaktır\" dedi.

KİRALIK OTEL ARAZİLERİ TESİS SAHİPLERİNE SATILABİLİR

Orman vasfını yitirmiş arazilerin daha önce çıkarılan ve aslında uygulama alanları nedeniyle çok tepki toplayan 2B kanununa niçin dahil edilmediğini soran Karcılıoğlu, \"Bu kanun sadece bu tür otellere dahi uygulanmış olsa idi hem hiç tepki almayacak hem de devlet buralardan beklediği gelirin yüzlerce katını almış olacaktı. Önerimiz bu arazilerin üzerlerindeki tesis sahiplerine uygun fiyat ve şartlarda satılmalarının sağlanmasıdır. Böyle bir imkan verilmesi durumunda dahi zor durumda bulunan birçok otelin yabancı zincir oteller sistemlerine satılabilecek ve uzun süreli kiralanabilecektir. Böylece her gün yaşlanmakta olan bu tesisler yenilenecek hem daha yabancı turizmcilerin kurgulayacakları profesyonel işletmelere dönüşerek arzu edilen paralı turist profilinin ülkeye gelişleri sağlanmış olacaktır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Beş yıldızlı otel ve evlerden tatilcilerden görüntü,

-Serdar Karcılıoğlu ile röp.

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

===============================================