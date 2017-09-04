DHA YURT BÜLTENİ-10

Kumluca\'da orman yangını (3)



YANGININ İLERLEMESİ DURDURULDU

Kumluca\'ya bağlı Sarıcasu Mahallesi Zahmakıranlar mevkiinde çıkan orman yangının ilerlemesi durduruldu. Yangına çevre ilçelerden gelen ekipler de müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu alevlerin önü kesildi. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, söndürülmesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: ANTALYA (DHA)

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Suriyeli 7 çocuk annesi, üvey oğlu tarafından öldürüldü



ŞANLIURFA\'da 7 çocuk annesi hamile 33 yaşındaki Suriyeli Nahiye Atay, üvey oğlu tarafından bilinmeyen nedenle sert cisimle dövülerek öldürüldü. Suriyeli kadının daha sonra balkondan atılarak intihar süsü verilip jandarmaya bilgi verildiği belirtildi.

Olay, Şanlıurfa\'ya bağlı Yardımcı Mahallesi\'nde meydana geldi. 2004 yılında Şanlıurfa\'ya yerleşen Suriyeli Nahiye Atay, kuma olarak Şanlıurfalı Ahmet Atay\'la evlendi. Bu evliliğinde 7 çocuğu olan Suriyeli kadının kuma olarak gittiği kocasının ilk eşinin çocukları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyümesi üzerine genç kadının başına sert cisimle vurulup dövüldü. Kendinden geçen kadın, daha sonra oturdukları evin 2\'nci katından aşağıya atılarak intihar süsü verildi. Yaşananların ardından olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri çağrıldı. Sağlık görevlilerin yaptığı incelemede Suriyeli kadının öldüğü saptandı. Olay yerinde tamamlanan incelemenin ardından Suriyeli kadının cenazesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Nahiye Atay\'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarını teslim edildi. Olayla ilgili jandarma cinayete karışan Suriyeli kadının üvey oğlu İ.A.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suriyeli kadının fotoğrafı

- Morg önünde bekleyen cenaze aracı

- Acil servis tabelası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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Kayıp işletmeci otomobilinde ölü bulundu



BODRUM\'daki ünlü bir balık restoranın iki gündür kayıp olan işletmecisi 56 yaşındaki Mustafa Coşkun, otomobilinde bilekleri kesilmiş ve boğazından bıçaklanmış haldeki cesedi bulundu.

Kumbahçe Mahallesi\'ndeki dünyaca ünlü Barlar Sokağı\'ndaki Berk Balık Restoran\'ın işletmeciliğini yapan evli ve iki çocuk babası Mustafa Coşkun, geçen cumartesi günü sabahı işe gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. İşe gitmeyen ve cep telefonundan da kendisine ulaşılamayan Coşkun\'un eşi Aylin Coşkun, meraklanarak polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Ancak bugün öğle saatlerinde üzücü haber geldi. Bir çoban, yol kenarında park halindeki bir otomobilde Coşkun\'ın bilekleri kesilmiş ve boğazından bıçaklanmış haldeki cesedini buldu.

Bir süredir ekonomik sıkıntıda olduğu belirtilen Coşkun\'un ölümü ilçede üzüntü yarattı. Coşkun\'un ölümüyle ilgili 6 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Çoşkun\'ın cesedi otopsiye kaldırıldı. Ayrıca olay yerinde bulunan bıçağa ise incelenmek üzere el konuldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mustafa Coşkun ailesinin yakın arkadaşı olan Türk Sanat Müziği\'nin duayen ismi Müzeyyen Senar\'ın kızı Feraye Işıl, \"Her turizm bölgesindeki esnaf gibi ekonomik sıkıntıları vardı. Ancak Mustafa işinin ehli işini çok seven ayrıca Bodrum\'da çok sevilen değerli bir arkadaşımızdı. Olayı duyunca inanamadık büyük üzüntü yaşıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Restorandan görüntü

- Arkadaşları ve personeli üzüntü içinde

- Genel ve Detay görüntü

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)



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Gestaş, tatilin 9 gününde 155 bin araç taşıdı

ÇANAKKALE Feribot İskelelerinde 10 günlük tatilin son günü çok uzun araç kuyrukları oluşmadı. Dönüş yolculuğunu son güne bırakan tatilciler, boğazı daha rahat geçti. Gestaş firması, tatilin 9 günlük bölümünde boğaz ve adalar hatlarında 155 bin araç taşıdı.

Kurban Bayramı\'nın ikinci gününde dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu hatlarında 1 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşturmuştu. Ancak Çanakkale Boğazı\'nı geçişte en yoğun gün dün (pazar) yaşandı. Aynı hatlarda tatilcilerin feribot kuyruğu 2.5 kilometreyi buldu. Feribota sıra gelme süresi de 2 saatti geçti. Bu yoğunluğa son gün trafiğin yoğun olacağını düşünüp, bir gün önce evlerine giderek mesai öncesinde dinlenme fırsatı bulmak isteyenler neden oldu. Ancak birçok tatilci, Çanakkale\'deki uzun araç kuyruklarına takılınca dün dönüş yoluna çıktığı için pişmanlık yaşadı. Hem 10 günlük tatilin hem de 4 günlük Kurban Bayramı\'nın son gününde ise Çanakkale, Lapseki ve Çardak feribot iskelelerinde beklenen olmadı. Herkes son gün daha yoğun olacağını düşünürken, bu feribot iskeleleri günü düne göre çok daha sakin geçirdi. Çanakkale, Lapseki ve Çardak iskelelerinde araç kuyruğu gün boyunca 500 metre civarında seyretti. Bu hatlarda saatsiz olarak sefer yapan feribotlar nedeniyle trafik yavaş da olsa akıcıydı. Tatilciler feribot sırasının kendilerine gelmesi için ortalama yarım saat gibi bir süre bekledi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. yetkilileri ise, bugüne ait rakamlar hariç 9 günlük tatilde Çanakkale Boğaz Hattı ile Adalar hatlarında toplam 5 bin 355 sefer yapılarak, 155 bin araç taşındığını bildirdi. Tatilin son günündeki sayılar eklendiğinde bu rakam daha da yükselecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Feribot sırasında bekleyen araçlardan görüntü.

- Feribot iskelesinden görüntü.

Haber- Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)

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Gazeteci Yurdakul, hasta kedisine ilaç vermeye gittiği evinde öldü (2)

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Muğla\'nın Datça İlçesi\'ndeki evinde ölü olarak bulunan 71 yaşındaki gazeteci-yazar Doğan Yurdakul\'un, ilk otopsisinde tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiğinin belirlendiği öğrenildi. Muğla Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından gazeteci Yurdakul\'un cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Karayolu ile Ankara\'ya götürülen Yurdakul\'un cenazesi, Bayındır Hastanesi morguna konulacak. Doğan Yurdakul\'un cenazesi, Çarşamba günü öğlen Ahmet Hamdi Akseki Camii\'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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Kaçırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki Eylül, 4 gündür kayıp



MANİSA\'nın Saruhanlı İlçesi Dilek Mahallesi\'nde yaşayan 15 yaşındaki Eylül Merter\'in 31 Ağustos gecesi kaçırıldığını iddia eden babası Selman Merter, 4 gündür kızını aradıklarını ve izine ulaşamadıklarını anlattı.

Saruhanlı\'nın Dilek Mahallesi\'nde yaşayan Eylül Merter, 31 Ağustos gecesi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 4 gündür aranıyor. İddialara göre Eylül Merter\'in İzmirli bir şebeke tarafından sosyal medya üzerinden kandırılarak kaçırıldığı belirtildi. 4 gündür arama çalışmaları devam eden kızın bulunması için devreye giren CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, durumu kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Kızlarından 4 gündür haber alamadıklarını ve hayatından endişe ettiklerini dile getiren baba Selman Merter, \"Benim bir kızım ve bir oğlum var. 31 Ağustos günü Akhisar İlçesi\'nden Dilek Mahallesi\'ne döndük. O gece erken yattık. Gece bir ara uyandığımızda kızımın yatakta olmadığını gördük. Endişelendik. Durumu hemen jandarmaya bildirdik. Şimdi 4 gündür kızım aranıyor. Kızımı sosyal medya üzerinden tanıştığı 4 kişilik bir şebeke tarafından kaçırıldığını sanıyorum. Bu şebekenin fuhuştan birçok suçları olduğunu öğrendik. Başına bir şey gelmeden bir an önce bulunmasını istiyorum\" diye konuştu. Baba Selman Merter, konunun CHP Manisa Milletvekili tarafından İçişleri Bakanlığı\'na taşındığını dile getirdi.

EN SON SİNYAL İZMİR BAYRAKLI\'DAN ALINMIŞ

Konuyu sosyal medya adresi üzerinden gündeme taşıyan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, savcılık ile yaptığı görüşmede kaybolan Eylül Merter\'e ait cep telefonundan son sinyalin İzmir Bayraklı İlçesi\'nden alındığını öğrendiğini ifade etti. Konuyla ilgili hem Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, hem de İl Emniyet Müdürlüğü ile görüşme yaptığını dile getiren CHP\'li Biçer, \"Aile kızının hayatından çok endişe ediyor. İddialara göre kızın kendi rızasıyla değil, zorla kaçırıldığı belirtiliyor. Merter\'in yerinin tespit edilmesi hususunda İçişleri Bakanlığı\'nın izniyle özel bir ekibin kurulması gerekiyordu. İçişleri Bakanlığı ile bu konuyu görüşüp gerekli izinleri aldık. Kurulacak olan özel bir ekiple Eylül Merter\'in yeri tam olarak tespit edilecek. Sağ salim bulunması içinde gereken neyse yapılacak. İnşallah Eylül evine sağ salim dönecek\" diye konuştu.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma İl Komutanlığı\'nın koordineli bir şekilde çalışmalara devam ettiği, kaçırma iddiasının İzmir İl Emniyet Müdürlüğü\'nde bildirilerek, İzmir polisinin de çalışma başlattığı öğrenildi.

Haber: MANİSA (DHA)

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